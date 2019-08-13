Трансферный дайджест. 6 — 12 августа

Франк Рибери

Свободный агент, полузащитник, 36 лет

Французский ветеран покинул «Баварию» после более десяти лет в клубе, но объявления о завершении карьеры так и не состоялось.

Более того, Франк прямо заявил журналистам, что все еще готов выступать на высоком уровне, однако более подробно о своих планах решил не распространяться.

В комментарии Sport24 Жан-Пьер Берне, который является агентом футболиста, подтвердил слухи об интересе к его клиенту со стороны московского «Локомотива».

Тем не менее, наставник «железнодорожников» Юрий Семин сказал, что «не верит в сказки», поэтому пока данный вопрос завис в воздухе.

Также немецкий Bild утверждает, что в услугах Рибери заинтересован голландский ПСВ и лично главный тренер Марк ван Боммел, с которым Франк выступал за «Баварию». Однако пока футболист рассматривает предложения, но не спешит их принимать.

Наш прогноз: завершит карьеру

Филиппе Коутиньо

«Барселона», полузащитник, 27 лет

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Бразильский полузащитник после своего трансфера из «Ливерпуля» так и не сумел стать звездой каталонского клуба.

В прошлом сезоне хавбек регулярно выпадал из основной обоймы. Были проблески, но еще чаще Филиппе выходил на поле и был далек от своей оптимальной формы. С приходом Антуана Гризманна шансов заиграть в основе «сине-гранатовых» у хавбека стало еще меньше.

В настоящий момент «Барса» открыта для предложений и стремится избавиться от игрока, если получит достойную компенсацию. Более того, Sky Sports стало известно, что каталонцы точно не согласятся на аренду, которую попытался оформить «Тоттенхэм», но получил отказ — как от клуба, так и от самого игрока.

Реальных кандидатов на игрока двое — это ПСЖ и «Бавария». Парижане могут заполучить Коутиньо в качестве компенсации по трансферу Неймара, но здесь стороны пока далеки от сделки, о чем сообщает Goal.

Что касается мюнхенцев, то здесь, по информации El Mundo Deportivo, шансов значительно больше. Немецкий гранд уже начал переговоры с «Барселоной», но их детали пока не уточняются. Вполне возможно, что речь идет о полноценном трансфере.

Наш прогноз: «Бавария»

Евгений Коноплянка

«Шальке», полузащитник, 29 лет

Евгений Коноплянка Bild

Украинец в прошлом сезоне окончательно перестал приносить реальную пользу команде, что не может устраивать гельзенкирхенцев, ведь зарплата у Евгения — одна из самых высокий в клубе.

Все лето немецкий клуб был открыт для переговоров, а претендентами на вингера сборной Украины в основном были турецкие клубы.

По информации Takvim и ряда других турецких СМИ, «Бешикташ» опередил конкурентов и успешно завершает сложные переговоры по трансферу игрока. Более того, стороны уже ударили по рукам, а официально это будет подтверждено в самое ближайшее время.

Сумма сделки составит всего 2,5 миллиона евро, которые будут перечислены немцам за полгода тремя траншами. Столь низкая сумма трансфера, опять-таки, стала возможной из-за высокой зарплаты Коноплянки, избавиться от которой для «Шальке» будет еще ценнее, чем выручить деньги за сам переход.

Наш прогноз: «Бешикташ»

Пауло Дибала

Пауло Дибала globallookpress.com

«Ювентус», нападающий, 25 лет

Аргентинец стал одной из самых обсуждаемых тем на трансферном рынке. Туринцы перестали делать на него ставку после покупки Криштиану Роналду, поэтому «Юве» в целом готов расстаться с игроком.

Тем не менее, в пределах Англии переход уже не состоялся, так как окно закрылось. По информации BBC Sport, заполучить форварда в последний момент пытался «Тоттенхэм» и все шло гладко, но в итоге туринцы ответили отказом на предложение в размере 75 миллионов евро.

