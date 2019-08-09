Призрак Салоников. Шюррле и Бакаев спасли «Спартак» от позора

«Спартак» одержал гостевую победу над швейцарским «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Гости открыли счет на 21-й минуте встречи: отличился нападающий Эсекьель Понсе. Затем Зелимхан Бакаев удвоил преимущество красно-белых. После перерыва «Тун» усилиями Ниаса Хефти сократил отставание в счете. Спустя семь минут Симоне Рапп сделал счет равным. Победу красно-белым принес Бакаев, который на 73-й минуте оформил дубль с передачи Шюррле.

Кононов не любит ротацию

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев оценивает состав красно-белых, который наставник команды выбрал на матч с «Туном».

«Главным преимуществом "Туна" был домашний стадион. Причем не стены, а сам газон — он, что необычно для клуба из сердца Европы, являлся искусственным, и футболистам "Спартака" пришлось к нему подстраиваться. Возможно, с этим был связан выход на правый фланг обороны Рассказова, а не мучающегося с коленями Ещенко. Еще одно изменение Кононов сделал на противоположном фланге, где Мирзов вышел вместо Ташаева.

Как ни странно, на этих изменениях главный тренер "Спартака" и остановился. Разве что еще поменял внешний вид: вместо модной водолазки и пиджака Кононов появился на поле в клубном поло и спортивном костюме. В атаке второй шанс был дан Понсе, провалившему матч с "Динамо". Форвард не сыграет в Грозном, а Шюррле пока явно не готов проводить в основном составе два матча в неделю. Все остальные игроки были на месте: Кононов снова доказал, что в любой ситуации не любит масштабную ротацию».

Газон «Арены Тун» = 1 из 10

Автор «Соккер.ру» Александр Чистяков критикует поле, на котором пришлось играть командам в Швейцарии.

«На мой взгляд, УЕФА должен запретить проведение еврокубковых матчей на таком ужасном покрытии, и никаких исключений быть не должно. Или укладывайте современный искусственный газон, или арендуйте стадион с нормальным полем в другом городе, футбол на таком паласе — это издевательство над футболистами, хорошо еще, что без травм обошлось.

Даже футболисты "Туна" не слишком комфортно себя чувствовали на этой поляне, а спартаковцы удвоили и без того высокий процент брака, так и не сумев подстроиться под отскок мяча. Кажется, в последний раз "Спартак" играл на таком, с позволения сказать, газоне лет двадцать назад в СК "Олимпийском" в рамках Кубка Содружества».

«Тун» подарил «Спартаку» первый гол

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов критикует красно-белых за вялое начало матча, которое не улучшил даже забитый гол.

«С самого начала команда Кононова играла очень просто. Спартаковцы принимали решения, в которых отсутствовала сложная коллективная мысль и какой-либо риск. Было много длинных передач. Наверняка это связано, как с волнением, так и с необходимостью адаптироваться к искусственному полю. Качество газона оставляло желать лучшего. До гола Эсекьеля Понсе российские красно-белые ни разу не пробили по воротам "Туна", а первый тайм проиграли по ударам — 4:6 (в створ — 2:0).

Гол на 21-й минуте "Спартаку", по сути, подарил голкипер "Туна". Игрокам группы атаки гостей оказалось достаточно лишь обозначить прессинг, чтобы заставить Гийома Февра запаниковать. Кроме того, в этом эпизоде чуть-чуть повезло с отскоком мяча, который защитник выбивал из-под ног Мирзова. Понсе грамотно прочитал эпизод, отклеившись от опекуна, после чего забил свой первый мяч в составе "Спартака". Аргентинец исправился за удаление в дерби».

Удачные контратаки «Спартака»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко хвалит контратакующую игру красно-белых и отмечает слабую игру «Туна» до перерыва.

