Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛ

«Зенит» благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время ушел от домашнего поражения в матче с «Краснодаром».

«Зенит» вновь спасает Дзюба. Даже с Малкомом

«С единственным голом "быкам", конечно, повезло. Обычная подача Ари на Олссона без особых перспектив превратилась в победный мяч благодаря Дугласу — он выиграл верховую борьбу у шведа, но дезориентировал Лунева. Мяч при этом залетел в ворота. Неизвестно, крикнул ли вратарь, что он выходит на мяч. Если да, то пропущенный мяч на вине бразильца.

Еще до гола, на 71-й минуте, на замену вышел Малком. Под аплодисменты, крики трибун. Но чем-то выдающимся не запомнился — видно было, что бразилец пока не в форме. Впрочем, и без помощи Малкома "Зенит" забил и спас ничью — Вилена ошибся в центральном круге, а Азмун с Дзюбой раскрутили результативную атаку. 1:1. Правда, тут в игру ворвался подзабытый ВАР. Все оказалось чисто.

В самом конце встречи Малком мог стать автором голевой передачи, но его обостряющий пас был прерван. Ничья. Петербургская команда теряет первые очки в чемпионате», — выделил блеклый дебют Малкома журналист «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов.

«Зенит» не проиграл «Краснодару» и невезению

«Чемпион показал качественный футбол на протяжении матча, а "Краснодар" ему соответствовал моментами, очевидно не рисковал атаковать большими силами и не хотел уступать в гостях. Если "Зенит" не вернется к осечкам против середняков, когда сезон будет в разгаре, то никто не сможет финишировать выше, собирая очки намного чаще.

С другой стороны, имеем представление, каков "Зенит" в лучшем состоянии, а вот ЦСКА, "Локомотиву", "Спартаку" и "Краснодару", как и "Динамо" или "Ростову", никто не мешает прибавить и коллективными усилиями создать чемпионскую интригу, покусывая чемпиона хотя бы в домашних матчах. Но пока "Зенит" в полном порядке, как и Дзюба — великий уравнитель вечера.

А вот "Краснодар" объективно не может положиться на сыгранность — отсюда отсутствие традиционных пасов низом и ярких комбинаций, и заметно нервничают, ведь впереди встреча с "драконами", в которой желаем "быкам" показать лучшие качества и сыграть ярче, чем сегодня.

"Зенит" в этот вечер сначала упустил два очка и победу, ведь Дзюба мог забить победный мяч раньше, головой, и по такой игре "Краснодар" вряд ли смог бы отыграться. А затем "Зенит" вернул себе один пункт, рискуя получить дырку от бублика. Нет сомнений, что "быки" признают, что им повезло — с чем тут спорить, а вот Семаку, наверное, обидно», — отметил разную готовность команд автор Soccer.ru Станислав Горин.

«Быки» едва не обыграли чемпиона

«Нельзя было оставить без внимания целый отряд звездных новичков, пополнивших составы обеих команд за последнюю неделю. Правда, не все они получили возможность выйти на поле с первых минут, но, согласитесь, трудно было рассчитывать на то, что бразилец Малком, только накануне оформивший свой переход в стан сине-бело-голубых из "Барселоны", сразу окажется в стартовом составе.

А вот самое свежее приобретение "быков" — французский атакующий хавбек Реми Кабелла — место в "основе" получил. Любопытно, что наставник южан Мурад Мусаев не стесняется устраивать ротацию в группе атаки своей команды, демонстрируя способность подопечных одинаково успешно действовать на разных позициях. К примеру, Юнес Намли, в предыдущем поединке с "Сочи" игравший ближе к левому флангу, на сей раз расположился справа. Кабелла, чья рабочая нога — правая, тем не менее, облюбовал левую бровку, куда чаще смещался и Кристофер Олссон, выдвинувшийся из средней линии вперед и составивший дуэт форвардов с Ари. Ну а Тони Вильена продолжил осваиваться в роли главного креативщика "Краснодара", не будучи привязанным к конкретной позиции на поле.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, по-прежнему имеющий в своем распоряжении фактически два равноценных состава, тоже приготовил пару тактических сюрпризов. На правом фланге обороны оказался Дуглас Сантос, которого все уже привыкли видеть слева. Но на эту позицию вернулся "вечный" Юрий Жирков. А справа в полузащите шанс проявить себя получил Алескей Сутормин», — не оставить без внимания целый отряд звездных новичков у обеих команд корреспондент «Советского Спорта» Захар Мощенко.

Звезда не помогла — счет сравнял Дзюба

«Второй тайм стоило играть ради выхода бразильского новичка. Сначала выглядел отстраненно и пару раз решил не забегать под передачи. Может, волнение? Но к концу 70 минуты совершил первый рывок. Правда уже через несколько минут "Зенит" пропустил нелепый гол. Рикошет от Дугласа Сантоса.

Мы недовольны результатом матча. Рефери был очень плох. Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол и счёт стал 1:1. Там было нарушение правил, конечно! Он должен смотреть VAR. Там был 100-процентный фол. Потерял ли «Краснодар» победу из-за судьи? Да, конечно. Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери Ари, нападающий «Краснодара»

Дальше Малкома стало больше: еще один спринтерский забег и попытка обыграша с Дзюбой. Но форвард упал чуть ли не во вратарской, судья молчал.

"Зенит" попытался организовать навал, но "Краснодар" выглядел спокойно. Пока Тонни Триндаде де Вильена не начал симулировать фол в центре поля, по сути "привезя" на свои ворота голевую атаку. Артем Дзюба сравнял счет, выйдя один на один с Матвеем Сафоновым. А "Газпром Арена" праздновала дважды. Судьи просматривали повтор по VAR и признали гол легальным», — напомнил о влиянии VAR автор «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин.

