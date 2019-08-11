«Шпорам» понадобится Ло Чельсо. «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу»

В захватывающем матче первого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле одержал волевую победу над «Астон Виллой» со счетом 3:1.

Новичок элитного дивизиона забил ранний гол еще до перерыва, тогда как «шпоры» переломили ход встречи лишь в концовке второго тайма.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил основные моменты игры в Лондоне.

1. Ндомбеле-разрушитель

Танги Ндомбеле, будучи рекордным трансфером «Тоттенхэма», скромно провел 72 дебютные минуты за «шпор» в матче против «Астон Виллы». Он не допускал серьезных ошибок, но в его действиях мы не видели ничего многообещающего.

Однако уже на 73-й минуте Ндомбеле показал миру, почему «шпоры» согласились заплатить за него столь огромные деньги. Лукас Моура ворвался в чужую штрафную площадь, но был вынужден отдать пас назад в направлении француза.

Тот подбежал к мячу и нанес удар, хотя перед ним была целая стена из игроков в бордово-голубых футболках. До этого момента Том Хитон отражал все удары, но Ндомбеле прервал его серию сейвов, вогнав сферу точно в угол.

Только представьте, что он нам покажет, когда наберет свою оптимальную форму!

2. От здоровяка Веса нужно требовать большего

Самый дорогой игрок в истории «Астон Виллы» Весли — огромный парень. Рост бразильца составляет 192 сантиметра, он имеет все для силовой игры. Однако его стиль вообще не соответствует его габаритам. На самом деле это смешно, когда Тоби Алдервейрелд и Давинсон Санчес сбивают его с ног, словно он Хавьер Эрнандес.

Очевидно, что к английскому футболу нужно привыкнуть, но это было смешно. Неспособность Весли удерживать мяч под давлением «шпор» регулярно приводила к тому, что мяч оказывался у Уго Льориса. Конечно, «Астон Вилла» имела преимущество в счете к перерыву, однако это вышло случайно, ведь гости почти не контролировали мяч.

В конечном итоге это привело к тому, что «шпоры» перевернули все с ног на голову, оказав сильнейшее давление. В будущем, конечно, Весли не придется регулярно сталкиваться с такими же сильными центральными защитниками, как Алдервейрелд и Санчес, но если «Астон Вилла» собирается остаться в Премьер-лиге, ей понадобится такой бразильский форвард, который продемонстрирует гораздо больше умений и навыков. У него есть мощь, поэтому в чужой штрафной он должен быть доминирующей силой, а не выглядеть как Питер Крауч.

3. Пример важности Ло Чельсо

Джовани Ло Чельсо наблюдал за победой «Тоттенхэма» над «Астон Виллой» со смешанными эмоциями. С одной стороны, его команда победила без него, продемонстрировав характер, но, с другой стороны, если он когда-либо и сомневался в своей важности для «шпор», то теперь понял, насколько важная роль ему достанется.

Своей игрой против «Виллы» лондонцы прямо демонстрировали, что Ло Чельсо должен быть на футбольном поле. Им нужен был человек, способный пойти в обводку, поднять голову и сделать решающий пас. Пока Ндомбеле не разрушил оборону соперника, «шпоры» играли хорошо, но только не на завершающей стадии, где они замедлялись, паниковали и принимали неправильные решения. С Ло Чельсо подобное будет случаться гораздо реже, так как он станет осью атак «Тоттенхэма».

В итоге Кристиан Эриксен вышел на замену и перевернул ход поединка, но, учитывая ситуацию с его возможным уходом, Почеттино хотел бы постепенно наигрывать схему без датчанина. Ло Чельсо позволит аргентинскому тренеру сделать это.

4. Титан Мингс

Тайрон Мингс стоил «Астон Вилле» очень много денег. 20 миллионов фунтов — не шутка для «львов»«, но они раскошелились на Мингса, потому что он был так важен для них в Премьер-лиге. Многие задавались вопросом, не заплатили ли они слишком большие деньги, поскольку не было никаких доказательств тому, что он сможет хорошо играть на уровне высшего дивизиона.

Несмотря на поражение "Астон Виллы" со счетом 1:3, больше этим вопросом никто не задается. Мингс был настоящим Титаном в матче против "шпор", вступая практически во все единоборства один в один. Он постоянно выигрывал верховую борьбу и оказывался на пути мяча во время ударов и прострелов. Мингс 15 раз выносил мяч со своей штрафной площади, тогда как второй по этому показателю сделал лишь шесть выносов.

Мингс был настолько впечатляющим, что на 66-й минуте даже подстраховал своего вратаря Тома Хитона, когда заблокировал дальний удар Эрика Ламелы, пытавшегося поразить пустые ворота.

Даже победный гол "шпор" не обошелся без Мингса. Он успел заблокировать передачу Эрика Ламелы, но, к сожалению, мяч отскочил прямо к Гарри Кейну, который не промахнулся.

5. Папочка Кейн

Прошел, казалось, миллиард лет с тех пор, как Кейн в последний раз забивал в августе, что очень беспокоило его фанатов. Да, в прошлом сезоне он отличился в игре с "Манчестер Юнайтед", но тот матч был настолько странным и нелогичным, что, возможно, это была случайность? Вчера мы узнали, что нет, случайности не было.

Десятый номер "Тоттенхэма" забил два важнейших гола в концовке матча против "Астон Виллы". Сначала левой ногой он поразил верхний угол ворот, а затем правой отправил сферу в нижний.

Кейн включился в работу с первого тура, его августовское проклятие разрушено, так что теперь перед ним открыты новые горизонты для достижения личных рекордов. 0