«Швейцарцы явно рассчитывали, что игра в два форварда поможет им запутывать и разрывать не самую сыгранную оборону "Спартака". Но оба нападающих хозяев особой изобретательности не продемонстрировали. Скажем, колоритный Ридж Мунси больше запомнился окладистой бородой, которая делала его похожим то ли на звезду НБА Джеймса Хардена, то ли на защитника "Локомотива" Брайана Идову, чем полезными действиями на поле. Хотя был один опасный удар в его исполнении, когда мяч пролетел рядом со штангой — но не более того.

А вот москвичи на волне первого успеха сумели забить еще. И снова результативная атака выросла не из позиционного нападения, а на контрвыпаде. Началось все опять с рывка Мирзова, после чего, казалось, Понсе остановкой мяча и разворотом сбил ритм вылазки. Но затем очень старательно игравший Джано Ананидзе нашел острое продолжение пасом на Зелимхана Бакаева. Полузащитник поработал мяч под левую ногу и неотразимо пробил из-за пределов штрафной».

Призрак Салоников

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов не удивлен тому, что «Спартак» упустил комфортное преимущество.

«Казалось, игра — и вообще двухматчевое противостояние — закончено. Но как можно было забыть про ПАОК годичной давности? Тогда на выезде "Спартак" повёл 2:0 уже на 17-й минуте, но закончил в Греции с неутешительными 2:3.

Разница между "Туном" и ПАОКом в классе, конечно, очень серьёзна, поэтому шансов допустить собственные ошибки было гораздо меньше. Но ведь и "Спартак" прошедший год не стоял на месте...

Если серьёзно, оставшаяся часть первого тайма намекнула, что уроки извлекать команда способна. Москвичи начали зажиматься, зато больше не проваливались так явно. Моментов до перерыва практически не было, да и не нужны они были гостям — можно было спокойно докатывать при таком раскладе, а дома, хорошенько размявшись, размотать слабосильный "Тун", у которого годовой бюджет меньше, чем стоимость Густава Тилля, почти в два раза.

Но без злоключений у Народной команды (традиционно) не срослось. После перерыва гости просто бросили играть. Без видимых причин. И разбазарили преимущество за десять минут.

Сначала неудачно отбил мяч Айртон, в результате чего состоялись два выстрела по воротам Максименко. С первым вратарь справился, со вторым — никак не мог (в заключительной фазе сыграл брошенный Рассказовым Хефти).

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Довольно скоро влетел ещё один. Снова Айртон, снова потеря, оголённый фланг — и результативная подача. Рапп вовремя отклеился от Джикии».

Вся надежда на Шюррле и Бакаева

Автор «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин хвалит вышедшего на замену немецкого новичка «Спартака» и автора дубля, которые спасли красно-белых от позора.

«И опять же: браво Бакаев! Когда Шюррле не забил заработанный им же самим пенальти, показалось, что Кононову лучше не возвращаться в Москву. А что, судя по отзывам, Тун очень милый город. Арендовали бы вместе со своим штабом домик и присылали аналитические отчеты в разные клубы. Но "Спартака" все таки хватило на главную атаку, когда Шюррле и Бакаев разыграли мяч потрясающе.

Два этих паря — единственная надежда Кононова в обозримом будущем в атаке. Тилу и Ларсону наверняка потребуется больше времени, чем немцу. Поэтому играть придется теми, кто есть. На "Тун" хватить должно. На своем поле красно-белые вряд ли пропустят трижды. Если опять же тренеры с игроками будут говорить так же понятно, как с комментаторами. И нельзя допустить такого же начала второго тайма.

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В остальном же все как обычно. Болельщики в начале ответной игры будут ждать структурной игры, а ближе к концу — увольнения Кононова. Ничего из этого увидеть не получится. Зато можно покайфовать от связки Шюррле-Бакаев. Последний оплот надежды. Не иначе».

«Тун» был лучше

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что швейцарский клуб был слабее «Спартака», но действовал грамотнее.

«Это не "Спартак", а "Тун" старался играть в контроль. "Тун" гулял по опорной зоне красно-белых, выигрывая подбор за подбором. "Тун" использовал перерыв как время для внесения корректировок, а не 15 минут отдыха в раздевалке. Точнее — тренер швейцарской команды.

