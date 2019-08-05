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    «Краснодар» ждет запоминающийся выезд, а «Спартак» обязан побеждать

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    В понедельник, 5 августа, в швецарском Ньоне прошли жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020.

    Соперники «Краснодара»

    По результата жеребьевки определились возможные соперники «Краснодара» по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    Если «быки» в 3-м квалификационном раунде турнира одолеют по сумме двух встреч португальский «Порту», то в плей-офф отбора встретятся с победителем пары «Истанбул Башакшекир» — «Олимпиакос».

    Первая встреча российской команды с «Порту» пройдет 7 августа в Краснодаре. Ответная игра состоится 13 августа в Португалии.

    Соперники с огненной аурой

    Обозреватель «Газеты.ру» Андрей Левин отмечает, что краснодарскому клубу в соперники достались клубы с активной и яркой фанатской поддержкой.

    «Греческий клуб является самым титулованным в своей стране — на его счету рекордные 44 победы в чемпионате Греции, а также 20 Кубков страны. Лучшим же результатом клуба из Пирея в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал в сезоне-1998/99 (тогда по сумме двух матчей он уступил туринскому "Ювентусу").

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    • Истории же "Истанбула" намного меньше лет. Клуб был основан в 1990 и главных своих успехов добился в последние три сезона — дважды вице-чемпион Турции, а также бронзовый призер турецкой Суперлиги.

    Различаются и места клубов в рейтинге УЕФА: 35-е у "Олимпиакоса" и 118-е у "Истанбула". "Краснодар" же занимает в этом списке 43-ю позицию. Однако, для того, чтобы сразится с кем-то из них, "Краснодару" необходимо обыграть соперника куда более сильного и именитого — "Порту".

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Чем хороша структура квалификации в Лиге чемпионов, так это тем, что нельзя выбрать "удобного" для себя соперника. Это значит, что потенциальный соперник россиян в случае прохода в следующий раунд определится без какого-либо участия "Краснодара".

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    • И "Олимпиакос", и "Истанбул", за который совсем недавно выступал защитник сборной России Федор Кудряшов, уровнем заметно ниже "Порту", но при этом обладают огненной аурой своих стран и своих ярых фанатов. Играть на выезде при турецких или греческих ультрас всегда сложно, а порой просто опасно».

    Политический проект

    Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев рассказывает об «Истанбуле» — новой силе, появившейся в турецком чемпионате.

    «Новейший период в истории не имеющей пока серьезной армии фанатов команды связывают с фигурой Реджепа Эрдогана. Формально президент страны с "Истанбулом" не связан, но финансируют клуб люди, имеющие отношение к партии родившегося в Башакшехире главы государства. Эрдоган, кстати, открывал рассчитанный на 17 тысяч зрителей клубный стадион, названный в честь Фатиха Терима.

    Завлекать туда публику принялись громкими именами, однако наличие в составе таких мастеров как Робинью, Клиши, Адебайор, Демба Ба и Арда Туран пока не позволило завоевать хотя бы один трофей. Например, "Истанбул" проиграл кубковый финал "Акхисару", встречавшемуся с "Краснодаром" в предыдущем розыгрыше Лиги Европы. А прошлогоднее — второе в истории — серебро стало разочарованием, так как долго лидировавшая команда растеряла солидное преимущество и уступила трофей "Галатасараю".

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    • После упущенного чемпионства команду наряду с Кудряшовым покинули ветеран Эмре Белезоглу и бывший спартаковец Таски, а из новичков стоит отметить форварда Мевлюта Эрдинча. Остался в клубе и наш старый знакомый Епуряну. "Истанбул" два года назад пытался пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, но, пройдя в 3-м раунде "Брюгге" (3:3, 2:0), уступил затем "Севилье" (1:2, 2:2)».

    Победители «Виктории»

    Редакция «Чемпионата» дает краткую справку об именитом пирейском клубе, который куда выше в рейтинге УЕФА, чем их турецкий соперник.

    «Вторым потенциальным соперником "Краснодара" стал 44-кратный чемпион Греции "Олимпиакос". Сейчас команда располагается на 35-м месте в рейтинге УЕФА.

