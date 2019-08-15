Лучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа

В Германии 16 августа стартует новый сезон местного чемпионата. Представляем анонс Бундеслиги.

Борьба за выживание

«Кельн» быстро вернулся в первую Бундеслигу, выиграв повышение в классе по итогам одного сезона. Букмекеры считают, что у «Козлов» лучшие шансы среди новичков остаться в элите, хотя их победа на тоненького в Кубке Германии над «Вееном» из Висбадена оставляет сомнения в их перспективах.

Удивительно сложились последние пять лет у «Падерборна», который совсем недавно, в сентябре 2014 года был даже на вершине Бундеслиги. Но это именно он едва не вылетел в четвертую по рангу в стране Региональ-лигу в 2017 году. С тех пор команда за два года проскочила два дивизиона и вернулась в элиту, но именно у нее меньшие шансы там выжить, считают букмекеры.

Календарь и таблица Бундеслиги

Но приятной историей в этом сезоне может стать «Унион Берлин», который прошел в первую Бундеслигу после успех матчей плей-офф против «Штутгарта». Клуб, играющий в восточной части Берлина в тени более устоявшейся «Герты», завершил 10-летнее пребывание во втором эшелоне благодаря своей труднопроходимой обороне.

Он добавил в свои ряды бывшего защитника «Боруссии Дортмунда» Невена Суботича, тем не менее его скромный бюджет, похоже, не обеспечил огневую мощь в атаке, необходимую для того, чтобы оставаться на плаву.

Борьба за еврокубки

«Байер» едва не пробился в Лигу чемпионов прошлого сезона, несмотря на то, что провел ровно один день (последний день) в топ-четверке. После трех матчей дружина Петера Боша оказалась на самом дне турнирной таблицы. Тем не менее, «Аптекари», скорее всего, снова будут высоко в новой кампании.

Леверкузенцы квалифицировались в Лигу чемпионов за счет «Боруссии» Мёнхенгладбах, которая находилась в тройке лидеров с октября по март прошлого сезона. Плохая вторая половина кампании, однако, дорого стоила «Жеребцам», а накануне нового розыгрыша чемпионата те еще и потеряли своего лучшего игрока в лице Торгана Азара.

Определенные шансы попасть в топ-4 есть у «Хоффенхайма», который стремительно поднялся из непрофессионалов в Бундеслигу 11 лет назад благодаря инвестициям своего владельца-миллиардера. Клуб финишировал третьим в 2017 году и четвертым в следующем сезоне, но упал до девятого места в прошлом году. Потеряв летом своего звездного нападающего Жоэлинтона, который ушел в «Ньюкасл», команда, вероятно, будет не так сильна в атаке.

Вряд ли поборется за чемпионство «РБ Лейпциг», но коллектив должен попасть в Лигу чемпионов. Восточногерманский клуб, образованный всего десять лет назад, приобрел классных полузащитников Адемолу Лукмана у «Эвертона» и Кристофера Нкунку из ПСЖ, сохранив у себя столь важные фигуры команды, как Тимо Вернер, Юссуф Поульсен и Эмиль Форсберг.

Борьба за чемпионство

Понятно, почему многие предсказывают, что «Бавария» выиграет свой восьмой титул кряду, особенно после того, как ее главные соперники из дортмундской «Боруссии» разбазарили крупное преимущество, которое было у последней на вершине таблицы. Они вступают во второй сезон с наставником Нико Ковачем, который, несмотря на национальный дубль в предыдущем сезоне, рискует потерять работу, как только результаты будут противоречить со статусом клуба.

Все прогнозы на Бундеслигу

Клуб потратил большие деньги на трансферном рынке, чтобы решить ряд проблем в защите, в то время как недавнее подписание Ивана Перишича поможет обеспечить столь необходимую глубину в резерве после завершения карьеры Арьеном Роббена и ухода Франка Рибери.

Но, возможно, самым важным, за чем нужно будет следить в течение первой половины сезона, будут клубные выборы в ноябре, поскольку его президент Ули Хёнесс уже не будет баллотироваться, при этом он также уйдет с поста главы совета директоров мюнхенцев.

Тем временем, есть предвкушение того, что «Дортмунд» сможет блеснуть в новом сезоне во главе со своим главным тренером Люсьеном Фавром. Клуб потратил почти 130 миллионов евро на трансферном рынке, раскупив таких игроков, как Торган Азар и Юлиан Брандт, а также вернув Матса Хуммельса после его нагруженного трофеями трехлетнего пребывания в «Баварии».

Существует сильное ощущение, что у «Боруссии» может быть наилучший шанс со времен Юргена Клоппа выиграть «серебряную салатницу» нового розыгрыша чемпионата, поскольку мюнхенский гранд при всех своих инвестициях все еще проходит через серьезный процесс омоложения команды. 0