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    Обнадеживающее начало сезона для «Манчестер Юнайтед»

    Команда Уле-Гуннара Сульшера демонстрирует прогресс

    Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
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    «Манчестер Юнайтед» пришлось смириться с ничейным результатом в выездном матче против «Вулверхэмптона» (1:1) после того, как во втором тайме Поль Погба не реализовал пенальти. Однако по сравнению с предыдущим гостевым матчем против «волков» под руководством Уле-Гуннара Сульшера «МЮ» удалось добиться прогресса, отмечает автор Sky Sports Адам Бейт.
    «Манчестер Юнайтед» имел шанс подняться на вершину турнирной таблицы. Поль Погба имел возможность подарить команде победу, однако на его удар с пенальти среагировал голкипер. Особенно с учетом первой половины матча, в которой «МЮ» доминировал, есть ощущение, что команда Уле-Гуннара Сульшера в итоге не досчиталась двух очков. Тем не менее, мы увидели признаки прогресса «МЮ», а команда должна быть уверена в своих силах после старта сезона.

    «Челси» сумел сдержать «Ман Юнайтед» прошлой весной на «Олд Траффорд», но в начале этого сезона манкунианцы одержали уверенную победу над «синими».

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    • В противостоянии с «Вулверхэмптоном» команда Сульшера также добилась прогресса. В прошлом сезоне под руководством Сульшера «МЮ» дважды проиграл «волкам», причем те поражения многими рассматривались как тест для Сульшера — сумеет ли он исправить ситуацию. Сейчас он не выиграл, но прошел этот тест.

    Уле-Гуннар Сульшер
    globallookpress.com/

    В девяти последних матчах прошлого сезона «МЮ» доминировал во владении мячом в матчах против «Арсенала», «Вулверхэмптона», «Эвертона», «Челси», «Хаддерсфилда» и «Кардиффа», не выиграв ни в одном из этих поединков. И это выглядело проблемой команды Сульшера — они могут побеждать на контратаках, но не могут сделать этого, когда противник позволяет им контролировать мяч.

    В стартовом составе «Вулверхэмптона» сейчас было десять из одиннадцати футболистов по сравнению с победным для «волков» домашним матчем против «МЮ» в прошлом сезоне, и девять из одиннадцати по сравнению с победой над «Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Так что никаких сюрпризов здесь не было. «Их так сложно взломать. Они располагаются очень низко», — отмечал Сульшер перед игрой.

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    • «Вулверхэмптон» не собирался предоставлять «МЮ» много возможностей для контратак. С момента возвращения «волков» в АПЛ только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» пропустили меньше голов после быстрых прорывов соперников. В итоге выбор состава Сульшера оказался весьма интересным. «Он сделал ставку на скорость в контратаках. Эта команда не создана для владения мячом», — сказал Гари Невилл.

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    Тем не менее, они владели мячом: 69% в первой половине матча и 60% после перерыва. Это была игра между двумя командами, которые были бы более довольны, если бы у них не было мяча. Возможно, это объясняет тот факт, что в этой игре был нанесен самый поздний первый удар по воротам за последние 13 лет в матчах с участием «МЮ».

    Позитивным моментом для Сульшера является то, что этот первый удар в матче привел к взятию ворот. Нужно отметить, что между Маркусом Рэшфордом и Антони Марсьялем развивается отличное взаимопонимание, когда они обмениваются позициями в поисках свободного пространства. На этот раз Рэшфорд сел глубже и отдал пас, чтобы Марсьяль отправил мяч в сетку с левой ноги.

    Антони Марсьяль
    globallookpress.com

    Этот дуэт сработался ранее, когда Погба своим пасом нашел Рэшфорда на фланге, а тот прошел Райана Беннетта, прежде чем найти своим пасом Марсьяля на дальней штанге. Во втором тайме уже Марсьяль отдал передачу на Погба, что привело к пенальти. У этой троицы есть нужные качества для того, чтобы взламывать плотную оборону.

    Сульшер выступление своей команды в первом тайме назвал «зрелой игрой». В действиях команды было терпение. «МЮ» не позволял «Вулверхэмптону» выбираться в контратаки. Однако это продлилось не так долго. «Во второй половине мы сыграли небрежно. Мы молодая команда, которой еще предстоит учиться. В этом матче мы тоже учились», — сказал Сульшер.

    Норвежец не преувеличивал, называя эту команду молодой. Это был самый молодой состав в матчах АПЛ в текущем сезоне и самый молодой состав «МЮ» в первом месяце сезона за последние восемь лет. И в игре «Манчестер Юнайтед» было достаточно энтузиазма для того, чтобы Сульшер получил поддержку сторонников.

    У Дэниела Джеймса был неоднозначный вечер. Он получил желтую карточку за симуляцию. Однако его потрясающая скорость обязательно найдет отклик у фанатов. Особенно если он будет демонстрировать ее также охотно, как в первом тайме.

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    Аарон Ван-Биссака продолжает демонстрировать, насколько грозным защитником он является. На его счету девять отборов — это более чем в два раза больше, чем у кого-либо еще на поле.

    Выход Мэйсона Гринвуда лишь подчеркивает тот факт, что «МЮ» понадобится время для того, чтобы реализовать свой потенциал. Но если команда будет выглядеть многообещающе и сможет показывать такие результаты, то это заслуживает оптимизма.

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    • Да, «МЮ» мог набрать три очка. Но эту ничью нельзя недооценивать. В последний раз «волки» проигрывали на «Молинью» еще на первой неделе 2019 года. И «Арсенал», и «Челси», которые рассматриваются как главные соперники «МЮ» в борьбе за топ-четверку, проиграли «Вулверхэмптону» в гостях в прошлом сезоне. Сульшер избежал этой участи, но нет никакой гарантии, что «канонирам» и «синим» удастся то же самое.

    «Если мы будем играть так, как сегодня и немного прибавим в настойчивости, то у нас все будет хорошо», — сказал Рэшфорд в интервью Sky Sports.

    Сейчас команда разочарована тем, что не смогла набрать максимум очков. Возможно, те же чувства должны преобладать и среди фанатов. Это было обнадеживающее начало сезона для «МЮ». 0

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