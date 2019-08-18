Скандальное судейство затмило результат матча в Петербурге

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура чемпионата России. Встреча завершилась без забитых голов. Отметим, что санкт-петербургский клуб впервые в этом сезоне не смог распечатать ворота соперника. Грозненцы играли в меньшинстве с 7-й минуты, когда красную карточку за фол последней надежды получил защитник Ризван Уциев.

Без Мбенга и Малкома

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко фиксирует вынужденные перетасовки в состава обеих команд, вызванные травмами и дисквалификациями.

«Правда, решение этой задачи для гостей осложнялось отсутствием нападающего Аблае Мбенга, удаленного в матче предыдущего тура против "Спартака". Наставнику "Ахмата" Рашиду Рахимову пришлось выдвигать на передний край атаки Бернарда Беришу, которого из глубины поля поддерживал Олег Иванов, а в середине поля чуть выше чистого опорника Антона Швеца расположились Глушаков и Исмаэл Силва.

У наставника "Зенита" Сергея Семака тоже не все было гладко с составом. Травмы Себастьяна Дриусси и Малкома оказались куда более серьезными, чем считалось изначально. И в коротком телеинтервью перед игрой Семак даже обмолвился о полугодичных сроках восстановления обоих легионеров, хотя ранее речь шла о трех-четырех неделях».

Быстрое удаление

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что судья матча принял очень спорное решение уже на первых минутах встречи.

«Шла только седьмая минута, а в матче уже произошел ядерный взрыв. Ерохин почти убежал один на один с голкипером, но в последний момент был сбит Уциевым. Арбитр Алексей Матюнин тут же свистнул и показал капитану "Ахмата" красную карточку, а в это время подхвативший мяч Азмун завершил начатое. "Газпром Арена" заревела, иранец побежал праздновать... Но Матюнин был строг и назначил штрафной за фол последней надежды.

Редко бывает, когда судью атакуют сразу с двух сторон. Но сейчас произошло именно это. "Ахмат" настаивал на том, что фола не было не было. "Зенит" — на том, что следует засчитать гол. ВАР в этом туре до Невы не доехал, так что Матюнину пришлось полагаться лишь на увиденное им самим и на собственные знания правил игры. К мячу подошел Ракицкий, но ему удобнее исполнять удар чуть подальше — он попал в стенку».

«Зенит» на минималках

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов не впечатлен игрой «Зенита», но хвалит новичка питерского клуба Алексея Сутормина.

«На данный момент постчемпионский "Зенит" — это чемпионский "Зенит" "на минималках". Либо команда играет с мощнейшим запасом и осознанием собственного превосходства, либо ее натаскивают под мощнейший рывок в групповом турнире Лиги чемпионов, либо, что вероятно, и то, и другое вместе.

Даже после быстрого удаления Ризвана Уциева сине-бело-голубые не спешили нагнетать. Терпеливо дожидались, когда соперник вымотается сам, и провели по-настоящему мощную затяжную атаку с долгим розыгрышем мяча лишь в две компенсированные к первому тайму минуты.

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Алексею Сутормину не досталось места в стартовом составе даже несмотря на травмы Дриусси и Малкома. На флангах сыграли Эмилиано Ригони и Александр Ерохин, а в перерыве вместо Игоря Смольникова вышел Юрий Жирков. Во фланговой активности преуспел в первую очередь Ерохин, к чьему появлению на левом крыле атаки сине-бело-голубых "Ахмат" оказался подготовленным слабее всего.

Ерохин немного напоминал Себастьяна Дриусси постоянным стремлением к поиску неожиданных зон и отличными действиями в подыгрыше. Именно на нем заработал удаление Ризван Уциев на 7 минуте встречи.

Экс ростовчанин играл в касание, вырезал мяч шведой и создал один из самых опасных моментов в первом тайме, едва не забросив мяч за шиворот Виталию Гудиеву ударом с левого угла штрафной. Кроме того, Ерохин успел отметиться и справа, предоставив Эмилиано Ригони возможность потерзать Андрея Семенова, занявшего место Уциева при игре вдесятером».

