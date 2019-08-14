Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»

«Краснодар» добился победы в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Порту» (3:2). «Быки» открыли счет на третьей минуте матча, когда точным ударом отметился Тонни Вильена. Через 10 минут преимущество «Краснодара» удвоил Магомед-Шапи Сулейманов. Во второй половине первого тайма Сулейманов оформил дубль. На 57-й минуте матча ворота «быков» распечатал экс-игрок «Спартака» Зе Луиш. В середине второго игрового отрезка Луис Диас сократил отставание португальцев до минимума. Благодаря этой победе российский клуб сумел выйти в следующую стадию розыгрыша Лиги чемпионов.

«Порту» тасует состав

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает изменения в составе «Порту», которыми хотел удивить «Быков» наставник португальских «Драконов».

«Фокусы Консейсау продолжились и при выборе им стартового состава на ответный поединок с "быками". Наставник бело-синих поменял игроков сразу на четырех позициях, причем основные коррективы коснулись атакующей группы.

Вместо Ромариу Бару в центральной зоне появились японец Сея Накаджима и колумбиец Луис Диас, мексиканец Хесус Корона выдвинулся в линию атаки, где составил компанию Муссе Мареге взамен бразильца Тикиньо Соареса. Кроме того, справа в обороне вместо Вилсона Манафы вышел игрок сборной Аргентины Ренцо Саравия.

Очевидно, что игра серьезно обновленной летом команды пока не устраивает тренерский штаб — отсюда и такие значительные перестановки в составе.

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Тренерский штаб Мурада Мусаева, оказавшись припертым к стенке отрицательным результатом домашней встречи, решил пойти ва-банк. И выбрал на игру в логове "драконов" тактический вариант, близкий к тому, который "Советский спорт" называл "отчаянным" в своем превью еще к первому акту противостояния. На деле это была схема 4-3-3 с брошенным в бой с первых минут юным Магомедом-Шапи Сулеймановым на подмогу Вандерсону и Маркусу Бергу».

Шапи-тайм

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов восхищается первым таймом в исполнении «Краснодара», по ходу которого Магомед-Шапи Сулейманов забил два мяча и принял участие в третьем.

«Чудеса начались почти сразу после стартового свистка итальянского судьи Марко Гуиды. На 3-й минуте "Краснодар" заработал угловой, Урош Спаич поборолся на подаче, а мяч отлетел к абсолютно свободному Тонни де Вильене. Голландец стоял около линии штрафной и не имел права промахнуться.

"Порту" как следует надавил, так что при счёте 0:1 команда Мусаева пережила непростые минуты. Но забила второй мяч даже при 29% владения. Два момента — два гола: фантастическая реализация! Контрвыпад гостей начался с того, что они отбились после штрафного "Порту". Здорово выгрыз мяч Руслан Камболов. Краснодарцы убежали три в два, после чего Вандерсон сделал своевременную передачу на Сулейманова. Шапи забил с правой, пустив мяч между ног голкиперу.

При 0:2 хозяева явно растерялись. Конечно, "Порту" продолжал лезть вперёд, поддерживая высокий темп, однако у хозяев стало много брака, суеты, стремления решить эпизод при помощи индивидуальных действий. Опасными выглядели их угловые, на которые прибегал Пепе. Важно, что "Краснодар" не отступил от своего футбола, не поставил "автобус" и не сбился на примитив.

Ещё одна блестящая контратака с переводом мяча из центра направо на Шапи подарила представителю РПЛ третий гол. Похоже, для защитника "Порту" стали откровением смещения Сулейманова в центр к линии штрафной, откуда он бьёт с левой ноги в дальний угол. Первый тайм португальцы выиграли по ударам 13:5 (в створ — 6:3), но были разгромлены».

Зе Луиш забил, а Берг — нет

Автор «Соккер.ру» Синклейр отмечает, что «быки» могли снять все вопросы о победителей во втором тайме, но не реализовали верный момент.

«С заделом в три мяча "Краснодар" ушел на перерыв. И это имело ключевое значение — максимально использовать реализацию и недооценку со стороны противника в первом тайме.

