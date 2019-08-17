Первый голевой пас Шапи и победа «Краснодара» на классе. «Быки» снова добыли победу.

В рамках 6 тура российской Премьер-лиги на «Мордовия-Арена» в Саранске «Тамбов» принял «Краснодар». Гости смогли одержать победу со счетом 0:2. Голы на свой счет записали Вандерсон и Данил Уткин. После этого результата «черно-зеленые» вышли на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Необходимые переносы матча

Вследствие участия в еврокубках, «Краснодар» запросил перенос матча с «Тамбовом». Вот что по этому поводу пишет Андрей Кузичев, обозреватель «Спорт-Экспресс».

«Успешная для российских клубов еврокубковая неделя кроме положительных эмоций добавила головной боли как болельщикам "Спартака" и "Краснодара", так и почитателям их соперников. Оба клуба в соответствии с регламентом воспользовались правом на перенос своих матчей, что заставило многих любителей футбола перекраивать планы. Сдвиг игры красно-белых в Самаре на несколько часов вперед и вовсе вызвал настоящий взрыв в социальных сетях. У людей куплены билеты, сверстаны графики поездок, и внести в них коррективы зачастую невозможно.

Понятно, что у "быков" и "Тамбова" армия поклонников не так велика, но им и вовсе пришлось перестраиваться дважды. Да еще и в течение считанных дней. Сначала игру в Саранске перенесли на воскресенье, чтобы у "Краснодара" была возможность восстановиться после битвы на "Драгау". Потом — вернули на прежнюю дату ради полноценной подготовки к визиту в Пирей в гости к "Олимпиакосу". Этой цели были подчинены и перестановки в составе южан», — отметили в издании.

Необходимая ротация состава у «Краснодара»

Григорий Каленов, представитель портала Rusfootball.info, отметил изменения в стартовом составе «Краснодара» после матча с «Порту».

«"Краснодар" выдал среди недели настоящий подвиг. После домашнего поражения команда Мусаева собралась — и выстрелила в сторону "Порту" так, что вышибла "драконов" из квалификации Лиги чемпионов. Многие отнеслись к этому легкомысленно, будто соперник оказался не из серьёзных.

Заруба на "Драгау" съела уйму сил, поэтому изначально было понятно, что состав придётся обновлять. Дебютировал в этом сезоне Крицюк (он уже успел сыграть за "Краснодар-2"), Мартыновича заменил Фьолусон, молодой российский форвард Игнатьев сменил неповоротливого Берга, а Ольссон оказался в центре на месте французского игрока Кабелла», — пишет Каленов.

Быстрый гол и первая голевая передача Шапи за «Краснодар»

«Чемпионат» отметил молниеносную атаку «быков» в начале первого тайма. По этому эпизоду интернет-издание выделило 4 ключевых момента.

«1.Время: после стартового свистка смоленского рефери Волошина прошло меньше двух минут.

2.Скорость: "Краснодар" доставил мяч от своих ворот в чужие феноменально быстро — за 12 секунд!

3.Способ: Вандерсон самостоятельно преодолел с мячом в ногах две трети поля, увенчав собственный забег точным ударом.

4.Голевой пас: понятно, что главная заслуга в таком голе принадлежит автору, то есть Вандерсону, но был в молниеносной комбинации и номинальный ассистент — Магомед Шапи-Сулейманов. Так вот, вы не поверите, но для него это первый результативный пас за основу "Краснодара". Первый в карьере! Чтобы его совершить, краснодарскому вундеркинду потребовалось 45 с половиной игр. С почином, Шапи!», — пишет «Чемпионат».

Когда твое оружие играет против тебя

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян дал интервью телеканал «Матч Премьер», в котором он поделился своим мнением касательно первого пропущенного гола своей команды. Ссылаясь на первоисточник, слова менеджера «волков» привел сайт Sportbox.ru.

«Первый пропущенный мяч испортил все наши планы. Однако мы сами превратили наше оружие, стандарты, в гол в свои ворота, увлеклись атакой и пропустили контрвыпад. После первого тайма рассчитывал на положительный исход, но во втором тайме соперник взял мяч под контроль и засушил игру, ни одна замена нас не усилила», — так Григорян охарактеризовал прошедший матч с «Краснодаром».

Много борьбы и мало моментов, ошибки судей и многое другое

Григорий Каленов от Rusfootball.info сделал разбор первой и второй половины матча. Он отметил ключевые моменты.

«Непривычно смелый "Тамбов" (относительно других команд, получающих повышение) на первой минуте заработал угловой и наверняка воодушевился этим фактом. Но — парадоксальное — сам же после него и пропустил. "Краснодар" убежал в контратаку, хищный Вандерсон придержал мяч и отправил его в пустой дальний угол.

Буднично открыл счёт фаворит, и куда более примечательнее самого факта гола был момент, что Шапи отдал первую голевую в карьере.

Вскоре после этого показалось, что забивший Вандерсон слишком настойчиво боролся с Алексеем Рыбиным (31-летний защитник дебютировал в премьер-лиге) в своей штрафной, но арбитр Волошин только развёл руками. Вообще в первом тайме агрессивных единоборств возникало куда больше, чем опасных моментов — судья сделал по одному предупреждению на команду, а Петров рассёк голову.

Закончить "Краснодар" мог ещё до перерыва. Была неплохая возможность пробить со штрафного у Рамиреса, но левый защитник чуть-чуть не попал в створ. Мог ещё бить с убойной позиции Ольссон, но у шведа поехала нога.

Не сказать, что "Тамбов" вообще не имел шансов, но на расстояние возможного удара номинальные хозяева поля выходили очень тяжело. Если команде Григоряна удавалось наладить владение, оно заканчивалось в лучшем случае в центре. Хотя свой эпизод "Тамбов" имел — но Чернышов попал прямо в Крицюка, откровенного скучавшего в этой встрече», — так обозреватель охарактеризовал первый тайм.

«Второй тайм начался с очередного жестокого залёта российских судей. Гогуа сыграл в своей штрафной рукой после подачи справа Стоцкого (он заменил Петрова). После четвёртого повтора (у оператора в Саранске своя техника показа) стало очевидно, что "Краснодар" должен был бить пенальти.

Судейской бригаде повезло — "быки" всё равно добились своего. Иначе состоялся бы очередной скандал на тему отечественных арбитров.

Почти целый тайм ещё сопротивлялся и бодался "Тамбов", не желающий уступать, но "Краснодар" был сильнее. Камболов бил под перекладину, Шапи старался нащупать "девятку" выстрелом из-за пределов штрафной, но удача улыбнулась Уткину, который заменил Игнатьева за три минуты до второго взятия ворот.

Игра на этом была по сути закончена. Даже выпущенный Григоряном мемный гений Хосонов, забивавший год назад в игре за Суперкубок, не был способен изменить ситуацию.

Мог и должен был "Краснодар" забивать третий, но Берг в очередной раз доказал, что на данный момент он остаётся самым противоречивым игроком из подписанных "быками" этим летом. Выход один на один закончился мощным выстрелом в руку Шелии.

Кстати, это была снова ошибка Гогуа, которого так хвалили до этой встречи. Теперь стало очевидно, что до повышения ему рановато. Хотя уже сообщают об интересе ЦСКА, потерявшего летом Бекао», — пишет Каленов о втором тайме встречи. 0