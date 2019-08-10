Пристегнитесь, «Ливерпуль» рванул вперед

В стартовом матче первого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 4:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Смелость не помогла «Норвичу»

«Юрген Клопп поздравил Даниеля Фарке перед началом матча с окончанием трехлетнего отсутствия "Норвича" в АПЛ и похвалил его оппонентов за то, что они были "дерзкими, как ад". На поле для гостей не было никаких приятных моментов — только демонстрация пропасти между верхушкой Чемпионшипа и вершиной европейского футбола, в то время, как "Ливерпуль" начал погоню за первым своим титулом за 30 лет убедительной победой», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

«Новичка АПЛ ожидают более легкие задачи, чем премьера на "Анфилде". "Канарейки" проявили больше смелости, чем многие в Ливерпуле, и Фарке придерживался принципов, которые позволили его команде повыситься в классе, хотя это просто вызвало давление соперника и сыграло на руку Роберто Фирмино. Бразильский нападающий не забивал в этот вечер — эта обязанность легла на плечи Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка, Дивока Ориги и капитана визитеров Гранта Хенли, но он сеял хаос в тылу гостей».

Фулбеки «Ливерпуля» снова сыграли ключевую роль

«После того, как в прошлом сезоне они записали себе в актив 23 ассиста в Премьер-лиге на двоих, говорили, что команды будут делать все возможное, чтобы закрыть Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона в этом году», — отмечает в материале Evening Standard Дэвид Линч.

«Но, если это будет тот подход, который собираются предпринять оппоненты "Ливерпуля", то "Норвич" не очень хорошо с этим справился. Александр-Арнольд создал свой первый гол в сезоне, навесив на голову Дивока Ориги, в то время как Робертсон был постоянной угрозой на левом фланге благодаря своим мощным забегам».

«Ливерпуль» в топ-форме уже на старте сезона

«Европейские чемпионы дома — и отчетный матч стал свидетельством, что это будет еще одна незабываемая поездка. Дружина Клоппа поднялась на вершину таблицы Премьер-лиги впечатляющим выступлением на своем поле, которое уже поставило ориентир ее конкурентам за титул. Восточные англичане привыкли к тому, что во время визитов на "Анфилд" их регулярно терроризировал Луис Суарес, но теперь это была целая ливерпульская команда, которая на этот раз вселила в них страх, когда большой футбол вернулся в Мерсисайд», — не избегает пафоса на страницах Liverpool Echo Пол Горст.

«В этот вечер хозяева продемонстрировали многое из того, что сделало их такой устрашающей атакующей силой с их 97 очками в прошлом сезоне, когда они с самого начала зашипели своими угрожающими намерениями. "Копу" потребовалось менее 10 секунд, чтобы впервые с 2005 года исполнить гимн "Чемпионы Европы", а игроки сразу же ответили им взаимностью. "Красные" сразу уже устремились на вершину, и их будут трудно оттуда сдвинуть — пристегнитесь, "Ливерпуль" снова рванул вперед».

Лидеры «Ливерпуля» в полном порядке

«В жизни мало определенных вещей, а в футболе их еще меньше. Но в день открытия новой кампании Премьер-лиги коллектив Юргена Клоппа показал, что он готов к новому сезону на всю свою мощь. Все привычные герои показали себя во всей красе, поскольку вернувшийся в элиту "Норвич" был бит», — констатирует в материале Goal.com Нил Джонс.

«Здесь был гол Салаха и результативный удар головой ван Дейка, здесь был ассист Александра-Арнольда, который воплотил во взятие ворот Ориги. Фирмино искрил, Робертсон бежал, а Клопп, в конце концов, мог улыбаться хорошо выполненной работе: у его команды были свои недостатки, но она получили то, что хотела. Обладатель "Золотой бутсы" двух последних сезонов Салах выглядел резким и яростным снова взялся за свое». 0