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    Испания привыкает доминировать

    Реакция прессы на победу Испании на Евро 2019 U19

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    Сборная Испании выиграла чемпионат Европы среди игроков в возрасте до 19 лет, победив в финале Португалию. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этом событии.

    Испания сохраняет гегемонию

    «Испания уже восемь раз выиграла чемпионат Европы U19 — на пять больше, чем кто-либо еще. Если считать и старый турнир U18, то испанцы немного опережают Францию — девять титулов против семи», — отмечает официальный сайт УЕФА.

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    • «Испания девять раз играла в финале, за ней идет Португалия — пять. Португалия стала второй командой, трижды подряд сыгравшей в финале турнира. Раньше это удавалось лишь Испании (с 2010 по 2012 год). Армения же впервые принимала финальную стадию турнира УЕФА».

    Ферран Торрес — главный герой турнира

    «Это уже восьмой титул для Испании на данном уровне. В общем "Фурия Рохита" выиграла уже 11 трофеев, если считать юниорский турнир, который когда-то проводился под эгидой ФИФА. Да, Испания — снова королева Старого света. Этот успех был особенно нужен, поскольку после предыдущего прошло уже четыре года.

    И главным в этом триумфе был Ферран Торрес. Золотой солдат. Лидер батальона, который возглавляет наставник Сантьяго Дениа», — пишет Marca.

    «Нападающий "Валенсии" провел идеальный матч, ведя за собой атаку очень крепкой и прекрасно работающей команды Испании. Иногда это может показаться скучным, хотя это не есть чем-то негативным, но он контролирует игру, как никто другой».

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    • У Испании появилось еще одно суперпоколение

    «Привычки трудно изменить — как хорошие, так и плохие. Эксперты говорят, что мозг привыкнет к рутине, и тогда трудно убедить его в чем-то другом. Это поколение 2000 года приобрело здоровую рутинную привычку побеждать почти каждый раз, когда оно собирается вместе — для них дико все, что им недосягаемо и не приносит трофеев», — хвалит триумфаторов AS.

    «Они сделали это два года назад на Евро U17, а теперь повторили на турнире среди игроков до 19 лет. Показатель немаловажен: пока это удавалось только Португалии. Испанская федерация усилила свое превосходство в этой категории: восемь титулов из 18-ти, что составляет половину — абсолютное доминирование.

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    • В очередной раз "Селексьон" выиграла борьбу в центре поля. Это был турнир Эрика Гарсии и Уго Гильямона, которые стали лучшей парой центрбеков на Евро. Временами они скорее походили на полузащитников, нежели оборонцев, точно пасуя при выходе из обороны и бескомпромиссно в отборе». 0

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