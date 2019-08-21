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    С корабля на бал. Сумасшедшие две недели «запасного» Адриана

    В «Ливерпуле» испанский вратарь успел пережить и взлеты, и падения

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    Автор ESPN Мелисса Рэдди рассказывает о невероятных двух неделях, которые испанский голкипер Адриан провел в «Ливерпуле».
    Что может произойти дальше?

    Вратарь «Ливерпуля» Адриан задался этим вопросом в минувший понедельник. Он провел один день без тренировок или поездок, что позволило ему отдышаться и задуматься обо всем, что произошло за сумасшедшие четырнадцать дней. За эти две недели в его жизни случилось столько всего (в том числе ужасная ошибка в матче с «Саутгемптоном»), что этого могло бы хватить на всю карьеру,

    Случалось ли когда-либо столько всего за столь короткий промежуток времени с запасным голкипером? Вместо обычной адаптации в команде, изучения ее нюансов, знакомства с новыми одноклубниками Адриан сразу же был вынужден выйти на поле из-за травмы Алиссона.

    С тех пор он выиграл вместе с командой два матча чемпионата Англии, а также стал неотъемлемой частью победы в Суперкубке УЕФА, завоевав свой первый большой трофей в карьере. Невероятное начало карьеры в «Ливерпуле» уже сделало его культовым для клуба персонажем.

    Адриан
    twitter.com/AdriSanMiguel

    В прошлый четверг в Стамбуле Адриан вписал свое имя в историю «Ливерпуля». Он отразил удар Тэмми Абрахама с пенальти и позволил «красным» выиграть Суперкубок в серии пенальти с «Челси» (5:4). «Ливерпуль» завоевал второй трофей на евроарене под руководством Юргена Клоппа.

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    • За 120 минут матча у испанца были как взлеты, так и падения. Он бросился в ноги Матео Ковачичу, затем пропустил мяч под собой после удара Оливье Жиру. В дополнительное время Адриан сперва спас свою команду после удара Абрахама, но затем заработал пенальти, сфолив на 20-летнем футболисте, и пропустив удар на исполнение от Жоржиньо.

    Момент его славы наступил в серии послематчевых пенальти. Когда 32-летний вратарь отразил удар Абрахама и опустился на колени в ожидании объятий от своих партнеров по команде, казалось, что это все происходит не с ним.

    Игроки «Ливерпуля»
    twitter.com/lfc

    До Суперкубка УЕФА у Адриана не было ни одного трофея, а лишь несколько недель назад после окончания контракта с «Вест Хэмом» он поддерживал форму в полупрофессиональной команде «Унион Депортива Пилас» из шестого дивизиона Испании, занимаясь с личным тренером вратарей Педро Илланесом и тренером по физподготовке.

    Он знал, что летом у него будут предложения, особенно от испанских команд, и поэтому решил тренироваться в родной для себя Севилье. Адриан был на грани того, чтобы перейти в «Вальядолид». Однако траекторию его трансфера изменил звонок от «Ливерпуля».

    К концу прошлого сезона стало ясно, что если Симон Миньоле покинет «Энфилд» в поисках команды с регулярным местом в основе, то клуб найдет вместо него столь же опытного голкипера, который будет при необходимости заменять Алиссона. Адриан выглядел «идеальным решением» (говоря словами Клоппа). На его счету было 150 матчей за шесть лет в «Вест Хэме», он был знаком с АПЛ, он знал, каково это — находиться под давлением, и он не был подвержен влиянию ошибок.

    «Ливерпуль» наблюдал за ним в «Бетисе», а затем и когда он переехал в восточный Лондон в 2013 году. Им нравились его умение читать игру, его смелость, его характер. Когда «Брюгге» предложил «Ливерпулю» 8 миллионов фунтов за Миньоле, с Адрианом немедленно связались, чтобы сказать, что он является первым выбором на позицию запасного вратаря команды.

    Адриан
    twitter.com/lfc

    Для Адриана это было неожиданностью, он назвал это «громом среди ясного неба». Он не ожидал, что может вернуться в Англию, и уж тем более того, что может присоединиться к чемпионам Европы.

