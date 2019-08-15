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    Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа

    Главные итоги минувшего Суперкубка УЕФА, который завоевал «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории
    «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории
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    «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА, одержав в матче за трофей победу над лондонским «Челси» — 2:2 (5:4 по пенальти). Победу «красным» принес новый голкипер команды Адриан, который отразил пенальти в исполнении Тэмми Абрахама. Автор Squawka Мохаммед Батт подвел итоги минувшего матча.

    Король Канте

    Канте было не удержать
    globallookpress.com

    Кто-то из «Ливерпуля» должен Канте деньги или оскорбил его родителей — это единственное объяснение почти мстительно блестящего выступления полузащитника. Он пропустил конец предсезонной подготовки и провел всего 17 минут на поле против «МЮ», но в игре за Суперкубок УЕФА его было не остановить.

    Канте был везде. И не в обычной манере, совершая острые передачи из глубины и прессингуя соперников. Да, это тоже, но в целом он держал мяч и шел вперед на уровне Эдена Азара, но делал это с непринужденностью Лионеля Месси.

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    • Средняя линия «Ливерпуля» показала себя не с лучшей стороны, а Канте переигрывал всех своих оппонентов, которые напоминали тренировочные конусы. Это было феноменальное выступление Канте. Если он продолжит в таком духе, то у «Челси» все будет в порядке.

    Без гандбола не обошлось

    В начале игры произошел инцидент с ударом от Садио Мане. Сенегалец пробил, но на пути мяча оказались руки защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

    Пенальти назначен не был, предположительно, потому что Кристенсен находился слишком близко к Мане и не успел бы убрать руки. Тем не менее, конечности были подняты в неестественном положении, а всего несколько месяцев назад «Ливерпуль» получил право пробить пенальти в финале Лиги чемпионов за куда более абсурдную игру рукой.

    Правила с того момента изменились? Или трактовать их стали иначе? VAR пользовались в обоих эпизодах, но решения приняты разные. Данный вопрос требует доработки.

    Фирмино крут всегда

    Роберто Фирмино
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» использовал ротацию, которая не пошла на пользу. В первом тайме откровенно разочаровал Алекс Окслейд-Чемберлен.

    В перерыве Клопп заменил его на Роберто Фирмино и команда преобразилась в атаке. Дело не только в появлении на поле бразильца, но нельзя отрицать, что Бобби умеет задать темп своим партнерам. Он все время нацелен на ворота.

    «Ливерпуль» был полностью переигран в первом тайме, но потом Фирмино повел партнеров за собой и начал создавать давление. Его игра позволила Салаху и Мане начать лучше взаимодействовать впереди. Не было ничего удивительного, что Фирмино создал первый гол «красных», а затем выкатил мяч под второй результативный удар Мане. Затем бразилец еще и реализовал свой пенальти. Фирмино может не быть в оптимальной форме, но он всегда придумает, как помочь команде.

    Клопп запутался в стилях

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» еще в сезоне 2017/18 стал настоящим открытием. Команда все время располагалась высоко и свирепо прессинговала, а затем атаковала по всем фронтам, используя талант трио форвардов. При этом данный подход был очень изнурительным — у игроков просто не оставалось сил на всю дистанцию сезона.

    Постепенно Юрген Клопп отказался от этой тактики и команда стала играть более оборонительно еще в прошлом сезоне. Мерсисайдцы уже не прессинговали слишком высоко и стали смотреться намного прозаичнее, регулярно отходя к своим воротам, но это позволило им тратить гораздо меньше сил на победы и покорить Лигу чемпионов.

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    • Суперкубок УЕФА показал, что теперь Клопп решил использовать новый подход — высокое расположение с низкой интенсивностью прессинга. В первом тайме против «Челси» команда мало прессинговала, но располагалась высоко, что позволяло сопернику совершать острые выпады на ворота Адриана. Это настоящее самоубийство.

    Фанаты «Ливерпуля» будут верить, что Клопп разберется с этой путаницей стиля и выберет более полезную тактику, иначе проблемы у команды будут возникать по ходу всего сезона.

    Адриан пережил мгновения славы

    Адриан принес «Ливерпулю» трофей
    globallookpress.com

    Последний матч испанский голкипер перед вечером в Стамбуле провел в четвертом раунде Кубка Англии. Тогда он пропустил четыре гола и выглядел ужасно. Настолько, что «Вест Хэм» бесплатно расстался с ним летом.

    «Ливерпуль» в итоге подобрал игрока, чтобы заменить резервного голкипера Симона Миньоле, который перешел в «Брюгге».

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    • В итоге Адриан пришел на помощь намного раньше, чем планировалось, из-за травмы Алисона в игре с «Норвичем». Затем испанец вышел в старте против «Челси» и оставил смешанные впечатления. С одной стороны, он привез пенальти, но затем ему удалось совершить несколько ярких сэйвов, а также отразить решающий пенальти в послематчевой серии.

    Теперь новичок «красных» должен использовать эти мгновения славы, чтобы попытаться стать топ-игроком в составе «Ливерпуля». 0

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