Ракицкий и Иванович идут вперед

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает успешную оборонительную игру «Ахмата», с которой не смог справиться питерский клуб.

«Имея численный перевес, чемпион всё равно владел большим преимуществом и создавал моменты. Первый тайм "Зенит" выиграл по владению мячом 60% на 40%, а по ударам — 9:4 (в створ — 3:0). Одним из ходом Сергея Семака по взлому обороны "Ахмата" стали резкие рывки вперёд центральных защитников — Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича. Тем не менее у хозяев были проблемы с решениями в чужой штрафной или с последним пасом. Показалось, что в целом зенитовцы чуть-чуть снизили концентрацию при игре 11 на 10.

Интересное решение Семака в перерыве. — замена Игоря Смольникова на Юрия Жиркова. Направо перешёл Дуглас Сантос. С одной стороны, хозяева остались без правоногого игрока, который мог бы делать кроссы в штрафную, однако врывания бразильца через полуфланги и центр давало команде Семака больше возможностей для розыгрыша. Один из лучших моментов был как раз у Дугласа, пробившего из-за штрафного.

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"Ахмат" успешно применял офсайдную ловушку, сорвав таким образом несколько опасных атак сине-бело-голубых. Впрочем, в начале второго тайма бригада Матюнина, похоже, ещё раз ошиблась, отменив гол Ригони. Положение вне игры выглядело очень сомнительным. Судьи выслушивали о себе не самые приятные слова с трибун».

Цирк на последних минутах

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой удивлен скандальной концовкой матча, к которой привели действия арбитра.

«В концовке матча главный судья вновь оказался на первых ролях. Уже в компенсированное время после потасовки в штрафной "Ахмата" арбитр раздал по карточке игрокам каждой из команд, только вот в составе "Зенита" второй горчичник получил Ярослав Ракицкий, уже отметившийся в протоколе ещё в первом тайме. Удивительно, но Матюнин в кипящем котле эмоций совершенно забыл об этом и не выписал защитнику "Зенита" красную карточку.

А вскоре после этого эпизода Матюнин дал свисток и завершил матч. Теперь уже закипели игроки "Зенита", которые посчитали, что арбитр добавил к основному времени слишком мало. Анатолий Тимощук ещё долго показывал судье собственный секундомер, но вряд ли бы что-то изменилось, учитывая насколько беззубо "Зенит" действовал в атаке предыдущие 90 минут.

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Питерцы сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице, только теперь "Краснодар" отстаёт от лидера уже всего на одно очко. Похоже, что оторваться от преследователей "сине-бело-голубым" пока не удастся».

Матюнин опять не справился

Автор «Соккер Ру» считает, что не первый раз в этом сезоне провальное судейство испортило отличный матч.

«А возмущает сам факт, что снова и вновь рефери не справился. В ключевом эпизоде должен был поступать иначе — Ерохин и Уциев не были единственными у ворот, потребности в остановке игры не было, стоило дать доиграть, но уже на седьмой минуте перечеркнули саму возможность увидеть нормальный равный бой. Дзюба прав после матча — "Зенит" сам виноват, что не выиграл, но VAR нужен на каждой игре, поскольку судьи не справляются. Причем есть случаи, когда обе стороны могут развести руками от недоумения.

И "Ахмат" недоволен, и "Зенит" — тоже. И сторонние зрители, поскольку фаворит с Ерохиным и Ригони на флангах, с традиционной слабой игрой Смольникова, необычно вялой работой Барриоса и Оздоева и не лучшим матчем от Дзюбы и Азмуна нарывался в равных составах на куда большие неприятности, чем ничья 0:0. Ведь "Ахмат" не был готов плохо, просто лишился права на смелые выпады или стандарты, которыми обычно и добивал "Зенит" в удачных матчах.

