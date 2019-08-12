«МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводов

1. Победа с «детьми»

Когда «Манчестер Юнайтед» продал Ромелу Лукаку, клуб не просто продавал гарантированные забитые голы, но и опыт тоже. И, если не брать в расчет витающего в облаках Алексиса Санчеса, у «МЮ» осталась очень молодая линия атаки. Ни один из вариантов в нападении — не старше 23 лет, что довольно странно. Обычно подобное можно увидеть в Football Manager, но не в реальной жизни.

Но здесь, в реальной жизни, голы в ворота «Челси» забивали футболисты, которым 23, 21 и 21 год. Антони Марсьяль, вернувшийся к футболке со своим любимым №9, отправил мяч в сетку с близкого расстояния, замкнув прострел справа. Маркус Рэшфорд оформил дубль, сперва забив с пенальти, а затем великолепно реализовав выход на ворота в контратаке. И завершил все это Даниел Джеймс, который вышел на замену и забил четвертый гол команды.

«МЮ» — «Челси» globallookpress.com

Судить пока что слишком рано, но, может быть, довериться молодежи было действительно хорошим решением? Посмотрим.

2. Зума провалил игру

Перед закрытием трансферного окна «Челси» продал Давида Луиса и, вероятно, чувствовал, что все ок, потому что в составе есть еще Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер. Конечно, все это хорошо, за исключением того, что Рюдигер еще не набрал форму после перенесенной весной операции. И поэтому в основе пришлось выйти Курту Зуме. Сам по себе Зума — отличный защитник, но только на позиции правого центрального защитника.

Когда он помог «Челси» выиграть АПЛ в сезоне 2014-2015, он располагался в центре обороны справа от Джона Терри. И когда реанимировал свою карьеру в прошлом году в «Эвертоне», то действовал также справа — рядом с Майклом Кином или Йерри Миной. Именно в роли правого центрального защитника Зума чувствует себя комфортно и может демонстрировать свой футбол. Проблема в том, что Кристенсену тоже удобней играть справа. И вот Зума оказался на позиции левого центрального защитника и в результате выглядел шокирующе.

«МЮ» — «Челси» globallookpress.com

Зума пропускал мимо себя передачи (почти подарив «МЮ» гол), не мог контролировать пространство, за которое отвечал, не справлялся со своей задачей и привез пенальти необязательным фолом на Маркусе Рэшфорде.

3. Тайна полузащиты «МЮ»

Этим летом «Манчестер Юнайтед» так и не подписал центрального полузащитника. Ни оборонительного, ни атакующего. Неизвестно, то ли в клубе чувствовали, что имеющиеся в их распоряжении игроки достаточно талантливы, чтобы пройти с ними этот сезон, то ли у «МЮ» просто не было денег, чтобы заплатить требуемые суммы. Например, почти 50 миллионов фунтов за Шона Лонгстаффа.

В матче против «Челси» Скотт Мактоминай был, возможно, лучшим из полузащитников «МЮ», сделав несколько перехватов. Но зачастую он был недостаточно хорош, когда «Челси» шел на него в прессинг. Андреас Перейра начал матч, как человек, прикрепленный к Жоржиньо, но заканчивал его уже как ложный вингер. Честно говоря, «МЮ» мог задействовать его на какой угодно позиции. Настолько он неубедителен.

И еще есть Поль Погба. Игрок, неоспоримый высочайший талант которого сочетается с феноменальной способностью колебаться между «невероятным» и «некомпетентным». В матче с «Челси» гораздо больше общего было с последним словом, так как Погба совершенно не мог продемонстрировать свой авторитет в игре. Но затем «МЮ» поменял стиль игры, начал действовать за счет быстрых атак, и все изменилось.

«МЮ» — «Челси» globallookpress.com

На ограниченном пространстве Мактоминай превратился в непреодолимое препятствие для «Челси», Андреас Перейра начал держаться подальше от мяча до тех пор, пока не выдавалась возможность для контратаки, а Погба начал смотреть вперед и видел перед собой километры свободного пространства, чтобы отдавать передачи.

И к чему это привело? Двое полузащитников «МЮ» записали на свой счет ассисты в течение нескольких минут. Сперва Перейра выдал отличный кросс на Антони Марсьяля, а затем Погба бросил в прорыв Рэшфорда, который сделал счет 3:0.

«Ман Юнайтед» хочет играть в атакующий футбол. Но у них есть полузащита, которой под силу справиться лишь с игрой на контратаках. Эту проблему Уле-Гуннару Сульшеру еще придется решить, если он хочет, чтобы «МЮ» добился успеха в этом сезоне.

4. Никто не понял, во что играл «Челси»

«Челси» был близок к тому, чтобы забить в первом тайме. Дважды «синие» попадали в каркас ворот. А в итоге команда Фрэнка Лэмпарда была унижена «Манчестер Юнайтед».

И пусть два их ведущих оборонительных игрока не были задействованы так, как могли бы (Н'Голо Канте провел на поле только полчаса, а Антонио Рюдигер не играл вообще), но во втором тайме матча на «Олд Траффорд» «Челси» выглядел очень-очень плохо.

По правде говоря, «синие» были не настолько уж и хороши в первом тайме. Это был скорее случай, поскольку «МЮ» тоже выглядел невыразительно. Разница в том, что «Ман Юнайтед» не допускал ошибок в обороне и в итоге нашел свой атакущий ритм. «Челси» допустил ошибки, а затем понятия не имел, какой у них вообще ритм. Да, у них играла молодежь, но что в итоге? Какой стиль они хотели использовать? Никто так и не понял.

Сезар Аспиликуэта и Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

И это очень большая проблема. Конечно, «Челси» не каждую неделю будет играть на «Олд Траффорд», но АПЛ — это не шутки даже за пределами большой шестерки. И поэтому с несуществующим тактическим планом команде придется очень непросто в борьбе за сохранение места в топ-шестерке (не говоря уже о чем-то большем).

5. «МЮ» не зря потратил много денег

В летнее межсезонье «МЮ» потратил 45 миллионов фунтов на Аарона Ван-Биссаку и 80 миллионов фунтов на Гарри Магуайра. Эти трансферные траты рассматривались как чрезмерно высокие и как щедрость «МЮ». Но «Манчестер Юнайтед» действительно нуждался в качественных правом и центральном защитниках.

«МЮ» — «Челси» globallookpress.com

И на поле мы увидели каждую потраченную на этих футболистов копейку. Ван-Биссака и Магуайр сыграли важнейшую роль в победе над «Челси», по частоте и качеству защитных действий, немного превзойдя даже Виктора Линделефа и Давида Де Хеа. В частности, Магуайр, кажется, обладал чувством гравитации, постоянно притягивая мяч к себе, прежде чем направить его в космос.

Ван-Биссака совершил наибольшее количество отборов в игре (6), а Магуайр стал лучшим в обеих командах по количеству выносов (7) и перехватов (4). Плюс он поделил лидерство по заблокированным ударам (2). Цифры лишь подтверждают то, что увидели наши глаза.

Да, «МЮ» потратил много денег, но, исходя из увиденного в победном матче против «Челси», клуб потратил эти деньги очень разумно. 0