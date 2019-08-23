От Роналду до Коутиньо. Рейтинг самых влиятельных трансферов от 100 миллионов евро

Недавно Криштиану Роналду заявил: «Любого игрока могут купить за 100 миллионов евро, но это не значит, что он добился чего-то выдающегося». Португальскую мегазвезду в свое время покупали как за 100, так и за 94 миллиона евро. Он является одним из величайших бомбардиров всех времен и чувствует, что колоссальные трансферные затраты не всегда бывают оправданными.

Мы часто спорит о том, действительно ли тот или иной футболист стоит девятизначную сумму. Но теперь можно пройтись по фактам. Как игроки, которые были подписаны за 100 миллионов евро и более, проявили себя в новых клубах?

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт рассмотрел десять таких трансферов и оценил их по десятибалльной шкале.

Жуан Фелиш в «Атлетико» (126 миллионов)

Эден Азар в «Реал» (100 миллионов)

Антуан Гризманн в «Барселону» (120 миллионов)

Эти три сделки состоялись текущим летом. И хотя каждый из вышеназванных футболистов обладает высочайшим мастерством, они пока провели недостаточно официальных матчей, чтобы мы могли оценить их влияние. Давайте вернемся к ним через год и посмотрим на их успехи. А пока же просто пожелаем им удачи.

Гарет Бейл в «Реал» (100 миллионов)

Гарет Бейл стал первым игроком, которого приобрели за 100 миллионов евро, хотя «Реал» изначально не признавал этого, поскольку не хотел расстраивать Криштиану Роналду, подписанного за 94 миллиона. Впрочем, в итоге материалы Football Leaks подтвердили, что Бейл действительно переехал в Мадрид за 100 миллионов.

И какой же это был трансфер! К концу своего дебютного сезона с «Реалом» он выиграл Кубок Испании и Лигу чемпионов, забив потрясающие голы в обоих финалах. Он продолжал блистать под руководством Карло Анчелотти, а затем вышел в свой второй финал Лиги чемпионов, но уже с Зинедином Зиданом в 2016 году.

В сезоне 2016/17 его настигли травмы и положение постепенно начало ухудшаться. В мае 2018 года он помог «Реалу» выиграть третью Лигу чемпионов кряду, забив в Киеве два блестящих мяча в ворота «Ливерпуля». И все же он никак не мог вернуть доверие главного тренера.

Этим летом разразились споры об уходе Бейла: Зидан хотел избавиться от валлийской суперзвезды, тогда как президент клуба Флорентино Перес призывал не спешить. В пользу валлийца говорила его статистика в ключевых матчах, тогда как французский тренер указывал на травмы и неспособность игрока адаптироваться к жизни в Испании.

В любом случае наш итог сводится к тому, что до Бейла у «Реала» было девять триумфов в Лиге чемпионов, а теперь их, во многом благодаря Гарету, сразу 13. Можно считать, что сделка оказалась оправданной.

Оценка: 9 из 10.

Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» (105 миллионов)

Несмотря на то крутое шоу, с которым Поль Погба возвращался в «Манчестер Юнайтед», француз быстро освоился в Премьер-лиге и немедленно приступил к демонстрации своего мастерства. Он помог «Юнайтед» выиграл Кубок лиги и Лигу Европы уже в своем первом сезоне, вернув команду на высочайший уровень.

Ни один игрок не создал больше моментов у чужих ворот в составе «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как француз вернулся в клуб (156). При этом отдельные фанаты почему-то часто оставались разочарованными и даже злились на хавбека.

Да, во втором и третьем сезонах он поссорился с Жозе Моуринью и играл не так стабильно, как можно было ожидать от столь талантливого футболиста. Но с приходом Уле Гуннара Сульшера он вновь стал лидером, который способен провести отличный сезон.

Сложно сказать, как долго он еще будет играть за «Юнайтед», но он уже определенно добился многих успехов в красной футболке.

Оценка: 7 из 10.

Неймар в «Пари Сен-Жермен» (222 миллиона)

Огромная сумма! Переход Неймара в «Пари Сен-Жермен» изменил ситуацию на трансферном рынке так, как никто не делал со времен Криштиану Роналду и Кака в 2009 году. Сделка была ошеломляющей и пришла из ниоткуда. Покупкой бразильца парижане сделали громкое заявление о том, что намерены собрать свой отряд «галактикос».

Тем не менее, трансфер не совсем сработал. Прошло два года, а Неймар уже готов уйти, тогда как чемпионы Франции, похоже, не особенно и сопротивляются этому.

