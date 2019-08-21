С корабля на бал. Сумасшедшие две недели «запасного» Адриана

Вратарь «Ливерпуля» Адриан задался этим вопросом в минувший понедельник. Он провел один день без тренировок или поездок, что позволило ему отдышаться и задуматься обо всем, что произошло за сумасшедшие четырнадцать дней. За эти две недели в его жизни случилось столько всего (в том числе ужасная ошибка в матче с «Саутгемптоном»), что этого могло бы хватить на всю карьеру,
Случалось ли когда-либо столько всего за столь короткий промежуток времени с запасным голкипером? Вместо обычной адаптации в команде, изучения ее нюансов, знакомства с новыми одноклубниками Адриан сразу же был вынужден выйти на поле из-за травмы Алиссона.
С тех пор он выиграл вместе с командой два матча чемпионата Англии, а также стал неотъемлемой частью победы в Суперкубке УЕФА, завоевав свой первый большой трофей в карьере. Невероятное начало карьеры в «Ливерпуле» уже сделало его культовым для клуба персонажем.
В прошлый четверг в Стамбуле Адриан вписал свое имя в историю «Ливерпуля». Он отразил удар Тэмми Абрахама с пенальти и позволил «красным» выиграть Суперкубок в серии пенальти с «Челси» (5:4). «Ливерпуль» завоевал второй трофей на евроарене под руководством Юргена Клоппа.
За 120 минут матча у испанца были как взлеты, так и падения. Он бросился в ноги Матео Ковачичу, затем пропустил мяч под собой после удара Оливье Жиру. В дополнительное время Адриан сперва спас свою команду после удара Абрахама, но затем заработал пенальти, сфолив на 20-летнем футболисте, и пропустив удар на исполнение от Жоржиньо.
Момент его славы наступил в серии послематчевых пенальти. Когда 32-летний вратарь отразил удар Абрахама и опустился на колени в ожидании объятий от своих партнеров по команде, казалось, что это все происходит не с ним.
До Суперкубка УЕФА у Адриана не было ни одного трофея, а лишь несколько недель назад после окончания контракта с «Вест Хэмом» он поддерживал форму в полупрофессиональной команде «Унион Депортива Пилас» из шестого дивизиона Испании, занимаясь с личным тренером вратарей Педро Илланесом и тренером по физподготовке.
Он знал, что летом у него будут предложения, особенно от испанских команд, и поэтому решил тренироваться в родной для себя Севилье. Адриан был на грани того, чтобы перейти в «Вальядолид». Однако траекторию его трансфера изменил звонок от «Ливерпуля».
К концу прошлого сезона стало ясно, что если Симон Миньоле покинет «Энфилд» в поисках команды с регулярным местом в основе, то клуб найдет вместо него столь же опытного голкипера, который будет при необходимости заменять Алиссона. Адриан выглядел «идеальным решением» (говоря словами Клоппа). На его счету было 150 матчей за шесть лет в «Вест Хэме», он был знаком с АПЛ, он знал, каково это — находиться под давлением, и он не был подвержен влиянию ошибок.
«Ливерпуль» наблюдал за ним в «Бетисе», а затем и когда он переехал в восточный Лондон в 2013 году. Им нравились его умение читать игру, его смелость, его характер. Когда «Брюгге» предложил «Ливерпулю» 8 миллионов фунтов за Миньоле, с Адрианом немедленно связались, чтобы сказать, что он является первым выбором на позицию запасного вратаря команды.
Для Адриана это было неожиданностью, он назвал это «громом среди ясного неба». Он не ожидал, что может вернуться в Англию, и уж тем более того, что может присоединиться к чемпионам Европы.
Когда поступило предложение, Адриан ни секунды не сомневался. Он принес извинения «Вальядолиду», а также за два дня до переезда в «Ливерпуль» 5 августа предупредил руководство «Унион Депортива Пилас» о том, что ему больше не понадобятся тренировочные условия клуба. Попрощавшись, он оставил клубу сумки со своей экипировкой, бутсами и другими памятными вещами, а также от руки написанное письмо и подарочный сертификат.
