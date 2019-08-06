АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лица

Новый сезон АПЛ стартует уже в пятницу, 9 августа. Sky Sports рассказывает о новых правилах, командах, игроках, тренерах, мяче и форме команд.

Готовы к VAR?

VAR приходит в АПЛ. Система видеопомощи арбитрам уже подарила миру много спорных моментов, и этот сезон, скорее всего, не будет отличаться в этом плане.

Клубы АПЛ проголосовали за введение VAR с начала сезонf 2019-2020 еще в ноябре прошлого года. VAR будет использоваться в спорных ситуациях, связанных с возможными красными карточками, назначением пенальти, а также в случаях, когда карточка ошибочно показана не тому игроку.

Каждому судье будет помогать команда видеоассистентов, которая будет консультировать их по вышеперечисленным ситуациям. Кроме того, главный арбитр сможет сам пересмотреть эпизод у боковой линии поля.

VAR globallookpress.com

Рефери теперь также смогут заставить игроков вернуться на поле, даже если уже был дан свисток об окончании тайма или матча, если посчитают нужным использовать монитор для просмотра видеоповторов, чтобы отменить принятое еще до окончания тайма решение.

Для зрителей на стадионах будет отображаться графика, которая покажет, когда рассматривается видеоповтор. При необходимости и там, где это возможно, согласно заявлению АПЛ, на экранах будет объясняться, почему рассматривается видеоповтор.

Бывший судья АПЛ Майк Райли сказал Sky Sports, что VAR — это «минимальное вмешательство и максимальная выгода», и что клубы положительно относятся к скорому введению видеоповторов.

Другие новые правила

Игра меняется не только из-за введения VAR. Есть еще ряд правил, которые будут введены с нового сезона.

Игра рукой. Если игрок преднамеренно касается мяча, то арбитр дает свисток. Но фол теперь также будет считаться в случаях непреднамеренной игры рукой, которая создает для команды голевую возможность или же при которой забивается гол. Любая непреднамеренная ситуация, когда руки игрока подняты выше уровня плеч или же когда объем тела игрока «ненатурально» увеличивается за счет руки, также будет считаться фолом.

Фрагмент матча АПЛ Sky Sports

Однако, если мяч попадает в игрока с близкого расстояния, а его рука прижата к телу или же используется для поддержки во время падения на газон, то это не считается фолом.

Замены. Футболисты теперь должны покидать поле в ближайшем к боковой линии месте. За исключением ситуаций, когда судья разрешает покинуть поле у центральной линии по соображениям безопасности или ввиду травм.

Удар от ворот. Мяч теперь находится в игре с момента удара по нему, а не после того, как пересечет линию штрафной.

Розыгрыш штрафных. Если судья еще не полез в карман за карточкой, то атакующая команда при желании может без свистка разыграть штрафной удар. Рефери может показать карточку уже потом — когда мяч покинет пределы поля.

Спорный мяч. Если спорный мяч назначается в пределах штрафной, то при возобновлении игры он отдается вратарю защищающейся команды. Если же это произошло за пределами штрафной — тому игроку, который касался его последним. Все остальные футболисты до возобновления игры должны находится на расстоянии не менее 4,5 метров от мяча.

Возвращение «Астон Виллы»

Победа на «Уэмбли» позволила «Астон Вилле» вернуться в АПЛ под руководством Дина Смита и его ассистента Джона Терри.

Джон Терри и Дин Смит globallookpress.com

Теперь «Астон Вилле» нужно отдать должное за их отличную работу на трансферном рынке. Анвар Эль-Гази и Тайрон Мингс теперь присоединились к клубу на постоянной основе, плюс клуб усилился молодыми английскими талантами Мэттом Таргетом и Эзри Консой, а также подписал Уэсли и Трезеге.

Теперь «Астон Вилла» будет стремиться вновь закрепиться в элитном дивизионе.

Возвращение «Норвич Сити»

«Норвич Сити» выиграл Чемпионшип и теперь возвращается в АПЛ. Команда на пять очков опередила «Шеффилд Юнайтед». Летом к клубу присоединились только три новичка, но в то же время были продлены контракты с несколькими ключевыми игроками.

Новые контракты подписали Марио Вранчич, Эми Буэндиа и, пожалуй, самое главное — лучший игрок минувшего Чемпионшипа Теему Пукки. Теперь они попробуют свои силы в АПЛ.

Теему Пукки globallookpress.com

Возвращение «Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» вернулись в АПЛ после двенадцатилетнего отсутствия. На протяжении всего сезона они боролись за второе место с «Лидс Юнайтед». 27 апреля «Шеффилду» со счетом 2:0 удалось обыграть «Ипсвич», тогда как «Лидс» на следующий день сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), что позволило команде Криса Уайлдера напрямую повыситься в классе.

«Шеффилд Юнайтед» совершил несколько подписаний: экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» Равел Моррисон подписал однолетнее соглашение, а 26-летний Фил Ягелка вернулся в клуб после двенадцати лет, проведенных в «Эвертоне».

