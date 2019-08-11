Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в Москве

Московское «Динамо» на своем поле уступило «Зениту» (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России. В составе сине-бело-голубых отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Магомед Оздоев. Отметим, что москвичи завершали встречу вдесятером после удаления Артура Юсупова на 80-й минуте.

Невезение Хохлова

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отмечает провальное для бело-голубых начало матча, омраченное голом и травмой вратаря.

«Как и ожидалось, новички "Динамо" (их представили накануне) в старт не попали — Филипп остался вне заявки, а Нойштедтер занял место на скамейке запасных. Малком начал так же на банке — вписаться в команду Семака за неделю дорогостоящий питерский новичок, видимо, не сумел.

"Динамо" нахраписто ввалилось в игру и вроде бы наладило неплохое владение, но первой же оформившейся контратакой "Зенит" напомнил, кто в этом противостоянии был фаворит. После удара Дзюбы с линии штрафной неприкрытый угол "бело-голубых" спас Рыков.

Правда, уже в следующем эпизоде этот же защитник не сумел остановить главного доминатора лиги. Рыков упал на газон в результате лёгкого толчка и освободил соперникам уйму пространства — Дзюба обыгрался с Азмуном (Шунич в эпизоде был не лучше своего партнёра) и легко забил.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Могло быть хуже? Могло. И было. Пытаясь выручить, Шунин получил травму и уступил место необстрелянному (только одна игра (!) в ФНЛ) Игорю Лещуку. Есть предположения, кому в премьер-лиге везёт меньше, чем команде Хохлова?»

Дебют Лещука

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко хвалит молодого голкипера «Динамо», который прошел крещение огнем.

«Пропущенный гол в дебюте встречи — серьезная неприятность, но в данном случае беда не пришла одна: травму в этом эпизоде получил Антон Шунин. Капитан бело-голубых попытался продолжить игру, но сразу же понял, что нужна замена.

Вот так уже на 14-й минуте Игорю Лещуку пришлось дебютировать в премьер-лиге — и сразу в матче с чемпионом! Раньше у 23-летнего голкипера были лишь игры в Кубке России. И, следует отметить, что Лещук вошел в такой матч очень уверенно. Несколько раз он прочитывал комбинации соперника и вовремя выходил на перехват.

Календарь и таблица РПЛ

Когда "Зенит" начинал прессинговать, молодой страж ворот помогал партнерам выходить со своей половины поля, неплохо играя ногами. А однажды здорово сыграл и головой, после того как Сергей Паршивлюк, находясь под давлением, неудобно отбросил ему мяч».

Малком и Н'Жи показали себя

Автор «Спорта День за Днем» Константин Алексеев анализирует игру новичком питерского и московского клубов.

«В отсутствие моментов было много времени, чтобы понаблюдать за игрой новичков. Благо, Н'Жи и Малком вышли на поле с самого начала второго тайма. Они расположились на фланге, ближнем к тренерским скамейкам. И порой даже пересекались — камерунец, отработав в оборону, лишил Малкома явной возможности забить, в последний момент предотвратив выход один на один.

Что ж, оба футболиста показали, за что попали в "Марсель" и "Барселону". Атлетизм, скорость передвижений и принятия решений, точность передач — при них. Правда, Н'Жи еще и напомнил о том, почему редко проходил в состав французского клуба — точность ударов порой оставляет желать лучшего. У камерунца был шикарный момент — мяч улетел к угловому флажку. Но в целом новичок явно добавил активности — на его фоне поляк Шимански на другом фланге во втором тайме совсем потерялся.

Все футбольные трансферы

Малком был не так заметен, что объяснимо. Во-первых, еще надо набирать форму. А, во-вторых, это "Динамо" требовалось отыгрываться, атаковать, идти вперед. Они пытались, после перерыва создали 2-3 момента, но этого было мало».

Оздоев закончил игру

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что бело-голубым не удалось переломить ход матча.

«Хохлов исчерпал все три замены уже по истечении часа игры, выпустив Клинтона Н’Жье и Кирилла Панченко. Решение тренера "Динамо" оставить на поле Шейдаева удивило, поскольку казалось, что именно он первый кандидат на уход с поля. Воспитанник "Зенита" был совершенно неопасен. Тем не мене без Панченко центрфорвард "Динамо" стал острее: заработал опасный штрафной и организовал голевой момент для Вячеслава Грулёва.

Во втором тайме "Динамо" нанесло больше ударов, чем "Зенит" — 9:7 (в створ — 2:2), и в целом могло рассчитывать на ничью. Однако удаление Юсупова и традиционно слабая реализация моментов стоили команде Хохлова поражения. Правда, и Азмун действовал у ворот Лещука в стиле динамовских коллег. Гол Магомеда Оздоева с паса Дзюбы закончил игру».

