Ветер перемен Вальверде, зависимость от Месси и нестареющий Адурис

1. Нестареющий Адурис

Арицу Адурису — 38 лет. Он уже не может проводить на поле много времени. Он вышел на замену за две минуты до окончания основного времени матча. Идея тренера, судя по всему, заключалась в том, чтобы удержать мяч, сохранить для «Атлетика» ничью, а также, возможно, создать некоторые трудности для «Барселоны» в верховой борьбе. Но в первую очередь тренерский штаб хотел, чтобы Адурис привнес лидерство и спокойствие.

Но вот в чем дело. Адурис — не типичный ветеран. Когда ему исполнилось 30, на его счету было 54 гола. С тех, как он достиг возраста, который, как правило, связан с регрессом футболистов, Адурис забил невероятные 159 мячей. С возрастом он каким-то необъяснимым возрастом стал лучше. И этот, заключительный для себя сезон, он начал самым лучшим из возможных способов.

Ариц Адурис twitter.com/athleticclub

Еще раз — он вышел на поле на 88-й минуте. Это не была замена, направленная на то, чтобы попытаться выиграть матч. Но угадайте что? После навеса с фланга от правого защитника Капы Адурис не начал думать о том, чтобы попытаться придержать мяч и убить какое-то время. Он нанес фантастический удар боковыми ножницами, забив ошеломляющий гол. Он забил победный мяч в ворота действующих чемпионов через минуту после своего выхода на поле.

Если этот сезон — его прощальный тур, то Адурис начал его потрясающим фейерверком.

2. Ветер перемен в «Барселоне»

Одной из главных претензий в адрес Эрнесто Вальверде за время его работы в «Барселоне» было то, что тренер не хотел предоставлять отдых своим ключевым игрокам. Сколько бы минут ни наиграли звезды команды, Вальверде все равно ставил их в состав. В основном это касается Ивана Ракитича и Луиса Суареса, но и Серхио Бускетс с Жорди Альбой также почти не пропускали матчей.

Луис Суарес globallookpress.com

Но, о чудо, Вальверде стартовал в Ла Лиге (причем в одном из самых сложных выездов для команды) без Ракитича и даже без Бускетса. В центре поля с первых минут игру начали Френки де Йонг, Серджи Роберто и Карлес Аленья. Затем в середине первого тайма травму получил Луис Суарес, и его пришлось заменить на Рафинью. Появилось ощущение, что в «Барселоне» подул ветер перемен.

В перерыве Вальверде заменил Аленью на Ракитича. Так что пока это все же лишь ветер перемен, а не буря революции. Но на «Камп Ноу» все меняется, хоть и медленно. Есть признаки того, что Вальверде учится на своих ошибках.

3. Иньяки Уильямс — ограниченный футболист

Ранее на этой неделе Иньяки Уильямс заключил новый невероятный девятилетний контракт с «Атлетиком». В результате подписания соглашения форвард будет связан с родным клубом до 2028 года. Разве что, если кто-то не захочет выплатить за него отступные в размере 135 миллионов евро.

Продление контракта с Уильямсом прошло на фоне интереса со стороны некоторых топ-клубов (главным образом — «Манчестер Юнайтед»). Но матч против «Барселоны» показал на что, способен Иньяки, и почему предлагать такой длительный контракт (и наверняка большие деньги) такому игроку — это большой риск.

В первом тайме каждое его касание выглядело опасным для соперника. Уильямс, обладая невероятной скоростью и фантастическими инстинктами, просто терроризировал «Барселону». Он вовремя открывался под передачи и был главным действующим лицом «Атлетика», который выглядел лучше соперника на старте матча.

«Атлетик» — «Барселона» globallookpress.com

Но после перерыва, когда его команда действовала в более закрытом стиле, мы увидели ограничения, которые есть у Уильямса. В ситуациях, когда «Атлетик» не играет агрессивно, он может просто раствориться на поле. И когда вы столь многое поставили на одного игрока — это является реальной проблемой.

4. «Барселоне» нужен нападающий

«Барселона» подписала Антуана Гризманна за 120 миллионов евро. Тем не менее, матч против «Атлетико» показал, что им по-прежнему нужен еще один форвард. Несмотря на колоссальные траты на Гризманна и его соотечественника Усмана Дембеле, Вальверде на «Сан-Мамесе» был вынужден прибегнуть к услугам Рафиньи и юного Карлеса Переса.

Окей, эта ситуация была вызвана травмой Лео Месси и травмой Луиса Суареса, полученной им уже во время матча. Но им обоим по 32 года. Суарес носится по полю так, что травмы в этом возрасте станут его постоянным спутником. Месси и Суарес — половина атакующей мощи команды, когда в составе нужно заполнить три позиции. Это очень небрежно со стороны клуба.

Так что форвард нужен. Летом «Барселона» продала яркого бразильца Малкома, что было совсем необязательным. Возможно, гонка за Неймара — это не просто гонка за рыночными возможностями, а еще и очевидная потребность команды.

5. Зависимость от Месси и Бускетса

Наблюдение за «Барселоной» без Лео Месси и Серхио Бускетса может напоминать другую реальность. Даже этим вечером, когда Френки де Йонг выглядел в высшей степени уверенным, собранным и адаптированным, «блаугранас» все равно действовали медленно и вяло. Мяч не двигался с тем темпом, с которым должен был, особенно в атакующей трети поля.

Новичок команды Антуан Гризманн во втором тайме был практически изолирован, толком не встречаясь с мячом. Он просто наблюдал за тем, как полузащитники перепасовываются и не мог похвастаться тем, что делает Месси, который находит возможности найти зоны или раскрыть даже самую плотную оборону.

Антуан Гризманн globallookpress.com

А у полузащиты не было того контролем над темпом, который может предложить Бускетс и благодаря которому появление шансов в атаке является неизбежным.

Что бы ни случилось в этом сезоне в дальнейшем, в больших матчах «Барселоне» просто нельзя обходиться без Месси и Бускетса. Иначе их ждет еще много таких пинков, как тот, который они только что получили в Бильбао. 0