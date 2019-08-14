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    Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20

    Антуан Гризманн и Френки де Йонг должны встроиться в обновленную команду

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    Основная цель «сине-гранатовых» в этом сезоне вновь будет заключаться в том, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. В этом им должны помочь новички, пополнившие команду летом, пишет обозреватель Goal.com Рик Шарма.
    «Барселона» — действующий чемпион Испании, но ей многое предстоит доказать после унизительного поражения от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов и последующего провала в финальной встрече Кубка Испании с «Валенсией».

    Каталонцы уже приобрели Антуана Гризманна и Френки де Йонга, чтобы главный тренер Эрнесто Вальверде мог взбодрить своих подопечных и начать новый сезон со свежими идеями и более захватывающим стилем. Кроме того, они по-прежнему пытаются вернуть на «Камп Ноу» Неймара, ушедшего в «Пари Сен-Жермен» два года назад.

    Мало кто будет спорить с тем, что «Барселона» является фаворитом на чемпионский титул в Испании, но обновленный «Атлетико» Диего Симеоне также провел отличную предсезонную подготовку, поэтому команде Вальверде нельзя расслабляться.

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    • «Сине-гранатовые» начнут новый сезон в гостях у «Атлетика» из Бильбао, и этот матч станет первым испытанием для новой «Барселоны».

    Вратари

    Марк-Андре тер Штеген, пожалуй, является лучшим вратарем мире, по крайней мере, если на первый план ставить работу с мячом. Нет никаких сомнений, что он останется первым номером команды в этом сезоне.

    Яспер Силлессен блестяще играл в прошлом сезоне, когда попадал в состав, но выйти из тени немца не сумел. Этим летом голландец переехал в «Валенсию», тогда как оттуда в «Барселону» прибыл Нето.

    Бразилец, который недавно перенес операцию в связи с переломом запястья, будет играть в Кубке Испании, если будет готов, но в важнейших встречах при здоровом тер Штегене может рассчитывать разве что на место в первом ряду на скамейке запасных.

    Тер Штеген впечатлил со своих первых дней в «Барселоне», а со временем еще и искоренил некоторые недочеты в своей игре. Он способен играть впечатляюще и дерзко, даже когда находится под давлением форвардов соперника.

    Защитники

    Только Жерар Пике может быть уверен в своей стартовой позиции в обороне в этом сезоне. За три оставшихся места развернется борьба.

    На текущий момент ситуация складывается так, что слева будет играть Жорди Альба, справа — Нелсон Семеду, тогда как в центре в паре с Пике — Самюэль Умтити или Клеман Лангле.

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    • Вальверде потребовалось некоторое время, но все же он, похоже, убедился в достаточной квалифицированности Семеду для игры на позиции правого защитника.

    Серджи Роберто сказали, что в этом сезоне он может сыграть в полузащите, так что соперничать с Семеду будет Мусса Ваге.

    Тем не менее, при неблагоприятных условиях не нужно удивляться, если Вальверде вновь вернет Роберто в защиту, хотя, скорее всего, он будет всячески этому противиться.

    Умтити и Лангле в предсезонных матчах отыграли практически одинаковое количество минут (249 и 225 соответственно), а Вальверде так и не сделал намека по поводу того, кому планирует доверять больше.

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    • Хуниор Фирпо выкуплен у «Бетиса» с целью обеспечить конкуренцию Альбе. Хотя он и начнет сезон в качестве резервиста, он сможет побороться за место в старте, если будет достаточно хорош.

    Полузащитники

    У «Барселоны» слишком много полузащитников, так что в течение следующих двух недель каталонцы постараются избавиться хотя бы от двух из них.

    Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Серджи Роберто и Карлос Аленья точно останутся. В то же время Вальверде хотел бы, что Филиппе Коутиньо и Рафинья Алькантара покинул клуб. Один из пары Артуро ВидальИван Ракитич тоже может уйти.

    В предсезонке де Йонг, приобретенный у «Аякса» за 75 миллионов евро, произвел хорошее впечатление, поэтому будет бороться с Бускетсом за место в опорной зоне.

    Впрочем, голландец также способен сыграть чуть выше — на одной из двух позиций, приближенных к атаке.

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    • Аленья в этом сезоне надеется на увеличение игрового времени, ведь он хорошо зарекомендовал себя в турне по Азии и Америке. Ожидается, что Артур добьется прогресса и удержит регулярное место в старте, тогда как Серджи Роберто, наконец, получит шанс регулярно играть на своей любимой позиции.

    Ранее Вальверде демонстрировал пристрастие к тому, чтобы играть с физически мощным игроком в составе — Ракитичем, Видалем или Паулиньо. Но в этом году, похоже, тренер планирует действовать в более классическом для «Барселоны» стиле.

    Это нашло отражение в победном матче с «Наполи» (4:0) 11 августа в Мичигане, когда фанаты находились в восторге от связки де Йонга с Аленьей и Серджи Роберто.

    Нападающие

    Если «Барселона» снова заполучит Неймара, то Вальверде придется пересмотреть свои планы, но пока тренер может рассчитывать на четырех качественных игроков атаки.

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    • Капитан Лионель Месси, новичок Гризманн, скоростной вингер Усман Дембеле и смертельно опасный игрок штрафной площади Луис Суарес борются за места в атакующем трезубце.

    Несмотря на то, что Месси пропустит стартовую игру сезона из-за травмы икроножной мышцы, он будет регулярно играть на правом фланге атаки, имея возможность свободно перемещаться по полю.

    Таким образом, реальная борьба развернется за две оставшиеся позиции: Суарес или Неймар могут играть в центре нападения, Дембеле или Гризманн — на левом фланге.

    Гризманн забил свой дебютный гол за «Барселону» в упомянутом матче против «Наполи». Как ожидается, футболист, подписанный за 120 миллионов евро, в этом сезоне будет играть в большинстве матчей.

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    • Суарес, по идее, должен постепенно сдавать позиции из-за возраста (в январе ему исполнится 33 года). Однако, когда уругваец свежий и здоровый, он остается одним из самых опасных нападающих в мире.

    Дембеле провел два неоднозначных сезона в «Барселоне» с тех пор, как прибыл из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Впрочем, он начал подготовку к сезону этим летом на неделю раньше и, похоже, начал мыслить рационально. Когда француз пребывает в лучшей форме, он непредсказуем и неудержим.

    Главный тренер

    Вальверде подвергся серьезной критике в прошлом сезоне после провала в противостоянии с «Ливерпулем». Он сохранил свой пост, хотя слухи о его возможном увольнении появлялись регулярно.

    Два чемпионских титула за два года работы впечатляют, но одного успеха в Примере в этот раз будет недостаточно.

    Состав «Барселоны» по версии Goal.com
    goal.com

    Ожидается, что в этом сезоне он часто будет задействовать в матчах де Йонга и Гризманна, которые способны быстро повлиять на игру команды.

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    • Вальверде, похоже, намерен сохранить схему 4-3-3, а команда, которую он выставил на матч с «Наполи», является олицетворением наиболее вероятного стартового состава для предстоящей игры в Бильбао.

    Решение тренера выдвинуть Серджи Роберто вперед показывает, что в этом сезоне он постарается сыграть в еще более быстрый футбол, концентрируясь больше на владении мячом, чем на физической мощи, что должно порадовать болельщиков, жаждущих возвращения эры Пепа Гвардиолы. 0

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