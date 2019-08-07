Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»

До своего увольнения из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью неоднократно заявлял, что клуб опоздал с переменами. И подписание Гарри Магуайра за 80 миллионов фунтов не изменит его мнения.

Магуайр был одной из немногих кандидатур для усиления обороны, которую Моуринью и скаутинговый отдел одобрили прошлым летом. Португальский клуб прошлым летом после ЧМ-2018 даже выступил с публичным заявлением. Однако руководство клуба считало, что «Лестер» потребует слишком много денег, и переговоры так и не начались.

Прошло двенадцать месяцев, и Магуайр стал игроком «МЮ». После первого звонка, который был осуществлен еще в мае, вице-председателю «Ман Юнайтед» Эду Вудворду и главе отдела переговоров Мэтту Джаджу понадобилось более двух месяцев, чтобы сбить цену с 85 миллионов фунтов плюс 10 миллионов в качестве бонусов до 80 миллионов.

Гарри Магуайр twitter.com/ManUtd

26-летний защитник подписал шестилетний контракт с возможностью продления соглашения еще на год. Это самый длительный контракт, который «МЮ» когда-либо предлагал футболисту. А трансферная стоимость Магуайра является мировым рекордом для защитников.

Впрочем в условиях нынешнего трансферного рынка «МЮ» должен чувствовать, что заключил справедливую сделку, получив в свои ряды проверенного матчами АПЛ футболиста и игрока сборной Англии. Есть несколько причин, почему Магуайр стоит этих денег.

Уле-Гуннар Сульшер хотел получить игрока с лидерскими качествами. Он играл вместе с Роем Кином, Эриком Кантона, Петером Шмейхелем и Денисом Ирвином, и теперь понимал, что в раздевалке «МЮ» не хватает вожака.

Не на публику Сульшер уже говорит о том, что Магуайр в будущем может стать капитаном команды. Он будет играть в футболке с номером «5» (под ним в «МЮ» играли Рио Фердинанд, Рой Кин на протяжении двух сезонов и другие). В «Ман Юнайтед» рассматривают Магуайра как так называемого «лидера в отношениях». В клубе были впечатлены тем, что Магуайр не привел с собой все свое окружение, когда прибыл на медосмотр. С ним был только его агент Кеннет Шепард.

Уле-Гуннар Сульшер и Гарри Магуайр twitter.com/ManUtd

После четырех часов тестов и длительного интервью для клубного канала MUTV Магуайр решил провести тихий вечер в отеле, а его девушка Ферн Хокинс уехала в Манчестер. Никакого празднования, только концентрация на предстоящей работе. «МЮ» точно должен быть доволен.

Магуайром также интересовался «Манчестер Сити». Сообщалось, что Пеп Гвардиола после победы в Суперкубке Англии поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра, отметив перед этим, что «Сити» «не может позволить себе» заплатить 80 миллионов фунтов.

Магуайр хорош в игре с мячом и обладает умением продвигаться от защиты в центр поля. Он тот тип игрока, который нравится Гвардиоле. Однако тот факт, что Магуайр оказался на «Олд Траффорд», является доказательством того, что Сульшер пытается изменить стиль игры «Ман Юнайтед».

Новичок команды наряду в Виктором Линделефом будут первыми опциями Сульшера в центре обороны. Идея тренера заключается в том, чтобы атаки команды начинались с половины поля «МЮ», а не с длинных забросов на Ромелу Лукаку, который может покинуть команду в ближайшее время.

Приход Магуайра может положительно отразиться и на других центральных защитниках команды — не только Линделефе, но и Эрике Байи, Филе Джонсе, Акселе Туанзебе, Маркосе Рохо и Крисе Смоллинге, который потерял место в сборной Англии при Гарете Саутгейте, в том числе потому что не так хорош на мяче, как Магуайр.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Смоллинг не провел ни минуты в двух последних товарищеских матчах «МЮ» против «Кристиансунда» и «Милана». И это еще до прибытия Магуайра. Хотя в декабре Смоллинг продлил контракт с клубом, что говорит о том, что он вряд ли будет выставлен на трансфер. Однако не станет сюрпризом, если он не попадет в заявку на стартовый матч «МЮ» в АПЛ против «Челси» в ближайшее воскресенье.

Даже если «МЮ» больше никого не подпишет, Сульшер уже считает, что покупка Магуайра превратила летнюю трансферную кампанию клуба из адекватной во впечатляющую.

Три британских игрока — Дэниэл Джеймс, Аарон Ван-Биссака и Гарри Магуайр — были подписаны в общей сложности за 145 миллионов фунтов. Все являются игроками, которые могут прогрессировать. Не менее важно, что они являются игроками, которые могут изменить положение дел в раздевалке команды.

У Сульшера есть группа важных британских игроков, в которую также входят Эшли Янг, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард и Скотт Мактоминай.

Хотя Сульшер и родился в Норвегии, на протяжении одиннадцати лет он играл под руководством сэра Алекса Фергюсона в успешной команде, построенной вокруг Роя Кина, Дениса Ирвина, Гари Невилла, Ники Батта, Пола Скоулза, Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Энди Коула и Тедди Шерингема. Норвежец прекрасно понимает важность доморощенного ядра команды.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Конечно, «МЮ» не получил Магуайра и Ван-Биссаку за копейки, но клуб был готов платить большие деньги, потому что эти игроки рассматриваются, как ключевой элемент стратегии Сульшера как на поле, так и за его пределами.

Когда «Ман Юнайтед» договорился с «Лестером», ассистент Сульшера Майк Фелан сказал Магуайру, что тот был единственным защитником, которого «МЮ» хотел подписать этим летом. И семилетний контракт игрока подчеркивает то, что клуб видит в лице Магуайра будущее клуба.

Возможно, у защитника нет столько же подписчиков в Instagram, как у Пауло Дибалы. Возможно, клуб не продаст столько же футболок, сколько мог бы продать, если бы подписал Гарета Бейла. Но «МЮ» подписал футболиста, который может многое изменить на «Олд Траффорд». 0