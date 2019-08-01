Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»

«Спартак» официально объявил об аренде полузащитника «Боруссии» Андре Шюррле. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на один сезон. За «красно-белых» немец будет выступать под 20-м номером.

Новый «Спартак»: Шюррле прибыл в Москву

«С точки зрения резонанса вопросов по трансферу нет никаких. В актив себе "Спартак" может записать также тот факт, что в гонке за Шюррле он опередил "Локомотив". Плюс красно-белые не покупают сразу футболиста, а лишь арендуют — в случае чего в мае можно поблагодарить "Боруссию" и отказаться от услуг футболиста.

Однако, во-первых, красно-белым придётся нехило потратиться на зарплату. 3 млн евро — солидный оклад, который не совсем вписывается в новую стратегию клуба (сам Федун не раз говорил, что "Спартак" будет ужиматься). Во-вторых, команда попросту рискует потерять время — сейчас ей больше бы пригодился не игрок со славным прошлым, неоднозначным настоящим и таким же туманным будущим, а боец и мастер в расцвете сил, который гарантированно помог бы выйти на новый уровень в столь трудное и перестроечное время.

Но таких приглашать сложнее, чем сбитых лётчиков. Поэтому остаётся надеяться, что Шюррле окажется для "Спартака" условным Фарфаном, а не Хёведесом», — не совсем доволен этим трансфером журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Спасет ли команду Шюррле?

«На фоне тотальной красно-белой распродажи аренда Шюррле выглядит глотком свежего воздуха. Да, это тоже риск, чемпион мира последние пару лет переживает не лучшее время. Но мы видели, как сбитые летчики могут зажечь в России. После расцвета Фарфана в "Локо" не удивит уже ничто. А Шюррле и моложе Фарфана, и банально выше классом, с весом проблем нет, и клубы у него за спиной серьезнее. Так что уже в ближайшее время немец может восполнить пустоту, возникшую после ухода сильных легионеров.

Сыграет ли с "Динамо"? Вопрос. Даже с учетом возможного переноса матча времени слишком мало. Но Кононов может и рискнуть.

Единственный в этом составе, кто способен что-то решить в атаке самостоятельно — Бакаев. Да и он пока, кажется, слегка придавлен ответственностью, которая на него свалилась. Почему вдруг Бакаев должен стать спасителем команды? Парень прошлый сезон отыграл в Туле, в основном составе по большому счету первый сезон. С чего ему тащить?

Остальные либо не в форме, либо скованы ментально, либо сами по себе командные игроки, чей успех зависит от успеха системы. Поэтому выход Шюррле, наверное, мог бы взбодрить общую картину. Но только Кононов знает, в каком немец состоянии (верим, что знает)», — надеяться увидит немца в ближайшей игре «Спартака» корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Сделано в Германии

«"Боруссия" Дортмунд даже не пыталась интегрировать Андре в новый сезон. Состав у "шмелей" очень силён, конкуренцию с Марко Ройсом, Торганом Азаром, Мариушем Вольфом, Якубом Ларсеном и Джейдоном Санчо 28-летний чемпион мира не выдержал. Поэтому "Боруссия" рада будет удачному сезону Андре Шюррле в "Спартаке", тогда москвичам придётся выкупить немца. Рады будут и фанаты "красно-белых", после тотальной распродажи лидеров вполне можно построить игру вокруг опытного немецкого "солдата". Позиция Шюррле в "Спартаке" свободна. Андре любит играть "под нападающим", отрабатывая по всей атакующей трети поля.

Может отдать обостряющий пас, сам хорошо открывается, очень командный игрок. Такой "Спартаку" как раз очень нужен. Более того, такой очень нужен Олегу Кононову. Шюррле по-футбольному умён, в нужной ситуации может подсказать партнёрам, и при этом максимально выполняет тренерские установки. Это он привёз из футбольных школ Германии. Пара Гулиев — Зобнин под Шюррле будет отвечать за отбор и доставку мяча, Андре может перемещаться по всему фронту атаки, завершать вторым темпом.

Андре Шюррле spartak.com

Для нынешнего "Спартака" любой игрок с европейским опытом — солидное усиление, но Шюррле не только на бумаге подходит нынешнему "стилю", а главное — составу "красно-белых". По краям исполнители есть — братья Бакаевы, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо (если не уйдёт), а вот центр проседал без толкового атакующего полузащитника. Андре Шюррле выглядит толковым усилением. Посмотрим, что покажет в РПЛ. Теперь "красно-белые" фанаты ждут Гуса Тиля и Йордана Ларссона, тогда можно и забыть о массовой продаже бразильцев», — считает немца усиление для «красно-белых» автор ФНК Иван Терентьев.

Шюррле «Спартак» не спасет

«"Спартак" становится середняком? Скорее да, чем нет. Былые заслуги, конечно, не придают сил сегодня. Если сравнить, то вот была когда-то Римская империя, а сейчас итальянский сапог, так и здесь. Была когда-то огромная слава, а сейчас жалкие остатки. Проблема в том, что экспериментируют не на игроках, а в управленческой части. Люди, которые приходят на управление, сами этому учатся. Там нет людей, у которых есть опыт. Это неплохо, но на это нужно время.