«Краснодар» едва не обыграл чемпиона благодаря курьезному автоголу

«Как и столичное дерби, разочаровал скорее матч "Зенита" и "Краснодара". Много борьбы, много ошибок, но дефицит острых моментов и отсутствие долгое время голов. "Быки" вроде бы старались играть на равных, но атаковали стерильно. Не доводили они до удара свои многочисленные розыгрыши. "Зенит" был острее, резче.

Моментов хозяева имели маловато, но кое-что создали. Сантос бил издали, Ракицкий прикладывался со штрафного. В концовке тайма Дзюба замыкал выверенную подачу Жиркова, но промазал с линии вратарской. И во втором тайме питерцы смотрелись конкретнее. Были подходы у Азмуна, Дзюба запорол ещё одну удобную подачу, теперь от Сутормина.

Впечатления хорошие, всё могло закончиться лучше. Но нужно немного терпения, много работать, тогда дальше будет ещё лучше. Сейчас мне нужно лучше узнать своих товарищей по команде, вместе двигаться вперёд. Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже. Не стесняюсь показывать дриблинг, просто в ситуациях, когда я отдавал пас, товарищи по команде находились в лучшей позиции. Всегда стараюсь продвигать мяч вперёд, поэтому отдавал пас. Нужно притереться к одноклубникам, но я не эгоист, никогда не жалко отдать пас. Малком, новичок «Зенита»

Казалось, что все кончится нулями, но за десять минут до конца Сантос срезал мяч в свои ворота после подачи Ари. Ни на гол, ни на победу "быки" не наиграли, но вполне могли её добыть. Однако уже в компенсированное время Виллена потерял мяч под прессингом Ивановича. Разогнали вертикальную атаку с участием Оздоева и Азмуна хозяева. Иранец покатил на Дзюбу, а тот переиграл в ближнем бою Сафонова. Ничья стала более справедливым итогом встречи, которая под занавес всё-таки порадовала неожиданными поворотами сюжета», — разочарован ходом поединка корреспондент ФНК Александр Карамышев.

С набором атакующих действий пока не полный порядок

«Главная проблемка действующих чемпионов в атаке — избыточное количество кроссов, забросов и навесов. Такое ощущение, что для Семака и его команды эта опция вскрытия обороны соперника — план А, план B и план С. И когда это не работает, начинается паника.

В первом тайме была осторожная игра, давали сопернику подолгу контролировать мяч. У наших ворот особо не было опасных моментов, как и у ворот соперника. Наверное, самый реальный шанс был забить у Артёма, но не вышло. Во втором тайме смотрелись лучше, но не забили, а вместо этого пропустили достаточно курьёзный гол. С одной стороны — отыгрались, и это плюс. С другой — не выиграли. В целом должны были побеждать. Удовлетворены результатом быть не можем. Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

С "Краснодаром" питерцы тоже играли в основном через навесы: подавали как подключавшиеся латерали Жирков и Дуглас, так и фланговый форвард Дриусси. Но защитники "быков" оказались полностью готовы к такому положению вещей в зенитовском нападении и без особенных проблем снимали навес за навесом.

С выходом Малкома "Зенит" стал лучше и чаще держать мяч внизу, что дает надежду на уменьшение бесчисленного количества ненужных кроссов и поиск куда более изысканных вариантов для вскрытия чужой обороны. Это важно не столько для дальнейшей борьбы за защиту чемпионского титула — ведь уже осенью команде Семака стартовать в ЛЧ. Где с одними только навесами далеко не уехать», — говорится в материале Eurosport.ru.

Новая жесть с ОМОНом

«Чудовищно, но даже в матче с таким количеством событий повторилось то, что обсуждали всю неделю. Когда видео с избиением фанатов "Спартака" в Ростове-на-Дону ОМОНом стало вирусным настолько, что его можно включать в официальную заставку РПЛ, у "Газпром Арены" сняли вторую часть.

Была тяжёлая игра. Были две команды, которые любят играть. Соперник хорошо знает, когда и что надо делать. «Краснодар» хорошо провёл первый тайм, создавали моменты, нам не хватало концентрации, чтобы забить. Обе команды и довольны, и недовольны счётом. В моменте с нашим голом игроки «Краснодара» были недовольны тем, что я сфолил. Но сразу говорю, что там не было контакта, я не фолил. К тому же есть VAR, всё по делу. Что касается пропущенного гола, такое бывает, недостаток коммуникации. Ничего страшного, бывает, мы отыгрались, забили великолепный гол, идём дальше. Когда играешь с командой, которая настолько опасна, соперник может наказать за ошибку. Обе команды сыграли на хорошем уровне. Бранислав Иванович, защитник «Зенита»

"Конфликт, судя по всему, из-за забора! С этого сезона он стоит у виража и отгораживает курящих. Фанаты начали его двигать (не сильно, так как места очень мало), ОМОН ждал провокации, кто-то похлопал и они тут же сорвались, по команде, как говорят, лысого секьюрити. Жесть! И самое страшное, что под дубинку вполне могли попасть дети, которые случайно проходили мимо этого места. Прилетело даже сотруднику службы безопасности питерского клуба", — заявил журналист Дмитрий Зимин.

Четыре тура — два разгона болельщиков дубинками в разных городах. Добро пожаловать на футбол в России», — о столкновения фанатов и ОМОНа на «Газпром Арене» написала редакция Sport24.

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