Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита»

Московский ЦСКА оказался сильнее казанского «Рубина» в матче 4-го тура чемпионата России, который прошел на стадионе «Центральный». Победный мяч красивым ударом после паса Марио Фернандеса забил нападающий Федор Чалов.

«Рубин» обновил крыло

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощщенко изучает изменения в составах команд, по сравнению с предыдущими встречами.

«Рубиновые, так здорово начавшие чемпионат (7 очков из 9 возможных), после трех стартовых игр вынуждены были полностью заменить все левое крыло в своих тактических построениях.

Вместо получившего повреждение Виталия Денисова появился Данил Степанов, а Евгения Башкирова после удаления в московском поединке с "Динамо" без потери качества подменяет кто-то из грузинских легионеров. Во встрече с ЦСКА таковым оказался Бека Микелтадзе.

У армейцев после очередной травмы Виктора Васина и продажи в Самару Никиты Чернова особого выбора в центре обороны не осталось: дуэт Звонимира Шарлии и Игоря Дивеева, по всей вероятности, будем неизменным в ближайших матчах.

На остальных позициях наставник команды Виктор Гончаренко, похоже, определился с основными исполнителями, которым теперь предстоит только доводить наигранные схемы до автоматизма».

Сигурдссон против Дюпина

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев фиксирует активное начало встречи в исполнении армейского клуба.

«Не игравший на "Центральном" ровно шесть лет ЦСКА в дебюте смотрелся активнее, быстро переходя в атаку и интересно комбинируя на подступах к штрафной. Правда, большинство ударов блокировалось, и первым Дюпина проверил Сигурдссон, получивший пространство после перехвата в центральной зоне.

Акинфеев же долгое время оставался без работы. В большей степени благодаря работе защитников, которым было не до скуки. Особенно тем игрокам красно-синих, которым приходилось сдерживать уже заслужившего репутацию одного из самых ярких дриблеров РПЛ Давиташвили.

Возвращение Виктора Гончаренко к схеме с тремя центральными защитниками пошло команде на пользу. Казанцы, напротив, в этом сезоне сократили число игроков обороны, пропустив за три тура лишь один мяч.

И все же до сравнения со швейцарскими часами защите "Рубина" еще далеко. Чем сильнее становилось давление ЦСКА, тем очевиднее это становилось. Когда Бистрович классным пасом среагировал на движение Чалова за спины соперникам, неминуемый гол отменил успевший подставить ногу Степанов.

Затем Фернандес после диагонали Магнуссона выложил мяч находившемуся напротив ворот Сигурдссону. Здесь уже бесподобно сыграл Дюпин».

Фернандес и Чалов соорудили шедевр

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко восхищается голом, забитым армейским клубом благодаря исполнительскому мастерству игроков ЦСКА.

«А "Рубин", похоже, осознанно сделал основной акцент в наступлении на левый фланг. Фернандес по своему обыкновению больше времени проводил на чужой половине поля, нежели на своей, а Шарлия, правый крайний стоппер в оборонительном трио ЦСКА, не всегда успевал его страховать. Шустрый, быстроногий Давиташвили создал больше всех проблем "армейцам" до перерыва. На нём москвичи и заработали первое предупреждение — Ахметов в начале второго тайма.

Оборотной стороной атакующей активности Зурико стала уязвимость обороны "Рубина" на этом направлении: вперёд-то он бежал задорно — "домой" возвращался неохотно. Молодому Степанову было объективно сложно в одиночку сдерживать неистового Марио, и в конце концов российский бразилец своего добился.

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Приняв на плечо классную диагональ с левого края от Влашича, Фернандес подбил мяч коленом, потом подъёмом и, не опуская на газон, забросил Чалову в штрафную. Фёдор тоже сработал безупречно, подобно матёрому бомбардиру — оторвался от защитника и первым же касанием выстрелил под перекладину».

«Рубин» едва не спасся

Обозреватель «Спорта День за Днем» Роман Логинов отдает должное казанскому клубу, активно проведшему второй тайм.

«После перерыва "армейцы" решили сыграть на сохранение результата, что позволило команде Шаронова расправить крылья. Быстрые, техничные, ловкие игроки группы атаки "Рубина" стали чаще встречаться с мячом на чужой половине поля, хозяева выше вступали в коллективный отбор.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев перестал скучать в воротах. Близки к голу были Микелтадзе, который не на шутку завелся после пары "стыков", и Видар Кьяртанссон. В этих эпизодах даже Акинфеев не смог бы выручить — его работу сделали Шарлия с Хердуром Магнуссоном.