Впрочем, у приобретения есть и свои плюсы. Конечно, это вариант с арендой и правом выкупа — наиболее оптимальный для приобретающего, что говорит о желании дортмундской "Боруссии" избавиться от Шюррле поскорее, а также о том, что в "Спартаке" хотят все же проверить, насколько Андре сможет адаптироваться и приносить пользу команде. Впрочем, этот эксперимент может закончиться ничем и тогда "Спартак" потеряет много времени.

Так или иначе, у команды состояние перестройки — иначе быть не может после продажи Зе Луиша и Фернандо. Но насколько все эти движения своевременны? Зачем тогда была вся эта предсезонная подготовка? Слова о наигрывании состава и тактической схемы? Если уже по ходу сезона "Спартак" избавляется от ключевых исполнителей и приобретает совершенно новых персонажей с сомнительной готовностью, хотя некоторые и с именем как тот же Шюррле. Кроме имени Андре сейчас нечего предложить московскому клубу», — не верит в успех немца в России автор Soccer.ru Sinclair.

Шюррле талантлив, но не подходит «Спартаку»

«Формально даже один год с Шюррле — успех для клуба Федуна и РПЛ: чемпионат получит известного титулованного игрока с европейским бэкграундом. Но опыт предыдущих команд немца показал, что он последний, кто поможет развалившемуся "Спартаку". Делать ставку на Шюррле из-за ассиста в финале ЧМ пять лет назад так же глупо, как считать Эдера звездой за гол Франции на Евро. Андре не выдержал давления в "Челси" и провалил конкуренцию в "Боруссии" — не помогли ни аренды в маленьких клубах, ни уважающий его тренер.

Со скидкой на масштабы РПЛ к "Спартаку" приковано то же внимание, что к топ-клубам в Англии и Германии. Клуб постоянно сотрясают скандалы и перестройки — при неразберихе с составом и управлением нельзя ожидать от Шюррле внезапного преображения. Возможно, он еще раскроется у тренера-психолога, который тонко чувствует характеры игроков и разрабатывает индивидуальный подход к каждому.

Андре Шюррле spartak.com

В Москве сложилась противоположная ситуация — Кононов не пользуется авторитетом у футболистов, руководство распродает звезд, болельщики презирают коуча и считают дни до отставки. Если Моуринью и Тухель не вселили в Шюррле уверенность, это точно вряд ли сделает растерянный Олег. "Спартак" выступит лишь декорацией для повторения предыдущих достижений и ошибок Андре — он наверняка забьет несколько эффектных мячей и испарится до мая, чтобы затем опуститься на новую глубину футбола», — автор Eurosport Василий Легейдо также считает, что чемпион мира не поможет «Спартаку» в этом сезоне.

Последние пять лет карьера Шюррле — сплошная боль

«Три года назад Шюррле имел лучшую возможность, чтобы перезапустить карьеру. Томас Тухель, при котором нападающий раскрылся в "Майнце", позвал его снова сделать "Дортмунд" великим, но игроку помешали травмы. Деформация коленного сустава — 38 дней вне игры, воспаление ахиллового сухожилия — 56 дней, разрыв мышцы бедра — 67 дней. Никогда прежде Шюррле не пропускал так много матчей. "Зря я думал, что у нас получится сработаться, как когда-то 'Майнце'. В профессиональном футболе все меняется быстро. Он уже не был тем тренером, которого я знал. И я перестал быть игроком, который ему нужен", — признавался Шюррле.

В те редкие моменты, когда Андре был здоров, он уже не мог конкурировать с молодыми и талантливыми Дембеле и Пулишичем. В итоге за два сезона в Дортмунде он забил всего 8 голов. Фанаты Боруссии не были на моей стороне. Я чувствовал это. Они считали, что я не стою тех денег, которые за меня заплатили, — переживал Андре. Отдав за Шюррле 30 млн евро, "Дортмунд" сделал его самым дорогим немецким футболистом по суммарной стоимости трансферов.

Еще до начала летних сборов-2019 главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр заявил, что у Шюррле нет шансов даже на эпизодические появления в составе (первой опцией на левом фланге атаки в новом сезоне, скорее всего, будет Торган Азар), поэтому Андре не допустили до командных тренировок. Эта новость застала футболиста в момент, когда он собирал чемоданы, чтобы лететь в Дортмунд.

Чтобы поддерживать форму, Андре нанял фитнес-тренера и все лето занимался с ним в Берлине по индивидуальной программе. Когда становилось грустно и одиноко, он звал других футболистов, оставшихся без клуба. Так лучше получалось имитировать ситуации, приближенные к игровым. Например, с ним вместе тренировался бывший игрок сборной Германии Деннис Аого.

Сам Шюррле не попадает в заявку Лева уже два года. Для него это особенно тяжело. Даже когда не получалось в клубах, в матчах за сборную он всегда показывал класс. Среди тех, кого Лев сегодня вызывает в бундестим, Шюррле по-прежнему самый результативный футболист группы атаки» — говорится в материале Sports. 0