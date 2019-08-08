Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти

«Краснодар» в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов потерпел поражение от «Порту» со счетом 0:1. «Быки» пропустили обидный гол в концовке второго тайма, когда Урош Спайич сначала сбил Зе Луиша, а затем Сержиу Оливейра точно пробил со штрафного. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Порту» играл с позиции силы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отметил, что «Порту» активнее играл в первом тайме, создав больше острых моментов у чужих ворот.

«Игроки "Порту" больше контролировали мяч, чаще били и вообще были похожи на опытную команду. Неслучайно Консейсау на предматчевой пресс-конференции заметил: "Порту" должен быть там, где заслуживает — в групповом турнире Лиги чемпионов». Классическая игра мускулами, на которую «драконы» имеют полное право.

Поэтому и матч «Порту» проводил с позиции силы. Еще до перерыва гости могли забить, но будто бы находились в энергосберегающем режиме (это первая официальная игра в сезоне для них). Из опасных моментов можно отметить лишь упомянутый проход Мареги, удар Короны в руки Сафонова и опасный прострел Алекса Теллеса перед перерывом — Камболов не позволил мячу добраться до Тикинью.

«Краснодар» без мяча чувствовал себя некомфортно, но Мурад Мусаев явно готовил команду к этому. Кстати, ни он, ни Консейсау в технической зоне не находились. У тренера «Краснодара» нет необходимой лицензии, на что УЕФА указал еще в июле, а его коллега из «Порту» дисквалифицирован на один матч — на последнюю еврокубковую игру прошлого сезона с «Ливерпулем» команда поздно вышла из раздевалки, а в этом случае наказание несет главный тренер.

За первый тайм «Краснодар» только однажды был близок к голу. И показательно, что со «стандарта»: Данилу Перейра срубил Кабелла у штрафной, бить вызвался Берг, но исполнил удар отвратительно — мяч улетел на трибуны. Прессинг у кубанцев работал вяло, но и «Порту» не стремился открыть счет. Отсюда — низкая зрелищность.

Сергей Матвеев Главный тренер «Краснодара» На наш взгляд, матч был равный. «Порту» свой стандарт исполнил, мы — нет. В этом, наверное, большая разница была. А так, концовка второго тайма, мы думаем, полностью за нами была, мы были ближе к забитому голу, чем «Порту». Может быть, некая нервозность была в начале матча, но второй тайм был более качественным. Счет 1:0 не катастрофический. Мы также можем преуспеть там в голах, поэтому посмотрим, увидим, чего ждать дальше.

Игра во многом напоминала матч «Зенита» с «Краснодаром» — может быть, на чемпионе «быки» даже осмелились тестировать терпеливую тактику, — полагает Чернов.

Убойный момент «Краснодара»

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко заострил внимание на голевом моменте «Краснодара», созданном за десять минут до окончания основного времени при счете 0:0.

«К середине второй половины стало окончательно ясно, что "Краснодар" ментально не уступает серьезному сопернику, а текущий счет ударов по воротам (3:14, при этом 0:3 — в створ) — это пища исключительно для умов статистиков и аналитиков. По игре "быки" удерживали заданную "драконами" планку, а появление на поле одного за другим Ари и Магомеда-Шапи Сулейманова говорило о том, что дебютант Лиги чемпионов до конца будет искать свой шанс у чужих ворот.

За четверть часа до конца трибуны загудели с неопределенной интонацией, когда в игру наконец-то вступил долгожданный Зе Луиш. Впрочем, его появление предсказуемо вызвало прилив энтузиазма у отдельных спартаковских болельщиков, которые тоже были замечены в монолитных черно-зеленых рядах поклонников "Краснодара".

Сержиу Консейсау Главный тренер «Порту» Я был наказан УЕФА и не мог находиться в технической зоне. Разговаривал с футболистами после матча, они ответили, что сложно было играть, очень хороший соперник, много игроков с опытом, мы это знали. В Европе эта команда уже сделала хороший путь, дома последние 7 матчей не проигрывала. Мы выдали хорошую игру с коллективной точки зрения, не позволили держать оборонительную динамику игры. Это было важно. Все переходы в обороне были хорошо исполнены нашими игроками, особенно в первом тайме. Не хватило лишь забитых голов. В первом тайме у «Краснодара» был только один удар. А мы должны были больше создавать опасных ситуаций, как минимум гол забить. Тем не менее, респект «Краснодару». Мы только на половине пути, и нам будет сложно в ответном матче.

На 80-й минуте арбитр вполне мог показать Данилу Перейре за откровенный срыв атаки желтую карточку, которая стала бы для капитана гостей второй в этом матче. Но 'быки' вполне могли наказать "драконов" и без вмешательства рефери. Они разыграли образцово-показательную комбинацию, завершением которой стал зрячий пас Сергея Петрова в зону 'второго темпа' и смачный удар Кабелла под перекладину. Аналогичным способом "Краснодар" забил третий мяч в ворота "Сочи" в позапрошлом туре, когда Шапи эффектно воспользовался похожей передачей Петрова. Но, к сожалению, на сей раз Марчесин оказался удачливее Николая Заболотного, переведя мяч на угловой», — подчеркивает Мощенко.

Ошибка Спайича

Журналист «Спорта День за Днем» Тимур Валеев позволил себе покритиковать Уроша Спайича не только за нарушение правил около своей штрафной площади в концовке встречи, но и за неправильное поведение при выполнении соперником удара.

«В виртуальном симуляторе FIFA регулярно ставят защитников на ближнюю штангу. В реальном футболе это редкость, потому что на деле у защитника совсем немного шансов отразить удар со штрафного.

