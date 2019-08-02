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    Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге Европы

    Реакция спортивных СМИ на поражение тульского «Арсенала» от «Нефтчи»

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    «Нефтчи» разгромил «Арсенал» (4:0) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. В начале второго тайма Рауф Алиев точным ударом вывел хозяев поля вперед. За несколько минут до конца встречи Дарио с одиннадцатиметровой отметки увеличил преимущество «Нефтчи». Вскоре Мамаду Мбоджи установил окончательный счет в этом матче.

    Дебют Ломовицкого

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает составы команд на ответный матч, фиксируя перестановки в составе «Арсенала».

    «Против ростовчан за "оружейников" впервые сыграл — и сразу в стартовом составе — фланговый хавбек Александр Ломовицкий, арендованный у "Спартака". В процесс мини-ротации вместе с Игорем Горбатенко оказались вовлеченными капитан команды Кирилл Комбаров, голкипер Михаил Левашов и румынский форвард Александру Тудорие, которым Черевченко в игре с ростовчанами предпочел соответственно Анри Хагуша, Артура Нигматуллина и Евгения Луценко. Как мы уже знаем, перестановки в составе ни к чему хорошему не привели.

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    • Поэтому ответную встречу с "Нефтчи" с первых минут начали вернувшиеся в "основу" Левашов, Комбаров и Горбатенко. Луценко остался на переднем крае атаки, а в трио атакующих полузащитников был включен болгарин Георги Костадинов.

    Зато итальянский наставник бакинцев полностью сохранил состав, начинавший столь удачно сложившуюся игру в Туле. "Нефтяникам" грех было отказываться от тактического построения, столь эффективно сработавшего в выездном поединке, и от сочетания конкретных исполнителей, реализовавших игровой план Бордина».

    «Волейбол» в пределах правил

    Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает беззубость атак «Арсенала» в первом тайме.

    «Начало матча чем-то смахивало на второй тайм тульской встречи. "Нефтчи" не стал с первых минут уходить глубоко в оборону, активно прессингуя гостей в середине поля. Отсюда — минимум моментов у ворот Агаева. Первый удар в сторону ворот нанес Лесовой (самый опасный игрок в первой половине) только на 11-й минуте, сместившись со своего левого края. Еще через три минуты Горбатенко попробовал пробить из-за пределов штрафной. Оба раза мяч прокатился рядом со штангой.

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    • Черевченко явно попросил своих футболистов бить при любой возможности. По такой игре совершенно выпал Луценко: форвард скорее выполнял черновую работу, освобождая зоны, куда с мячом врывались Лесовой, Горбатенко и Ткачев. Может, главный тренер "Арсенала" и хотел бы видеть на позиции форварда кого-то другого, но большого выбора на этот матч у Черевченко не было. Весь первый тайм гости не выглядели командой, которой кровь из носу нужно отыгрываться.

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    В концовке тайма мальтиец Сэнт дважды не дал пенальти в пользу "Нефтчи". С разницей в несколько минут мяч попал в руку сначала Чаушичу (после удара со штрафного), а потом — Альваресу. Оба раза главный судья посчитал игру рукой неумышленной, и работай на этой стадии Лиги Европы видеоарбитр, он, скорее всего, решение Сэнта подтвердил бы. Но стадион, разумеется, был в бешенстве».

    Прогресс Лесового

    Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов находит светлое пятно в составе тульского клуба.

    «Шло время, а столь нужного гола все никак не было. Все, что удавалось создать на половине поля "Нефтчи", получалось на левом фланге. И это единственное, что может Черевченко занести в актив своей команде. Продав Мирзова в "Спартак", "Арсенал", как кажется, нашел замену прямо сейчас, пусть и неравноценную, но с хорошей перспективой. Речь о Данииле Лесовом.

    В сентябре прошлого года Лесовой откровенно признавался, что "не готов к конкуренции в главной команде “Зенита”". Можно смело утверждать, что 11 месяцев спустя прогресс футболиста виден не только специалистам, но и болельщикам. Он принадлежит "Зениту", прошлым летом с ним продлили контракт на три года, пошел второй сезон в "Арсенале". При Мирзове приходилось играть справа, теперь же освободилось место слева, где 21-летний парень может показать все свои козыри: скорость, технику, нестандартные действия, острые передачи, регулярно зарабатываемые стандартные положения. Азербайджанцы намучились с ним.

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    • Вот только партнеры постоянно действовали невпопад. Где в четверг вечером был Евгений Луценко — большой вопрос. Был шикарный момент у Сергея Ткачева на 50-й минуте, но он умудрился из пределов штрафной пробить выше ворот. Был удар в перекладину Игоря Горбатенко, однако уже при счете 0:1. Туляки не только не забили, но и упустили контратаку бакинцев, когда Рауф Алиев убежал к воротам Михаила Левашова с центра поля! Основные потери летом связаны с атакой, но оборона выглядит еще хуже».