«Шеффилд Юнайтед» globallookpress.com

Возможно, их самый многообещающий трансфер — Дин Хендерсон. Он возвращается в команду в аренду из «МЮ». Плюс у «Шеффилд Юнайтед» есть таланты в лице Оли МакБерни и Каллума Робинсона. Все это дает команде неплохие шансы на выживание в АПЛ.

Фрэнк Лэмпард

Жозе Моуриньо считает, что у Фрэнка Лэмпарда есть «потенциал» для того, чтобы преуспеть в «Челси». Португалец считает, что единственная проблема «Челси» — это то, что клуб остался без Эдена Азара.

Сейчас к Лэмпарду будет приковано все внимание — молодой тренер взял на себя ответственность возглавить «Челси» и попытаться вернуть клуб к вершинам. Он хорошо зарекомендовал себя в «Дерби», сумев вывести клуб в финал плей-офф Чемпионшипа. Но работа «Стэмфорд Бридж» — это совсем другие задачи.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Он пришел в непростой период, когда у клуба есть трансферный бан, а Эден Азар ушел в «Реал». Но у Лэмпарда вместе с его ассистентом Джоди Моррисом есть опыт поиска молодых талантов. И, возможно, он поможет игрокам клубной академии «Челси».

Одно можно сказать наверняка: будет очень интересно увидеть Лэмпарда в качестве главного тренера «Челси». По ходу сезона Лэмпс снова встретится с бывшим напарником по «Челси» и своим хорошим другом Джоном Терри.

Стив Брюс

В отличие от Лэмпарда, Стив Брюс — давний знакомый АПЛ. В элитном дивизионе он уже тренировал «Бирмингем», «Уиган», «Сандерленд» и «Халл». Теперь он собирается отправиться в путь с «Ньюкаслом».

Стив Брюс globallookpress.com

На этом посту Брюс сменил Рафу Бенитеса, который покинул клуб в июле. И новый главный тренер «Ньюкасла» уже быстро побил клубный рекорд по самому дорогому трансферу. Нападающий Жоэлинтон присоединился к «сорокам» из «Хоффенхайма» за 40 миллионов фунтов.

Еще неизвестно, как Брюс обустроится на «Сент-Джеймс Парк» и завоюет ли он признание фанатов, но нет никаких сомнений в том, что у «Ньюкасла» появился очень опытный тренер.

Новые лица

Несмотря на трансферный бан, «Челси» все же сумел усилиться. К команде присоединился Кристиан Пулишич, который был подписан еще в зимнее межсезонье, а Матео Ковачич остался в клубе после аренды. Чемпион АПЛ «Ман Сити» пополнил свои ряды полузащитником Родри. «Тоттенхэм» достал деньги из кошелька впервые за 18 месяцев, подписав Танги Ндомбеле и установив рекорд клуба.

Танги Ндомбеле globallookpress.com

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» также побили свои клубные рекорды, отдав деньги за Жоэлинтона и Себастьяна Алле. Плюс они еще подписали Аллана Сен-Максимена и Пабло Форналса. «МЮ» усилился молодыми таланталми: Дэниелем Джеймсом и Аароном Ван-Биссакой, хотя у последнего уже есть полтора года опыта в АПЛ.

«Арсенал» привлек в свои ряды Николя Пепе, также установив клубный рекорд. Плюс «канониры» арендовали у «Реала» Дани Себальоса. «Вулверхмптон» выкупил контракты Рауля Хименеса и Ленадера Дендонкера.

«Эвертон» выкупил контракт Андре Гомеша после успешного сезона португальца в аренде. Плюс совершил два довольно впечатляющих трансфера — Жана-Филиппа Гбамина и Мойзе Кина. Знакомых болельщикам АПЛ Айозе Переса и Джея Родригеса подписали (или во втором случае переподписали) соответственно «Лестер» и «Бернли».

Также в АПЛ мы можем увидеть некоторых талантов из Чемпионшипа. Так, экс-форвард «Бирмингема» Че Адамс перебрался в «Саутгемптон», а Ллойд Келли из «Бристоль Сити» перебрался в «Борнмут».

Новая форма

Новый сезон — это неизбежно новые домашние, выездные и третьи комплекты. Это 60 новых дизайнов, которые мы увидим в ходе кампании 2019-2020. У клубов АПЛ появились новые стили и новые технические партнеры. «Ливерпуль», «Лестер» и «Кристал Пэлас» уже дебютировали в своих новых комплектах в последних матчах прошлого сезона.

Новые мячи

Мяч АПЛ Sky Sports

В сезоне 2019-2020 АПЛ будет использоватья мяч Nike Merlin 2019. В честь 20-летия партнерства этот мяч стал первым, который производится эксклюзивно только для матчей АПЛ.

Он имеет розово-черный дизайн, который, согласно утверждению Nike, «вдохновлен динамизмом лиги и ее яркой фан-культурой». 0