Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20

«Барселона» — действующий чемпион Испании, но ей многое предстоит доказать после унизительного поражения от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов и последующего провала в финальной встрече Кубка Испании с «Валенсией».

Каталонцы уже приобрели Антуана Гризманна и Френки де Йонга, чтобы главный тренер Эрнесто Вальверде мог взбодрить своих подопечных и начать новый сезон со свежими идеями и более захватывающим стилем. Кроме того, они по-прежнему пытаются вернуть на «Камп Ноу» Неймара, ушедшего в «Пари Сен-Жермен» два года назад.

Мало кто будет спорить с тем, что «Барселона» является фаворитом на чемпионский титул в Испании, но обновленный «Атлетико» Диего Симеоне также провел отличную предсезонную подготовку, поэтому команде Вальверде нельзя расслабляться.

«Сине-гранатовые» начнут новый сезон в гостях у «Атлетика» из Бильбао, и этот матч станет первым испытанием для новой «Барселоны».

Вратари

Марк-Андре тер Штеген, пожалуй, является лучшим вратарем мире, по крайней мере, если на первый план ставить работу с мячом. Нет никаких сомнений, что он останется первым номером команды в этом сезоне.

Яспер Силлессен блестяще играл в прошлом сезоне, когда попадал в состав, но выйти из тени немца не сумел. Этим летом голландец переехал в «Валенсию», тогда как оттуда в «Барселону» прибыл Нето.

Бразилец, который недавно перенес операцию в связи с переломом запястья, будет играть в Кубке Испании, если будет готов, но в важнейших встречах при здоровом тер Штегене может рассчитывать разве что на место в первом ряду на скамейке запасных.

Тер Штеген впечатлил со своих первых дней в «Барселоне», а со временем еще и искоренил некоторые недочеты в своей игре. Он способен играть впечатляюще и дерзко, даже когда находится под давлением форвардов соперника.

Защитники

Только Жерар Пике может быть уверен в своей стартовой позиции в обороне в этом сезоне. За три оставшихся места развернется борьба.

На текущий момент ситуация складывается так, что слева будет играть Жорди Альба, справа — Нелсон Семеду, тогда как в центре в паре с Пике — Самюэль Умтити или Клеман Лангле.

Вальверде потребовалось некоторое время, но все же он, похоже, убедился в достаточной квалифицированности Семеду для игры на позиции правого защитника.

Серджи Роберто сказали, что в этом сезоне он может сыграть в полузащите, так что соперничать с Семеду будет Мусса Ваге.

Тем не менее, при неблагоприятных условиях не нужно удивляться, если Вальверде вновь вернет Роберто в защиту, хотя, скорее всего, он будет всячески этому противиться.

Умтити и Лангле в предсезонных матчах отыграли практически одинаковое количество минут (249 и 225 соответственно), а Вальверде так и не сделал намека по поводу того, кому планирует доверять больше.

Хуниор Фирпо выкуплен у «Бетиса» с целью обеспечить конкуренцию Альбе. Хотя он и начнет сезон в качестве резервиста, он сможет побороться за место в старте, если будет достаточно хорош.

Полузащитники

У «Барселоны» слишком много полузащитников, так что в течение следующих двух недель каталонцы постараются избавиться хотя бы от двух из них.

Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Серджи Роберто и Карлос Аленья точно останутся. В то же время Вальверде хотел бы, что Филиппе Коутиньо и Рафинья Алькантара покинул клуб. Один из пары Артуро Видаль — Иван Ракитич тоже может уйти.

В предсезонке де Йонг, приобретенный у «Аякса» за 75 миллионов евро, произвел хорошее впечатление, поэтому будет бороться с Бускетсом за место в опорной зоне.

Впрочем, голландец также способен сыграть чуть выше — на одной из двух позиций, приближенных к атаке.

Аленья в этом сезоне надеется на увеличение игрового времени, ведь он хорошо зарекомендовал себя в турне по Азии и Америке. Ожидается, что Артур добьется прогресса и удержит регулярное место в старте, тогда как Серджи Роберто, наконец, получит шанс регулярно играть на своей любимой позиции.

Ранее Вальверде демонстрировал пристрастие к тому, чтобы играть с физически мощным игроком в составе — Ракитичем, Видалем или Паулиньо. Но в этом году, похоже, тренер планирует действовать в более классическом для «Барселоны» стиле.

Это нашло отражение в победном матче с «Наполи» (4:0) 11 августа в Мичигане, когда фанаты находились в восторге от связки де Йонга с Аленьей и Серджи Роберто.

Нападающие

Если «Барселона» снова заполучит Неймара, то Вальверде придется пересмотреть свои планы, но пока тренер может рассчитывать на четырех качественных игроков атаки.

Капитан Лионель Месси, новичок Гризманн, скоростной вингер Усман Дембеле и смертельно опасный игрок штрафной площади Луис Суарес борются за места в атакующем трезубце.

Несмотря на то, что Месси пропустит стартовую игру сезона из-за травмы икроножной мышцы, он будет регулярно играть на правом фланге атаки, имея возможность свободно перемещаться по полю.

Таким образом, реальная борьба развернется за две оставшиеся позиции: Суарес или Неймар могут играть в центре нападения, Дембеле или Гризманн — на левом фланге.

Гризманн забил свой дебютный гол за «Барселону» в упомянутом матче против «Наполи». Как ожидается, футболист, подписанный за 120 миллионов евро, в этом сезоне будет играть в большинстве матчей.

Суарес, по идее, должен постепенно сдавать позиции из-за возраста (в январе ему исполнится 33 года). Однако, когда уругваец свежий и здоровый, он остается одним из самых опасных нападающих в мире.

Дембеле провел два неоднозначных сезона в «Барселоне» с тех пор, как прибыл из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Впрочем, он начал подготовку к сезону этим летом на неделю раньше и, похоже, начал мыслить рационально. Когда француз пребывает в лучшей форме, он непредсказуем и неудержим.

Главный тренер

Вальверде подвергся серьезной критике в прошлом сезоне после провала в противостоянии с «Ливерпулем». Он сохранил свой пост, хотя слухи о его возможном увольнении появлялись регулярно.

Два чемпионских титула за два года работы впечатляют, но одного успеха в Примере в этот раз будет недостаточно.

Состав «Барселоны» по версии Goal.com goal.com

Ожидается, что в этом сезоне он часто будет задействовать в матчах де Йонга и Гризманна, которые способны быстро повлиять на игру команды.

Вальверде, похоже, намерен сохранить схему 4-3-3, а команда, которую он выставил на матч с «Наполи», является олицетворением наиболее вероятного стартового состава для предстоящей игры в Бильбао.

Решение тренера выдвинуть Серджи Роберто вперед показывает, что в этом сезоне он постарается сыграть в еще более быстрый футбол, концентрируясь больше на владении мячом, чем на физической мощи, что должно порадовать болельщиков, жаждущих возвращения эры Пепа Гвардиолы. 0