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    Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»

    Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Ахматом»

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    Грозненский «Ахмат» на своем поле уступил «Спартаку» (1:3) в матче 5-го тура чемпионата России. В составе гостей дублем отметился полузащитник Зелимхан Бакаев, также дебютный гол в составе клуба забил немецкий легионер Андре Шюррле. У «Ахмата» отличился нападающий Аблай Мбенг, который был удален с поля спустя 2 минуты за две желтые карточки.

    Молодой «Спартак»

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает изменения в стартовых составах команд, которые произвели наставники «Спартака» и «Ахмата».

    «По сравнению с последним матчем Рашид Рахимов провел три замены. В нападении появился Магомед Митришев (заменил Аблайе Мбенга), под ним забивший в той встрече победный мяч Одисе Роши (вместо Олега Иванова), а в центре поля — Денис Глушаков (вместо Бернарда Бериши).

    Для экс-капитана красно-белых, с которыми он в 2017 праздновал долгожданное чемпионство, это был сверхпринципиальный матч. Доказательством этому тот факт, что первый удар он нанес уже на первой (!) минуте. Впрочем, забегая вперед, Денис провел неудачный матч и ничем, кроме желания, не запомнился.

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    • Олег Кононов ожидаемо по максимуму наполнил атакующую линию команды новичками, но удивил расстановкой. Зелимхан Бакаев оказался на левом фланге, справа появился форвард Джордан Ларссон, а на острие — Андре Шюррле. Лишь Гус Тил занял привычную позицию под нападающим. Также обращает на себя внимание, что средний возраст полузащиты и нападения — 23,5 года. Очень молодая команда у красно-белых».

    Глушаков себя не проявил

    Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров разочарован тем, как разрешилась одна из интриг противостояния — выхода экс-капитана «Спартака» в стартовом составе против своей бывшей команды.

    «Бывший капитан "Спартака", ставший самым ненавидимым футболистом в РПЛ в прошлом сезоне, переехал в Грозный ещё летом, но до сих пор толком не играл: сначала залечивал травму, потом набирал форму. И надо же такому случиться, что его полноценный дебют в стартовом составе "Ахмата" пришёлся как раз на матч против бывшего клуба.

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    • Это было дико интересно со всех точек зрения, а потом, уже на поле, сам Глушаков подогрел ажиотаж — бахнул метров с 25 по воротам с левой ноги уже на 1-й минуте, заявив о своих намерениях. Но чуда не произошло ни в конкретном эпизоде (мяч полетел мимо), ни на дистанции всего матча.

    Глушаков выглядел тяжеловатым, мало участвовал в созидательных командных действиях (лишь 10 точных передач за первый тайм) и толком ничем не запомнился. За 20 минут до финального свистка он бесславно отправился на замену.

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    Сам Денис в своих мечтах наверняка мечтал выйти на первый план и попытаться что-то доказать "Спартаку" и его фанатам — но солировали в игре совершенно другие люди».

    «Ахмат» победил по угловым

    Редакция Sport24 отмечает небольшое статистическое преимущество грозненцев в первом тайме, которое не обернулось голами.

    «4-0. В первом тайме "Ахмат" разгромил "Спартак". Без вариантов. Но речь только об угловых. Хозяева и правда периодически прилично играли в давление. А у Семенова вообще был классный момент после корнера. Глушаков лупил издалека. Но "Ахмат" не забил — и объективно с игры за первые 45 минут почти ничего не создал.

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    • "Спартак" же регулярно отыскивал свободные зоны в обороне гостей. В них внедрялись и Шюррле, и Бакаев, и Ларссон, и даже Тил. Голландец так активно рубился, что схватил желтую уже на 7-й минуте. Но и в конструктиве новичок "Спартака" был неплох — несколько качественных передач он исполнил».

    Снова Бакаев и Шюррле

    Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов нахваливает новичков «Спартака», которые вновь, как и в матче с «Туном», сделали игру.

    «Бакаев, как и в матче с "Туном", оформил дубль, а Шюррле, похоже, выходит на проектную мощность. Как минимум это показала первая голевая атака "Спартака", родившаяся из углового у ворот… Александра Максименко.

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    • После подбора мяч оказался у капитана хозяев Ризвана Уциева, но Шюррле сначала успел его обезвредить и начать контратаку, а затем догнал ее же в дальнейшей фазе, отправив Бакаева передачей в касание один на один с вратарем.

    Второй гол — следствие отличного прессинга Тиля. После этого Бакаев накрутил несчастного Уциева и вновь продемонстрировал, что не испытывает проблем с завершением. Пожалуй, возвращение своего воспитанника из аренды в "Арсенале" — лучший трансферный ход "Спартака" этим летом.

