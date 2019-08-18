«Ливерпуль» проявил себя по-чемпионски

Во 2-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Саутгемптон» со счетом 2:1. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» совладал с усталостью после Суперкубка УЕФА

«После финального свистка Юрген Клопп изящно взмахнул бейсболкой в ритм песни фанатов "Ливерпуля", которые протягивали его имя, но это был не мастер-класс, как ни крути. В конце длинной недели воздушных миль и странных травм его подопечные собрали энергию, чтобы выстоять, находясь у самого края, тогда как ужасная ошибка Адриана в конечном итоге стала лишь сноской в этом рассказе.

Голкипер бросил "Саутгемптону" спасательный круг после того, как Садио Мане и Роберто Фирмино обеспечили уверенное преимущество в два мяча», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

«Мерсисайдцы вернулись домой из Стамбула только в 4:30 утра в четверг, в то время, как испанец проходил курс лечения в самолете, а сама команда отправилась на свою единственную тренировку перед этим матчем шесть с половиной часов спустя. В пятницу они сели на другой рейс, на этот раз в Саутгемптон.

Похоже, что путешествие сказалось, особенно в первом тайме, тем не менее, результата было достаточно, чтобы "Красные" поднялись на вершину после того, как VAR не позволил "Манчестер Сити" обыграть "Тоттенхэм" дома».

«Саутгемптон» может быть доволен своей игрой

«Потерпев поражение со счётом 0:3 от "Бернли" в первом туре, "Саутгемптон" должен был реагировать на эту неудачу перед своими фанатами. Хотя его команда осталась без очка, подопечные Ральфа Хазенхюттля провела суровое испытание чемпионом Европы, которое сулит надежду перед поездкой на следующей неделе в Брайтон.

Че Адамс вызывал проблемы сопернику своей скоростью, тогда как Джеймс Уорд-Прауз работал не покладая рук в центре поля», — отмечает Нил Джонстон в отчете BBC об игре.

«Южане пропускали в каждом из девяти матчей АПЛ кряду, и поиски неприступной обороны продолжались и против "Ливерпуля", но для того, чтобы распечатать чужие ворота Мане потребовался удар высочайшего качества.

Гол Фирмино, напротив, был катастрофой, поскольку "Святые" были застигнуты врасплох тем, что уступили владение вбрасыванием мяча в аут и были наказаны нападающим сборной Бразилии.

Таким образом, хотя "Сотон" не знает побед в АПЛ с 13 апреля, после столь энергичного выступления он может быть уверен, что покончат с этой серией скорее раньше, чем позже».

«Ливерпуль» выиграл 11 матчей АПЛ кряду

«Мерсисайдцы теперь выиграли 11 матчей АПЛ кряду, но также должны считать себя счастливчиками, ведь им пришлось пережить первый тайм, где лучше выглядели оппоненты.

Фирмино и Джеймс Милнер в начале матча пробили мимо ворот, но "Саутгемптон", после шатких для себя первых пяти минут, был, безусловно, лучшей командой в течение по крайней мере получаса до убийственного удара Мане перед самым перерывом», — констатирует на страницах The Telegraph Том Морган.

«Самым большим источником оптимизма для Клоппа, несомненно, будет выступление во второй половине поединка Алекса Окслейда-Чемберлена, измученного травмой полузащитника, который впервые за более чем год провел две игры кряду.

Календарь и таблица АПЛ

Его заменили в перерыве Суперкубка УЕФА против "Челси" посреди недели, но на этот раз он сверкал во втором тайме своими четкими ударами и дальними передачами. "Выдающаяся игра" — таковой была оценка со стороны Клоппа после матча».

«Ливерпуль» проявил волю к новой борьбе за титул

«Для игроков, сотрудников и фанатов "Ливерпуля" все еще свежи воспоминания о том, как сложно пришлось бороться за чемпионство в прошлом сезоне.

На дворе август, но на "Сент-Мэри" играла команда, которая показала, что готова снова грызть землю для успеха, и "Красные" выглядели слабо на протяжении 45 минут, но работа сделана. Признак чемпионов?», — отмечает в материале Goal.com Бен Спратт.

«После двух поединков сезона они, вероятно, надеются, что будут более гибкими. Менеджер мерсисайдцев впервые в этом сезоне смог выставить основное три нападающий с первых минут, и, как и ожидалось, именно Мане и Фирмино сделали разницу.

Гол сенегальца был особенно значительную роль, поскольку "Саутгемптон" усиленно давил на соперника, и он повернул ход матча в пользу гостей». 0