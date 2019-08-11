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    Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинстве

    Победа «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы

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    «Краснодар»
    «Краснодар»
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    «Краснодар» в матче 5-го тура РПЛ на своем поле обыграл казанский «Рубин». Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий «быков» Иван Игнатьев после неточной передачи голкипера казанцев Юрия Дюпина. Отметим, что второй тайм хозяева проводили в меньшинстве. В концовке первой части встречи полузащитник «Краснодара» Юнес Намли получил вторую желтую карточку из-за опасной игры и покинул поле.

    Роковая ошибка Дюпина

    Автор «Бизнес-Онлайна» Данил Зайнуллин огорчается тому, что казанскую команду подвел вратарь, который в начале сезона тащил «Рубин» на себе.

    «Юрий Дюпин допустил первую голевую ошибку. Одной из главных звёзд "Рубина" в начале сезона стал именно вратарь. В четырёх первых матчах он пропустил только два гола и стал лучшим игроком казанцев по мнению болельщиков в июле. Во всех матчах он сделал по несколько важных сэйвов, которые спасли команду. Во многом из-за него казанцы перед пятым туром были на четвёртом месте.

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    • Но вскоре после начала матча 31-летний вратарь допустил первую серьёзную ошибку в казанской карьере. Дюпин неудачно вынес мяч из штрафной и попал в Реми Кабелла. Француз быстро сориентировался и вывел один на один Ивана Игнатьева. В итоге этот гол форварда стал единственным в матче.

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    Самое опасное для "Рубина", что в таких косяках голкипера уже прослеживается системность. В московских матчах против "Локомотива" и "Динамо" Дюпин также ошибался в средних передачах. Первые две помарки не привели к голам. Но из-за этой оплошности новичка казанцев "Рубин" допустил второе поражение в сезоне. Юрий часто выручает команду, но такие невынужденные ошибки наверняка напрягают тренерский штаб».

    Удаление Намли и травма Подберезкина

    Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает, что после перерыва обе команды столкнулись с непредвиденными потерями в составе.

    «Гостям потребовалось время, чтобы приспособиться к сопернику и наладить контригру. То, что мяч стал находить в штрафной голову Кьяртанссона, было хорошим для "Рубина" знаком. Запомнилось и соло Кварацхелии, которого сумел остановить получивший перед игрой приз лучшему молодому игроку прошлого сезона Сафонов.

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    • И все же ближе ко второму голу был "Краснодар", однако Игнатьев ударил выше, а Петров упустил верный шанс после передачи Вандерсона. Точный удар защитника пригодился бы, так как второй тайм южанам пришлось провести в меньшинстве. Подвел Намли, который, уже имея предупреждение, потянулся за находившимся в воздухе мячом и попал в лицо Уремовичу.

    Лишняя нагрузка — это последнее, что требовалось "Краснодару" перед самым важным на данный момент матчем сезона. К этому, впрочем, во время перерыва можно было подготовиться, тогда как вскоре после возобновления игры едва не случился форс-мажор.

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    • Спаич, пытаясь помочь Сафонову, неудачно приземлился на газон, и пока медики оказывали сербу помощь, тренерский штаб "быков" пережил несколько неприятных минут. Однако сигнал для разминки Фьолусона оказался ложным. Спаич в игру вернулся, зато Подберезкин, напротив, получил травму».

    Били-били, не забили

    Редакция Sport24 отмечает, что «Рубин», перехвативший инициативу, не сумел спастись от поражения.

    «До перерыва все шло под контролем "Краснодара". Он чаще бил по воротам (7 против 3, но в створ попали только однажды) и больше контролировал мяч (57%-43%). Но прямо перед свистком остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку удалился Намли.

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    • Во втором тайме уже "Рубин" контролировал игру: довел владение мячом до 67%, 9 раз бил по воротам и однажды попал в перекладину. "Краснодар" тоже мог забить (Шапи чуть-чуть не рассчитал, когда перебрасывал Дюпина), но в итоге спокойно дождался финального свистка».

    Атака «Рубина» подкачала

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин критикует атакующую игру казанской команды, которая в большинстве не сумела переломить ход матча.

    «Хоть и признавался Роман Шаронов, что симпатизирует стилю "Ливерпуля", научить "Рубин" выходить из-под прессинга он не может. Вот и мучаются казанцы уже второй матч подряд. Что неделю назад, когда армейцы задавили "Рубин" на его половине поля, что сегодня "Краснодар". А казанская атака иметь линейную зависимость от центральной линии полузащиты.

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    • Не обладают еще молодые грузинские вингеры классом, чтобы решить исход в одиночку. Поэтому соперники вычислили, что если перекусить Коновалова и Подберезкина — вся атакующая прелесть "Рубина" исчезает. Поэтому и было у гостей в первом тайме только 2 удара и те мимо створа (для сравнения "Краснодар" до перерыва бил 7 раз).

    Удаление облегчило жизнь команде Романа Шаронова. "Краснодар" должен был в меньшинстве вжаться в свою штрафную, но почему-то именно во владениях Сафонова творил, что хотел, Видар Кьяртанссон. Белорусский капитан "быков" не успел ни за одним движением нападающего казанцев. И все 5 ударов, которые в матче нанес Кьяртанссон, были сделаны из пределов штрафной. Но те выстрелы, которые летели в створ, отразил Сафонов, а в остальных — можно спирать на отсутствие фортуны. И нельзя сказать, что на форварда было мало передач. Банально ему не хватало удачи.

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    У Кьяртанссона была слабая поддержка из глубины. Давиташвили почти "съел" Петров, а Кварацхелия сам испортил себе игру. Никто в матче не допускал больше, говоря по-теннисному, невынужденных ошибок, чем Хвича. А ведь от него ждали создания креатива, чего не хватило в игре против ЦСКА. Не сработали у Романа Шаронова и замены. Евгений Марков, несмотря на все свои габариты, не растолкал защитников "Краснодара". Даже самый стандартный навал в концовке у "Рубина" не получился». 0

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