Миранчуки выиграли дерби. Семин отпраздновал 600-й матч в чемпионатах России

В московском дерби «Локомотив» нанес поражение «Динамо» со счетом 2:1. «Бело-голубым» удалось забить быстрый гол усилиями Максимилиана Филиппа, но в итоге точные удары Алексея и Антона Миранчуков позволили «красно-зеленым» набрать три очка. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Отличный дебют Филиппа

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов отметил хороший дебют в чемпионате России форварда «Динамо» Максимилиана Филиппа.

«У "Динамо" вышли в основе оба новичка — игрок сборной России Роман Нойштедтер и немецкий форвард Максимилиан Филипп, стоивший 20 миллионов евро.

Именно Филипп нанес первые два удара "Динамо" по воротам "Локомотива". Действовавший на позиции под нападающим в тактической схеме 4-2-3-1 немец забил в дебютном матче уже на 3-й минуте!

Здорово сыграл Клинтон Н’Жье, накрутивший финтами Владислава Игнатьева и Дмитрия Баринова (вдобавок он посадил опорника на раннюю карточку). Филипп нанес потрясающий ювелирный удар со штрафного: мяч попал в перекладину, голкипера и штангу, после чего влетел в сетку.

Дмитрий Хохлов Главный тренер «Динамо» Во втором тайме физически нас не хватило. К сожалению, не все готовы 90 минут играть сейчас. Замены, которые мы сделали, не планировались. И Шуньич попросил замену, и Шиманьски мы менять не собирались. Я думаю, новички хорошо справлялись, пока были свежие. Пока 90 минут ни Нойштедтер, ни Филипп не готовы играть. Но события стали складываться таким образом, что они должны были провести всю игру. Мне понравилось, как мы начали играть сегодня. Не понравились ошибки: такие опытные игроки они не должны их совершать. Мы говорили о том, что игроки у «Локомотива» такого класса, что могут использовать каждую ошибку. Но, к сожалению, первый гол мы привезли сами себе.

"Динамо" очень агрессивно начало игру, а "Локомотив" почему-то выглядел робко. Нойштедтер с Шарлем Каборе перекрывали центр поля и вместе с Филиппом обеспечивали хорошее движение мяча. Н’Жье активно открывался слева, часто получал передачи и смело шёл в обводку, правда, эффективности действиям француза все-таки недоставало. Последний пас или удар в исполнении Н’Жье оставляли желать лучшего», — подчеркивает Романов.

Спаситель Крыховяк

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко заметил, как плохо «Локомотив» провел первый тайм. Тем не менее, он сумел отыграться еще до перерыва благодаря пенальти, который заработал Гжегож Крыховяк.

«Подопечные Юрия Семина долгое время пребывали в какой-то прострации после столь быстро пропущенного мяча. Атаки у красно-зеленых не было вовсе: то Смолов пасовал на десять метров чужому, то фланговые игроки портили все неоправданными продолжениями, и даже братья Миранчуки чаще путались в своих ногах и конечностях соперника, безнадежно теряя темп атаки.

Апофеозом неуклюжести игроков "Локомотива" стал эпизод минут за десять до перерыва, когда Гильерме, выбивая мяч из штрафной, угодил в голову Бенедикту Хеведесу. Благо для гостей, что рикошет получился нерезультативным, а то после такого мяча в свои ворота позора не оберешься!

Тем не менее, еще до конца первой половины "железнодорожники" сумели отыграться. Гжегож Крыховяк вовремя в чужой штрафной подвернулся под ногу Владимира Рыкова и рухнул на газон. Едва ли не половина состава бело-голубых рванула к арбитру Василию Казарцеву с характерным жестом — посмотри, мол, повтор! Ведь система VAR в этом туре работает на обоих столичных дерби. Однако питерский рефери, хорошо знакомый с технологией видеоповторов (он уже отработал несколько матчей в качестве руководителя видеобригады), даже не стал "смотреть кино". Видимо, аудиоподсказка убедила его, что 11-метровый действительно следует назначить.

Владимир Рыков Защитник «Динамо» Пенальти нам чуть подпортил игру. Я ногу убирал. Если посмотрели VAR, значит, пенальти был. Но я ноги убирал, не играл в соперника.

А вот пробивать сам удар с "точки" пришлось дважды. Семин перед первой попыткой осенил себя крестным знамением. Сначала Алексей Миранчук без проблем перехитрил Игоря Лещука, однако арбитр усмотрел ранее забегание в штрафную площадь других игроков "Локо". Во второй попытке молодой голкипер "бело-голубых" уже реагировал по удару, но Алексей не оставил тому шансов, мощно и точно пробив в левый от себя верхний угол», — замечает Мощенко.

Братья Миранчуки сделали подарок Семину

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев рассказал о зрелищности второго тайма, в котором братья Миранчуки и Рифат Жемалетдинов организовали победный гол в 600-м матче Юрия Семина в чемпионатах России.

«Первый тайм сложно было назвать скучным, но второй обе команды решили вообще провести без центра поля. Сразу после перерыва "Локомотив" бросился забивать, заставив хозяев прижаться к воротам. Главным героем у "Динамо" были уже не новички, а номинально запасной вратарь бело-голубых Лещук. Он парировал как минимум три сложных удара — от Антона Миранчука, Смолова и Жемалетдинова. Лещук играл так уверенно, что травмированный Шунин, который за матчем наблюдал из фан-сектора, может начать волноваться.

