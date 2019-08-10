Новый сезон АПЛ. Лучшие и худшие сценарии для всех 20 команд

Всего в новом сезоне нас ждет 380 увлекательных игр в рамках турнира, который продлится до 17 мая 2020 года.

Автор решил рассмотреть лучшие и худшие сценарии для каждого из 20 клубов лиги.

«Арсенал»

В прошлом сезоне: пятое место, 70 очков

Лучший. Забудьте о чемпионской гонке! Перестройка, которую затеял Унаи Эмери на «Эмирейтс», по-прежнему находится на ранней стадии.

Впрочем, испанскому специалисту в любом случае нужно вернуть команду в Лигу чемпионов. Для этого придется занять как минимум четвертое место, хотя оно, вероятно, является пределом мечтаний нынешнего «Арсенала», который летом подписал Николя Пепе и Кирана Тирни.

Худший. «Арсенал» находится на распутье, и если он не начнет действовать быстро, то может оказаться позади «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Лестера». В этом сезоне это маловероятно, но в худшем случае «канониры» финишируют вне шестерки сильнейших.

«Астон Вилла»

В прошлом сезоне: пятое место в Чемпионшипе, победа в стыковых матчах

Лучший. Вернувшись в элитный дивизион после трехлетнего перерыва, «Астон Вилла» сразу же начала активную работу на трансферном рынке, чтобы удержаться в Премьер-лиге на длительный срок.

Если бирмингемцы наберут обороты и их трансферы сработают, то «Вилла» может оказаться в первой десятке. Многого стоит ожидать от нападающего Весли, Анвара Эль-Гази и экс-игрока «Манчестер Сити» Дугласа Луиса.

Худший. Команды, вышедшие в АПЛ через стыковые матчи, зачастую борются за выживание в высшем дивизионе, и это катастрофический сценарий для «Виллы». Если ставка на новичков не сработает, бирмингемцы вновь понизятся в классе.

«Борнмут»

В прошлом сезоне: 14-е место, 45 очков

Лучший. Главный тренер Эдди Хау написал с «Борнмутом» настоящую историю успеха в Премьер-лиге. Самый скромный клуб высшего дивизиона в последнее время выполнял необходимый минимум, чтобы избежать борьбы за выживание. Но, учитывая силу лидеров, в этом сезоне «вишням» можно мечтать разве что о попадании в топ-10.

Худший. Как долго «Борнмут» сможет играть в Премьер-лиге, обладая очень скромным бюджетом? Достаточно ли просто взять у «Ливерпуля» Харри Уилсона в аренду? И как быть с низкой посещаемостью домашних матчей? Если что-то пойдет не так или Хау получит более выгодное предложение, «Борнмут» вполне может вылететь в Чемпионшип.

«Брайтон»

В прошлом сезоне: 17-е место, 36 очков

Лучший. «Брайтон» вновь ждет очень непростой год. Он едва спасся в прошлом сезоне, а теперь будет играть под руководством Грэма Поттера, не имеющего за плечами опыта работы в Премьер-лиге. Лучшее, на что могут рассчитывать «чайки» — выживание. В таких условиях их вполне устроит и 17-е место.

Худший. В Брайтоне есть современный стадион, впечатляющий тренировочный комплекс и нет соперников в радиусе 80 километров, но для клуба этот сезон станет решающим. Худший сценарий — назначение Поттера не сработало, и команда вылетела в Чемпионшип.

«Бернли»

В прошлом сезоне: 15-е место, 40 очков

Лучший. Седьмое место «Бернли» в сезоне 2017/18 — лучшее достижение клуба в современную эпоху. Повторение этого результата стало бы чем-то экстраординарным. С их ограниченным бюджетом финиш в топ-10 станет отличным итогом сезона.

Худший. Понятно, что вылет из АПЛ — кошмарный сценарий для «Бернли». Однако за последние годы эта команда стала крепким середняком, поэтому должна чувствовать себя в безопасности. Наихудшим сценарием станет череда травм, которая отправит команду бороться за выживание.

«Челси»

В прошлом сезоне: третье место, 72 очка

Лучший. Потеряв Эдена Азара и оставшись с трансферным запретом, лишившим Фрэнка Лэмпарда возможности усилить состав, «Челси» может даже не мечтать о чемпионской гонке. Тем не менее, имея достаточно качественных футболистов (Виллиан, Нголо Канте, Антонио Рюдигер), «синие» способны попасть в тройку, отстав только от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Худший. В клубе все с энтузиазмом восприняли возвращение Лэмпарда в «Челси». Однако, если он не почувствует уверенности в Премьер-лиге, то непопадание в четверку сильнейших может стоить ему работы.

«Кристал Пэлас»

В прошлом сезоне: 12-е место, 49 очков

Лучший. При Рое Ходжсоне «Кристал Пэлас» стал достаточно хорошим, чтобы играть в Премьер-лиге, но не достаточно сильным, чтобы бороться за десятку сильнейших. Сезон будет считаться успешным, когда все ключевые игроки будут пребывать в лучшей форме, что поможет команде продвинуться в верхнюю часть турнирной таблицы.

