«Манчестер Сити» — главная жертва VAR. «Тоттенхэм» — счастливчики

Голы Льоренте и Жезуса — зеркальные решения

Эта ничья стала не только очередной осечкой чемпионов Англии в противостоянии с «Тоттенхэмом», но и заставила задуматься, смогут ли Пеп Гвардиола и Серхио Агуэро наладить отношения после очень публичной ссоры. Во второй раз за четыре месяца «Сити» не сумел победить «шпор» из-за наличия системы VAR.

Кроме того, манчестерцы были возмущены молчанием свистка в первом тайме, когда Эрик Ламела грубо сфолил на Родри. По словам Гвардиолы после матча, «работники VAR в тот момент просто ушли пить кофе».

В апреле все на стадионе были уверены, что Рахим Стерлинг сделал счет 5:3, что позволит «горожанам» выйти в полуфинал, но в итоге система VAR отменила взятие ворот из-за офсайда. Ранее в той же игре представители VAR не стали отменять гол Фернандо Льоренте, несмотря на то, что мяч мог коснуться руки испанца.

В этот раз видеоповторы не позволили рефери засчитать победный мяч Габриэла Жезуса в добавленное время, потому что Эмерик Ляпорт коснулся мяча рукой перед скидкой партнеру.

Все дело в том, что правило фиксации игры рукой было изменено летом — не в последнюю очередь после того самого гола Льоренте в Лиге чемпионов. Теперь любая игра рукой, намеренная или нет, после которой происходит взятие ворот, будет фиксироваться как нарушение.

Таким образом, «Сити» дважды пострадал от VAR из-за игры рукой. Сначала Льоренте было можно совершить касание в прошлом сезоне, а теперь Ляпорту — запрещено. И оба раза пострадала команда Гвардиолы.

«Я думал, что ситуация с "Тоттенхэмом" в ЛЧ осталась в прошлом. Но история повторилась. Рефери и VAR отменили гол. Нам тяжело переживать подобные ситуации. Решения арбитра сейчас не всегда ясны, потому что в одном эпизоде рука фиксируется, в другом — нет», — отметил Гвардиола после матча.

В безумном и запутанном мире новых технологий все три решения не в пользу «Сити», на самом деле, были правильными и отвечали правилам, которые в тот момент действовали. Просто меняются правила и так получилось, что страдает именно команда Гвардиолы. Болельщики были в ярости и выкрикивали «VAR out». Их тоже можно понять.

Проблем у VAR все равно хватает

Гол Жезуса мог принести «Сити» победу globallookpress.com

Одной из проблем является время, которое уходит на принятие решения. Как в прошлом сезоне Стерлинг, на этот раз Жезус долго праздновал взятие ворот, пока на экране стадиона не появилось сообщение, что гол отменен. Другая проблема — довольно строгое новое толкование правила игры рукой, которое не допускает никакого контакта.

Но даже с такой трактовкой в новом сезоне уже были случае, которые остались без наказания. В частности, эпизод с игрой рукой Андреаса Кристенсена во время Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем».

«Не было пенальти, когда мяч попал в руку Кристенсену в игре с "Ливерпулем". Кроме того, голкипер Адриан не находился на линии ворот, когда отразил удар Абрахама в серии пенальти. Все это надо исправлять», — отметил Гвардиола.

Наставник «шпор» Маурисио Почеттино прямо похвалил внедрение системы видеоповторов:

«Мы должны принять VAR. Эта система приносит нам пользу не в первый раз. Я раньше критиковал ее, но следует принять новые правила. Безусловно, мы должны быть готовы, что в других играх VAR будет уже не на нашей стороне.

Конфликт Гвардиолы и Агуэро — просто эмоции

Перед отмененным голом Жезуса в эпицентре внимания оказались Гвардиола и Агуэро, котрые начали ссориться на 66-й минуте. Тренер указывал пальцем и что-то рассказывал форварду, а тот эмоционально отвечал. Позже коуч объяснил ситуацию журналистам и болельщикам:

"Он подумал, что я был недоволен им из-за пропущенного гола. Все это эмоции, которые являются частью игры. Мы обговорили с ним этот момент. Я очень сильно его люблю, это ценный для меня игрок. Мне импонирует его заряженность на матчи. Это я и хочу видеть от своих игроков".

Позже оба участника инцидента действительно обнялись и помирились.

0