Практически на каждую атаку "Локомотива" хозяева отвечали своей. С одной лишь разницей, что до ворот мяч доходил значительно реже. Прекрасен был неутомимый Н’Жье: несмотря на огромное количество рывков по ходу игры, даже в концовке успевал убегать от Игнатьева, но, правда, забывал бить по воротам. А когда по ним бил тот же Филипп, хорош был Гильерме.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» «Динамо» больше владело мячом, выигрывало больше единоборств. В первом тайме они играли лучше. Я благодарен футболистам, которые правильно восприняли критику в перерыве и переломили ход игры во втором тайме. Матч был тяжелым и интересным. Мне вообще «Динамо» понравилось, особенно в первом тайме. Казалось, мы не выберемся из этой ситуации. Выбрались. Джорджевич провел слишком мало времени. После следующего матча можно будет о чем-то говорить. Джорджевич выполнял командные задачи — сохранить результат, бороться. Дальше все карты у него в руках. «Динамо» получило дополнительную поддержку за счет технических средств? Нам это не мешало. Наоборот, делало футбольное представление лучше. Я люблю такую обстановку, когда к матчу много внимания, ажиотаж на трибунах и даже агрессия против соперника. Поддержка в Грозном? Это разные вещи. Но и в Грозном я не видел ничего против футбола.

В таком дворовом футболе все же сказалась сыгранность "Локо". Братья Миранчук и присоединившийся к ним Жемалетдинов в концовке организовали подарок Семину — шедевральную комбинацию через центральную зону, которую блестяще завершил Антон Миранчук. Этот сумасшедший матч был обязан завершиться голом-красавцем. На то, чтобы отыграться, у "Динамо" не было ни сил, ни времени», — констатирует Рогулев.

«Динамо» нужен форвард

Иван Долинин в своем материале для rusfootball.info пришел к выводу, что «Динамо» стоит задуматься о покупке еще одного форварда.

«Любопытный парадокс — если до перерыва практически не было моментов, но было два гола, то после перерыва команды начали играть в атаке более креативно, но забить долгое время не могли.

Второй тайм вообще по качеству получился лучше первого. Футболисты элементарно стали действовать на более высоких скоростях. "Динамо", правда, по-прежнему выезжало преимущественно на активности Филиппа и Н’Жье. Эти парни были хороши, но им, очевидно, не хватало классного нападающего в партнерах.

Максимилиан Филипп Нападающий «Динамо» Это была хорошая игра, особенно в первом тайме. Мне давалась игра, пока были силы. Создали много моментов. Вообще, считаю, что «Динамо» должно было забивать еще один мяч. Но во втором тайме у меня начались небольшие проблемы с физической формой. Пока не готов играть все девяносто минут. Но все нормально, скоро буду готов на сто процентов.

Роману Орещуку все еще приходится говорить о том, что до закрытия трансферного окна таковой будет приобретен. Пока же 'Динамо' остается неспособным вернуться на победный путь», — считает Долинин.

Уставший «Локомотив»

Станислав Горин в своем блоге для Soccer.ru указал на то, что «Локомотиву» ни в коем случае нельзя расслабляться.

«Пенальти, штрафные и комбинации от братьев Миранчуков это плюс, но Игнатьев и Идову в обороне ошибались, а Федор Смолов не выделялся в атаке, хотя ему подвезли конкурента в лице Джорджевича для мотивации. "Локомотив" мог не наиграть на победу по такому дерби. И особенно удивило, что второй тайм прошел под девизом "родились уставшими".

С минуты 70-й появились ошибки, которые характерны для 110-120 минут, когда все ждут пенальти и ползают полем. Темпа поединку не хватало, поскольку почти все участники матча набегались намного быстрее, чем рассчитывали тренеры. Не упрек, но констатация — видать, в середине августа функционально команды в точке, когда нельзя требовать большего.

Семина никто в отставку не отправит, а "Локомотив" теперь на втором месте — поравнялись с "Краснодаром", но на команду из Лиги чемпионов по качеству игры не похожи. А календарь-то у Юрия Павловича зловещий. Сначала "Краснодар" и "Ростов", а потом "Сочи" и "Оренбург". И вы знаете, за кого будут рубиться середняки в матче с конкурентом 'Зенита'. Так что вымученная победа с "Динамо" не повод расслабляться, хотя повод похвалить братьев Миранчуков.

Брайн Идову Защитник «Локомотива» Эмоциональная игра, московское дерби. Хотелось победить и порадовать фанатов. Во втором тайме были близки к голу, Лещук тащил, но мы смогли забить в конце. Выстояли, победили. Берем очки в важном матче. Хорошо, что получилось поздравить Семина победой. Теперь понятно, почему он зарядил нас в перерыве хорошим тоном. Мы проснулись, вышли на второй тайм заряженными. Игра пошла без центра поля. Конечно, наелся в контратаках. Нужно продолжать на этой мажорной ноте.

Даже в матче, где игра у них в целом не получилась, молодые хавбеки нашли моральные силы, чтобы идеально сработать в завершении», — пишет Горин. 0