Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»

«Спартак» нанес поражение «Туну» (2:1) в ответной игре в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы. На седьмой минуте Стефан Гларнер вывел гостей вперед, однако голы Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле на 52-й и 58-й минутах принесли красно-белым волевую победу. Московский клуб стал победителем этой пары и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Спартаковская ротация

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает вынужденные изменения в составе московского клуба по сравнению с матчем против «Ахмата».

«На данный момент у красно-белых сложилась близкая к идеальной кадровая ситуация, когда оборонительная линия и пара опорников остаются неизменными от матча к матчу, а в группе атаки происходит вынужденная, но весьма уместная ротация.

Ведь Гус Тил и Джордан Ларссон в третьем квалификационном раунде Лиги Европы не включены в заявку команды, значит, могут спокойно вливаться в новый коллектив в недельном цикле игр РПЛ. А Эсекиэль Понсе после удаления в дерби с "Динамо" наоборот получил трехматчевую дисквалификацию на внутренней арене, и следовательно, должен выкладываться на 120 процентов в еврокубке.

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Параллельно набирает кондиции и Резиуан Мирзов. Неделю назад против "Туна" в Швейцарии вингер уже выходил в стартовом составе и успел принести реальную пользу, фактически организовав первый гол (кстати, забитый Понсе). Но очень интересно, когда бывший формальный игрок "Ростова" и лидер прошлогоднего "Арсенала" сможет выдерживать на поле весь матч».

Обескураживающее начало

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко отмечает, что красно-белые начали встречу более чем неудачно.

«Игре предшествовала минута молчания — в память об известном болельщике Алексее "Бахыте". В фанатском сообществе он был личностью легендарной — более полутысячи выездов с разными командами любимого клуба говорят сами за себя. Последний, в Грозный, стал для Алексея последним: в среду утром "Бахыт" скончался от полученных в ДТП травм. Ему было всего 33…

То ли предматчевая церемония угнетающе подействовала на хозяев, то ли исход первого матча чересчур расслабил, дебют они проспали. И получили кошмар наяву. Гостям хватило шести с чем-то минут, чтобы превратить проходное вроде бы мероприятие в реально интригующее действо. Спартаковцы не раз и даже не два могли пресечь голевую атаку "Туна", но все, кто мог — все "накосячили". Жиго с Ещенко вдвоём не смогли "съесть" одного соперника на фланге, Гулиев с Айртоном — вынести мяч. Бразилец вдобавок не успел накрыть Гларнера.

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Максименко только и оставалось, что развести руками, сквозь зубы ругнуться и топать за мячом в ворота. Это так по-спартаковски: самостоятельно создать себе сложности, чтобы героически их преодолевать».

Шюррле просит поддержки

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев выделяет немецкого новичка «Спартака», отдельно подчеркивая его настрой и отношение к делу.

«К середине первого тайма злость сменилась отчаяньем. На поле происходила какая-то каша, и уже на 35-й минуте болельщики зажгли фонарики и начали петь традиционную песню про Москву — обычно это происходит во второй половине матча. К тому моменту "Спартак" уже проигрывал: у Гларнера получился шикарный удар из-под защитника в дальний левый угол.

Красно-белые пропустили по делу: у хозяев поначалу не получалось вообще ничего. Обострять пытались только Айртон и Шюррле. Бразилец дважды подключался по своему левому флангу, но никак не мог найти общий язык с Мирзовым.

Немец бабахнул метров с 20 в "девятку" — Февр с трудом перевел мяч в перекладину. Грустнее всего у "Спартака" было в центре поля. Гулиев терял мяч в каждом втором моменте, ошибаясь даже в передаче на два метра, Зобнин, подключаясь к атакам, не мог попасть в створ в упор.

К концу тайма пытавшийся что-то сделать с бессилием "Спартака" Шюррле побежал к тренерской скамейке. Немец, общаясь с Сергеем Кузнецовым, активно жестикулировал: мол, давайте все вместе будем играть в давление. Старший тренер в тот же момент "напихал" стоящему рядом Мирзову, призвав помогать партнеру».

Ошибка Февра и момент истины Мирзова

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов радуется тому, что после перерыва «Спартак» пришел в себя и сумел переломить ход матча.

«В раздевалке напрашивался тренерский разнос с полётами бутс, но есть мнение, что нынешний "Спартак" такой опции лишён. Неизвестно, что и как Кононов говорил в перерыве, но во втором тайме футболисты всё-таки решили заняться делом.

Выразилось это даже не в самой голевой атаке, которую вы и так помните, а в том, как Бакаев отработал в оборону перед её началом. С его отбора и паса начался уже подзабытый нами элемент — забег Зобнина с продвижением мяча.

Что же касается концовки голевого эпизода, то во втором матче подряд своих ребят "сплавляет" голкипер. Февру должно быть неловко смотреть в глаза партнёрам, которые бегают и борются, чтобы потом он всё испортил.

Второй гол "Спартака" получился до безобразия простым, как прямая линия, по которой Мирзов дотащил мяч до штрафной. Вот так, вообще не меняя направления, нельзя не потерять мяч даже на уровне сложности "новичок" в FIFA, но Резиуану по милости швейцарских защитников это удалось в реальном матче Лиги Европы. По празднованию гола стало ясно, насколько для Мирзова важен этот гол, пусть и не он его забил».

Максименко — герой матча

Автор Sport24 Ярослав Кулемин хвалит спартаковского вратаря, благодаря которому красно-белые не рассыпались после быстро пропущенного гола.