Второй тайм казанцы выиграли по ударам с большим перевесом — 10:3 (в створ — 3:2). В эти 45 минуты болельщики "Рубина" точно не пожалели, что пришли на футбол. В концовке хозяева устроили штурм ворот ЦСКА, едва не забил центральный защитник Филипп Уремович.

Календарь и таблица РПЛ

Если бы команда Шаронова спаслась, было бы справедливо утверждать, что она заслужила ничью. Но красно-синие отбились и выиграли. В результате армейцы поднялись на второе место, обогнав "Рубин", и отстают от "Зенита" всего на очко».

ЦСКА отскочил

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин считает, что армейцам повезло, что они удержали победу.

«А вот Роман Шаронов точно может сослаться на возраст. Именно неопытность подводила казанцев в голевых моментах — Микелтадзе затянул с ударом с близкой дистанции, Кьяртанссон пробил вовремя, но сильно. Плюс отсутствие Кварацхелии, который за день до матча приболел.

Микелтадзе, конечно, быстрее экс-полузащитника "Локо", но в технике ему уступает заметно, а это отразилось в точности передач в финальном навале на ворота армейцев. А еще тренерский штаб "Рубина" сам ошибся, когда затянул с заменой Маркова. Все-таки в штрафной ЦСКА не нашлось никого в форме казанцев, кто смог бы навязать борьбу Шарлии и Магнуссону.

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"Рубин" слишком торопился. В предыдущих матчах казанцы восхищали своими комбинациями, похожими на мини-футбольные. Больше всего пострадал "Ахмат", который гонялся за мячом, как молодежь в "квадратах". Против армейцев казанцы постоянно спешили обострять. Даже из невыгодных ситуаций тот же Данченко пулял в сторону штрафной, а не разыгрывал, например, с Микелтадзе или Подберезкиным.

Зачем? Ведь ЦСКА к концу встречи уже еле двигался, а в рамке внезапно начал нервничать Игорь Акинфеев, упустивший мяч из рук после столкновения с Могилевцем, а потом избегавший риска даже в безобидных условиях. Именно спешка подвела "Рубин" и не дала додавить армейцев. Именно об этом должна быть новая речь Романа Шаронова в раздевалке. Гончаренко сказал, что сдерживание настика "Рубина" укрепит характер армейцев. А казанцам над характером еще надо поработать».

ЦСКА тянут лидеры

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли рассуждает о том, за счет чего армейский клуб сумел добыть непростую победу.

«А в общем, армейцы не удивили и их сила, по-прежнему, не столько в командной игре, сколько в индивидуально очень сильных (во всяком случае, по меркам РПЛ) лидерах, в первую очередь это Никола Влашич, вдохновенно дирижировавший командой в те самые первые полчаса, а потом как-то потерявшийся, Марио Фернандес, Федор Чалов и проделывающий на хорошем уровне какой-то запредельный, нечеловеческий объем работы Иван Обляков. Ну и, разумеется, Игорь Акинфеев. Во втором тайме ему пришлось потрудиться. В первом-то блистал сейвами Юрий Дюпин и не зря Гончаренко после матча сетовал на реализацию.

У "Рубина" вновь очень хорошо выглядели грузинские легионеры, особенно Бека Микельтадзе, с опекой которого не справлялись защитники гостей. Попыток переломить ход встречи во втором тайме Гончаренко не предпринимал. Шансы казанцев спасти матч снизились, когда поле из-за травмы покинул Павел Могилевец. Шаронов отводит ему роль свободного художника, дирижирующего атакой. Достойной замены не нашлось.

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Не стал бы все сводить к тренерскому противостоянию — подбор исполнителей в этих командах абсолютно разный. Не обладающий лицензией Шаронов действительно прививает команде комбинационный, атакующий футбол. После тех окопов, что "рыл" Курбан Бердыев, смотрится ярко и привлекает народ на трибуны. Вот только футболистов для такой игры молодому тренеру катастрофически не хватает. Футбол — не фигурное катание, здесь не добавляют баллы за зрелищность. Любопытно будет посмотреть на набранные "Рубином" очки хотя бы к зимней паузе». 0