Причиной могло стать наличие тесного контакта по данному вопросу с французским ПСЖ. Парижане могут оказаться более щедрыми и теперь являются главным фаворитом в борьбе за игрока, утверждает Gazzetta Dello Sport.

По информации итальянских инсайдеров, ПСЖ готов предложить самому игроку контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов евро за сезон. Пока лишь известно, что Пауло встретился со своим агентом и в ближайшее время определится с планами на будущее.

Наш прогноз: ПСЖ

Андрей Лунин

«Реал», вратарь, 20 лет

Андрей Лунин Marca

Украинец провел прошлый сезон в «Леганесе», где не сумел стать первым номером, однако летом в составе молодежной сборной голкипер стал чемпионом мира и лучшим игроком турнира.

В этом статусе Лунин вернулся в «Реал», где, по данным ряда СМИ, он должен был стать сменщиком Тибо Куртуа в первой команде. Однако Кейлор Навас в итоге решил не уходить из «Реала» и будущее Лунина вновь оказалось в тумане.

Milannews.it сообщил, что в услугах вратаря заинтересован «Милан». Итальянский клуб может продать в ПСЖ Джанлуиджи Доннаруму, а Лунин является одним из трех вариантов замены вместе с Кейлором Навасом и Маттиа Перином.

Однако более реальной остается еще одна аренда в один из клубов Примеры. Изданию Marca стало известно, что «Реал» практически договорился о переходе украинца в «Вальядолид» — дружеский для «сливочных» клуб благодаря его президенту — бразильцу Роналдо.

Велика вероятность, что сделка состоится в самые ближайшие дни.

Наш прогноз: «Вальядолид».

Неймар

ПСЖ, нападающий, 27 лет

Неймар globallookpress.com

Бразилец давно обозначил, что не против покинуть Париж. Он заявил своему окружению, что устал от ситуации, которая сложилась в ПСЖ и хочет сменить обстановку.

Скандалы в личной жизни, травмы и в целом провальная стратегия развития ПСЖ подталкивают бразильца в сторону возвращения в «Барселону». Каталонцы уже несколько месяцев пытаются договориться с парижанами, но сделка пока так и не состоялась.

Что касается свежих новостей, то спортивный директор ПСЖ Леонардо 10 августа сообщил, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, но согласия пока нет.

По информации El Mundo Deportivo, в Париже хотят заполучить за форварда 50 миллионов евро, а также Филиппе Коутиньо и Нелсона Семеду. Каталонцы не слишком довольны тоном французов, которые требуют слишком много за своего лидера.

Масло в огонь подливает мадридский «Реал», утверждает Footmercato.net. «Сливочные» также начали переговоры с ПСЖ и готовы отдать за Неймара 120 миллионов евро, а также хорвата Луку Модрича.

Наш прогноз: останется в ПСЖ

Мариано Диас

«Реал», нападающий, 26 лет

Мариано Диас globallookpress.com

Испанский и доминиканский футболист показал свой бомбардирский талант в «Лионе», после чего в прошлом году вернулся в «Реал», но в составе мадридцев конкуренция намного выше, поэтому закрепиться в основе пока не удалось.

Более того, издание Marca не сомневается, что клуб избавится от Диаса, так как на него не рассчитывает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

По информации Gazzetta dello Sport, уcилиться игроком может «Рома». Римляне все еще рискуют потерять Эдина Джеко, который может оказаться в «Интере», а заменой боснийцу станет именно Мариано. Речь идет о возможной аренде с правом выкупа, но многое будет зависеть именно от ситуации с Джеко.

Кроме того, Marca сообщила, что переговоры с «Реалом» начал «Бетис». Клуб уже подписал Набиля Фекира, а теперь может выкупить у «Реала» Диаса в пару к французу. Плюс в том, что оба «зажигали» вместе в «Лионе» и могут составить прекрасный тандем в атаке.

Наш прогноз: «Бетис» 0