От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла Лиги

«Барселону» усилит новый дуэт... и Неймар?

После уверенных побед в двух последних чемпионатах (11 очков перевеса над ближайшим преследователем в прошлом сезоне и 14 очков — в сезоне 2017-2018) «Барселона» освежила свой состав парой дорогостоящих подписаний.

Многообещающий нидерландский полузащитник Френки де Йонг прибыл из «Аякса» за 75 миллионов евро, чтобы усилить полузащиту, в которой Серхио Бускетс и Иван Ракитич уже начинают поглядывать на свой возраст. За 120 миллионов евро «Барселона» заполучила в свои ряды чемпиона мира Антуана Гризманна из «Атлетико», чтобы усилить атаку команду и создать конкуренцию для стареющего Луиса Суареса.

Но, как бы там ни было, а самый громкий трансфер еще, может быть, впереди — если Неймар все же вернется из Парижа два года спустя после своего скандального ухода. В обратном направлении может отправиться Филиппе Коутиньо.

Неймар globallookpress.com

Трудно понять, как главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде смог бы использовать все свои атакующие опции, если бы Неймар вернулся в команду. Квартет в лице Неймара, Гризманна, Суареса и Лео Месси в стартовом составе был бы слишком смелым и невероятным. Таким образом, одному из них, вероятно, пришлось бы сесть на скамейку. А ведь еще есть игрок сборной Франции Усман Дембеле.

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Хотя президент «Барселоны», похоже, настроен на то, чтобы заполучить Неймара, каталонскому клубу, возможно, будет лучше оставить бразильца в Париже. Таким образом, Гризманн мог бы играть слева в атаке, Суарес — в центре, а Месси — справа. Плюс есть универсал Дембеле для ротации.

Независимо от того, каким будет состав «Барселоны» на момент закрытия трансферного окна, сезон для «Барселоны» пройдет с мыслями о возвращении превосходства на евроарене после катастрофических вылетов от «Ромы» и «Ливерпуля» в последние два сезона.

«Барселоне» придется соблюдать жесткий баланс между внутренними турнирами и стремлением к успеху в Лиге чемпионов. И попытки подписать Неймара несомненно направлены на то, чтобы сформировать состав, который обладает атакующей силой мирового класса, способной сыграть свою роль следующей весной.

Это может привести к риску разбалансировать команду, но «Барса» все равно остается главным претендентом на еще один чемпионский титул.

Сможет ли Фелиш вдохнуть новую жизнь в «Атлетико»?

«Атлетико» два прошлых сезона завершал с серебряными медалями чемпионата Испании. Сейчас у Диего Симеоне, который работает с командой уже восемь лет — капитальный ремонт. И это не может не интриговать.

Уход Гризманна в «Барселону» был компенсирован приобретением теперь уже третьего самого дорого футболиста в истории — португальского вундеркинда Жоао Фелиша. Он был куплен у «Бенфики» за 126 миллионов евро и уже успел принести команде победу своим голом в матче Международного кубка чемпионов против «Ювентуса».

Жоао Фелиш globallookpress.com

Переход Гризмана вызвал предположения, что Симеоне начнет играть в более атакующий футбол, отойдя от своей стратегии «Защита превыше всего». В расположении тренера теперь, кроме Фелиша, есть Диего Коста, Альваро Мората, Тома Лемар и Родриго Морено — новичок из «Валенсии».

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Но на самом деле успех «Атлетико» в новом сезоне будет в значительной степени зависеть от того, сможет ли Симеоне выстроить солидную игру в обороне, у которой появилось новое лицо после ухода Диего Година, Хуанфрана и Филипе Луиса.

В защитной линии команды появился англичанин Киран Триппьер, которому предстоит адаптироваться к требованиям Симеоне. И наблюдать за этим в следующие несколько месяцев будет очень интересно. Фуллбэки, которые выдвигаются вперед, чтобы помогать узко располагающимся игрокам центра поля, всегда были отличительной чертой Симеоне. Поэтому у экс-игрока «Тоттенхэма» есть все шансы засиять в «Атлетико».

Футболист сборной Испании Марио Эрмосо, молодой бразильский левый защитник Ренан Лоди и экс-полузащитник «Реала» Маркос Льоренте также присоединились к «Атлетико». И если Симеоне удастся внедрить их в игру команды, то «Атлетико» вполне может стать главной силой в Испании.

Зидан уже под давлением?

У «Реала» было насыщенное лето. Зинедин Зидан пытается вывести команду из депрессивного состояния, в котором она оказалась, потерпев 17 поражений под руководством трех разных тренеров во всех турнирах прошлого сезона.

