Обнадеживающее начало сезона для «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» имел шанс подняться на вершину турнирной таблицы. Поль Погба имел возможность подарить команде победу, однако на его удар с пенальти среагировал голкипер. Особенно с учетом первой половины матча, в которой «МЮ» доминировал, есть ощущение, что команда Уле-Гуннара Сульшера в итоге не досчиталась двух очков. Тем не менее, мы увидели признаки прогресса «МЮ», а команда должна быть уверена в своих силах после старта сезона.

«Челси» сумел сдержать «Ман Юнайтед» прошлой весной на «Олд Траффорд», но в начале этого сезона манкунианцы одержали уверенную победу над «синими».

В противостоянии с «Вулверхэмптоном» команда Сульшера также добилась прогресса. В прошлом сезоне под руководством Сульшера «МЮ» дважды проиграл «волкам», причем те поражения многими рассматривались как тест для Сульшера — сумеет ли он исправить ситуацию. Сейчас он не выиграл, но прошел этот тест.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com/

В девяти последних матчах прошлого сезона «МЮ» доминировал во владении мячом в матчах против «Арсенала», «Вулверхэмптона», «Эвертона», «Челси», «Хаддерсфилда» и «Кардиффа», не выиграв ни в одном из этих поединков. И это выглядело проблемой команды Сульшера — они могут побеждать на контратаках, но не могут сделать этого, когда противник позволяет им контролировать мяч.

В стартовом составе «Вулверхэмптона» сейчас было десять из одиннадцати футболистов по сравнению с победным для «волков» домашним матчем против «МЮ» в прошлом сезоне, и девять из одиннадцати по сравнению с победой над «Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Так что никаких сюрпризов здесь не было. «Их так сложно взломать. Они располагаются очень низко», — отмечал Сульшер перед игрой.

«Вулверхэмптон» не собирался предоставлять «МЮ» много возможностей для контратак. С момента возвращения «волков» в АПЛ только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» пропустили меньше голов после быстрых прорывов соперников. В итоге выбор состава Сульшера оказался весьма интересным. «Он сделал ставку на скорость в контратаках. Эта команда не создана для владения мячом», — сказал Гари Невилл.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Тем не менее, они владели мячом: 69% в первой половине матча и 60% после перерыва. Это была игра между двумя командами, которые были бы более довольны, если бы у них не было мяча. Возможно, это объясняет тот факт, что в этой игре был нанесен самый поздний первый удар по воротам за последние 13 лет в матчах с участием «МЮ».

Позитивным моментом для Сульшера является то, что этот первый удар в матче привел к взятию ворот. Нужно отметить, что между Маркусом Рэшфордом и Антони Марсьялем развивается отличное взаимопонимание, когда они обмениваются позициями в поисках свободного пространства. На этот раз Рэшфорд сел глубже и отдал пас, чтобы Марсьяль отправил мяч в сетку с левой ноги.

Антони Марсьяль globallookpress.com

Этот дуэт сработался ранее, когда Погба своим пасом нашел Рэшфорда на фланге, а тот прошел Райана Беннетта, прежде чем найти своим пасом Марсьяля на дальней штанге. Во втором тайме уже Марсьяль отдал передачу на Погба, что привело к пенальти. У этой троицы есть нужные качества для того, чтобы взламывать плотную оборону.

Сульшер выступление своей команды в первом тайме назвал «зрелой игрой». В действиях команды было терпение. «МЮ» не позволял «Вулверхэмптону» выбираться в контратаки. Однако это продлилось не так долго. «Во второй половине мы сыграли небрежно. Мы молодая команда, которой еще предстоит учиться. В этом матче мы тоже учились», — сказал Сульшер.

Норвежец не преувеличивал, называя эту команду молодой. Это был самый молодой состав в матчах АПЛ в текущем сезоне и самый молодой состав «МЮ» в первом месяце сезона за последние восемь лет. И в игре «Манчестер Юнайтед» было достаточно энтузиазма для того, чтобы Сульшер получил поддержку сторонников.

У Дэниела Джеймса был неоднозначный вечер. Он получил желтую карточку за симуляцию. Однако его потрясающая скорость обязательно найдет отклик у фанатов. Особенно если он будет демонстрировать ее также охотно, как в первом тайме.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Аарон Ван-Биссака продолжает демонстрировать, насколько грозным защитником он является. На его счету девять отборов — это более чем в два раза больше, чем у кого-либо еще на поле.

Выход Мэйсона Гринвуда лишь подчеркивает тот факт, что «МЮ» понадобится время для того, чтобы реализовать свой потенциал. Но если команда будет выглядеть многообещающе и сможет показывать такие результаты, то это заслуживает оптимизма.

Да, «МЮ» мог набрать три очка. Но эту ничью нельзя недооценивать. В последний раз «волки» проигрывали на «Молинью» еще на первой неделе 2019 года. И «Арсенал», и «Челси», которые рассматриваются как главные соперники «МЮ» в борьбе за топ-четверку, проиграли «Вулверхэмптону» в гостях в прошлом сезоне. Сульшер избежал этой участи, но нет никакой гарантии, что «канонирам» и «синим» удастся то же самое.

«Если мы будем играть так, как сегодня и немного прибавим в настойчивости, то у нас все будет хорошо», — сказал Рэшфорд в интервью Sky Sports.

Сейчас команда разочарована тем, что не смогла набрать максимум очков. Возможно, те же чувства должны преобладать и среди фанатов. Это было обнадеживающее начало сезона для «МЮ». 0