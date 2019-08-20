Победа имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака»

«Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ. Счет открыл центральный защитник красно-белых Самюэль Жиго, замкнувший подачу с левого фланга Андре Шюррле. Армейцы сравняли счет после дальнего удара Марио Фернандеса. Победу хозяевам принес очередной точный удар Жиго. Отметим, что перед вторым голом встреча была прервана из-за пиротехники.

Тиль в основе, Шюррле — в нападении

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы, которые оба тренера выбрали на главное московское дерби.

«В отсутствие новичка за центр поля традиционно отвечал дуэт Роман Зобнин — Аяз Гулиев. Вообще основной состав красно-белый становится максимально стабильным. По сравнению с матчем против "Туна" Олег Кононов сделал всего два изменения. Вместо Резиуана Мирзова и дисквалифицированного Эсекиеля Понсе появились Джордан Ларссон и Гус Тил. Оба не могли выйти против швейцарцев из-за того, что не были заявлены в Лиге Европы.

Ларссон расположился на правом фланге, Зелимхан Бакаев ушел на противоположный край. Андре Шюррле вновь появился в нападении, а Тил — под ним. Таким образом, Кононов воспроизвел тот стартовый состав, который начинал матч в Грозном.

Главная проблема, с которой столкнулся наставник армейцев Виктор Гончаренко, заключается в отсутствии Арнора Сигурдссона, получившего травму во встрече с "Сочи". Вместо него в отсутствие альтернатив появился Дмитрий Ефремов. Он вместе с Николой Влашичем должен был отвечать за креатив в центре поля.

Более неожиданным стало решение Гончаренко выпустить в основе Константина Кучаева. Он расположился на левом фланге, а Иван Обляков переместился в опорную зону к Ильзату Ахметову. Кристиян Бистрович и Яка Бийол, таким образом, остались на скамейке запасных. Более всего смущает глубина состава красно-синих. За исключением двоих опорников, серьезных кандидатов на усиление игры по ходу матча у Гончаренко не оставалось».

Первый тайм без моментов

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев огорчен первым таймом в исполнении команд и отсутствием событий в нем.

«Уже в начале тайма работы у обоих вратарей хватало. Шюррле, получая мяч впереди, постоянно обострял, но ему все время что-то мешало: то собственная точность, то партнеры, которые мешались под ногами. У противоположных ворот был активен Чалов, рискнувший выйти на матч без маски — несмотря на перелом носа. В одном из моментов он, казалось, бил уже в пустые ворота, но Максименко сумел вытянуть руку и задержать мяч.

Этот момент был одним из немногих по-настоящему голевых в первом тайме. Без большого количества атак самым зрелищным эпизодом стал прием Жиго против Ефремова в самом углу поля. Защитник вырвал мяч, что называется, с ногами, и полузащитнику пришлось просить замену: из-за травмы бедра продолжать игру он не мог. Даже странно, что это повреждение было единственным: стыков, как и должно быть в дерби, хватало.

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Только под конец тайма "Спартак" и ЦСКА обменялись действительно опасными моментами. У хозяев к голу был близок Тил, пробивший с линии штрафной после паса Шюррле. У армейцев — Обляков, ответившийся симметричным ударом через минуту. Оба игрока промахнулись примерно на метр».

Роковая замена

Автор «Спорта День за Днем» Константин Алексеев считает, что в первом тайме ЦСКА упустил инициативу из-за вынужденной замены травмированного Дмитрия Ефремова.

«Если до замены Ефремова ЦСКА явно владел преимуществом и прилично давил на оборонительные порядки хозяев, то с выходом Нисимуры игра пошла уже с небольшим перевесом спартаковцев. И это очередное свидетельство, насколько же короткая скамейка у красно-синих.

Японец никогда в России не блистал, но других достойных вариантов у тренерского штаба нет. Хорошо еще, что Чалову удалось обойтись без серьезной травмы носа после удара локтем Миладиновича в прошлом туре. Форвард вышел даже без маски.

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Натиск армейцев после выхода Нисимуры ослаб, легче стало "Спартаку". Наконец-то обнаружился на поле Ларссон, до того лишь пытавшийся понять, куда он попал, почему так много народу и столько шума. Чаще начал встречаться с мячом Тиль, гораздо продуктивнее при помощи партнеров стал действовать Шюррле».