    Истерика Григалавы

    Автор Rusfootball.info Григорий Каленов огорчен безвольно проведенной туляками концовкой матча.

    «После второго пропущенного в этом противостоянии всё в действиях "Арсенала" задышало такой безнадёжностью, что поверить в российскую команды было невозможно. Один из соперников сыграл рукой неподалёку от своей штрафной, Горбатенко роскошно пробил — но попал только в перекладину. Черевченко попробовал усилить игру, выпустил Банду на правый фланг, но тот при попытке прострелить показал тройной тулуп имени Алана Гатагова и упустил мяч за лицевую.

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    • Сожалений из-за того, что вылетает такой "Арсенал", не было. Но в таблице коэффициентов не учитывается качество игры. Просто в течение сезона каждое заработанное очко другим российским клубом будет ценится меньше.

    Но игроков "Арсенала" это, очевидно, не очень заботило. Григалава зачем-то продолжал орать на невиноватого ни в чём Левашова. А потом взял и подарил мяч сопернику на своей половине поля, заблокировал удар, сыграв руками, — и привёз пенальти.

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    • Вратарь "Арсенала" одиннадцатиметровый не потащил. Наверное, Григалава закатил слишком слабую истерику и не смог его мотивировать. А счёт в противостоянии стал 0:3 в пользу "Нефтчи", насчёт которого некоторые фанаты были уверены, что их уберут одной левой.

    А потом был совсем унизительный четвёртый гол в противостоянии. Уж он наверняка снял все возможные вопросы и оставил российских болельщиков без каких-либо иллюзий. Такому "Арсеналу" действительно нечего делать в Лиге Европы».

    Неудобный «Нефтчи»

    Автор Soccer.ru Александр Чистяков отдает должное соперникам «Арсенала», которые уверенно и умно провели оба матча.

    «А "Нефтчи" удалось выдержать грамотную линию поведения на протяжении всего противостояния, за что команде из Азербайджана честь и хвала. "Черно-белые" очень четко ловили ритмы "Арсенала" и в каждый конкретный момент матча превращались в максимально неудобного противника для туляков. Когда "Арсенал" был готов играть первым номером и создавать давление, "Нефтчи" контролировал соперника активным прессингом в средних широтах и грамотной игрой в пас с заполнением пустых пространств по флангам.

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    • Как только "Арсенал" утомлялся выловить золотую рыбку в такой игре и пытался отдать инициативу "Нефтчи", чтобы атаковать на встречных курсах, хозяева сдвигались ниже к своим воротам, как бы приглашая "оружейников": "Эй, ну что, атаковать будем?" "Арсенал" выбрасывался — "Нефтчи" активизировался, возвращался к первой фазе. И так по кругу.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    При всех проблемах "Арсенала", известных и неоднократно описанных (потеря ключевых исполнителей в атаке, слабый игровой тонус в начале сезона и т. д.), нужно добавить факт, касающийся конкретного противостояния с "Нефтчи": тактически и стратегически Игорь Черевченко и его команда были обыграны в одну калитку и в Туле, и в Баку. "Арсенал" так и не понял, как нужно действовать против "черно-белых", которые сыграли с командой из РПЛ в "собачку".

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    • Самое печальное, что "Арсенал", попавшись на эту удочку в первом матче, не сделал никаких выводов перед ответной игрой и, очертя голову, продолжил путь к заботливо вырубленной проруби, которую было видно за километр. "Нефтчи" дважды разыграл одну карту, и ловушки команды из Азербайджана оказались смертельными для нашего еврокубкового дебютанта».

    «Арсенал» провалил селекцию

    Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев рассуждает о причинах провала тульского клуба в еврокубках.

    «Одна из причин конфуза, на мой взгляд, лежит на поверхности. "Арсеналу" просто нужно было быть убедительнее на трансферном рынке. Тактика тульского клуба давно ясна — он не покупает игроков, а берет в аренду. Арендованные и составляли костяк команды в прошлом, очень успешном, сезоне. Ткачев, Бакаев, Мирзов, Джорджевич.

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    • С Ткачевым удалось подписать полноценный контракт. Удержать Бакаева было нереально. А вот с Мирзовым и Джоржевичем "Арсенал" промахнулся.

    Тула неудачно провела переговоры с Резиуаном, теперь он — игрок "Спартака". Джорджевич же отправился в "Зенит", которому принадлежит с 2012 года. Все три матча в чемпионате России он провел на лавке. Вышел на поле в Суперкубке — сыграл 13 минут, за это время питерцы пропустили дважды и потерпели поражение.

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    Сейчас ходят разговоры, что Джорджевич может покинуть Петербург. Почему бы "Арсеналу" не подсуетиться и не забрать черногорца снова? Впрочем, поздно — в еврокубках он уже не помощник...» 0

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