«Относительное благополучие было нарушено уже на шестой минуте после очередной ошибки обороны. Было интересно, как "Спартак" отреагирует на такое. В памяти стали всплывать картинки из прошлого: "Легия", "Санкт-Галлен", АЕК… Последние 10 лет "Спартака" в еврокубках — это история боли с редкими всплесками вроде четвертьфинала Лиги Европы — 2011.

Мирзов бесцельно утыкался в защитников, Понсе привычно потерялся, командная игра не клеилась. А за оборону было по-прежнему неспокойно. Казалось, что вот-вот рванет, и лучшее, что мог сделать "Спартак", — не тянуть с отыгрышем, ведь следующий гол ставил его в совсем уж неудобное положение.

— Помните, их тренер говорил: мы хотим сделать сенсацию? Эта команда хорошо готова физически, хорошо выбегает в атаки, и мы готовились к ней сразу после Грозного. Но, может быть, наши игроки не ожидали такого настроя от соперника, первый гол их разозлил, — говорил потом Кононов, благодаривший команду за характер.

Кроме характера, нужно благодарить Максименко, дважды спасавшего после выходов один на один. Сразу вспомнилось, что в интервью "КраСаве" Шюррле отмечал именно Александра — при очевидных проблемах на выходах этот парень заслужил быть первым номером "Спартака". На фоне неприятной истории в Оренбурге (тогда тренер фактически обвинил молодого кипера в проигрыше, стоившем команде четвертого места) особенно».

Матч с «Туном» подкинул больше вопросов, чем дал ответов

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что победа получилась не слишком простой и обнажила проблемы «Спартака».

«Вроде бы немало положительных моментов. Но в единую цельную картину они не складываются. Чувства превосходства — такого, какое присутствовало в матче с "Ахматом" — нет. Скорее даже наоборот.

Потому что это "Тун" — команда весьма и весьма среднего уровня. Потому что были совершенно чудовищные первые 45 минут. Потому что много провалов в обороне — швейцарцы поразительно легко находили решения в атаке и появлялись на ударных позициях. И здесь, кстати, претензии защитникам нужно предъявлять далеко не в первую очередь.

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Больше вопросов к общекомандной работе в целом и Зобнину с Гулиевым в частности — пара центральных полузащитников "Спартака" в попытке накрыть соперника на его половине поля часто безосновательно выбрасывалась вперед, оставляя игрокам "Туна" уйму свободного пространства.

Тут закрадывается такой вопрос: может быть, в Грозном классные новички и примкнувший к ним Бакаев просто решили все сами по себе? Исключительно на индивидуальном мастерстве? Сейчас же, когда Тила и Ларссона не было, а Бакаев, похоже, эмоционально перегорел после двух дублей подряд, пришло время тренерских решений и общекомандной работы. И появились проблемы. Не вырони бедолага Февр мяч после удара Шюррле, в концовке начался бы нервяк, который обычно ничем хорошим для наших клубов не заканчивается».

Стыдно играть вторым номером

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров стыдит «Спартак» за осторожную игру против сильно уступающего в классе соперника.

«Для начала Олег Кононов должен спросить у себя и команды: как можно в матчах с соперниками уровня "Туна" играть вторым номером? На своем стадионе! Уму непостижимо. Неужели минимальная гостевая победа в первой встрече настолько расслабила? Вместо того, чтобы сразу поставить на место швейцарцев, москвичи отдали мяч и закономерно пропустили.

Безусловно, проще убегать в контратаки, особенно при таких исполнителях, как Бакаев, Шюррле и Понсе. Но в таком случае стоит выкинуть в мусорную корзину разговоры о каком-то величии, об установке играть на победу с любым соперником. Видимо, и с ЦСКА будет то же самое. Но если "Тун" позволил отыграться, то армейцы вряд ли дадут красно-белым самим вытащить себя за волосы из болота.

Матч с "Туном" в очередной раз доказал, насколько "Спартаку" не хватает высококлассного опорника. Такого, как Вильмар Барриос у "Зенита". Гулиев и Зобнин не справляются. Они не имели права позволять швейцарцам дважды выходить один на один с Максименко. Это были в первую очередь ошибки именно опорной зоны, а уже потом центральных защитников.

Вспомните, как защищался Зобнин в моменте из второго тайма: широко расставив ноги, между которых мяч и прошел. А как выбросился Гулиев? Он же постоянно опаздывает, как дровосек рубит топором своего оппонента. "Семерка" "Туна" затерзала красно-белых».

Отсутствие фланговых связок

Автор «Соккер.ру» Александр Чистяков после матча насчитал пять серьезных претензий к тренеру «Спартака», одной из которых стала плохая фланговая играл.

«Недовольство фланговой игрой сопровождает всю работу Кононова в "Спартаке". Ломовицкий получил достаточно шансов, но от него не дождались результативных действий, как и от Ташаева, Мельгарехо забраковали, Мирзов пока вообще не выглядит футболистом, который может принести "Спартаку" пользу.

Есть надежда на Бакаева, который на прошлой неделе забил четыре мяча, но у него за спиной Андрей "50%, а иногда и больше брака" Ещенко, хотя на позиции правого защитника все ждали Рассказова. Слева в обороне стабильно выходит Айртон, но бразилец часто ходит в атаку сам по себе, да и постоянным партнером по флангу тренерский штаб его не наградил.

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Связка с Мирзовым смотрится особенно феерично, ведь оба футболиста нацелены на дриблинг, а не на взаимодействие на этапе продвижения мяча в атаку. В итоге, сильной фланговой игры у "Спартака" Кононова нет как класса, и это еще одна непростительная недоработка». 0