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    • В прошлом сезоне "Олимпиакос" занял второе место в национальном первенстве, уступив пять очков ПАОКу. В Лиге Европы выступление получилось менее успешное — вылет в 1/16 финала от киевского "Динамо".

    Возглавляет "Олимпиакос" 49-летний португальский специалист Педро Мартинс. Ранее он работал в небольших клубах у себя на родине и значимых побед не добивался. В текущей квалификации под его руководством греческий клуб обыграл во втором раунде чешскую "Викторию".

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Именитых игроков в нынешнем составе "Олимпиакоса" нет. Среди тех, кто оставил след в греческом футболе, можно выделить вице-капитана Вассилиса Торосидиса. До недавнего времени цвета клуба защищал бывший полузащитник казанского "Рубина" и московского ЦСКА Бибрас Натхо».

    Если пройдём «Порту», будем в группе Лиги чемпионов

    Редакция «Евро-футбола» считает, что потенциальные соперники «Краснодара» по раунду плей-офф заметно уступают в классе следующему противнику кубанцев в еврокубках.

    «Если команде Мурада Мусаева удастся сотворить сенсацию и выбить "Порту" из квалификации, то шансы "быков" на попадание в групповой этап Лиги чемпионов существенно увеличатся. В раунде плей-офф краснодарцев будет ждать либо турецкий "Истанбул Башакшехир" либо греческий "Олимпиакос". Согласитесь, эти команды значительно уступают "Порту" в классе.

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    • "Истанбул Башакшехир" в Европе узнали не так давно. Этот клуб был переформатирован в 2014-м году, после чего сразу показал свои претензии на высокие места в чемпионате Турции. В групповом этапе Лиги чемпионов "Истанбул" пока не играл. Более того, в квалификации сильнейшего еврокубка эта команда играла лишь раз — в сезоне 2017/18. Тогда "Истанбул" прошёл в третьем раунде "Брюгге", но в упорной борьбе в раунде плей-офф уступил "Севилье". У "Краснодара" опыта ещё меньше — "быки" дебютируют в Лиге чемпионов — но пройти "Истанбул" команде Мусаева будет вполне по силам.

    Все футбольные трансферы

    Что касается "Олимпиакоса", то в паре с "Истанбулом" греческая команда справедливо видится фаворитом. Всё-таки клуб из Пирея регулярно выступает в основных раундах евротурниров. Да, из группы Лиги чемпионов "Олимпиакос" не выходил с 2014-го года, но всё равно опыт у греков колоссальный, особенно если сравнивать с "Краснодаром".

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    • Подводя итоги, можно сказать, что главная битва ждёт "Краснодар" в третьем раунде квалификации. Если команда Мурада Мусаева сможет обыграть "Порту", то она получит реальный шанс пробиться в групповой этап. Всё-таки "Истанбул Башакшехир" и "Олимпиакос" можно отнести к проходимым соперникам. Стоит отметить, что "Краснодар" окажется в групповом раунде Лиги Европы, даже если по итогам дуэли с "Порту" вылетит».

    Соперники «Спартака»

    Московский «Спартак», в свою очередь узнал возможных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Если красно-белые в третьем отборочном раунде турнира одолеют по сумме двух встреч швейцарский «Тун», то в плей-офф отбора встретятся с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия).

    Первые матчи этого этапа пройдут 22 августа, ответные — неделю спустя.

    «Спартаку» будет сложно в любом случае

    Редакция Sport24 считает, что несмотря на отсутствие звезд, датский «Брондбю», может быть серьезным препятствием на пути красно-белых.

    «Красно-белые с трудом преодолевают любую квалификацию, но если противостояние с "Туном" станет исключением, дальше у "Спартака" либо Дания (»Брондбю«), либо Португалия (»Брага«).

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    • Лучшие времена "Брондбю" остались в конце 80-х и 90-х — тогда за команду играл великий Петер Шмейхель. Чуть раньше в ней творил чудеса будущий тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп, но первое чемпионство с датским клубом он завоевал в 2005-м — уже в качестве коуча. С тех пор, к слову, "Брондбю" золота больше не брал.

