Тиль — надежда «Спартака» на выздоровление

«Спартак» объявил о подписании очередного новичка — атакующего полузащитника из «АЗ Алкмар» Гуса Тила. Голландский клуб получит за Тила около 18 миллионов евро, а зарплата новичка в «Спартаке» составит 3 миллиона евро в год. Это рекордная покупка в истории «красно-белых».

Икра, которую надо правильно намазать

«Судя по нарезке ключевых моментов предыдущего сезона, весьма успешного для игрока (33 матча, 12 мячей), Тил очень зависит от командной игры. Это точно не Промес, аналогии с трансфером которого провел уважаемый Дик Адвокат. То есть, сравнивать покупки можно, но не функционал игроков. И дело даже не в том, что разные позиции. Хоть у Тила и есть поставленный удар, что хорошо, он скорее незаметный герой, больше действующий в подыгрыше.

Его голы — больше плод командных действий, чем индивидуальных усилий. Во многих комбинациях Тил — важное, но скорее промежуточное звено. Одно с другим, конечно, тесно связано, и на Тиле в АЗ многое строилось. Но там работала система, и вокруг были хорошие исполнители, которые друг друга отлично знают. В "Спартаке" фактически собирают новую команду и строят новую игру. Пока ее нет — Кононов, на мой взгляд, провалил первые девять месяцев работы. Сможет ли исправить все сейчас, получив качественных исполнителей Шюррле и Тила? А ведь на подходе еще и некий опорник!

Свежая кровь дает надежду, как дает надежду и ролик с презентацией новичков. По нынешним временам Тил и Шюррле — та самая икра. Но даже самую вкусную и дорогую икру можно испортить, намазав на черствый заплесневелый хлеб. Легендарный стиль этого не потерпит», — выделил зависимость голландца от командной игры журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Подписанием Тила «Спартак» закрыл свой трансферный гештальт

«Самый дорогой игрок в истории "Спартака". Причем сумма может вырасти до 20 миллионов за счет бонусов. Ясно, что "Спартак" переплатил — тезка Хиддинка оценивается transfermarkt в 6 миллионов. Так же считает и Александр Мостовой. Но без "восточного бонуса" в этой ситуации, видимо, никак не обойтись. Кстати, отчасти его виновники — Гастон Перейро и его агенты. Это они торговались "до талого", все продолжая набивать цену. В итоге "Спартак" от уругвайца отказался.

Тил пока что играл только в одной команде — "Алкмааре". Ему 21, самое время делать шаг вперед. Это атакующий полузащитник (28 голов+12 передач в 96 играх за голландский клуб). У "Спартака" такого просто нет, а он реально очень нужен.

Бесспорно, голландец — самое интересное приобретение "Спартака" в межсезонье. Вот только получается забавно, прошлый сезон Кононов заканчивал с одной командой, готовил к новому сезону другую, а играть ему предстоит третьей», — заявил о возможном окончании трансферной компании автор «Советского Спорта» Алексей Андронов.

Нетипичный новичок «Спартака»

«Отец Гуса Тила — специалист по разрешению военных конфликтов в странах третьего мира. Поэтому Гус некоторое время провел в Замбии, позже переехал в Мозамбик, а в Голландию вернулся только в 4 года. Как и его братья и сестра: Дан, Крис, Клэрти.

В столице Голландии Тила тоже ждала Африка. Его семья до сих пор живет в Бейлмере — этот район проектировали для местного среднего класса, но в конце 1970-х сюда съехались суринамцы, а потом и все остальные: от марокканцев до выходцев из Бурунди.

До 12 лет Гус чаще играл на улицах, чем в школе. В 2010-м впервые попал в "АЗ" — Алкмар находится всего в 40 км от центра Амстердама, поэтому доехать до одной из лучших академий страны не было проблемой. Правда, учеба поначалу давалась парню лучше, чем футбол. В средней школе Тил получил VWO — самый крутой диплом о голландском образовании, который получают меньше 20% всех школьников страны.

До 18 лет тренеры юношеских сборных Голландии вообще не обращали внимания на Тила. Все из-за небольшого роста и худощавого телосложения: "В 14 я ничего не хотел и просто лежал на диване, а 'АЗ' чуть не покинул дважды: в 15 и в 17 лет". Но тренеры из Алкмара верили, что Гус прибавит в "физике", и продолжали ставить в состав. Спустя 8 месяцев после совершеннолетия, в сентябре 2016-го, полузащитник дебютировал за "АЗ" в Эредивизи, добил "Зволле" мощным ударом с правой и оправдал надежды коучей академии,» — передала биографию футболиста редакция Sport24.