«В благодарность за ваше гостеприимство я хочу подарить клубу этот сертификат на покупку спортивного инвентаря и экипировки для дальнейшего прогресса. Большое спасибо за все! Я желаю вам всего наилучшего!», — говорилось в письме.
Подарочный сертификат позволил «Унион Депортива Пилас» приобрести 20 мячей, а также другие вещи, которые понадобятся клубу в предстоящем сезоне. А время, проведенное с вратарем, превратило спортивного директора клуба Хосе Марию Морено в болельщика «Ливерпуля» (спортивный директор не мог выдержать серию пенальти с «Челси», но едва не сошел с ума, когда его сын сообщил ему, что Адриан отбил решающий удар).
То, как Адриан выступал в матче за Суперкубок, несмотря на то, что у него не было времени на подготовку, было, по словам Клоппа, «невероятным». Немецкий тренер приветствовал испанца как «правильного человека в раздевалке».
Однако уже через несколько часов после матча за Суперкубок УЕФА Клоппу пришлось основательно задуматься из-за того, что лодыжка Адриана в значительной степени распухла, когда он проснулся. У вратаря сразу появились сомнения касательно поездки на матч в Саутгемптон. Адриан получил травму из-за того, что вырвавшийся на поле во время празднования фанат, которому удалось убежать от стюардов, подскользнулся и въехал ногами в голкипера.
Во время четырехчасового перелета в «Ливерпуль» физиотерапевт команды Ли Нобс интенсивно «колдовал» над лодыжкой, чтобы Адриан смог восстановиться к матчу против «святых».
Статус героя, который обрел Адриан, немного пошатнулся во время победного для команды поединка против «Саутгемптона» (2:1). На 83-й минуте осле паса от Вирджила ван Дейка и попытки Адриана отдать передачу мяч попал в Дэнни Ингса и полетел в сетку. К этому моменту у «Ливерпуля» отличились Садио Мане и Роберто Фирмино, но из-за ошибки вратаря команду ждала напряженная концовка.
Тем не менее, Клопп, помня о серьезной ошибке Алиссона в игре с «Лестером», в самом начале пути бразильца в «Ливерпуле», не был обеспокоен «фэйлом» Адриана.
«Я сказал ему: "Ну вот, теперь ты в команде. Добро пожаловать!". Али сделал то же самое. Очевидно, это вратарская фишка в "Ливерпуле". Никаких проблем с этим, пока мы побеждаем. Все хорошо», — сказал Клопп.
«У Адриана была опухшая лодыжка, и в тот отрезок матча мы слишком часто отдавали ему мяч. Я был доволен всем, что он сделал в матче, всеми его сэйвами. Другие футболисты тоже должны разделить ответственность за ошибку. Они не могут каждый раз пасовать ему назад и думать, что болеутоляющие все еще помогают ему», — добавил немец.
В «Ливерпуле» уверены, что ошибка не сильно скажется на Адриане, о чем свидетельствует его период в «Вест Хэме».
«То, как он реагирует на ошибку — это, мне кажется, важнее, чем сама ошибка», — сказал полузащитник «красных» Жоржиньо Вейналдум, добавив, что Адриан «не играл и недели, поэтому мы должны привыкнуть к друг другу».
Стоит отметить, что Адриану в воротах «Ливерпуля» точно не помогало то, что проход в штрафную команды был нетипично для «красных» открыт. Это позволяло соперникам создавать большое количество моментов.
«Челси» в матче за Суперкубок нанес 20 ударов по воротам, 13 из них — в створ. «Норвич» нанес 12 ударов на «Энфилде», причем 8 — из пределов штрафной, а «Саутгемтон» — 14 (9 — из пределов штрафной).
В матче против «Арсенала», у которого есть Пьер-Эмерик Обамеянг, «Ливерпулю» нужно будет исправлять эту ситуацию. Но Адриан больше, чем кто-либо еще, будет осознавать, что должен быть готов ко всему. Как он сам выразился после матча с «Челси», «такова жизнь вратаря». 0