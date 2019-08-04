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    Гвардиола против Клоппа. Новое великое противостояние?

    Сезон в Англии откроется матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

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    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола
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    Когда наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу в конце прошлого сезона спросили об отношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, он описал их как «прекрасное соперничество», пишет журналист ESPN Марк Огден.
    Это соперничество начало развиваться еще в Германии, где мюнхенская «Бавария» Гвардиолы неизменно оставляла позади дортмундскую «Боруссию» Клоппа. В Премьер-лиге битва за господство между тренерами возродилась. В прошлом сезоне Гвардиола доминировал во внутренних турнирах, тогда как Клопп забрал себе самый престижный трофей Европы, выиграв Лигу чемпионов.

    Гвардиола и Клопп построили две самые зрелищные, смелые и мощные команды в Европе за последние 20 лет. Их соперничество, что очень важно, характеризуется не враждой, скандалами и драками, а конкретными победами. Но останется ли оно таким же вежливым и в предстоящем сезоне?

    Встреча команд в матче за Суперкубок Англии на «Уэмбли» 4 августа укажет нам, чего ждать в будущем. Конечно, все может пройти традиционно дружелюбно, но этот дебютный поединок сезона будет иметь гораздо большую значимость, чем прошлогодний. Хотя Клопп и Гвардиола, скорее всего, скажут, что результат ничего не значит, возможность нанести ранний психологический удар по принципиальному сопернику может сыграть важное значение.

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    • В Премьер-лиге хватает хороших тренеров — многие видят суперспециалиста в лице Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», кто-то ждет, что Унаи Эмери в «Арсенале» повторит успех, которого достиг с «Севильей» и «Пари Сен-Жермен». И все же Гвардиола и Клопп — доминирующие силы в английском футболе на данный момент. Они похожи на крестных отцов двух конкурирующих кланов, ведь сохраняют непоколебимую преданность своим игрокам и болельщикам. По этой причине даже их «прекрасное соперничество» не сможет остаться незапятнанным предстоящими битвами.

    История противостояний в АПЛ

    С момента создания Премьер-лиги в сезоне 1992/93 мы неоднократно становились свидетелями тренерских противостояний. Сэр Алекс Фергюсон выходил победителем в спорах с Кенни Далглишем из «Блэкберна» и Кевином Киганом из «Ньюкасла», пока в «Арсенал» в 1996 году не пришел Арсен Венгер, породив конкуренцию на целое десятилетие, в течение которого «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» боролись за чемпионство.

    В 2004 году «Челси» возглавил Жозе Моуринью, объявив себя «Особенным», после чего вступил в ожесточенную схватку с Венгером и менее продолжительную, но все же борьбу с Фергюсоном.

    А вот долгожданное противостояние Моуринью и Гвардиолы в Манчестере не оправдало ожиданий, поскольку совсем не было похоже на то, что мы видели в Испании.

    Сильный оппонент заставляет прогрессировать

    Впрочем, теперь «Гвардиола против Клоппа» — главная тема АПЛ. И она только украсит новый сезон, поскольку оба тренера отчаянно хотят выиграть то, что удалось принципиальному сопернику в прошлом сезоне. Единственное беспокойство вызывает то, что ситуация может развиваться по сценарию Фергюсона-Венгера, когда личная битва затмевала битву команд.

    «Между ними нет личной вражды. Они очень разные персонажи, как люди, но как тренеры, они такие же энергичные и впечатлительные, что может удивить тех, кто думает, что Юрген более спокоен и беззаботен, чем Пеп. Между ними имеется большое взаимное уважение, но они разные, и я не думаю, что у них было бы много общих тем для разговора, если бы они пересеклись в баре вне игры», — сказал источник ESPN, тесно сотрудничавший с Клоппом.

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    • Так же, как это было в разгар соперничества Фергюсона и Венгера в конце 1990-х и начале 2000-х, наличие сильного соперника помогает Гвардиоле и Клоппу прогрессировать год за годом. «Ливерпуль» до последнего боролся с «Сити» в АПЛ, набрав 97 очков и потерпев всего одно поражение (на «Этихаде»). На фоне этого «красные» во второй раз кряду вышли в финал Лиги чемпионов. Но если годом ранее в Киеве они проиграли «Реалу», то в этот раз победили «Тоттенхэм» и позволили Клоппу завоевать первый трофей спустя четыре года после назначения на свой пост.

    Нацеленность на Лигу чемпионов

    Триумф в Лиге чемпионов может придать Клоппу и «Ливерпулю» уверенности в том, что у клуба начался новый период взлета. Кроме того, он напомнит Гвардиоле о его единственной недостижимой цели в «Сити», куда его и позволили богатые владельцы из Абу-Даби только ради победы в самом престижном клубном турнире Европы.

    «Это огромная цель. Я чувствую, что клуб подходит к тому уровню, которого должно хватить для завоевания титула в Лиге чемпионов. У нас есть хорошие игроки, сильный тренер, нам просто нужно побеждать», — заявил защитник «горожан» Кайл Уокер.

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    • Нацеленность «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов может быть ключом, который откроет «Ливерпулю» дверь в комнату с чемпионством в АПЛ.

    Если «Сити» сделает Лигу чемпионов своим основным приоритетом, это сыграет на руку «Ливерпулю». Но у Клоппа есть свои проблемы, с которыми предстоит справиться уже на ранних этапах сезона. Например, Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Алиссон пропустили предсезонку из-за участия в международных турнирах летом.

    Для Клоппа очень важно то, как «Ливерпуль» начнет новый сезон. Как только начнутся матчи, может всякое случиться.

    «Я был бы счастлив, если бы мы стартовали так же, как в прошлом году (шесть побед в шести стартовых турах). Это было бы неплохо. Нам есть что улучшать, хотя не всегда знаешь, за что нужно браться. Можно было бы заняться офисной работой, но тогда есть риск упустить из виду трех-четырех игроков, форма которых пошла на спад. Тогда придется пересматривать все планы. Стабильность, согласованность, борьба за результат — это все важно, особенно согласованность, когда речь идет о высочайшем уровне. Если мы будем играть на прежнем уровне, соперник точно будет раздражен, он будет понимать, что поездка на "Энфилд" — не самое радостное занятие. Прошлый год вышел удачным, и, очевидно, мы не сильно изменились. Ребята должны быть готовы сделать следующий шаг», — заявил Клопп.

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    • Тем не менее, «Сити» остается командой, которая в прошлом сезоне оформила требл в Англии. Несмотря на угрозу со стороны «Ливерпуля» и других клубов, защитник Джон Стоунз настаивает на том, что все остается в руках «Сити».

    «Думаю, все хотят увидеть гонку двух фаворитов, но мы думаем лишь о том, как улучшить собственный результат образца прошлого сезона. Своими последними достижениями мы обозначили ориентиры. Нужно просто концентрироваться на себе», — убежден Стоунз. 0

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