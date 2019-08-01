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    Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»

    Реакция СМИ на подписание «Спартаком» Андре Шюррле

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    Андре Шюррле
    Андре Шюррле
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    «Спартак» официально объявил об аренде полузащитника «Боруссии» Андре Шюррле. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на один сезон. За «красно-белых» немец будет выступать под 20-м номером.

    Новый «Спартак»: Шюррле прибыл в Москву

    «С точки зрения резонанса вопросов по трансферу нет никаких. В актив себе "Спартак" может записать также тот факт, что в гонке за Шюррле он опередил "Локомотив". Плюс красно-белые не покупают сразу футболиста, а лишь арендуют — в случае чего в мае можно поблагодарить "Боруссию" и отказаться от услуг футболиста.

    Однако, во-первых, красно-белым придётся нехило потратиться на зарплату. 3 млн евро — солидный оклад, который не совсем вписывается в новую стратегию клуба (сам Федун не раз говорил, что "Спартак" будет ужиматься). Во-вторых, команда попросту рискует потерять время — сейчас ей больше бы пригодился не игрок со славным прошлым, неоднозначным настоящим и таким же туманным будущим, а боец и мастер в расцвете сил, который гарантированно помог бы выйти на новый уровень в столь трудное и перестроечное время.

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    • Но таких приглашать сложнее, чем сбитых лётчиков. Поэтому остаётся надеяться, что Шюррле окажется для "Спартака" условным Фарфаном, а не Хёведесом», — не совсем доволен этим трансфером журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров.

    Спасет ли команду Шюррле?

    «На фоне тотальной красно-белой распродажи аренда Шюррле выглядит глотком свежего воздуха. Да, это тоже риск, чемпион мира последние пару лет переживает не лучшее время. Но мы видели, как сбитые летчики могут зажечь в России. После расцвета Фарфана в "Локо" не удивит уже ничто. А Шюррле и моложе Фарфана, и банально выше классом, с весом проблем нет, и клубы у него за спиной серьезнее. Так что уже в ближайшее время немец может восполнить пустоту, возникшую после ухода сильных легионеров.

    Сыграет ли с "Динамо"? Вопрос. Даже с учетом возможного переноса матча времени слишком мало. Но Кононов может и рискнуть.

    Единственный в этом составе, кто способен что-то решить в атаке самостоятельно — Бакаев. Да и он пока, кажется, слегка придавлен ответственностью, которая на него свалилась. Почему вдруг Бакаев должен стать спасителем команды? Парень прошлый сезон отыграл в Туле, в основном составе по большому счету первый сезон. С чего ему тащить?

    Остальные либо не в форме, либо скованы ментально, либо сами по себе командные игроки, чей успех зависит от успеха системы. Поэтому выход Шюррле, наверное, мог бы взбодрить общую картину. Но только Кононов знает, в каком немец состоянии (верим, что знает)», — надеяться увидит немца в ближайшей игре «Спартака» корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

    Сделано в Германии

    «"Боруссия" Дортмунд даже не пыталась интегрировать Андре в новый сезон. Состав у "шмелей" очень силён, конкуренцию с Марко Ройсом, Торганом Азаром, Мариушем Вольфом, Якубом Ларсеном и Джейдоном Санчо 28-летний чемпион мира не выдержал. Поэтому "Боруссия" рада будет удачному сезону Андре Шюррле в "Спартаке", тогда москвичам придётся выкупить немца. Рады будут и фанаты "красно-белых", после тотальной распродажи лидеров вполне можно построить игру вокруг опытного немецкого "солдата". Позиция Шюррле в "Спартаке" свободна. Андре любит играть "под нападающим", отрабатывая по всей атакующей трети поля.

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    • Может отдать обостряющий пас, сам хорошо открывается, очень командный игрок. Такой "Спартаку" как раз очень нужен. Более того, такой очень нужен Олегу Кононову. Шюррле по-футбольному умён, в нужной ситуации может подсказать партнёрам, и при этом максимально выполняет тренерские установки. Это он привёз из футбольных школ Германии. Пара Гулиев — Зобнин под Шюррле будет отвечать за отбор и доставку мяча, Андре может перемещаться по всему фронту атаки, завершать вторым темпом.

    Андре Шюррле
    spartak.com

    Для нынешнего "Спартака" любой игрок с европейским опытом — солидное усиление, но Шюррле не только на бумаге подходит нынешнему "стилю", а главное — составу "красно-белых". По краям исполнители есть — братья Бакаевы, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо (если не уйдёт), а вот центр проседал без толкового атакующего полузащитника. Андре Шюррле выглядит толковым усилением. Посмотрим, что покажет в РПЛ. Теперь "красно-белые" фанаты ждут Гуса Тиля и Йордана Ларссона, тогда можно и забыть о массовой продаже бразильцев», — считает немца усиление для «красно-белых» автор ФНК Иван Терентьев.

    Шюррле «Спартак» не спасет

    «"Спартак" становится середняком? Скорее да, чем нет. Былые заслуги, конечно, не придают сил сегодня. Если сравнить, то вот была когда-то Римская империя, а сейчас итальянский сапог, так и здесь. Была когда-то огромная слава, а сейчас жалкие остатки. Проблема в том, что экспериментируют не на игроках, а в управленческой части. Люди, которые приходят на управление, сами этому учатся. Там нет людей, у которых есть опыт. Это неплохо, но на это нужно время.

