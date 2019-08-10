Анонс Лиги 1: ПСЖ вряд ли почувствует тень «Лиона»

Во Франции стартовал новый сезона Лиги 1. Представляем анонс турнира.

Борьба за выживание

«Дижон», который остался в прошлом сезоне остался в элите только после победы над «Лансом» в плей-офф, начинает кампанию с наибольшим страхом. Стефан Жобар, многолетний помощник предыдущего наставника Оливье Далл'Ольо, а также бывшего рулевого «Марселя» и «Ромы» Руди Гарсии, сталкивается с трудной задачей в своей первой должности главного тренера. Ему придется справляться без полузащитника Мехди Абейда, который перешел в «Нант», тогда как ключевой вингер Наим Слити также может уйти.

Несмотря на то, что клубу удалось выкупить многих арендованных игроков, которые пришлись ко двору, «Амьен» также рискует вылететь без наставника Кристофа Пелиссье, который чудесным образом впервые вывел небольшой клуб в главный дивизион и удержал его там. Неопытное и странное назначение в лице Луки Элснера, пришедшего из представителя второго дивизиона Бельгии «Юниона», призвано следовать успеху предшественника.

Тем временем «Нант» с его богатой историей успеха в смятении. Вахид Халилходжич ушел с поста рулевого в начале этой недели. Его отношения с изменчивым президентом Вальдемаром Китой разладились после его реакции на уход исполнителей этим летом, когда он сказал, что ему нужно «восемь или девять игроков, большинство из которых — новички».

Привычно сражающаяся за выживание «Тулуза» снова будет кандидатом на вылет, потеряв важного центрального защитника Кристофера Жюльена («Селтик»), энергичного форварда сборной Швеции Джимми Дурмаза («Галатасарай»). Талисман команды Макс Градель также привлекает интерес из-за рубежа, тогда как адекватные замены еще не появились.

«Ним», который и так имел слабости еще перед тем, как его лидер Тежи Саванье перешел в «Монпелье», далек от того, чтобы во второй раз кряду ворваться в топ-10 чемпионата. «Метц», который вышел в элиту как чемпион Лиги 2, сохранил свой состав и добавил несколько качественных исполнителей из второго дивизиона, что оставляет ему хорошие шансы на выживание.

Есть также повод для оптимизма у «Бреста», который занял второе место в Лиге 1 прошлого сезона после «Метца». Его домашняя форма будет иметь решающее значение для возможности остаться при дальновидном наставнике Далл'Ольо. Хотя оба новичка, скорее всего, будут весь сезон чувствовать дыхание конкурентов.

Борьба за еврокубки

«Монпелье» возглавляет группу клубов, которые способны пробиться в Лигу Европы. Подписание одного из лучших игроков в прошлом сезоне Тежи Саванье из лагеря непримиримых соперников, «Нима», может вывести традиционно оборонительный коллектив Мишеля Дер Закаряна в первую пятерку (или выше). При этом, конечно, важно, чтобы партнерство забастовки Анди Делора и Гаэтан Лаборда снова принесли 25 голов и в этом сезоне.

Патрик Виейра, которому нужно отдать должное за умение держать истощенную команду «Ниццы» в борьбе за еврокубки, может быть лучшим, на что клуб способен рассчитывать в новом сезоне. Тем не менее, его затянувшееся поглощение сэром Джимом Рэтклиффом, а также возвращение бывшего президента Жана-Пьера Ривера и управляющего директора Жюльена Фурнье, чье революционное управление и скаутская сеть позволили претендовать на титул в 2017 году, может изменить это. Но время уходит, чтобы сделать подписания.

«Монако» вряд ли ожидает новая битва за выживание, но в то же время его судьбу в новой кампании тяжелее всего предсказать. Из-за его все более беспорядочной трансферной политики команда оказалась зависимой от молодых плохо подготовленных исполнителей под руководством Тьерри Анри (отчасти к этому также привели травмы).

Смена направления в январе на подписание опытных игроков казалась мудрой, но это едва не стоило места в Лиге 1, где Сеск Фабрегас, Налдо и Желсон Мартинс предложили коллективу немного. Этим летом клуб сделали грамотное улучшение в воротах (Бенджамин Лекомт вместо Даниэля Субашича) и на правом фланге обороны (Рубен Агилар вместо Джибриля Сидибе), но многое еще предстоит сделать.

«Марсель», которого не будут отвлекать еврокубки, постарается снова попасть в Лигу чемпионов. Усиление было слабым, но пока Флориан Товен, Дмитрий Пайет, Морган Сансон и искомый востребованный другими клубами защитник Бубакар Камара остаются на «Велодроме» с новым тренером Андре Виллаш-Боашем. Решающее значение будет иметь, сможет ли иметь такое же влияние на команду Дарио Бенедетто, который прибыл из «Боки Хуниорс», что и Марио Балотелли оказал во второй половине прошлого сезона.

Возрождающийся «Сент-Этьен», во главе с одинаково омолодившимися Янн М'Вила и Вахби Хазри, будет надеяться, что Гислен Принтан, их приветливый бывший помощник главного тренера, восполнит потерю уходящего на пенсию рулевого Жана-Луи Гассета. Но это, а также слабо проведенная трансферная кампания, не сулит хороших шансов на топ-3. Что говорить о «Лилле», потерявшем сразу четверых ведущих исполнителей — Николя Пепе, Мендеса, Юссуфа Коне и Рафаэла Леао.

Борьба за чемпионство

Несмотря на ряд неудач, Томас Тухель провел продуктивную кампанию у руля ПСЖ, который выиграл Лигу 1, сыграв в более универсальный, интенсивный и откровенный, что вызвало оптимизм после побед над «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов и в первом матче дуэли против «Манчестер Юнайтед». Команда выглядела эффективно и умно, но, практически обеспечив себе чемпионство, она утратила интенсивность, на которую рассчитывает Тухель, чтобы идти дальше в кубках (и ей ужасно не повезло проиграть из-за спорного пенальти на последней минуте матча с «МЮ»).

К чести немца, спокойное улучшение состава произошло, несмотря на обычную мыльную оперу, которая охватывает клуб. Отношения менеджера с тогдашним спортивным директором Антеро Энрике перешли в негодность: отсутствие усиления в полузащите подтолкнуло тренера к регулярной критике руководства, а сам он отказывался заполнять запас в последние недели сезона, чтобы подчеркнуть свое разочарование (кадровые бреши заполняла молодежь), а проблемы, связанные с контрактом Адриана Рабьо и долгосрочным будущим Неймара, все больше отвлекали.

Настроение улучшилось. Тухель подписал новый контракт, Энрике был заменен более приятным Леонардо, Рабьо отправился в «Ювентус», а качественными подписаниями в центре поля стали Андер Эррера, Пабло Сарабия и Идрисса Гуйе. Хотя их проблемы с характером все еще могут создавать им неприятности в больших играх, титул, вероятно, уже принадлежит Парижу.

Теоретически «Лион» может оказать некоторое сопротивление, если быстро примет нового наставника Сильвиньо. «Ткачи» сделали несколько отличных трансферов, подписав левого защитника Юссуфа Коне и напористого полузащитника Тиаго Мендеса из «Лилля», а также центрального защитника Йоахима Андерсена из «Сампдории». В то же время они потеряли ключевых игроков — Набиля Фекира («Бетис»), Танги Ндомбеле («Тоттенхэм») и Ферлана Менди («Реал»). 0