Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа

Король Канте

Канте было не удержать globallookpress.com

Кто-то из «Ливерпуля» должен Канте деньги или оскорбил его родителей — это единственное объяснение почти мстительно блестящего выступления полузащитника. Он пропустил конец предсезонной подготовки и провел всего 17 минут на поле против «МЮ», но в игре за Суперкубок УЕФА его было не остановить.

Канте был везде. И не в обычной манере, совершая острые передачи из глубины и прессингуя соперников. Да, это тоже, но в целом он держал мяч и шел вперед на уровне Эдена Азара, но делал это с непринужденностью Лионеля Месси.

Средняя линия «Ливерпуля» показала себя не с лучшей стороны, а Канте переигрывал всех своих оппонентов, которые напоминали тренировочные конусы. Это было феноменальное выступление Канте. Если он продолжит в таком духе, то у «Челси» все будет в порядке.

Без гандбола не обошлось

В начале игры произошел инцидент с ударом от Садио Мане. Сенегалец пробил, но на пути мяча оказались руки защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

Пенальти назначен не был, предположительно, потому что Кристенсен находился слишком близко к Мане и не успел бы убрать руки. Тем не менее, конечности были подняты в неестественном положении, а всего несколько месяцев назад «Ливерпуль» получил право пробить пенальти в финале Лиги чемпионов за куда более абсурдную игру рукой.

Правила с того момента изменились? Или трактовать их стали иначе? VAR пользовались в обоих эпизодах, но решения приняты разные. Данный вопрос требует доработки.

Фирмино крут всегда

Роберто Фирмино globallookpress.com

«Ливерпуль» использовал ротацию, которая не пошла на пользу. В первом тайме откровенно разочаровал Алекс Окслейд-Чемберлен.

В перерыве Клопп заменил его на Роберто Фирмино и команда преобразилась в атаке. Дело не только в появлении на поле бразильца, но нельзя отрицать, что Бобби умеет задать темп своим партнерам. Он все время нацелен на ворота.

«Ливерпуль» был полностью переигран в первом тайме, но потом Фирмино повел партнеров за собой и начал создавать давление. Его игра позволила Салаху и Мане начать лучше взаимодействовать впереди. Не было ничего удивительного, что Фирмино создал первый гол «красных», а затем выкатил мяч под второй результативный удар Мане. Затем бразилец еще и реализовал свой пенальти. Фирмино может не быть в оптимальной форме, но он всегда придумает, как помочь команде.

Клопп запутался в стилях

Юрген Клопп globallookpress.com

«Ливерпуль» еще в сезоне 2017/18 стал настоящим открытием. Команда все время располагалась высоко и свирепо прессинговала, а затем атаковала по всем фронтам, используя талант трио форвардов. При этом данный подход был очень изнурительным — у игроков просто не оставалось сил на всю дистанцию сезона.

Постепенно Юрген Клопп отказался от этой тактики и команда стала играть более оборонительно еще в прошлом сезоне. Мерсисайдцы уже не прессинговали слишком высоко и стали смотреться намного прозаичнее, регулярно отходя к своим воротам, но это позволило им тратить гораздо меньше сил на победы и покорить Лигу чемпионов.

Суперкубок УЕФА показал, что теперь Клопп решил использовать новый подход — высокое расположение с низкой интенсивностью прессинга. В первом тайме против «Челси» команда мало прессинговала, но располагалась высоко, что позволяло сопернику совершать острые выпады на ворота Адриана. Это настоящее самоубийство.

Фанаты «Ливерпуля» будут верить, что Клопп разберется с этой путаницей стиля и выберет более полезную тактику, иначе проблемы у команды будут возникать по ходу всего сезона.

Адриан пережил мгновения славы

Адриан принес «Ливерпулю» трофей globallookpress.com

Последний матч испанский голкипер перед вечером в Стамбуле провел в четвертом раунде Кубка Англии. Тогда он пропустил четыре гола и выглядел ужасно. Настолько, что «Вест Хэм» бесплатно расстался с ним летом.

«Ливерпуль» в итоге подобрал игрока, чтобы заменить резервного голкипера Симона Миньоле, который перешел в «Брюгге».

В итоге Адриан пришел на помощь намного раньше, чем планировалось, из-за травмы Алисона в игре с «Норвичем». Затем испанец вышел в старте против «Челси» и оставил смешанные впечатления. С одной стороны, он привез пенальти, но затем ему удалось совершить несколько ярких сэйвов, а также отразить решающий пенальти в послематчевой серии.

Теперь новичок «красных» должен использовать эти мгновения славы, чтобы попытаться стать топ-игроком в составе «Ливерпуля». 0