Потому что опыта "Порту" хватило, чтобы перестроиться психологически и включиться в режим отыгрыша трех мячей за тайм. Для "драконов" это не такая большая проблема, что и показал второй тайм. Если в первом "Краснодар" должен был удивлять и колоть. То во втором — терпеть и выжидать. Натерпеться пришлось немало.

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В том числе от Зе Луиша, которого Консейсау выпустил уже по ходу первой половины встречи. Португальцы заиграли шире, стали действовать очень высоко, накрывая краснодарцев, удвоили энергичность — на опережение шли лихо, в борьбу "втыкались" смело. А еще снова стали проседать местами фланги у "быков", что приводило к "скручиванию" в защите к центру.

Это давало "Порту" шансы внедряться с краев, в основном через зону Рамиреса. Интересно, что "Краснодар" даже в режиме "терпеть" мог забить четвертый, но Берг подвел, не сумев пробить мимо вратаря из выгоднейшей позиции в дебюте второго тайма. После этого "Порту" и полетел в наступление, учинив шквал у ворот Сафонова».

Валидол для «Краснодара»

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров признается, что победа кубанского клуба в конце матча висела но волоске.

«На 65-й минуте Шапи поле покинул. Отсутствие физических кондиций для игры на своем великолепном уровне на протяжении всей встречи — безусловный минут 93-го номера. В этом ему еще предстоит добавить. Но технический потенциал таков, что в среду спортивному директору "Краснодару" предстоит повисеть на телефоне. Узнать, сколько же стоит этот махачкалинский бриллиант захотят многие.

Из Англии не позвонят, там трансферное окно уже закрылось. Только если "Манчестер Сити" на будущее прощупает почву. А вот во Франции, Германии, Испании и Италии трансферные окна закрываются 2 сентября. Евгений Гинер своего главного бомбардира Федора Чалова этим летом не отпустил. Как поступит Сергей Галицкий?

Всё о футболе России

Без валидола "Краснодар" не может. Из-за португальского огорода, а поле на "Драгао" к концу встречи не выдерживало критики, российский клуб пропустил во второй раз. Итоговая победа подвисла на тоненьком волоске. Но благодаря игре Шапи, сделавшего задел, "быки" все же прошли 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, выбив фаворита!

Идеальный подарок Галицкому на сегодняшнее 51-летие. Дальше — греческий "Олимпиакос". Насколько же приятно, что в еврокубках зажигают молодые российские футболисты — Сулейманов, Матвей Сафонов, спартаковец Зелимхан Бакаев. Так бы и дальше!»

После такого не страшен никто!

Автор Rusfootaball.info Роман Гуськов с оптимизмом заглядывает в будущее и хвалит голкипера «Краснодара».

«Единственное, что могло порадовать в этой концовке романтика футбола Галицкого, для которого игра чуть ли не главенствует над результатом — это игра ещё одного воспитанника. В принципе, по полуэкранной нечёткой интернет-трансляции можно было подумать, что ворота "Краснодара" защищает минимум Акинфеев.

Последние минуты, колоссальное напряжение, руки дрожат даже у болельщика на диване, очередной зверь мощно прикладывается по твоим воротам, а ты будто на разминке чётко фиксируешь мяч, чтобы у Зе Луиша и Абубакара не возникло никакого соблазна устроить мясорубку с тобой в роли мяса.

Нынешний "Краснодар" мы воспринимаем как команду будущего. Он будет сильной командой, только вот новички сыграются и адаптируются, только вот Шапи выбьет место в основе, только вот Сафонов наберётся опыта… Но этот "Краснодар" как вундеркинд стал командой и взрастил воспитанников раньше, чем можно было предположить.

Да, сегодня все обстоятельства сложились здорово, но после такого испытания ни с каким "Олимпиакосом" или грандом из группы "Краснодар" не должен быть таким скованным, как в первом матче. Пусть боятся нас. "Порту", видимо, совсем не боялся, а "Краснодар" уже достаточно окреп, чтобы заставить за это платить». 0