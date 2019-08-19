Трансферный дайджест. 13 — 19 августа

Миши Батшуайи

«Челси», нападающий, 25 лет

Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи скорей всего покинет клуб до конца трансферного окна, сообщает Сhelseablues.ru

Как сообщает журналист The Times Майкл Скотт, московский «Спартак» предложил «Челси» 8 миллионов евро за аренду, а также пропишет в арендном соглашение сумму выкупа форварда за 25 миллионов евро с дополнительными бонусами.

Спортивный директор «Спартака» Томас Цорн ведет успешные переговоры с агентом форварда сборной Бельгии и в скором времени клубы должны достигнуть соглашение.

Кроме «Спартака» на Батшуайи претендует «Кристал Пэлас», но англичане не готовы выкупать в будущем трансфер бельгийца.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

По данным La Gazzetta dello Sport, кандидатуру бельгийца также рассматривает «Рома» — на случай ухода Патрика Шика.

Наш прогноз: «Челси»

Фернандо Льоренте

Свободный агент, нападающий, 34 лет

Фернандо Льоренте globallookpress.com

Нападающий Фернандо Льоренте, ставший свободным агентом после завершения контракта с «Тоттенхэмом», может продолжить карьеру в Италии.

В скором времени испанский форвард может присоединиться к римскому «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.

Клуб инициировал переговоры с представителями Льоренте. По информации издания руководство «Лацио» не может договориться с Фелипе Кайседо о продлении контракта.

Этот факт подтолкнул президента столичного клуба Клаудио Лотито обратиться к кандидатуре Фернандо Льоренте.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в форварде заинтересован и «Интер».

Все прогнозы на Серию А

Миланцы переключились на Льоренте после того, как Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой».

Новому главному тренеру «Интера» Антонио Конте Льоренте знаком по совместной работе в «Ювентусе».

По данным СМИ, с игроком также ведут переговоры «Наполи» и «Фиорентина».

Наш прогноз: «Интер»

Каспер Дольберг

«Аякс», нападающий, 21 год

Каспер Дольберг globallookpress.com

Амстердамский клуб, дошедший в прошлом сезоне до полуфинала Лиги чемпионов, продолжает терять молодых талантливых игроков.

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг в скором времени может стать игроком «Ниццы», сообщает L’Équipe.

Сообщается, что детали сделки между всеми сторонами урегулированы. Французский клуб заплатит за игрока 25 млн евро, а сам игрок подпишет 5-летний контракт.

Дольберг переехал в Амстердам из «Силькеборга» в июле 2015-го за 250 тысяч евро и уже через год датчанин был игроком основы «Аякса».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Каспер регулярно забивал в чемпионате и затащил команду в финал Лиги Европы (там «Аякс» проиграл «МЮ» — 0:2) — 6 мячей в 13 еврокубковых играх.

По данным NOS, летом 2017-го «Монако» предлагал за Дольберга 50 млн евро. Также игроком интересовались «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Рома» и другие европейские клубы.

Но в конце 2017 года форварда получил травму и выпал из строя до апреля 2018. А после ЧМ-2018 Дольберг повредил мышцы живота на предсезонке и снова вылетел — на этот раз до середины сентября.

Контракт датского форварда с «Аяксом» заключен до до лета 2022 года.

Наш прогноз: «Аякс»

Алексис Санчес

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Алексис Санчес globallookpress.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Интера». Нерадзурри хотят укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна.

Руководство миланского клуба решило обратить внимание на 30-летнего чилийского форварда после неудачи в переговорах с Эдином Джеко.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб уже договорился об условиях сделки с самим футболистом и его агентом.

По данным Sky Sports, Агент игрока находится в Англии, где от лица итальянского клуба проведет переговоры с «МЮ». «Интер» хочет арендовать Санчеса на сезона с опцией выкупа.

Все прогнозы на АПЛ

По информации Sky Sports Italia, игрок пройдет медосмотр во вторник, 20 августа, если клубы успеют обсудить все детали сделки.

