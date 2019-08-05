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    «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезон

    Основные итоги минувшего матча за Суперкубок Англии

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    «Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии, одержав победу над «Ливерпулем» — 1:1 (5:4 по пенальти). Автор ESPN Мелисса Редди сделала выводы по минувшему поединку.

    Игра на пределе

    Участники поединка за Суперкубок Англии показали, что они не растеряли свою игру за нынешнее лето. Более того, и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити» выглядят даже решительнее, чем когда-либо. В новом сезоне они сделают все, чтобы выиграть все турниры и побить все возможные рекорды, продемонстрировав лучшую версию самих себя.

    На культовом стадионе за игрой смотрели почти 78 тысяч человек. Ничья 1:1 привела к серии пенальти, в которой победу праздновали «горожане». Однако все это не так важно. Куда интереснее было оценить участников и понять, останутся ли они главными претендентами на титул в АПЛ.

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    • Стремление обоих клубов можно измерить, наблюдая за Мохаммедом Салахом, который после отпуска сыграл лишь тайм с «Лионом», а затем вышел в старте на «Уэмбли». Египтянин постоянно разрывал свой фланг на очень быстрых ногах и нанес за всю игру 10 ударов, дважды угодив в штангу. Это больше, чем в общей сумме у «Сити».

    Даже в добавленное время Салах был свеж и ударом головой мог принести «красным» трофей, но Кайл Уокер невероятным образом в прыжке вынес мяч с линии ворот. Заметьте, настоящий акробатический трюк от защитника перед самым финальным свистком. Все говорят, что эта игра «товарищеская», но команды показали свое отношение к данному событию ожесточенной борьбой на поле.

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    Гвардиола получил желтую за эмоции
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    Не меньше напряжения было и за пределами поля. Пеп Гвардиола весь матч ходил в своей зоне и не скрывал эмоций, яростно раздавая указания подопечным. Он хватался за голову и недоумевал, когда его игроки не реализовывали свои шансы или отдавали неточные передачи.

    48-летний коуч просил удаление для Джо Гомеса за борьбу с Давидом Сильвой. Он был так зол на ассистента рефери, что в итоге получил желтую за свои протесты. Согласитесь, не очень похоже на товарищеский матч.

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    • Напряжение достигло предела во втором тайме, когда босс «Сити» уже обменивался репликами с Юргеном Клоппом, Джорданом Хендерсоном, Эндрю Робертсоном и вообще всей командой «Ливерпуля». После финального свистка обе команды относились друг к другу с уважением и осознанием того, что в новом сезоне между ними вновь развернется эпическая битва.

    Суперкубок — анонс большого шоу

    Обе команды готовы к борьбе за титул
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    Прошло 1253 дня с момента, когда эти команды в последний раз встретились на «Уэмбли» перед минувшим поединком. Прогресс обоих клубов с тех пор — просто ошеломляющий. Теперь они идут нога в ногу и являются движущей силой английского футбола.

    В той игре (финал Кубка лиги 1253 дня назад) Клопп работал в «Ливерпуле» всего четыре месяца, а на поле вышли из нынешнего состава в старте лишь Хендерсон и Фирмино. Гвардиолы тогда еще не было на «Этихаде», а «Сити» тренировал Мануэль Пеллегрини. При этом «горожане» на 15 очков отстали от чемпиона — феноменального «Лестера».

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    • Теперь оба клуба достигли огромного прогресса и уже трудно представить, что кто-то сможет вклиниться в их борьбу.

    «Мы знаем, с какой командой столкнемся в битве за титул АПЛ. Это чемпионы Европы, поэтому я особенно благодарен своим игрокам за победу. На таком уровне разницу делают мелочи: один штрафной удар, один удар, а в турнире — одно очко. Мы показали, что готовы к борьбе», — заявил после матча Гвардиола.

    Клопп практически повторил слова коллеги:

    «Мы сделаем все, чтобы выиграть как можно больше трофеев в этом сезоне. Ребята показали, что выглядят голодными. Мы недовольны результатом».

    Таким образом, нас ждет еще одна великая кампания.

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