Трансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»

Победители

«Арсенал»

Кто бы мог подумать, что «Арсенал» сможет стать лучшим на этом трансферном рынке? «Канониры» укрепили ключевые позиции, а главной сделкой стал переход вингера Николя Пепе из «Лилля».

Также команду пополнили отличный левый защитник «Селтика» Киран Тирни, Дани Себальос из «Реала» и Давид Луис, покупка которого у «Челси» стала настоящей неожиданностью.

Бразилец стал необходимостью после продажи Лорана Косельни в «Бордо». Луис не является долгосрочным решением проблемы, но команда все равно получила опытного чемпиона с твердым характером. Пепе вовсе может стать звездой мирового уровня.

«Арсеналу», возможно«, потребуется некоторое время, чтобы увидеть во всей красе Тирни, который пока восстанавливается после операции, но это классный атакующий защитник, лучшие годы которого впереди. Продажа Алекса Ивоби "Эвертону" стала балансирующей мерой. Он так и не "выстрелил" в "Арсенале".

"Эвертон"

Мойзе Кин globallookpress.com

Команда Марку Силвы собирается бороться за место в топ-4? Спорить с этим сложно, учитывая минувшее трансфеное окно.

Уход Идриссы Гейе в ПСЖ выглядел тревожно, но новички более чем компенсировали эту потерю. Мойзе Кин проявил себя в "Ювентусе", а теперь был куплен за 29 миллионов фунтов. Фабиан Делф и Жан-Филипп Гбамин помогут восполнить потерю Гейе.

Также был выкуплен у "Барселоны" Андре Гомеш, а у "Монако" был арендован защитник Джибриль Сидибе. У "Эвертона" теперь есть качество и глубина во всех линиях. Единственное слабое место — центр защиты, где будет не хватать Курта Зумы, вернувшегося в "Челси".

"Астон Вилла"

Уэсли globallookpress.com

Клуб вернулся в элиту и не стал тратить время впустую. Были потрачены почти 150 миллионов фунтов на 13 новых игроков, хотя здесь существует и риск, ведь уже были печальные примеры вроде "Фулхэма".

Защитнк "Борнмута" Тайрон Мингс обошелся клубу в 26,5 миллиона фунтов, но защитник отлично проявил себя в команде еще в прошлом сезоне на правах аренды, поэтому здесь никакого риска. В то же время был куплен форвард "Брюгге" Уэсли — парень явно дорос до уровня чемпионата Англии.

У "Манчестер Сити" был куплен Дуглас Луис — захватывающий талант. Также состав усилил нападающий Хосе Йота из "Бирмингема", египетский вингер Трезеге и еще ряд игроков.

Теперь у главного тренера Дина Смита есть единственная и главная задача — создать из всего этого разнообразия коллектив, который способен финишировать в середине таблицы, если все пойдет хорошо.

Лузеры

"Манчестер Юнайтед"

Гарри Магуайр globallookpress.com

"Юнайтед" в это трансферное окно потратил 120 миллионов фунтов, но именно этот клуб должен понимать, что такие траты имеют смысл исключительно при наличии плана действий.

Основные трансферы манкунианцев — Эрон Уан-Биссака и Гарри Магуайр, которые, безусловно, укрепят защиту, но ни про кого из них нельзя сказать, что это стопроцентный вариант.

Магуайр был куплен у "Лестера" за космические деньги — 85 миллионов фунтов. Это тот тип игрока, который давно нужен "МЮ" на поле и за его пределами. Но есть сомнения, что Магуайр действительно является футболистом мирового уровня (ему определенно не хватает темпа), в то время как Уан-Биссака — многообещающий талант, которому еще предстоит доказать свою ценность.

При этом манчестерцы выглядят слабо в полузащите и атаке после ухода Андера Эрреры и Ромелу Лукаку. Поль Погба завис в неопределенности, а "МЮ" в целом не похож на команду, которая может вернуться в Лигу чемпионов. Дэниел Джеймс из "Суонси" — перспективный вингер, но в одиночку он не сможет оживить манкунианцев.

"Челси"

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Здесь все очевидно. Трансферный бан ограничил возможности Фрэнка Лэмпарда. С одной стороны, это может пойти на пользу, ведь у "Челси" есть огромный резерв молодых игроков.

Тем временем команду наконец-то пополнил Кристиан Пулишич, который был куплен еще при Маурицио Сарри, но трансфер состоялся только сейчас. Молодой американец — большой талант, но это пока далеко не Эден Азар, хоть Пулишича и считают его преемником.

"Челси" потерял очень много после трансфера Азара в "Реал". Им также теперь не хватает лидера в защите после перехода Давида Луиса в "Арсенал".

Таким образом, Лэмпарду остается работать с колодой тех карт, которые есть у него прямо сейчас.

"Бернли"

Джей Родригес globallookpress.com

Каждый год команду Шона Дайча списывают со счетов и ждут ее вылета, но каждый год "Бернли" удивляет. Однако все опасения логичны.

Дело в том, что конкуренты по борьбе за выживание просто имеют более качественных футболистов. В первой половине прошлого сезона у подопечных Дайча хватало проблем и нет гарантии, что история не повторится.

Клуб вернул в свой состав опытного Джея Родригеса — вингер может пригодиться в атаке. Также был арендован у "Челси" Дэнни Дринкуотер, который попытается за полгода возродить свою карьеру. Глубины защите добавил голландец Эрик Питерс.

Тем не менее, остается ноющее ощущение, что команде требуется больше сильных новичков и что в новом сезоне "Бернли" уже не спастись. Или Дайч сотворит очередное чудо? 0