Когда хозяева забили первый гол и навалились на "Спартак", Кононов, к сожалению, не принял срочных мер, и Шюррле вышел на поле уже при счете 2:2. Да, немец спас победу — но это его заслуга или тренерское чутье? Пусть каждый ищет ответ в силу своих симпатий. Не хотелось бы в тексте о выездной победе в Лиге Европы вновь все сводить к фигуре Кононова. Победили — молодцы.

Хотя по ходу игры, особенно в начале второго тайма, не покидало ощущение, что "Спартак" сейчас получит второй ПАОК. Вы ведь помните, что было в Салониках? 2:0 в пользу "Спартака", затем три подряд мяча греков. И еще нереализованный пенальти Промеса.

Хорошо, что болельщики "Туна" не так безумны, как фанаты ПАОК, устроившие настоящий ад на стадионе. Да и сам "Тун", давайте называть вещи своими именами, слабоват. При этом заслуживает только уважение — за то, как играл при 0:2, как до конца шел вперед, как пытался комбинировать».

«Спартак» хвалить не за что

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов находит за что покритиковать победителей матча.

«Красно-белые слабо начинали каждый из таймов, ошибались в простых передачах и теряли позиции, но каждый раз выправляли ситуацию, даже при том что швейцарцы, забив два мяча, явно были на подъеме.

Все три гола "Спартака" — результат не столько долгих осмысленных комбинаций, сколько хорошей позиционной игры без мяча и своевременной, молниеносной ориентации в пространстве. Сначала Резиуан Мирзов подхватил первый пас вратаря хозяев Фэвра и протащил мяч до штрафной, а Понсе воспользовался отскоком после неудачного отбора защитника.

Второй гол — следствие комбинации после подбора. Зелимхан Бакаев нанес свой фирменный удар левой ногой в дальний угол после смещения справа в центр. К третьему голу привел перехват Николая Рассказова в центре поля, скорее всего, с нарушением правил.

"Спартак" слаб даже под обычным давлением фланговых навесов, но теперь в высшей степени эффективен в атаке и при наличии обыгрывающих и бьющих фланговых форвардов Бакаева и Мирзова, а также Шюррле будет представлять опасность для каждого соперника по РПЛ.

Чемпион мира не реализовал пенальти, но при счете 2:2 игра после его выхода на замену качнулась в сторону красно-белых. Немец сначала заработал пенальти, но не смог переиграть вратаря после короткого разбега, однако затем исправился и отдал голевую передачу Бакаеву».

Бакаев и серая масса

Автор Sport24 Максим Алланазаров также пессимистично настроен относительно перспектив «Спартака».

«Игра "Спартака" в этот вечер получилась противоречивой. После первого тайма показалось, что красно-белые впервые за долгое время смогут добиться убедительной победы без лишней нервотрепки. В этом сезоне "Спартак" еще не вел с преимуществом в два мяча, а тут добился этого перевеса за полчаса.

Но о победах на классе даже против соперника уровня ФНЛ пока говорить рано. "Спартак" пропустил два необязательных гола, Андре Шюррле не забил пенальти, а весь сценарий игры напомнил ужас годичной давности в Салониках Только теперь счет 3:2 в пользу "Спартака".

После победы на "Стокхорн Арене" Леонид Федун подошел к Олегу Кононову и игрокам и поздравил их с победой. Выделить на общем фоне можно лишь автора Зелимхана Бакаева. Парень давно знаком Кононову, но из "Арсенала" вернулся совсем недавно, а уже выглядит как лидер "Спартака". Все остальные — серая масса, которые пока не совсем понимают, как нужно играть.

При Кононове "Спартак" никак не может обрести лицо. Команду лихорадит, она не может провести два одинаковых тайма даже против заметно более слабых соперников — а "Тун" предстал откровенно сельской командой. В Швейцарии красно-белым повезло, но уже в следующем матче чемпионата — против "Ахмата", который в Грозном пока только побеждает — удачи может не хватить». 0