Предсезонные матчи «Реала» включали в себя поражение со счетом 3:7 от обновленного «Атлетико». И у Зидана, похоже, пока нет конкретной идеи касательно стартового состава или предпочитаемой тактики. В паре матчей он даже экспериментировал, пытаясь играть по схеме 3-5-2, к которой практически никогда не обращался ранее.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Это лето точно не было счастливым для Зидана, которого расстроило то, что клубу не удалось осуществить трансфер Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» и избавиться от Гарета Бейла. Трудно избежать ощущения, что французский тренер уже находится под давлением еще до старта Ла Лиги.

Несмотря на то, что в свой первый приход Зидан принес «Реалу» трофеи, сейчас многие сомневаются в его тактических способностях и способности работать с командой в переходный для нее период. Ответы на эти вопросы будут полностью даны в течение следующих нескольких месяцев.

Ключевую роль в «Реале» будет играть Эден Азар — независимо от того, будет ли он действовать на левом фланге или же как второй нападающий рядом с Каримом Бензема или другим новичком Лукой Йовичем. У Зидана есть возможность еще больше отказаться от услуг своей старой гвардии, предоставляя игровое время молодым вингерам Винисиусу Жуниору, Родриго Гоэсу, Браиму Диасу и Такефусе Кубо, защитникам Ферлану Менди и Эдеру Милитао, а также хавбеку Федерико Вальверде.

Картину омрачает возможное подписание Неймара. Президент «Реала» Флорентино Перес стремится бросить вызов «Барселоне» в попытке забрать бразильца из ПСЖ. Как Неймар и Азар будут уживаться в одной команде — это еще одна захватывающая сюжетная линия от команды, с которой и без того скучать не приходится.

Новое лицо в топ-четверке?

На юге Испании, в Севилье — пожалуй, самый страстный футбольный город в Испани. В прошлом сезоне «Севилья» (36052) и их соседи «Бетиса» (44 142) на двоих собрали среднюю посещаемость матчей свыше 80 человек. Неплохо как для города с населением менее 700 тысяч человек.

Оба клуба летом сменили главных тренеров. «Севилья» предоставила шанс (возможно, последний) возродить карьеру экс-тренеру «Реала» и сборной Испании Хулену Лопетеги. А возвращение легендарного спортивного директора Мончи после его неудачного периода в «Роме» привело к сумасшедшей активности на трансферном рынке.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

В распоряжении у Лопетеги есть одиннадцать новых игроков. Наиболее важным из них может оказаться плеймейкер из «Порту» Оливер Торрес. Он был большой звездой на молодежном уровне, став в 2012 году чемпионом Европы U-19 под руководством Лопетеги. И теперь у него Торреса есть идеальный тренер для того, чтобы прогрессировать.

«Бетис» также получил нового главного тренера. Руби пришел в команду из «Эспаньола». Но в целом для клуба это лето было неспокойным. Легенда клуба Лоренцо Серра Феррер покинул пост вице-президента после внутреннего конфликта. Затем клуб покинули Джованни Ло Чельсо, который перешел в «Тоттенхэм», Джуниор Фирпо, который отправился в «Барселону» и вратарь Пау Лопес («Рома»). Все это могло быть ознаменованием сложного предстоящего сезона.

Четвертое место «Валенсии» в прошлом сезоне также было омрачено конфликтами внутри клуба. Популярный гендиректор Матеу Алемани едва не уволился из-за серии разногласий с сингапурским владельцем Питером Лимом.

Алемани является доверенным лицом главного тренера «Валенсии» Марселино. И любое возобновление напряженности этим летом может поставить крест на прогрессе, достигнутом «летучими мышами» в последние пару лет.

Неопределенность во всех этих клубах может открыть двери к четвертому месту для нового лица. Будет интересно узнать, сможет ли немодный «Хетафе» стать чем-то большим, чем чудом на один сезон после финиша на пятой позиции в прошлом чемпионате. У клуба было стабильное межсезонье, им удалось удержать высококвалифицированного тренера Хосе Бордаласа, что могло бы претендовать на главный «не переход» лета.

Кроме того, стоит обратить внимание на «Реал Сосьедад». Клуб летом усилил шведский вундеркинд Александер Исак, венгер «Порту» Мартин Одегаард, который призван дополнить атаку команды во главе с феноменальным Микелем Оярсабалем.

Плюс есть еще «Атлетик», который будет надеяться, что продливший на более выгодных условиях контракт нападающий Инаки Уильямс сможет повести их за собой к топ-четверке. 0