    Когда поступило предложение, Адриан ни секунды не сомневался. Он принес извинения «Вальядолиду», а также за два дня до переезда в «Ливерпуль» 5 августа предупредил руководство «Унион Депортива Пилас» о том, что ему больше не понадобятся тренировочные условия клуба. Попрощавшись, он оставил клубу сумки со своей экипировкой, бутсами и другими памятными вещами, а также от руки написанное письмо и подарочный сертификат.

    «В благодарность за ваше гостеприимство я хочу подарить клубу этот сертификат на покупку спортивного инвентаря и экипировки для дальнейшего прогресса. Большое спасибо за все! Я желаю вам всего наилучшего!», — говорилось в письме.

    Подарочный сертификат позволил «Унион Депортива Пилас» приобрести 20 мячей, а также другие вещи, которые понадобятся клубу в предстоящем сезоне. А время, проведенное с вратарем, превратило спортивного директора клуба Хосе Марию Морено в болельщика «Ливерпуля» (спортивный директор не мог выдержать серию пенальти с «Челси», но едва не сошел с ума, когда его сын сообщил ему, что Адриан отбил решающий удар).

    То, как Адриан выступал в матче за Суперкубок, несмотря на то, что у него не было времени на подготовку, было, по словам Клоппа, «невероятным». Немецкий тренер приветствовал испанца как «правильного человека в раздевалке».

    «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    Однако уже через несколько часов после матча за Суперкубок УЕФА Клоппу пришлось основательно задуматься из-за того, что лодыжка Адриана в значительной степени распухла, когда он проснулся. У вратаря сразу появились сомнения касательно поездки на матч в Саутгемптон. Адриан получил травму из-за того, что вырвавшийся на поле во время празднования фанат, которому удалось убежать от стюардов, подскользнулся и въехал ногами в голкипера.

    Во время четырехчасового перелета в «Ливерпуль» физиотерапевт команды Ли Нобс интенсивно «колдовал» над лодыжкой, чтобы Адриан смог восстановиться к матчу против «святых».

    Статус героя, который обрел Адриан, немного пошатнулся во время победного для команды поединка против «Саутгемптона» (2:1). На 83-й минуте осле паса от Вирджила ван Дейка и попытки Адриана отдать передачу мяч попал в Дэнни Ингса и полетел в сетку. К этому моменту у «Ливерпуля» отличились Садио Мане и Роберто Фирмино, но из-за ошибки вратаря команду ждала напряженная концовка.

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    • Тем не менее, Клопп, помня о серьезной ошибке Алиссона в игре с «Лестером», в самом начале пути бразильца в «Ливерпуле», не был обеспокоен «фэйлом» Адриана.

    «Я сказал ему: "Ну вот, теперь ты в команде. Добро пожаловать!". Али сделал то же самое. Очевидно, это вратарская фишка в "Ливерпуле". Никаких проблем с этим, пока мы побеждаем. Все хорошо», — сказал Клопп.

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    «У Адриана была опухшая лодыжка, и в тот отрезок матча мы слишком часто отдавали ему мяч. Я был доволен всем, что он сделал в матче, всеми его сэйвами. Другие футболисты тоже должны разделить ответственность за ошибку. Они не могут каждый раз пасовать ему назад и думать, что болеутоляющие все еще помогают ему», — добавил немец.

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    • В «Ливерпуле» уверены, что ошибка не сильно скажется на Адриане, о чем свидетельствует его период в «Вест Хэме».

    «То, как он реагирует на ошибку — это, мне кажется, важнее, чем сама ошибка», — сказал полузащитник «красных» Жоржиньо Вейналдум, добавив, что Адриан «не играл и недели, поэтому мы должны привыкнуть к друг другу».

    Стоит отметить, что Адриану в воротах «Ливерпуля» точно не помогало то, что проход в штрафную команды был нетипично для «красных» открыт. Это позволяло соперникам создавать большое количество моментов.

    «Челси» в матче за Суперкубок нанес 20 ударов по воротам, 13 из них — в створ. «Норвич» нанес 12 ударов на «Энфилде», причем 8 — из пределов штрафной, а «Саутгемтон» — 14 (9 — из пределов штрафной).

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    • В матче против «Арсенала», у которого есть Пьер-Эмерик Обамеянг, «Ливерпулю» нужно будет исправлять эту ситуацию. Но Адриан больше, чем кто-либо еще, будет осознавать, что должен быть готов ко всему. Как он сам выразился после матча с «Челси», «такова жизнь вратаря». 0

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