Тиль — классный, но ролевой игрок

«Первым делом: чем больше таких футболистов будет в чемпионате России, тем он будет сильнее. Здесь нужно передавать бесконечные приветы даже заявочному лимиту: паспорт не определяет качества футболиста, а Гус Тиль — качественный игрок. Тем не менее для того чтобы раскрыть молодого голландца лучшим образом, "Спартаку" придётся постараться.

Если в клубе рассчитывают, что удастся попасть с первой же минуты так, как в случае с Квинси Промесом, то рассчитывают зря. У Квинси было умение, которое моментально сделало его королём РПЛ, — обыгрыш один в один, который приносил соперникам страдания на любом участке поля. Качества Тиля вытянуть сложнее, и для этого под него придётся подстраивать команду.

Гус Тил spartak.com

Тиль отвечает требованиям нового германо-голландского футбола: если раньше десяткой становился самый техничный игрок команды, то теперь наоборот — полузащитник без ярко выраженных технических качеств, но с большим объёмом действий и чёткой интерпретацией свободного пространства. В случае с Тилем в целом справедливо лестное сравнение с Донни ван де Беком: в определённых условиях они показывают похожий футбол, и именно поэтому Тиля пробовал вызывать в сборную Рональд Куман», — считает голландца лучшим приобретением «красно-белых» корреспондент «Чемпионата» Антон Михашенок.

«Спартак» наконец совершил годный трансфер

«Главный плюсы этого трансфера — "Спартак" укрепил самую проблемную позицию. Сейчас у "красно-белых" из созидателей один Жано, который уверенно регрессирует вместе со всей "спартаковской" молодёжью. Тиль может сыграть "десятку" (поговаривают, что "Спартак" брал его именно на эту роль), может разогнать наступление с фланга. У Гуса есть хорошая скорость, поставленный удар, а главное, — футбольный интеллект и видение поля. За каждый из 33-х матчей прошлого сезона Эредивизи Тиль пробил поворотам соперника 2,5 раза, отдал 1,2 ключевые передачи, пасовал с точностью 83% и 1 раз удачно пошёл в дриблинг.

Обширнейшая палитра действий. Судя по цифрам Гус умеет многое. Если не всё. Но тут повлияла и роль — в АЗ Тилю было позволено играть по всему периметру. Он этим уверенно пользовался: смещения на правый край, забегания за спину защитникам через центр — 1,6 ударов за матч Тиль наносил из пределов штрафной площади. При этом, Тиль — это не только атака. 2 отбора за матч –мощный показатель для "фантазисты".

Гус Тил spartak.com

По цифрам всё очень хорошо, место в основе "Спартака" для Тиля точно найдётся. Можно поздравить "красно-белых" с первым топ-трансфером лета. Впереди у москвичей гостевой матч против "Ахмата". Интересно будет увидеть противостояние старой и новой восьмёрок красно-белых» — автор Euro-football Иван Терентьев верит в успех Тила в «Спартаке».

Волшебник Гус для «Спартака»

«Из индивидуальных качеств Гуса выделяется прежде всего поставленный удар. Пока выборка не так велика, но уже понятно, что он умеет и любит находить позицию для удара во многом за счет правильного движения, а затем нанести его. Перекос в сторону сильной ноги налицо — три четверти ударов Тиль наносит с правой, остальные приходятся на левую и голову. Но при этом 10 из 23 мячей пришлись на них же — по пять слабой ногой и головой. То есть рабочей Гус готов пробить из любой пригодной позиции, но если момент действительно голевой, то подбирать ногу ему не нужно — решит любой, да и подачу замкнуть готов опять же счет умелого выбора позиции. Отметим, что он забил по голу из-за пределов штрафной в каждом из сезонов. В свете ухода Фернандо с Глушаковым актуальный момент.

Специалисты отмечают универсальность голландца. Он способен сыграть атакующего полузащитника, оттянутого форварда. Приличная техника, высокая работоспособность, качественное футбольное образование — ценник в 6 млн. евро на Transfermarkt кажется заниженным, хотя и 15 — скорее переплата за переход в специфический, но сопоставимый при этом по уровню чемпионат. Специфика РПЛ — главный риск этой сделки. Адаптация к новой стране вкупе с высокой плотностью лиги, где искать и создавать столь любимые Тилем свободные зоны на порядок сложнее, чем в шебутной, открытой Эредивизи — это серьёзный вызов для молодого игрока. Плюс до сих пор непонятно, какой футбол пытается построить Кононов, а потому не ясно и то, как именно планирует он встроить голландца в командный механизм», — выделил главные качества голландского футболиста автор ФНК Александр Карамышев.

0