Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителя

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» завершилось нулевой ничьей. Голов от столичных команд мы не дождались, став свидетелями лишь удаления Эсекьеля Понсе, который грубо сыграл против Антона Шунина. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Все еще старый «Спартак»

Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров заострил внимание на переменах в составе «Спартака», которые явно не пошли ему на пользу.

«У "красно-белых" была очень насыщенная неделя с точки зрения трансферных новостей — одни легионеры покидали клуб и заставляли болельщиков грустить, другие приезжали и привозили с собой порцию оптимизма, однако стоит признать, что конкретно в субботнем дерби с "Динамо" два соперника находились в неравных ситуациях.

"Спартак" не мог рассчитывать с первых минут на Шюррле (он слишком мало тренировался, попал в запас), Мирзова (тоже не успел набрать форму), Ларссона (его вообще ещё не заявили, за два часа до игры он провёл автограф-сессию) и Тиля (прилетел в Москву для подписания контракта только в день матча и сидел на трибуне) и имел минимум времени, чтобы наиграть новые игровые связи без Фернандо и Луиса Адриано.

"Бело-голубые" же спокойно работали в недельном цикле, да ещё и в хорошем настроении — в минувшую пятницу команда обыграла "Урал". В итоге Дмитрий Хохлов не стал ничего менять, сделал ставку на ту же схему 4-2-3-1, где Рауш (а не Плиев или Калинин) играл слева, Каборе и Юсупов в опорной зоне, Шиманьски, Панченко и Жоаозиньо в верхней тройке, Шейдаев — на острие атаки. Камерунский новичок Н’Жье остался на замене.

Кононову пришлось делать кадровые перестановки: Понсе перешёл с фланга в центр нападения, Ташаев расположился слева, Ананидзе — под нападающим, Гулиев опустился в опорную зону, а Ещенко заменил справа Рассказова, который никак не придёт в себя. Состав "Спартака" смотрелся ослабленным — и изначально было понятно, что команда столкнётся со сложностями. Как минимум из-за отсутствия пасующих футболистов в центре поля», — подчеркивает Гончаров.

Мощный старт «Динамо»

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак обратил внимание, что уже в начале матча инициативой владели не хозяева, а гости.

«Нельзя сказать, что какая-то из команд на старте матча завладела преимуществом, но "бело-голубые" атаковали осознаннее и острее. Растягивая оборону соперника флангами, они не раз находили передачами свободных партнеров перед штрафной. Уже на 3-й минуте Александр Максименко вытащил из-под перекладины мяч после удара Артура Юсупова, а на 20-й минуте Шейдаеву не хватило удачи — мяч, скользнув по перекладине, ушел за лицевую. Роман Зобнин и Аяз Гулиев категорически не справлялись с обязанностями, но остальные попытки проверить Максименко защитникам красно-белых более или менее удавалось блокировать.

К середине тайма о том, насколько командам удавалось выполнять план тренеров, можно было понять, глядя на самих наставников. Хохлов спокойно стоял на границе технической зоны, наблюдая за происходящим, тогда как Кононов отчаянно махал руками. Олега Георгиевича можно понять. Его подопечные не могли разыграть ни одной комбинации, теряя мяч уже на второй-третьей передаче. Даже выход из обороны не удавался — гости здорово прессинговали защитников, и уже на этой стадии вынужденные торопиться спартаковцы пуляли мяч абы куда вперед. И если Зелимхану Бакаеву еще удавалось зацепиться за эти выносы, то Александр Ташаев и Джано Ананидзе растворились на ровно подстриженном газоне.

Единственный опасный момент "красно-белые" создали, по традиции, после стандарта. Джано подал в штрафную от углового флага, а Зобнин скинул мяч на дальнюю штангу, но Самуэль Жиго до него не дотянулся», — отмечает Зибрак.

Перфоманс Понсе

Григорий Каленов в своем материале для rusfootball.info подчеркнул, что итогом неудачного первого тайма для «Спартака» стало удаление.

«С игры у "Спартак" не получалось почти ничего, но после углового (уже традиционно) Жиго должен был выводить хозяев вперёд. Немного не повезло.

"Красно-белые" как будто нервничали из-за того, что всё снова идёт не так. Зачем-то Гулиев полетел убивать Каборе и заработал предупреждение (стало 2:0 по жёлтым в пользу "Спартака"). Но с перфомансом Понсе это нарушение, конечно, не сравнится. Нападающий, который никак не может показать себя в Москве, полетел прямой ногой в живот Шунину и получил красную.

После этого моментов у "Спартака" не было совсем. Гости забрали территорию и топтались перед входом в чужую штрафную. Сообразительности, чтобы обострить, до перерыва "динамовцы" так и не накопили.