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    • Впрочем, у приобретения есть и свои плюсы. Конечно, это вариант с арендой и правом выкупа — наиболее оптимальный для приобретающего, что говорит о желании дортмундской "Боруссии" избавиться от Шюррле поскорее, а также о том, что в "Спартаке" хотят все же проверить, насколько Андре сможет адаптироваться и приносить пользу команде. Впрочем, этот эксперимент может закончиться ничем и тогда "Спартак" потеряет много времени.

    Так или иначе, у команды состояние перестройки — иначе быть не может после продажи Зе Луиша и Фернандо. Но насколько все эти движения своевременны? Зачем тогда была вся эта предсезонная подготовка? Слова о наигрывании состава и тактической схемы? Если уже по ходу сезона "Спартак" избавляется от ключевых исполнителей и приобретает совершенно новых персонажей с сомнительной готовностью, хотя некоторые и с именем как тот же Шюррле. Кроме имени Андре сейчас нечего предложить московскому клубу», — не верит в успех немца в России автор Soccer.ru Sinclair.

    Шюррле талантлив, но не подходит «Спартаку»

    «Формально даже один год с Шюррле — успех для клуба Федуна и РПЛ: чемпионат получит известного титулованного игрока с европейским бэкграундом. Но опыт предыдущих команд немца показал, что он последний, кто поможет развалившемуся "Спартаку". Делать ставку на Шюррле из-за ассиста в финале ЧМ пять лет назад так же глупо, как считать Эдера звездой за гол Франции на Евро. Андре не выдержал давления в "Челси" и провалил конкуренцию в "Боруссии" — не помогли ни аренды в маленьких клубах, ни уважающий его тренер.

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    • Со скидкой на масштабы РПЛ к "Спартаку" приковано то же внимание, что к топ-клубам в Англии и Германии. Клуб постоянно сотрясают скандалы и перестройки — при неразберихе с составом и управлением нельзя ожидать от Шюррле внезапного преображения. Возможно, он еще раскроется у тренера-психолога, который тонко чувствует характеры игроков и разрабатывает индивидуальный подход к каждому.

    Андре Шюррле
    spartak.com

    В Москве сложилась противоположная ситуация — Кононов не пользуется авторитетом у футболистов, руководство распродает звезд, болельщики презирают коуча и считают дни до отставки. Если Моуринью и Тухель не вселили в Шюррле уверенность, это точно вряд ли сделает растерянный Олег. "Спартак" выступит лишь декорацией для повторения предыдущих достижений и ошибок Андре — он наверняка забьет несколько эффектных мячей и испарится до мая, чтобы затем опуститься на новую глубину футбола», — автор Eurosport Василий Легейдо также считает, что чемпион мира не поможет «Спартаку» в этом сезоне.

    Последние пять лет карьера Шюррле — сплошная боль

    «Три года назад Шюррле имел лучшую возможность, чтобы перезапустить карьеру. Томас Тухель, при котором нападающий раскрылся в "Майнце", позвал его снова сделать "Дортмунд" великим, но игроку помешали травмы. Деформация коленного сустава — 38 дней вне игры, воспаление ахиллового сухожилия — 56 дней, разрыв мышцы бедра — 67 дней. Никогда прежде Шюррле не пропускал так много матчей. "Зря я думал, что у нас получится сработаться, как когда-то 'Майнце'. В профессиональном футболе все меняется быстро. Он уже не был тем тренером, которого я знал. И я перестал быть игроком, который ему нужен", — признавался Шюррле.

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    • В те редкие моменты, когда Андре был здоров, он уже не мог конкурировать с молодыми и талантливыми Дембеле и Пулишичем. В итоге за два сезона в Дортмунде он забил всего 8 голов. Фанаты Боруссии не были на моей стороне. Я чувствовал это. Они считали, что я не стою тех денег, которые за меня заплатили, — переживал Андре. Отдав за Шюррле 30 млн евро, "Дортмунд" сделал его самым дорогим немецким футболистом по суммарной стоимости трансферов.

    Еще до начала летних сборов-2019 главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр заявил, что у Шюррле нет шансов даже на эпизодические появления в составе (первой опцией на левом фланге атаки в новом сезоне, скорее всего, будет Торган Азар), поэтому Андре не допустили до командных тренировок. Эта новость застала футболиста в момент, когда он собирал чемоданы, чтобы лететь в Дортмунд.

    Чтобы поддерживать форму, Андре нанял фитнес-тренера и все лето занимался с ним в Берлине по индивидуальной программе. Когда становилось грустно и одиноко, он звал других футболистов, оставшихся без клуба. Так лучше получалось имитировать ситуации, приближенные к игровым. Например, с ним вместе тренировался бывший игрок сборной Германии Деннис Аого.

    Сам Шюррле не попадает в заявку Лева уже два года. Для него это особенно тяжело. Даже когда не получалось в клубах, в матчах за сборную он всегда показывал класс. Среди тех, кого Лев сегодня вызывает в бундестим, Шюррле по-прежнему самый результативный футболист группы атаки» — говорится в материале Sports. 0

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