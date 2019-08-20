«Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной команде

«Барселона» против «Реала»

Борьба на трансферном рынке с «Реалом» никогда не проходила гладко в «Барселоне». Каталонцы до сих пор обвиняют мадридцев за то, что их официальный сайт описывает как «странный федеративный маневр с поддержкой Франкистов». Речь идет о переходе Альфредо Ди Стефано в состав «сливочных» в 1953 году.

Также можно вспомнить Луиша Фигу, которого так и не простили за то, что летом 2000 года он променял «Камп Ноу» на «Сантьяго Бернабеу».

«Сине-гранатовые» даже запретили уже завершившему карьеру португальца представлять клуб в матче легенд, который УЕФА организовал в Берлине в 2015 году перед финалом Лиги чемпионов.

Следовательно, видя потенциальный переезд Неймара из Парижа в Мадрид, каталонцы начинают чувствовать всю болезненность ситуации.

«Было бы больно, если бы Неймар перешел в состав нашего извечного противника, тем более что ранее он представлял нашу команду», — признался полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья.

На минувших выходных, к слову, фанаты каталонского клуба скандировали имя бразильца перед матчем первого тура против «Атлетика» в Бильбао.

Вряд ли Жозепа Марию Бартомеу стоит в чем-то убеждать. Он и так был инициатором переподписания игрока, который всего два года назад ушел при печально известных обстоятельствах.

Эти раны до сих пор не зажили. Судебный процесс продолжается. Бартомеу и большинство болельщиков хотят вернуть Неймара. И сам бразилец хотел бы вернуться.

Но есть одна проблема: «Пари Сен-Жермен» готов продать свою суперзвезду кому угодно, кроме «Барсы». Рекордная трансферная сделка по Неймару испортила отношения между двумя клубами. Между ними больше нет доверия.

На выходных Le Parisien даже заявил, что интерес «Барселоны» к Неймару — это блеф, дымовая завеса, предназначенная только для умиротворения капитана Лионеля Месси, который хотел бы возвращения его друга из Южной Америки на «Камп Ноу».

Конечно, решение отдать в аренду «Баварии» Филиппе Коутиньо в сочетании с неоднократными опровержениями того, что Усман Дембеле куда-либо уйдет, может означать, что «Барселона» не так и серьезно относится к трансферу Неймара, как мы изначально думали.

Однако, если и говорить о теориях заговора, то и так понятно, что на пути бразильского футболиста в Каталонию существует много препятствий. Мадрид, таким образом, надеется воспользоваться нынешним тупиком.

«Реалу» нужна стабильность

Очевидно, что Неймар является невероятно талантливым игроком. Большим плюсом для «Реала» был бы перехват бразильца у «Барселоны», учитывая напряженное соперничество двух клубов. Однако имеет ли это смысл с финансовой или спортивной точки зрения?

Мадридцам в первую очередь нужно укрепить центр поля, а не атаку, где на позиции Неймара на левом фланге собирается играть Эден Азар, как только восстановится после травмы и наберет форму.

Зидан — давний поклонник Азара. Он советовал президенту «Реала» Флорентину Пересу подписать бельгийца еще в 2009 году. Так что мы бы очень удивились, если бы «сливочные» купили Азара у «Челси» за 100 миллионов евро, а затем начали подыскивать ему новую позицию только ради Неймара.

Зная историю выступлений Азара на «Стэмфорд Бридж», мы понимаем, что он может играть и в середине, однако более эффективно он действует все же на фланге.

Конечно, можно сделать Неймара «десяткой» в схеме 4-2-3-1, как это иногда делал «Пари Сен-Жермен», или же перевести его на правый фланг. Но Винисиус Жуниор уже доказал, что готов стать игроком стартового состава, притом в команде до сих пор значится Гарет Бейл с его огромной зарплатой.

У Мадрида не слишком много свободного места в атаке. Даже Лука Йович, перешедший этим летом из «Айнтрахта» за 70 миллионов евро, скорее всего, проведет большую часть сезона на скамейке запасных, учитывая то, что Карим Бензема переживает бурное возрождение карьеры.

И если взглянуть на стоимость Неймара, то можно быстро осознать, что для «Реала» он станет рискованным приобретением. Этим летом мадридцы и так потратили более 300 миллионов евро, хотя никто из новичков не вышел в стартовом составе в недавнем матче с «Сельтой».

Имея в виду правило финансового фейр-плей, может ли «Реал» позволить себе потратить еще 200 миллионов евро, чтобы подписать Неймара, который не очень уж и нужен команде?

Надеемся, что уверенная победа со счетом 3:1 в Галисии, добытая в меньшинстве, успокоила панические настроения в Мадриде после удручающего межсезонья, отмеченного плохими результатами и провальными попытками избавиться от Бейла и Хамеса Родригеса.

На послематчевой пресс-конференции 17 августа Зидан поразил своим совершенно новым тоном. Если пару недель назад он заявлял, что планирует избавиться от Бейла как можно скорее, то теперь француз говорит о вере в валлийца.

«Я изначально планировал выставить Гарета в стартовом составе, то есть еще до травмы Азара. Бейл остается. В команде все настроены позитивно, и он остается частью нашего коллектива», — заявил Зидан.

Подобная ситуация сложилась и вокруг Хамеса, который, вполне возможно, даже продлит контракт после неудачных переговоров с «Наполи» и «Атлетико».

Таким образом, «Реал» хорошо обеспечен атакующими игроками, которые способны блистать, когда они пребывают в хорошей форме.

Конечно, полагаться на то, что Бейл весь сезон отыграет без травм было бы опасно. Но, безусловно, подписание Неймара, который провел в лазарете значительную часть своей карьеры в Париже, было бы намного опаснее, не так ли?

Кроме того, следует отметить, что Зидан очень высоко ценит Азара. Он даже признался, что предпочел бы иметь в команде бельгийца, а не Месси или Роналду. Так что появление в «Реале» человека, чья жизнь напоминает мыльную оперу, скорее помешает Эдену показать, почему его так любит главный тренер.

«Реалу» больше не нужна драма. Ему нужна стабильность, на которую он может положиться.

Фанатам «Реала» было бы весело увидеть в своей команде экс-игрока «Барселоны». Мадридцы ни разу не пожалели о подписании Ди Стефано или Фигу — двух бесценных суперзвезд.

Тем не менее, как удостоверился «Пари Сен-Жермен», у Неймара слишком много проблем, которые могут стоить еще больше, чем он сам. 0