Худший. «Кристал Пэлас» удержал Вильфрида Заа, но останется уязвимым, особенно если в январе за ивуарийца вновь развернется борьба. Если «стекольщики» сохранят Заа, то останутся в АПЛ, если потеряют, их ждет длинная борьба за выживание.

«Эвертон»

В прошлом сезоне: восьмое место, 54 очка

Лучший. «Эвертон» стремится попасть в шестерку лучших. У него даже есть амбиции оказаться в Лиге чемпионов. Но реально лучшее, на что он может надеяться в этом сезоне, — шестое место. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» будут находиться в поле зрения «ирисок» только в том случае, если такие новички, как Мойзе Кин, быстро освоятся в Англии.

Худший. «Эвертон» может финишировать шестым, но, вероятно, не опустится ниже девятой позиции, которая, учитывая амбиции клуба, будет считаться провалом. Учитывая сумму инвестиций, вложенную в команду этим летом, «ирискам» нельзя проигрывать борьбу «Вулверхэмптону» и «Лестеру».

«Лестер»

В прошлом сезоне: девятое место, 52 очка

Лучший. Для чемпионов Англии сезона 2015/16 попадание в шестерку сильнейших под руководством Брендана Роджерса — выполнимая задача. Если они ее добьются и вернутся в еврокубки, это будет огромным успехом.

Худший. Как и в случае с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном», «Лестер» рассчитывает на топ-6, поэтому вылет из первой десятки станет провалом и, вероятно, будет стоить Роджерсу его работы.

«Ливерпуль»

В прошлом сезоне: второе место, 97 очков

Лучший. Главная цель «Ливерпуля» на предстоящий сезон — победа в Премьер-лиге. Несколько месяцев назад Юрген Клопп завоевал с клубом первый трофей, выиграв Лигу чемпионов, так что теперь обязан оформить для «красных» первое чемпионство с 1990 года.

Учитывая тот факт, что «Манчестер Сити» в межсезонье усилил фланги обороны и центр полузащиты, а «Ливерпуль» пополнил состав лишь несколькими перспективными игроками, «красных» ждет еще более ожесточенная чемпионская гонка, чем в прошлом сезоне.

Худший. Занять вновь второе место — удар по «Ливерпулю». Однако давайте не забывать, что Мохамед Салах и Садио Мане пропустили предсезонку из-за Кубка африканских наций, а Роберто Фирмино и Алиссон потратили много сил на Кубке Америки. Фактор усталости может привести к тому, что мерсисайдцы вовсе выпадут из топ-2.

«Манчестер Сити»

В прошлом сезоне: первое место, 98 очков

Лучший. Как можно улучшить результат прошлого сезона, который и так завершился домашним треблом? Похоже, «Манчестер Сити» ждет какая-то невыполнимая миссия, разве что «горожане» защитят все свои титулы и добавят к ним еще и Лигу чемпионов.

Команда Пепа Гвардиола стала еще сильнее с приходом Жоау Канселу и Родри, так что действительно способна побороться за все четыре трофея.

Худший. Завершение сезона с пустыми руками — худший сценарий для «Сити». Если клуб ничего не выиграет и потеряет Гвардиолу, то это будет настоящим провалом.

«Манчестер Юнайтед»

В прошлом сезоне: шестое место, 66 очков

Лучший. С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году, времена на «Олд Траффорд» были настолько неспокойными, что сезон без увольнения наставника уже может считаться хорошим результатом.

Если Уле Гуннар Сульшер сохранит свою работу, а «Юнайтед» финиширует в топ-4 и, возможно, даже выиграет трофей, это станет успехом. Подписание Гарри Магуайра показывает, что у «красных дьяволов» все-таки появился защитник, который может зацементировать оборону, известную большим количеством пропущенных мячей в прошлом сезоне.

Худший. Сейчас болельщики «Манчестер Юнайтед» реально боятся, что их команда отстанет от главных фаворитов и ввяжется в борьбу с «Лестером», «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». Если «красным дьяволам» не удастся найти адекватную замену Ромелу Лукаку, их ждет серьезное испытание. Может ли «Юнайтед» остаться за пределами топ-6? В этом нет ничего невозможного.

«Ньюкасл»

В прошлом сезоне: 13-е место, 45 очков

Лучший. «Ньюкасл» пережил ужасное лето. Потеряв главного тренера Рафаэля Бенитеса и форвардов Айосе Переса и Саломона Рондона, клуб будет доволен любым результатом, кроме вылета в Чемпионшип.

Худший. «Ньюкасл» напоминает клуб, который приближается к краху. Владелец Майк Эшли, похоже, не заинтересован в том, чтобы выделять большие деньги на его развитие, что подталкивает самых преданных болельщиков к бунту. Вылет будет не просто плохим, а худшим результатом для «сорок», с которыми может повториться история «Сандерленда» — вылет в Лигу 1 и никаких признаков к возрождению.