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    • Зелимхан не стоил красно-белым ничего, но совершает больше всех результативных действий (он же заработал пенальти в матче 2-го тура с "Ростовом") и легко переносит перевод с правого фланга атаки на левый».

    «Спартак» превзошел в реализации

    Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев хвалит красно-белых, использовавших почти все свои голевые моменты.

    «Вместе с тем "Спартак" на контрасте с соперником показал почти стопроцентную реализацию, тогда как Семенов и Харин свои шансы не использовали. А уже во втором тайме блестяще сыграл Айртон, у линии ворот сумевший выиграть воздушную дуэль у Мбенга.

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    • "Ахмат" упорно шел вперед. "Спартак" грамотно защищался и был конкретнее в завершении. Как организовавшие третий гол Тил с Шюррле. Хотя, в концовке эмоции вспыхнули на ровном месте. Забив, Мбенг получил две желтых карточки, во втором случае, скорее, по неосторожности наступив на ногу Джикии. Случилось еще несколько стычек, но к результату это отношения уже не имело.

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    "Спартак" второй раз за неделю выиграл, забив три мяча, и настроение в красно-белом лагере продолжает улучшаться. А тему Глушакова затмила игра Бакаева. Позитив — это правильнее».

    Очередной скандал в Грозном

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой не собирается оставлять без внимания очередные скандальные выходки на «Ахмат Арене», которые становятся традицией.

    «Самое весёлое в этом матче началось в концовке, когда "Ахмат" сумел отыграть один мяч и возродить интригу. Мбенг, только было сокративший отставание в счёте, сцепился с Георгием Джикией, после чего получил "горчичник". А следом через пару минут Мбенг зацепил ногу всё того же Джикии и увидел перед собой красную карточку.

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    • Трибуны взорвались недовольством, а к ним присоединился некий "сотрудник пресс-службы", как говорится в заявлении "Ахмата". В микрофон этот сотрудник сказал пару ласковых в адрес арбитра. Как тут не вспомнить легендарную фразу "судья продажная, козёл ты"?

    До конца матча официальные лица "Ахмата" угрожающе стояли рядом с бровкой и показывали какие-то жесты арбитру. А сам поединок в концовке едва не перерос в массовое побоище. После игры в "Ахмате" сообщили, что провинившийся сотрудник был уволен. Впрочем, есть подозрение, что всё могло быть с точностью до наоборот.

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    • К сожалению, подобные истории в Грозном происходят уже регулярно. И даже если арбитр допустил грубую ошибку, оскорбления недопустимы. Главный вопрос — как на всё это отреагирует РПЛ и хватит ли смелости, наконец, перейти к настоящим санкциям?»

    Все решит дерби с ЦСКА

    Автор «Соккер.ру» Вадим Багров видит явный прогресс в игре красно-белых, но не исключает увольнения Олега Кононова.

    «В равных составах "Спартак" не был хуже, чем "Ахмат", и если вспоминать мучения первых туров, этот матч вообще эталонно-успешный. Бакаев в полном порядке — стиль Роббена сохранил, когда перешел из неудобного места левого вингера, куда его запихнул тренер изначально, хотя Тиль и Шюррле ближе к статусу лидеров нового "Спартака" именно по классу. Нет баланса в опорной зоне, хотя не было провалов в защите — Ещенко, Жиго, Джикия и Айртон выдали поединок на одном приличном уровне.

    Это медленное, но заметное движение вперед и вверх. Когда Зобнин и Гулиев получат достойного конкурента — замену для Фернандо, а Ларссон освоится или же проиграет Мирзову место в основе, то на рвении Шюррле, Тиля и Бакаева получится спаять команду, которая сможет сражаться с ЦСКА в дерби. Понятно ведь, что судьбу Кононова определит именно результат с "армейцами". Ждать осталось недолго, будет решающий понедельник после важного четверга против "Туна", а сегодня "Спартак" по делу переиграл "Ахмат" в гостях, повторив весенний счет — 1:3.

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    • Но эта команда, где у всей атакующей четверки есть очевидный игровой потенциал, и оборона позволяет Максименко в кои веки ошибиться на выходе без последствий для результата, а не тащить весь матч мертвые мячи, определенно симпатичнее той, что была раньше.

    Решили сделать пересадку большинства жизненно важных органов и, хотя многие до сих пор ждут лоботомию — смену тренера, команда Кононова после пяти туров ниже седьмого места не опустится. Не прорыв, но и не провал, если помнить о количестве кадровых перестановок с начала года.

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    До борьбы за высокое место и до ЦСКА теперь всего два пункта — в дерби увидим, чего новый "Спартак" стоит». 0

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