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Так что испорчена игра и тех, и других, сравнить соперников не получилось — в неравных составах петербуржцы получили фору, которой не воспользовались, а в равных могли получить гол Азмуна, но рисковали пропустить в ответ. И так, и эдак возвращаемся к Матюнину и его бригаде. Жаль, что арбитр, у которого давние счеты с "Зенитом" — Халк обвинял в расизме, а РФС не нашел подтверждений, не смог показать класс. И еще хуже, что такого судейства на старте сезона с лихвой».

Егорова — в отставку!

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков гневно обрушивается на российский судейский корпус и на его руководителя.

«Товарищ Егоров? Александр Анатольевич? Вы руководите судейским корпусом РФС? Пожалуйте в отставку. И скорее желательно. При вашем "руководстве" арбитры в РПЛ судят так, что вообще понять ничего невозможно. То ли они пьяные. То ли вы пьяный, когда их назначаете. Потому что на трезвую голову объяснить, что они творят, когда судят, не представляется возможным.

Я не буду в этой заметке перечислять все "чудачества", которые происходят в нашей премьер-лиге благодаря судьям — для этого не хватит памяти на компьютере. Просто, уважаемый Александр Егоров, пересмотрите матчи последнего тура.

Объясните, если вы вообще способны что-то объяснить, что вам по должности вообще-то полагается: почему, например, не был назначен пенальти на Антоне Заболотном в матче "Оренбург" — "Сочи", когда его снес в штрафной защитник Сергей Терехов? Почему сегодня, в матче 6 тура РПЛ, не был назначен пенальти в ворота "Тамбова" за игру рукой его игрока в штрафной, когда атаковал "Краснодар"?

Или почему арбитр матча "Зенит" — "Ахмат" не засчитал гол Сердара Азмуна в начале матча, чем сразу испортил игру? Почему во втором тайме отменили гол Эмилиано Ригони — разве там было вне игры?...

Это только один тур, всего три матча».

Егоров должен наказать Семака и Дзюбу!

Колумнист Sport24 Максим Алланазаров выступает с противоположной позиции, призывая руководителя судейского корпуса вступиться за своих подопечных.

«Матч между "Зенитом" и "Ахматом" закончился нулевой ничьей и очередным скандалом с участием судей. Арбитр Алексей Матюнин принял несколько резонансных решений, чем навлек на себя гнев уважаемых жителей культурной столицы — Артема Дзюбы и Сергея Семака. После игры главный тренер и капитан "Зенита" не стеснялись в выражениях, Дзюба назвал работу судей позором, а самого Матюнина — "героем". Семак был не так аккуратен и перед камерой оттащил своего помощника Вильяма Оливейру от Матюнина со словами "не надо с этими козлами разговаривать".

В сложившейся ситуации Егорову совершенно нечего терять, а значит, он обязан добиться наказания Семака и Дзюбы. Не защитить людей, с которыми работаешь, нельзя.

По сути Семак и Дзюба мало чем отличаются от людей в Грозном, которые уже ни раз выкрикивали оскорбления в адрес арбитров прямо по ходу матчей по громкой связи. Российские судьи в последнее время превратились в главный объект для атак в нашем футболе. К примеру, бедный Сергей Карасев, в последний момент заменивший из-за травмы арбитра дерби "Спартак" — ЦСКА Алексея Еськова, мгновенно стал виновником всех неудач красно-белых, даже не успев выйти на поле — якобы он будет подсуживать гостям.

Защитив арбитров от нападок игроков и тренеров и добившись дисквалификации Семака и Дзюбы, Александр Егоров может хоть как-то оправдать свое пребывание на посту руководителя отечественных судей. Если наказания нападающему и тренеру "Зенита" за длинный язык не последует, РПЛ можно смело переименовать в КПЛ — козлиную премьер-лигу. Вы бы хотели иметь отношение к такому турниру? Я точно нет». 0