Также сообщается, что «МЮ» будет платить часть зарплаты чилийца. Ранее стало известно, что сумма выкупа Санчеса может составить 15 млн евро.

По данным Daily Mail, новичок «Интера» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку убеждает бывшего одноклубника перейти в миланскую команду.

Бельгиец каждый день переписывался с чилийцем, уговаривая его сменить клуб. Также Лукаку заявил Санчесу, что Милан гораздо более красивый город, чем Манчестер.

Ранее в подписании Алексиса Санчеса была заинтересована «Рома». Действующий контракт чилийца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2022 года.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом сезоне Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей в Премьер-лиге и забил 1 гол.

Наш прогноз: «Интер»

Мариано Диас

«Реал», нападающий, 26 лет

Мариано Диас globallookpress.com

Нападающий «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в итальянском «Милане», сообщает As со ссылкой на Tuttosport.

Технический директор «россонери» Паоло Мальдини планирует прилететь в Мадрид в ближайшее время на переговоры о трансфере 26-летнего форварда.

Диас показал свой бомбардирский талант в «Лионе», после чего в прошлом году вернулся в «Реал», но закрепиться в основе не сумел.

Более того, издание Marca не сомневается, что клуб избавится от Диаса, так как на него не рассчитывает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Все футбольные трансферы

Ранее сообщалось об интересе к Мариано со стороны «Ромы» и «Бетиса».

Наш прогноз: «Реал»

Эмре Джан

«Ювентус», полузащитник, 25 лет

Эмре Джан globallookpress.com

немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может быть продан, сообщает Calciomercato.

Игрок перешел в итальянскую команду в прошлом году из «Ливерпуля» на правах свободного агента, однако так и не сумел закрепиться в основе.

А после подписания туринцами Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо, у Джана и вовсе может не быть игровой практики в новом сезоне.

К тому же, руководство туринцев планирует сократить зарплатную ведомость первой команды.

Все прогнозы на Серию А

Сообщается, что «Ювентус» готов расстаться с полузащитником и ищет потенциальных покупателей. За ситуацией пристально следят «Бавария» и «ПСЖ».

Наш прогноз: «Бавария»

Неймар

ПСЖ, нападающий, 27 лет

Бразильский форвард намерен покинуть парижский клуб, а ПСЖ не намерен его удерживать, но хочет как следует заработать на своем самом дорогом трансфере.

Главными претендентами на Неймара остаются «Реал» и «Барселона». Каталонцы усилили попытки вернуть бразильца после поражения от «Атлетика» (0:1) в стартовом туре Ла Лиги, сообщается в программе El Chiringuito.

В ближайшее время «Барселона» направит ПСЖ официальное письменное предложение о трансфере форварда, информирует RAC1.

Решение об этом было принято в понедельник на клубном собрании, на котором присутствовали как представители спортивного отдела, так и финансового.

Все прогнозы на Лигу 1

По данным источника, в сделку по Неймару может войти трансферная цель парижан — полузащитник Усман Дембеле.

Защитник «Барсы» Нелсон Семеду также допускает, что его могут включить в сделку по возвращению 27-летнего бразильца.

Игрок доступен для этого трансфера. При этом, как отмечает Mundo Deportivo, Семеду комфортно в «Барселоне».

При этом, ПСЖ может отдать нападающего Неймара в аренду с обязательным выкупом, утверждает Goal.com.

Сообщается, что парижане отказались от любого варианта трансфера, который бы включал вариант с обменом игроками, так как надеются компенсировать затраты на трансфер бразильца (222 млн евро).

Календарь и таблица Лиги 1

Из-за этого «ПСЖ» хочет установить сумму выкупа 27-летнего игрока в размере от 220 до 250 млн евро.

По данным Diaro Sport, президент «Реала» Флорентино Перес общался с представителями Неймара для того, чтобы убедить игрока подписать предварительное соглашение с мадридцами и предотвратить переход в «Барселону».

На настоящий момент Неймар отказался от подписания документов. Однако он не заявлял о том, что хочет играть только в «Барсе».

Наш прогноз: «Барселона» 0