Дзюба — упущение британцев

Автор Sportbox.ru Дильшад Ломовских отдает должное лидеру атак «Зенита», который после матча с «Динамо» вышел в лидеры по системе «гол плюс пас»: 7 очков — 4 гола, 3 голевые передачи.

«Английские клубы зря не обратили на Дзюбу внимания. Да, он игрок специфический. Но в таких командах, как "Зенит", не затеряется. Нападающий отличается не только результативность, но и отличным КПД.

В игре с "Динамо" на счету Дзюбы 55 касаний мяча, что для игрока острия — хороший результат. Например, у Сердара Азмуна — 36, у Себастьяна Дриусси — 32. У россиянина лучшие показатели по ключевым передачам (3) и пасам на чужой половине поля (37).

Он по-прежнему лучший и в борьбе за мяч. В игре с "Динамо" у Дзюбы было 18 единоборств, 11 из которых — верховые. Артем выиграл 7 из них! В составе соперника таких показателей даже близко нет ни у кого.

В целом Дзюба хорошо выполняет и главные для центрального нападающего функции. Во всех прошедших пяти играх больше него голевых моментов имел только Азмун (17 против 13). При этом реализует их россиянин лучше — четыре гола против двух».

За «Динамо» тревожно и грустно

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин разочарован игрой бело-голубых на старте чемпионата России.

«А вот за "Динамо" как-то грустно и тревожно одновременно. Даже скромный "Оренбург" создал "Зениту" куда больше проблем, заставив Лунева крутиться как белку в колесе и выдать лучший матч в году. Бело-голубые же, обладая куда более существенными ресурсами, выглядели безыдейно.

Растворился Жоаузинью, Панченко, похоже, решил поиграть в "бил, бью и буду бить", Шиманьски неплохо начал, но после перерыва сник. Нжи пока не выглядит человеком, который будет решать моменты и вести команду за собой. Да и 20-миллионнный Филипп не придет и всех не спасет — в этом тоже нужно отдавать себе отчет.

Три гола в пяти турах — грустный показатель. Меньше только у абсолютного дебютанта РПЛ "Сочи". Столько же — у "Рубина", "Ахмата" и "Спартака", но двое последних сыграли на матч меньше. Даже традиционно закрытая "Уфа" и слепленный за пару недель из того что было "Тамбов" забили в два раза больше — по шесть голов.

Как сказал после 1-го тура Олег Кононов, если не идет игра, нужно нарабатывать "стандарты". Но у "Динамо" пока нет и этого. В матче с "Зенитом" ни штрафные, ни угловые никакой опасности в себе не несли».

Практичная победа

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает справедливой и закономерной победу «Зенита» над «Динамо».

«Фаворит охранял преимущество в один мяч, понимая, что у соперника в целом игра не клеится. В счастливом 2 187 году у "Динамо" будет результативный центральный нападающий, который попадет из тех позиций, что нынешние футболисты московского клуба промахивались в пяти первых турах. А пока "Зенит" получил в концовке игру в большинстве.

Юсупов зачем-то схватил соперника, уже имея желтую карточку, что предопределило развязку — не нашлось человека, который накрыл бы Оздоева перед штрафной площадью, Дзюба "разыграл лишнего". "Динамо" как команда не готова обыгрывать "Зенит", хотя не сказать, что ничья была невозможной. Команда Семака ведь тоже завоевывает очки, а не получает благодаря легкой мощной игре.

Одна ошибка в нужный момент — могли увидеть счет 1:1, но чемпион держался низко и плотно, отстаивали победу, как могли. С учетом, что обе стороны не впечатлили, у Хохлова и Семака будет повод поругать подопечных, а у фанатов "Динамо" найдется причина быть недовольными работой их тренера. И менеджеров. Как можно подписать десять новичков, и ни одного подходящего результативного форварда?

Шейдаев не тянет на роль, а Филипп — разноплановый игрок атаки, но вряд ли второй Кураньи по завершению атак. Каждый соперник "Динамо", даже если играет с огрехами, как "Зенит", знает — москвичи раскатают десятки атак, нанесут больше ударов, но не хватит точных опасных выстрелов. У Оздоева был один точный удар за игру и забил мяч, а у "Динамо" 28 выстрелов в створ за сезон и всего 3 гола.

Когда реализация точных ударов у "Зенита" целых 39 % в пяти турах, а у тебя менее 11 % попаданий становятся голами, фактически один из десяти, почти в четыре раза хуже, чем у соперника, то сложно рассчитывать на победу. Тем более, когда фаворит настолько осторожен, что совершает восемь десятков различных оборонительных действий, защищая право на три очка». 0