Чалов и Влашич оплошали

Корреспондент Sport24 Александр Муйжнек критикует игроков ЦСКА, упустивших массу голевых моментов в первом тайме.

«Дожимать нужно было до перерыва. И это еще ЦСКА не все довел до удара: Влашич минимум трижды осекался в решающие моменты, стандарты от Облякова не остры, как весной, а главное — отборы получались куда лучше креатива. В одном из моментов Кучаев отборолся у углового флага, но слишком сильно отпасовал Влашичу, словно это был прострел — оба картинно понурили головы и опустили руки.

В самый раскаленный момент "Спартаку" помог Александр Максименко — вратарь, которому искали альтернативу в лице Левашова и Гилерме, летом тащит все.

Ну и тоже важно: Чалов повадился пачками забивать "Уралу" и Туле, но "Спартак" он огорчал разве что восьмилетним.

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"Мы чуть-чуть предпочтительнее играли, но выиграть не смогли — уже не в первый раз у нас такое. Моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать. Если нападающий не использует свои шансы, трудно рассчитывать на победу", — критично отозвался о Федоре Гончаренко. Раньше тренер отмечал, как чувствителен Чалов к критике — видимо, знает, что делает».

Жиго! Акинфеев!!!

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров не скрывает эмоций, переполняющих его от игры команд сразу после перерыва.

«Во втором тайме "Спартак" окончательно проснулся — и стал намного быстрее и смелее. Бакаев сразу же создал супермомент, прорвавшись по левому флангу, но не сумев точно прострелить во вратарскую.

То, чего не удалось Зелимхану, превосходно сделал Шюррле 10 минут спустя. Красно-белым удалась удивительная контратака после чужого наступления. Бакаев промчался по центральной зоне, отдал налево, а Шюррле идеально вырезал передачу в центр. Как думаете, кому? Жиго! Французский защитник умудрился выполнить рывок через всё поле и вколотил мяч в дальний угол.

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Далее ЦСКА пришлось сдерживать очень яростный наскок соперника. Воодушевлённый "Спартак" создал ещё два супермомента, но "армейцев" оставил в игре Акинфеев, сотворивший два потрясающих спасения после ударов Жиго и Бакаева. Если бы не Игорь, ЦСКА проиграл бы этот матч ещё к середине второго тайма».

Одна Большая Ошибка

Колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов считает, что переломным моментом матча стала ошибка хорватского хавбека ЦСКА Николы Влашича.

«Во втором тайме “Спартак” прибавил — точно так же, как против “Туна”. И вдруг выяснилось, что у ЦСКА трещит опорная зона. До перерыва ЦСКА гораздо больше владел мячом, и не выпускал соперника в атаки (лишь в самой его концовке Тиль пробил действительно опасно). После — в центре было “гуляй-поле”. Спартаковское.

Очень многое в таких матчах решает Одна Большая Ошибка. До которой и идет игра. Ее допустил ЦСКА. А точнее — Никола Влашич. Хорват вообще по сравнению с прошлым сезоном выглядит несколько “вареным”. Мастерство его никуда не делось, но уверенности в действиях стало меньше, он как будто все время сомневается в себе. И перестал попадать в командный ритм — так успешно, как делал это раньше.

Отличная атака ЦСКА должна была заканчиваться как минимум ударом — пусть даже и неточным. Чтобы не пошел вперед соперник. Вместо этого Влашич “обрезал” своих, и в контратаке “Спартак” напомнил про футбольный закон. Не уверен, что о нем знают Шюррле и Жиго, но разыграли они голевой эпизод прекрасно».

Пушка Марио и фанатский вред

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой сетует на то, что фанаты ЦСКА помешали своей команде вернуться в игру.

«Забитый мяч полностью изменил характер игры. "Спартак" попытался добить ошарашенного соперника. Хозяева устроили настоящий штурм, с 60-й по 75-ю минуту они нанесли 10 ударов против одного удара соперника!

Только вот единственный удар ЦСКА оказался точным, а "Спартак" забить не сумел. Марио Фернандес на 68-й минуте пробил в дальний угол, а лёгкий рикошет от ноги всё того же Жиго в итоге не оставил шансов Максименко.