«Норвич»

В прошлом сезоне: победитель Чемпионшипа

Лучший. Команда Даниеля Фарке уверенно победила в Чемпионшипе в прошлом сезоне, поэтому среди болельщиков команды царит уверенность в успешной игре в Премьер-лиге. «Бернли» и «Борнмут» своим примером доказали, что даже не самые смелые коллективы способны процветать в АПЛ. Для «канареек» финиш в топ-10 будет хорошим результатом.

Худший. «Норвичу» легко далось повышение в классе, но в Премьер-лиге может случиться все что угодно. Клуб еще может пожалеть о том, что сохранил прежний костяк и не сделал значимых приобретений на трансферном рынке. Кошмарный сценарий для «канареек» — вылет обратно в Чемпионшип.

«Шеффилд Юнайтед»

В прошлом сезоне: второе место в Чемпионшипе

Лучший. Этим летом «клинки» четырежды обновляли свои трансферные рекорды, покупая полузащитника Люка Фримена, вингера Каллума Робинсона, нападающего Лиса Муссе и форварда Оливера Макберниа. Это говорит о том, что они серьезно отнеслись к своему первому с 2007 года возвращению в АПЛ. Впрочем, они все равно остаются аутсайдерами, поэтому любое место выше 18-го будет хорошим поводом для того, чтобы открыть шампанское.

Худший. Главный тренер Крис Уайлдер создал сплоченный коллектив, но если ему не хватит качества, «Шеффилд Юнайтед» ждет тяжелый сезон. Рекордно низкие 11 очков, набранные «клинками» в сезоне 2007/08, стали бы худшим результатом.

«Саутгемптон»

В прошлом сезоне: 16-е место, 39 очков

Лучший. Прошлый сезон «Саутгемптон» провел плохо, поэтому должен его поскорее забыть, хотя его вторая половина под руководством Ральфа Хазенхюттля показала некоторый потенциал.

В прошлом сезоне «святые» смогли забить лишь 45 голов, но в межсезонье они выкупили трансфер Дэнни Ингза, а также приобрели Че Адамса, так что должны добиться хоты бы среднего уровня комфорта и закрепиться в АПЛ.

Худший. Если нынешний состав не полностью воспримет стиль игры Хазенхюттля, которого однажды назвали «анти Гвардиолой» за его любовь к прессингу и контратакам, и если Ингз и Адамс не наладят связь на поле, «святые» вновь будут претендентами на понижение в классе.

«Тоттенхэм»

В прошлом сезоне: четвертое место, 71 очко

Лучший. «Тоттенхэм» стал той командой, которая больше обещает, чем делает, но после пяти лет работы Маурисио Почеттино полон решимости добиться какого-то действительно значимого успеха. Чтобы это произошло, «шпоры» должны завоевать трофей в этом сезоне, а в Премьер-лиге им по силам занять второе место. Приобретения Танги Ндомбеле, Райана Сессеньона и Джовани Ло Чельсо должны обеспечить глубину, необходимую для того, чтобы оставаться конкурентоспособными от начала до конца чемпионата.

Худший. Для обладателей такого нового и красивого стадиона любое место за пределами топ-4 станет настоящим разочарованием, даже если они при этом завоюют какой-то трофей.

«Уотфорд»

В прошлом сезоне: 11-е место, 50 очков

Лучший. «Уотфорд» просто обязан прийти в норму после унизительного поражения со счетом 0:6 от «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Финишировать в топ-10 будет непросто, но в пределах досягаемости для «шершней».

Худший. Если выход в финал Кубка Англии заставит их расслабиться, то «Уотфорд» может забыть о первой десятке. При этом команда Хави Грасии достаточно сильна, чтобы не бояться вылета. Худшее, что она может ожидать, это финиш где-то в нижней части турнирной таблицы, но не в зоне вылета.

«Вест Хэм»

В прошлом сезоне: десятое место, 52 очка

Лучший. Мануэль Пеллегрини этим летом потратил много денег, поэтому у «Вест Хэма» есть возможность включится в борьбу за попадание в топ-6. Кто-то скажет, что лондонцам пока рано об этом мечтать, но любое место выше девятого станет для команды успехом.

Худший. «Вест Хэм» должен попадать в первую десятку, но ему нужно, чтобы хорошо складывались домашние игры, в которых в прошлом сезоне он одержал всего девять побед из 19 возможных. В противном случае «молотобойцев» может ждать финиш в нижней части турнирной таблицы.

«Вулверхэмптон»

В прошлом сезоне: седьмое место, 57 очков

Лучший. «Волки» являются, пожалуй, самым реальным претендентом на попадание в топ-6, что вполне в пределах их возможностей. За зону Лиги чемпионов побороться, вероятно, не выйдет, но финиш на пятой или шестой строчке возможен.

Худший. Лига Европы может стать проблемой для «волков», которые должны провести шесть матчей в еврокубках до конца августа, если хотят попасть в групповой этап. Если еврокубки отнимут у них много сил, в Премьер-лиге они могут выпасть из первой десятки. 0