Налетай, подешевело! Сутормин за 50

Переход Алексея Сутормина сначала в «Рубин», а затем сразу же в «Зенит» наделал много шума в прессе. Оба клуба заплатили за этот трансфер по 50 000 рублей.

Пятьдесят тысяч может стоить только чучело Сутормина

Известный агент Алексей Сафонов «Советскому спорту» прокомментировал чехарду трансферов полузащитника.

Странная история с переходом Сутормина, который за неделю успел сменить три клуба, наделала много шума еще в конце июня — начале июля. Сейчас же выяснялись шокирующие подробности. Если верить известному телеграм-каналу, сообщение которого потом было подтверждено публикацией официальных документов на другом интернет-ресурсе, оба трансфера Сутормина составили… по 50 тысяч. Не евро, а рублей!

Как подобное могло произойти, если изначально речь шла о выплатах компенсаций клубам в размере 2-2,5 млн евро? Чем это может обернуться в дальнейшем? Каким образом сенсационная информация стала достоянием общественности?

«Действительно, подобная информация не может находиться в открытом доступе. Это в Европе обычная практика — указывать вполне реальные суммы трансферов. В РПЛ такого и близко нет… Да, "Динамо" вроде называло конкретные цифры в контрактах, но что-то ни один новичок к бело-голубым за пятьдесят тысяч рублей не переходил…

Странная утечка. Но де-юре ведь ничего не нарушено: если ты хозяин трансфера, можешь хоть бесплатно оформить переход. Другое дело, в условиях соглашений есть так называемые механизмы солидарности, оговаривающие выплаты тренерам, воспитавшим игрока. И если сумма трансфера действительно составляла 50 тысяч рублей, то детский наставник Сутормина получит условные двадцать копеек», — заявил агент.

Бывший клуб Алексея получил компенсацию в 494 рубля

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале указал на то, что в системе электронной регистрации переходов «Рубин» заплатил «Оренбургу» не 2 млн евро, а «Зенит» «Рубину» — не 3. Суммы смехотворные — оба трансфера были провернуты за 50 тысяч рублей каждый. Да, рублей.

«Тут такое дело. Неожиданно эпопея с переходом Алексея Сутормина снова стала актуальной. Причина этому достаточно любопытная. У РФПЛ, как и у КХЛ, есть электронная система регистрации переходов. Там отображается сумма и детали трансфера. И знаете что? Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе. Так как "Рубин" заплатил за игрока 50 000 (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, "Зенит" тоже заплатил за Сутормина 50 000 (пятьдесят тысяч рублей).

У меня просьба к футбольным клубам "Оренбург", "Рубин", "Зенит" и российской футбольной Премьер-лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не все? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей? Мне действительно интересно», — сказал Конов.

Зачем нужно занижать сумму трансфера?

«Очень выгодно приобретать на внутреннем рынке футболистов по заниженным ценам, чтобы вписываться в финансовый фейр-плей. Суть закона в том, чтобы клубы не тратили больше, чем зарабатывают. Если купить Сутормина и еще пяток российских футболистов за 50 тысяч рублей, глядишь, и на Малкома освободятся деньги, которые "Зенит" официально имеет право потратить. Думаете, это единичная история? А вы вспомните, как переходили из "Ростова" Ерохин, Полоз, Нобоа и Новосельцев. Или вообще бесплатно, или за какие-то смешные суммы, далекие от рыночных значений. Окей, верю в гениальность переговорщиков "Зенита".

Замазался в этой истории еще и "Рубин", которому, учитывая недавние проблемы с фейр-плей, тоже было выгодно заплатить по бумагам за трансфер 50 тысяч рублей. Кстати, у "Рубина" с "Зенитом" тоже интересная история взаимоотношений, а о некоторых трансферах ходят легенды. Не ручаюсь за достоверность, но в Казани популярна такая версия перехода Рондона.

Звонок из "Газпрома" в последний день трансферного окна: "Продавайте". В прессе фигурирует сумма 18 миллионов евро, но позже выясняется, что по бумагам венесуэлец продан за 2 миллиона. В итоге, у "Зенита" нет проблем с финансовым фейр-плей, а "Рубин" попал под санкции и даже получил дисквалификацию в еврокубках», — отметил стремление к соответствии финансового фейр-плей автор Soccer.ru Александр Чистяков.

Мы будем обсуждать этот трансфер вечно

«На прошлой неделе Алексей Сутормин перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а сейчас выяснилось, что полузащитник перешел в "Зенит". Если у вас не закружилась голова от скорости перемещений Сутормина — вам повезло. "Рубин" объявил, что новичок подписал 4-летний контракт, всего неделю назад. Все это выглядит очень странно. Еще 28 июня Сутормин рассуждал о "Зените", 29-го перешел в "Рубин", а 30-го радовался, что будет играть в Казани.

Семак огорчился, узнав, что "Зенит" не смог провернуть трансфер, и все же настоял на переходе полузащитника. "БИЗНЕС Online" пишет, что тренер рассказал о переживаниях руководству клуба и конкретно Алексею Миллеру. Чтобы привезти Сутормина в "Зенит" Миллер даже связывался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Казанское медиа отмечает, что "Рубин" составил контракт с Суторминым, но так и не зарегистрировал его, а руководство "Оренбурга" отказалось прислать документы Сутормина, ответив, что бумаги по его трансферу (и переходу Бегича) подписал сотрудник, который не имел права этого делать», — говорится в материале Sports.

«Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств — ноль

«На самом деле, этот документ так и не будет нигде выложен по одной простой причине — "Зенит" безупречно ретуширует подобные трансферы, чтобы обходить финансовый фэйр-плей. Даже если в Петербурге правда отдали за Сутормина 50К, прямых публичных пруфов не найдется. Как не будет и доказательств, что Миллер звонил боссам Татарстана с требованием срочно уступить Семаку полузащитника с русским паспортом.

Такая история со Суторминым — "Зенит" блистательно владеет всеми финансовыми схемами и тщательно следит за конфиденциальностью. Поэтому к "Рубину" пришли с пруфами, а к основному проекту "Газпрома" никто даже не постучится — банально не с чем. Остается лишь возмущаться в соцсетях, что школа, воспитавшая Алексея, получит копейки. Но "Зениту" на это глубоко плевать — его волнует лишь правильная бухгалтерия, а остальное вторично.

Теперь надо выяснить главное: а кто предоставил журналисту доступ к электронной системе управления соревнованиями? Кому выгоден такой эффектный слив спустя полтора месяца после скандального перехода? Может, тем, у кого "Зенит" недавно перехватил Кругового? Или тем, кому не продали Джорджевича, предпочтя другую московскую команду? Или тем, кто недавно уступил в дерби и хочет избавиться от негативного информационного фона вокруг своего клуба? Или тем, за кого страстно болеет инсайдер Василий Конов?

Кажется, все поняли о ком речь и кто сейчас наслаждается бурлением в медиа. Но доказательств, как и в случае с "Зенитом", не будет», — выделил отсутствие доказательств скандального трансфера автор Eurosport.ru Павел Городницкий.

0