Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию

Об этом явно свидетельствует первый гол «горожан».сделал передачу вперед по флангу,на скорости добрался до мяча и прострелил на, который и поразил цель.

Марез довольно неожиданно занял место Бернарду Силвы на поле. Уокер прекрасно знает, что новичок Жуан Канселу претендует на его позицию. В то же время Жезусу стоило лишь взглянуть на скамейку, чтобы увидеть там Серхио Агуэро, ожидающего команды от тренера.

«Манчестер Сити» обладает глубиной состава. Именно она в своем время заставила Жозе Моуринью весело рассказывать о четырех командах, претендующих на титул в Премьер-лиги, ведь на «Сити» приходилось сразу две из них — основная и резервная. Пеп Гвардиола это прекрасно понимает. Его грамотная ротация как раз и является секретом успешной игры «горожан».

Перед игрой на лондонском стадионе Мануэль Пеллегрини подчеркнул, что его команда наконец-то имеет по два качественных футболиста на каждую позицию. Впрочем, реальную глубину состава мы увидели от Гвардиолы, чьи подопечные победили со счетом 5:0.

На вопрос, может ли Марез улучшить свою игру в первом полноценном сезоне в «МанСити», Гвардиола ответил: «Единственная проблема, с которой он столкнулся в прошлом сезоне, заключается в том, что тренер не всегда доверял ему, ведь у нас также есть Бернарду Силва — один из лучших игроков».

«Порой им приходится соперничать, поэтому теперь Бернарду думает: "Ух ты, Рияд в игре". Так что он должен быть на шаг впереди. Это единственный способ сохранить иерархию», — заявил Гвардиола.

«Габриэл вступил в новый сезон с невероятной скоростью и энергией, поэтому теперь Серхио понимает, что ему нужно быть в отличной форме. Это единственный способ поддерживать высокий уровень формы. Это должен знать каждый игрок. Сегодня у нас на скамейке были Жуан и Илкай Гюндоган, которые в концовке прошлого сезона были лучшими. Без Гюндогана мы бы не смогли добиться того, что сделали в Премьер-лиге», — продолжил специалист.

«Николас Отаменди после двух тренировок сыграл в Суперкубке, и его выступление было невероятным. Сегодня он на скамейке запасных. Там же были Бернарду и Серхио, Фернандиньо и вовсе остался дома. Футболисты должны играть хорошо из уважения к другим игрокам. Это единственный путь, который я знаю», — заключил испанец.

Ранее Гвардиола начинал сезон с командами в статусе действующего чемпиона семь раз, и в шести случаях добивался защиты титула. Он использовал всякие тактические ухищрения, ему помогала финансовая щедрость его клубов. Но вера, которую он проявлял по отношению к своим подопечным, все же тоже была важна.

Своей победой над «Норвичем» со счетом 4:1 «Ливерпуль» дал понять, что будет бороться за чемпионство. Однако поездка «МанСити» в гости к «Вест Хэму» выглядела более сложным тестом. «Молотобойцы» — команда со стремлением к самосовершенствованию, претендующая на место в верхней части турнирной таблицы. Казалось, что «горожанам» нужно было показать свой максимум, но Гвардиола даже не почувствовал необходимости выставлять на игру сильнейший состав.

«Все должны знать, что я им доверию. Когда я говорю, что доверяю им, это правда. Проведя здесь четыре сезона, я не оставил в команде ни одного игрока, который бы мне не нравился. Я доверяю всем своим футболистом, и они должны соперничать друг с другом. Да, они должны соперничать с нашими оппонентами, но и друг с другом», — подчеркнул Гвардиола.

Вот почему потеря Венсана Компани может оказаться не такой значимой, как ожидали некоторые эксперты. Бывший капитан «Манчестер Сити» в прошлом сезоне лишь 13 раз выходил на поле со стартовых минут, но суть в том, что никто не был незаменимым. Именно поэтому «Сити» легко пережил травму Кевина де Брейне. Успех здесь не зависит от одного игрока.

Прошло уже 15 матчей Премьер-лиги с тех пор, как в конце января «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Ньюкаслу». В этих встречах «горожане» не только ни разу не сыграли вничью, но и ни разу не проиграли. Самое важное — они все время играли разными составами. 15 различных вариантов команды от Гвардиолы, и каждая отличается от 14 других.

Как же эта статистика контрастирует с главным конкурентом по прошлому сезону «Ливерпулем». В 35 из 38 своих матчей Юрген Клопп задействовал в составе Алиссона, Вирджила ван Дейка, Энди Робертсона, Садио Мане и Мохамеда Салаха. В составе «Сити» не было ни одного полевого игрока, которого Гвардиола использовал так же часто в прошлом сезоне.

Только вратарь Эдерсон и защитник Эмерик Ляпорт выпадали из стартового состава менее семи раз в Премьер-лиге. Регулярная ротация может быть продиктована проблемами игроков со здоровьем или даже требованиями конкретной игры, но в данном случае истинная мотивация была иной — дать всем понять, что никому не гарантировано место в старте.

«Если они хотят играть и на следующей неделе, то знают, что должны хорошо себя проявить. Именно так мы поддерживаем наши стандарты. Набрав 198 очков за два последних сезона, нам это нужно. Нам нужно это давление. Без него мы начнем чувствовать себя расслабленно», — сказал Гвардиола.

Пока признаков расслабления нет. Если победа «Ливерпуля» в первом туре была немного хаотичной, то «Сити» полностью контролировал ход встречи. Какую-бы расстановку не выбрал тренер, команда остается сильной. При любой ротации футболисты работают на таком высоком уровне, что перестали быть восприимчивы к проблемам. Чтобы действительно потревожить «горожан», нужно, чтобы они потеряли больше одного-двух футболистов из-за травм.

Вот почему Гвардиола прав, когда говорит, что его игроки соперничают друг с другом так же, как и с оппонентами. Так было в прошлую субботу. Уокер оббегал Аарона Крессвелла, но мысленно он был сосредоточен на Канселу. Жезус и Марез играли так, словно хотели произвести наилучшее впечатление.

Это причина, по которой оба состава «Манчестер Сити» не хотят останавливаться. Гвардиола выиграл три титула с «Барселоной, затем сделал то же самое с "Баварией". Теперь, когда он обосновался в Премьер-лиге, его тактика и комментарии позволили нам раскрыть секрет его успеха. 0