    В прошлом сезоне команда стала четвертой, а в этом уже успела проиграть дома какому-то "Хорсенсу" (1:2). Но совсем уж расслабляться не стоит — у "Брондбю" есть поляк Камиль Вильчек, забивший в четырех играх 4 гола. Еще три мяча он положил в этой Лиге Европе.

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    • Датчане стартовали в ней 11 июля и с тех пор прошли финский "Интер" и польскую "Легию". В обоих случаях "Брондбю" проиграл выездные матчи, но дома уверенно отыгрался — 4:1. Так что характер у парней точно есть — Олегу Кононову стоит напрячься».

    Битые «Зарей» португальцы

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказывает о не слишком удачной прошлогодней еврокубковой кампании «Браги».

    «Главным тренером этим летом стал Рикарду Са Пинту, известный в прошлом нападающий "Спортинга" и "Реал Сосьедад". Его тренерская карьера складывается замысловато — за последние семь лет он сменил десять клубов и шесть стран, а сейчас впервые за четыре года вернулся в Португалию. Прошлый сезон Са Пинту провел в Польше, где не сумел выиграть чемпионат с "Легией" — турнир сенсационно выиграл "Пяст" из Гливице.

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    • "Брага" же в прошлом чемпионате Португалии традиционно финишировала четвертой — на этом месте она заканчивала турнир в шести из девяти последних сезонов. Разбавить тройку великих португальских клубов "Браге" все еще не удается, но в прошлом сезоне она еще и опозорилась в еврокубках. В 3-м отборочном раунде Лиги Европы португальцы в двух матчах ни разу не смогли обыграть луганскую "Зарю" и покинули турнир. Теперь "Брага" на той же стадии встретится с "Бреннбю".

    Все прогнозы на Лигу Европы

    "Брага", как и многие португальские клубы, постоянно массово и задорого продает футболистов. Это лето — не исключение. Команда выручила 26,5 миллиона евро за пять игроков, а на покупки потратила всего 4,1 миллиона. Одно из знаковых приобретений — полузащитник Андре Орта, которого "Бенфика" всего год назад продала в "Лос-Анджелес" за 5,7 миллиона евро (»Брага« заплатила американцам 2,5 миллиона). Другое — легендарный для клуба 36-летний вратарь Эдуарду, который в прошлом сезоне играл в "Витессе" у Леонида Слуцкого».​

    «Спартак» обязан выходить в группу Лиги Европы

    Редакция «Евро-футбола» считает, что от выступления «Спартака» в еврокубках напрямую зависит судьба его тренера Олега Кононова.

    «Даже при всех своих сегодняшних игровых проблемах "Спартак" обязан проходить "Тун". В противном случае над Олегом Кононовым может нависнуть реальная угроза увольнения. При проходе в раунд плей-офф "красно-белым" будет противостоять более крепкий, но всё же "съедобный" соперник — "Брондбю" или "Брага".

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    • "Брондбю" нынче не входит в число сильнейших команд своей страны. "Парни с западных окраин" в последний раз выигрывали чемпионат Дании в далёком 2005-м году. С тех пор "Брондбю" трижды становился вице-чемпионом, но не более того. Что касается еврокубков, то с 2010-го года "парни с западных окраин" четырежды добирались до раунда плей-офф Лиги Европы, но непременно вылетали.

    "Брага" является фаворитом в дуэли с "Брондбю" в третьем раунде квалификации. "Оружейники" достаточно стабильны — в последние пять сезонов они четырежды финишировали на четвёртом мачте в чемпионате Португалии и один раз на пятом. Не стоит забывать, что не так давно — в 2011-м году — "Брага" играла в финале Лиги Европы. Словом, "оружейники" представляют собой крепкую и стабильную команду. Тем не менее, "Спартак" должен её проходить.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Учитывая далеко не самых статусных противников на пути в групповой этап Лиги Европы, "Спартак" просто обязан выходить в основную стадию турнира. Опасения фанатов "красно-белых" главным образом связаны со своей командой, которая явно находится не в лучших кондициях. Хочется верить, что москвичи соберутся, и Россия не потеряет ещё одного полпреда в еврокубках. Если же "Спартак" вылетит, то Олег Кононов наверняка лишится работы». 0

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