Примечательно, что за несколько минут до этого Жиго лишь чудом не оформил дубль. После очередного удара головой Акинфеев непостижимым образом вытащил мяч из ворот, успев выставить ногу. Вообще, Акинфеев держал свою команду в игре и был лучшим во втором тайме, но добиться хотя бы ничьей ЦСКА так и не удалось.

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После забитого мяча ЦСКА вернул себе инициативу. Только вот атакующий порыв гостей сбили их же фанаты. Гости начали жечь пиротехнику, а дым заволок всё поле. В итоге арбитру пришлось остановить игру примерно на семь минут.

Сразу после возобновления матча "Спартак" использовал свой шанс. После углового Джикия головой скинул мяч, а Жиго пробил с близкого расстояния Акинфеева. На этот раз французский защитник наносил удар ногой».

Герои и антигерои

Автор «Спорта День за Днем» Сергей Летов также ругает армейских фанатов, из-за которых, по его мнению, ЦСКА уступил в дерби.

«Вот теперь о главном антигерое матча. Вернее, об антигероях. Это не Влашич, Нисимура, Ахметов или Чалов. Это фанаты ЦСКА.

Армейцы сравняли счет. Забитый мяч мог помочь переломить ход игры, но фанаты ЦСКА решили подымить. Подымили. Итог — Карасев остановил игру. Остановка всегда не идет на пользу команде, только сравнявшей счет и поймавшей атакующий настрой. Итог — Жиго с закапанными глазами (а может, капли помогли ему видеть лучше других игроков?) забивает мяч в дыму. В дыму в штрафной площади Акинфеева.

При счете 2:1 Жиго заблокировал потенциально голевой удар Чалова. Надежно сыграл в обороне, забил два мяча. Главный герой матча.

Фанаты ЦСКА — спровоцировали паузу, сбили настрой команды, задымили арену. Позволив "Спартаку" выйти вперед.

Итог мог быть другим, если бы не сыграл Жиго. И если бы часть фанатов ЦСКА не пришла на матч.

P.S. И если в первом тайме Олега Кононова, вновь отказавшегося от пиджака, можно было бы назвать антигероем, то во второй тайме — наоборот. Второй матч подряд игра "Спартака" кардинально меняется после перерыва».

Неустойчивый «Спартак»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что Олегу Кононову рано расслабляться после победы в дерби — его команда слишком нестабильна.

«Несколько недель назад после ужасного матча с "Тамбовом" в Саранске казалось, что эту команду и этого тренера не спасет уже ничто. Теперь у красно-белых — серия из четырех побед подряд и всего три очка отставания от первого места. А Кононов, которого еще недавно критиковали беспощадно, теперь может козырять триумфом в дерби.

Правда, ЦСКА в свое время обыгрывал и Мурат Якин, и тоже в середине августа, и тоже скорее вопреки. Однако в дальнейшем никакого продолжения эта победа не получила. Нельзя исключать, что и сейчас "Спартак" может ждать та же участь — уж слишком все пока еще хрупко и неустойчиво в красно-белом организме. Но пока "Спартак" может праздновать — сегодня красно-белые это заслужили».

«Спартак» был хладнокровнее

Автор «Соккер.ру» Александр Чистяков считает, что армейцы перегорели в преддверии важнейшего матча, а «Спартак» победил за счет более хладнокровного подхода.

«О футболе поговорили, теперь пару слов об эмоциях. Во время первого тайма отметил для себя на крупных планах, как горят глаза у футболистов ЦСКА, парни вышли на поле разрывать. В первоначальном настрое армейцы превзошли своих оппонентов, и если бы забили, то на помощь мог бы примчаться товарищ Кураж. Но ЦСКА остался без гола, в перерыве команду немного "отпустило", ведь не удержать такое состояние в обоих таймах, а "Спартак", напротив, завелся, но главное — стал играть правильно после перерыва.

Постфактум можно говорить о том, что ЦСКА подвела изначальная позиция "все или ничего", но это крепость задним умом. Ставка на первый тайм тоже вполне может быть стратегией, просто команда Ганчаренко не создала новых эмоций, чтобы поддержать внутренний огонь и оказалась уязвимой. "Спартак" сработал хладнокровнее, дождался идеального момента для разящего контрвыпада, и с этого момента уже владел игрой, которую закономерно довел до победы». 0