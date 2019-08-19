«Реал» вернулся к себе прежнему

В стартовом туре испанской Примеры «Реал» победил на выезде «Сельту» со счетом 3:1. Приводим самые интересные комментарии об этой игре.

В игре «Реала» было мало отрицательных моментов

«Безусловно, самым большим позитивным моментом для Зинедина Зидана было возобновление уровней производительности многих своих звезд, которые показали плохие результаты как в прошлом году, так и в предсезонный период. Гарета Бейла, начавшего игру и затем превосходно выступившего, не ожидали увидеть в команде этим летом, когда его подталкивали на выход.

Также стоит приветствовать возвращение к форме Тони Крооса, который отметился настоящим голом-шедевром, хотя в Ла Лиге прошлого сезона ни разу не забил», — отмечает в материале ESPN Дермот Корриган.

«В этой игре было очень мало негативных моментов для "Реала", но у резервного защитника Альваро Одриосолы был действительно трудный вечер, в который ему пришлось подменять дисквалифицированного Дани Карвахаля, и защита его команды открывалась несколько раз в начале второго тайма.

Пятничная же травма Эдена Азара означала то, что никто из игроков, подписанных на общую сумму в 300 миллионов евро этим летом, не вышел в старте у гостей».

Выступление «Реала» превзошло ожидания

«Это действительно очень забавная игра: еще месяц назад Зидан заявил, что Бейл, если повезет, будет продан уже завтра, но уже в первом туре Ла Лиги, валлиец не просто выходит в старте, но и великолепно создает первый гол и выдает отличное выступление — по крайней мере, в первом тайме.

Ничуть не меньше, чем Гарет, Мадрид был командой, где все до одного твердо придерживалась своего задания.

Столь уязвимая в обороне в течение всего лета, она почти не совершала ошибок, а когда это все же случалось, на помощь приходили либо VAR, либо Тибо Куртуа, и только в самом конце матча пропустила», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«По правде говоря, 'Сельта' не сделала ничего плохого, но в ее распоряжении не было Бейла, чтобы сообразить первый гол, или Крооса, который эффектно забил второй, или же Карим Бензема, ставший автором третьего мяча благодаря эффектной игре.

Несмотря на то, что Зидан в основном выставил тот же вариант старта, который прошлом сезоне приучил нас к слезам, а закончила так, как будто ее ничего не волнует, 'Сливочные' бросили вызов всем ожиданиям, одержав доминирующую победу, при том, что у них был дополнительный бонус в виде поражения 'Барселоны'. В то время, как они пытаются оправиться от прошлогодней жалкой кампании, этот старт действительно то, что доктор прописал»

Старую гвардию «Реала» рано списывать со счетов

«Королевский клуб много потратил летом в попытках преодолеть отставание от Барселоны, которая в прошлом сезоне опередила своего антагониста на 19 очков. Эден Азар, Родриго Гоэс и Ферлан Менди пропустили поединок из-за травмы, тогда как Эдер Милитао и Лука Йович оказались в запасе.

Потому вся задача легла на плечи старой гвардии в лице Бейла, Бензема, Крооса и Лукаса Васкеса», — рассуждает в отчете Goal.com о матче Дэниэль Льюис.

«Зидан признался накануне игры, что теперь 'полагается' на Бейла, и нападающий не разочаровал его возвращением в команду. Помимо впечатляющего ассиста на Бензема, он также помог в оборонительном смысле.

Альваро Одриосола едва не привел гол в ворота 'Реала' после не лучшей передачи Куртуа, когда первого запрессинговали на фланге — сигнал об офсайде его спас, но в целом тот провел матч слабо».

«Реал» был тактически и ментально в порядке

«Против 'Сельты' дружина Зидана не напоминала команду, которая испытывала столько проблем по ходу предсезонки. Имена в основе были до боли привычными, но другим было их выступление, благодаря чему мадридцы сделали громкое заявление в стартовый день сезона, выиграв игру, которую многие считали потенциальной осечкой.

Тактическая система была гибкой, с атакующей схемой 4-3-3, плавно переходящей в более оборонительную 4-1-4-1, когда это необходимо», — анализирует действия победителя Рубен Хименес на страницах Marca.

«На флангах Бейл и Винисиус Жуниор проявили себя гибко, а что касается центра полузащиты, то Лука Модрич (до своего удаления), Тони Кроос и Каземиро взяли его под свой контроль, несмотря на то, что не играли одновременно на поле продолжительное время. Но это была не тактическая революция — вместо этого футболисты гостей показали новый настрой и умелую игру, а сама команда действовала так, как должна действовать команда 'Реала'.

Это было показательным моментом. Независимо от того, состоится ли какой-либо большой переход между настоящим моментом и концом закрытия трансферного окна, желание нынешних игроков, проявленное против галисийцев, будет тем, что решит историю этого сезона». 0