Из-за этого наверняка было тревожно Хохлову. Если "Рубин" не очень проводит в этом сезоне первые таймы, но добирает во вторых, то с "Динамо" ситуация ровно наоборот. Тем более сразу после перерыва на поле оказался Шюррле, заменивший Джано. Первым своим действием немецкий игрок убрал Рыкова и прорвался по центру. Лишь удар подкачал», — пишет Каленов.

Удаление пошло на пользу

Глеб Чернявский в блоге на sports.ru пришел к выводу, что вдесятером «Спартак» играл интереснее, чем в тот момент, когда имел полный состав.

«Андре Шюррле дебютировал и сразу оживил вялую атаку "Спартака". На пресс-конференции Олег Кононов признался, что рисковал, выпуская немецкого форварда. Но выбора у тренера не было, а по его задумке Шюррле должен был искать свободные зоны для контратак. Стоит признать, что план сработал. Шюррле несколько раз классно убегал с мячом в контратаки, а в одном из эпизодов чуть не забил.

Контратаки разгонял не только Шюррле, но и другой новичок — Резиуан Мирзов. На фоне невнятного Ташаева он смотрелся намного увереннее, старался не терять мяч и играл максимально осмысленно. Мы как-то не подумали, что Шюррле можно рассматривать центрфорвардом, но его коннект в этой позиции с Мирзовым на левом фланге уже получается.

И главное впечатление: оставшись вдесятером, во втором тайме "Спартак" не зажался, а бросил вперед Шюрлле и пытался изо всех сил контратаковать. Проход Шюррле с финтом и опасный момент, удар головой от Жиго, удивительный промах Зобнина — во втором тайме "Спартак" был намного ближе к голу, чем "Динамо", хотя вроде бы должно быть наоборот. Может, "Спартаку" всегда играть вдесятером?», — задается вопросом Чернявский.

Вера в Олега

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов пока не слишком оптимистичен в отношении «красно-белых». Он считает, что на старте сезона «Спартак» должен был демонстрировать лучшие результаты.

«Нет, "Спартак", чуда не произойдет ни с Шюррле, ни с Ларссоном, ни с Тилем. Только кропотливая работа и тренерская мысль вытащит тебя оттуда, где ты оказался.

Но руки архитектора мы снова не увидели. Хотя все дедлайны давно уже прошли. Позади сборы, где должны были заложить фундамент, но не заложили. Сыграны первые матчи, в которых болельщики моги бы поймать намеки на новый футбол, но не поймали. Выходят на поле новички, которые должны цепляться за каждый шанс, но не цепляются. Сезон в разгаре. "Спартак" по-прежнему в хаосе.

Руководство клуба невероятно терпеливо относится к Кононову. Тренер, который нравится интеллигентам и романтикам, внезапно покорил Федуна. Наверное, хорошо, что "Спартак" не дергается и не идет на поводу у общественности — Кононов все еще работает, при том что мог бы быть уволен, тем более что поводов хватает.

Вот только с каждым новым матчем кажется, что Кононов остается на своем посту просто потому, что его некем менять. Нет сейчас кандидата на должность спасателя — значит, верим в Олега», — призывает Зеленов.

Обоюдное поражение

Вадим Багров в статье для soccer.ru заявил, что результат дерби оказался проигрышным для обеих команд.

«Такой "Спартак" пройдет "Тун", только если швейцарская команда окажется не готовой к реальной борьбе и заметно уступит в классе. Но если сыграют, как сегодня и вчера — вылетят, как "Арсенал", что подкосит шансы РПЛ на три путевки в ЛЧ в будущем.

С "Динамо" все проще в плане анализа — впереди два сложнейших матча против "Зенита" и "Локомотива", а после этого можно уже работать на победы и делать выводы о шансах финишировать высоко. Время есть, давление на Хохлова присутствует, но тут не сравнить с положением Кононова.

У "бело-голубых" не получилось правильно подготовиться к поединку — иначе светила победа минимум в один мяч, однако нулевая ничья не худший результат. А вот сама игра "Спартака" — приговор Кононову. Можно рассказать, как старались в меньшинстве, можно приписать себе в качестве победы пассивность гостей после перерыва.

Но если говорить прямо, то "Спартак" мог по делу получить четыре поражения в четырех матчах РПЛ. В дерби страх проиграть пересилил влияние благородного риска — в ущерб зрелищности поединка, а "Динамо" не хватило напора, резкости и свежести в большинстве.

Пожалуй, это обоюдное поражение соседей. Хохлов не получил три очка, хотя мог, а Кононов провалил еще один матч — "Спартак" за счет воли включился, но ни один ход наставника не озадачил соперника. Плюс "красно-белым" сильно повезло, что когда Жиго руками схватил Грулева, Безбородов почему-то не назначил пенальти», — констатирует Багров. 0