Но Урош Спайич вместе с тренерами придумал, что лучше все-таки забегать. В Санкт-Петербурге ему удалось сделать сейв. Он вовремя рванулся к воротам, столкнулся с Сафоновым, они вместе укатились в ворота, но Спайич все-таки отразил удар Ракицкого.

В игре с "Порту", как представляется, это помешало Сафонову. Памятуя о неприятном столкновении со Спайичем в Петербурге, вратарь "Краснодара" словно не стал совершать прыжок, не был уверен, что не столкнется вновь со Спайичем. Хотя Сержиу Оливейра отправил мяч не в самую 'девятку'. Но из-за близости точки удара Сафонов увидел выскочивший из-за стенки мяч в самый последний момент. И спешащий к своим воротам Спайич точно отвлек его взгляд от летящего мяча. Иными словами, пора заканчивать с этим экспериментом. Достаточно ли у Сафонова авторитета в команде, чтобы запретить эти трюки Спайичу?

Урош Спайич Защитник «Краснодара» Да, этот матч должен был закончиться ничьей. Соперник провел хороший матч, но когда судья — главная звезда на поле, это плохо. Он должен был поставить пенальти в ворота «Порту», не знаю, что он смотрел. Потом он дает штрафной в наши ворота. Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо. Мы делали все, что могли, играли хорошо, показали, что можем играть с таким соперником.

Таким образом, единственный удачный эксперимент в защите при близком штрафном ударе — это закрывать ворота от возможного удара низом. Один игрок садится за "стенку", а все футболисты в "стенке" смело выпрыгивают как можно выше», — пишет Валеев.

Отсутствие баланса в атаке

Александр Чистяков в своем блоге для Soccer.ru указал на проблемы «Краснодара» в атаке.

«А еще у "Краснодара" совсем не пошла игра в атаке. Решение выпустить с первых минут Маркуса Берга, очевидно, ошибочное, потому что швед на протяжении всего часа, который он провел на поле, был отрезан от команды. На самом деле, вообще есть большие сомнения, что Берг впишется в игру "Краснодара", это форвард крайне зависимый, прямолинейный, совсем не под стиль "быков". И уж тем более не в матче с "Порту" — может быть, для взлома "автобусов" в РПЛ Маркус еще сгодится, как нападающий-функция, но против Пепе и Маркано он смотрелся жалко.

Конечно, можно говорить, что Берга плохо "кормили" передачами, но ведь и он дал мало движения атаке своей команды, заменивший его Ари заметно обострил игру. Русский бразилец не уступает по части борьбы, но он может и в оттяжке сыграть, и функции плеймейкера на себя взять, если того требует игровая ситуация.

Впрочем, не только и не столько Берг был главной проблемой "Краснодара". Его выход себя не оправдал, но разве сыграли, как следует, те, чей выход в основе не был сюрпризом? Реми Кабелла пока ищет себя в схемах "Краснодара", против "Порту" "быки", к слову, играли 4-2-3-1, во многом из-за француза приходится отказываться от традиционной расстановки 4-3-3.

Зе Луиш Нападающий «Порту» Сегодня я играл за «Порту». Самое главное — следовать правилам и показывать настоящий профессиональный футбол. Играть здесь — это всегда было эмоционально. Конечно, я очень счастлив, потому что мы забили гол. Эта страна мне очень нравится, и я бы вернулся сюда, но самое важное — стараться и идти дальше.

Намли, действовавший слева, пришел в себя одним из первых и несколько раз обострил игру во второй половине первого тайма, однако после перерыва пропал с радаров и был заменен. Вандерсон провел на поле весь матч. И весь матч бразилец путался в ногах, терял мячи и принимал ошибочные решения. Так, мог вывести Кабелла на ударную позицию во втором тайме, но затянул с передачей и дождался, пока партнера поймали в офсайдную ловушку», — отмечает Чистяков.

Выход в групповой этап — проблема

Роман Гуськов в своем материале для rusfootball.info предположил, что «Краснодару» теперь сложно рассчитывать на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Даже по меркам невысоких из-за строительства новой команды ожиданий "Краснодар" разочаровал, но даже при этом мог добыть результат. В принципе, самый опасный момент после перерыва имел Кабелла, несмотря на то, что "Порту" по-прежнему много владел мячом и заставлял "Краснодар" обороняться.

Видимо, "Краснодар" продолжает свой путь "шагом за шагом", порой прерываясь на топтание на месте. Клуб впервые пробился в квалификацию Лиги чемпионов, но на групповой этап было трудно рассчитывать изначально. После домашнего поражения, естественно, легче не стало.

Кристиан Рамирес Защитник «Краснодара» Играть с «Порту» очень тяжело, в составе команды есть хорошие футболисты. Мы готовились играть 90 минут, но в конце матча «Порту» забил один гол. На следующей неделе мы сыграем в гостях, и у нас есть хорошие шансы, и если мы хорошо сыграем, можем победить, почему нет? Ничего удивительного не было, мы играли абсолютно на равных почти весь матч, только в концовке соперник забил, а так ничего особенного. Главная задача теперь побеждать, показывая наш атакующий футбол, мы знаем, что делать, и постараемся сделать все, чтобы победить в ответной игре.

Но дело даже не столько в счете 0:1, сколько в игровой диспозиции. Есть основания думать, что дома набирающий форму к началу сезона "Порту" будет куда более быстрым и агрессивным. Ожидать резких улучшений от "Краснодара" тяжело. В футболе бывает всякое, но построить новую команду Мусаев не успел. А с таким соперником нельзя быть робким, сырым, неготовым, нервозным — перестройка в 'Краснодаре' нагрянула крайне некстати», — считает Гуськов. 0