Нельзя сказать, что он был плох на поле. На самом деле он был великолепен. Бразилец провел 58 матчей, забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Но ему мешала околофутбольная шумиха: недавний комментарий о «Ремонтаде», регулярные опоздания на тренировки и проведение большого количества вечеринок.

Тот факт, что каждый февраль его подводила нога, тоже не помогал. Это не провал, но разочарование.

Оценка: 6 из 10.

Усман Дембеле в «Барселону» (105 миллионов)

Когда «Барселона» продала Неймара, у нее на руках было 222 миллиона евро, и все это знали. Мгновенно трансферные цены взлетели до небес, но каталонцы все равно должны были платить, потому что нуждались в таланте. Их избранником стал Усман Дембеле, которому едва исполнилось 20 лет. На бумаге этот трансфер имел смысл: француз был настоящим фланговым волшебником со стремительной скоростью и набором технических навыков, идеально подходящих «Барселоне».

Однако большую часть своего первого сезона он провел в лазарете, подобная ситуация сложилась и во втором. Более того, даже сейчас он восстанавливается. В промежутках между травмами он выглядел многообещающе, но часто вступал в конфликтные ситуации с Эрнесто Вальверде, который накладывал на него дисциплинарные санкции, что приводило к меньшему количеству игровых минут и меньшему пониманию системы тренера. Все это было усугублено каким-то странным непрофессионализмом со стороны игрока, который вел себя, как новичок в университете.

Его трансфер можно было бы назвать катастрофой, но этот термин неприменим ввиду его таланта. В прошлом сезоне он все-таки помог команде завоевать два трофея, забил победный гол в матче за Суперкубок и результативно играл в тот момент, пока Лео Месси только набирал форму. Плюс ко всему, ему всего 22 года — у него еще есть возможность все улучшить.

Оценка: 5 из 10.

Филиппе Коутиньо в «Барселону» (120 миллионов)

«Барселона» целый год следила за Коутиньо, но смогла его купить только после продажи Неймара по завышенной цене. Более того, «сине-гранатовым» пришлось ждать целых шесть месяцев, чтобы наконец встретить желанного футболиста. И в течение полугода все было хорошо. Коутиньо блистал в конце сезона 2017/18, но по какой-то причине он провалил сезон 2018/19.

Что пошло не так? Тактика? Позиция? Недостаток выносливости? Давление? Вероятно, сработала комбинация из всего этого. Наблюдать за Коутиньо в сезоне 2018/19 было равносильным тому, что смотреть на прогулку жеребенка среди дерущихся носорогов.

Этим летом «Барселона» всеми силами пыталась избавиться от него, и в конце концов отдала в аренду «Баварии». Это показывает, насколько упал его имидж. Учитывая трансферную цену, его покупка была самым большим провалом в истории.

Оценка: 3 из 10.

Килиан Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» (135 миллионов)

В парижскую команду он пришел в 2017 году вместе с Неймаром, но изначально только по арендному договору. Большие деньги были заплачены в следующем году, когда чемпионы Франции официально выкупили его контракт.

Мбаппе – самый яркий в мире молодой талант. Во Франции, играя за «Монако» и «Пари Сен-Жермен», он забил 161 гол в 183 матчах. Статистика впечатляет еще больше, когда осознаешь, что в среднем за 90 минут он забивает 1,13 гола. Да, 20-летний футболист, который провел около 200 встреч забивает или отдает результативную передачу практически в каждой игре. Он — суперталант.

К его проблемам можно отнести дисциплину. Вспомнить хотя бы удаление в финале Кубка Франции в прошлом сезоне. И при всей своей гениальности, когда травмы оставили его наедине с Анхелем Ди Марией, он не смог пройти «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Каким бы талантливым он ни был, он пока еще не добился всех высот с «Пари Сен-Жермен», с которым у него подписан контракт до 2022 года. До него парижская команда была хорошей, но не элитной. На этом уровне она остается и с Мбаппе.

Оценка: 7 из 10.

Криштиану Роналду в «Ювентус» (100 миллионов)

Ну и завершим наш обзор самым великим игроком из списка. Да, никто из тех, за кого заплатили больше 100 миллионов евро, не способен сравниться с Криштиану Роналду — 450 голов в 438 матчах за «Реал» и три подряд победы в Лиге чемпионов.

Однако значение имеет и то, как он играл за новый клуб. В сезоне 2018/19 португалец забил 21 гол в чемпионате Италии и принес команде много очков, но у «Юве» и так был огромный запас. В Серии А «старая синьора» доминирует давно, и если до Роналду она набирала 95 очков за сезон, то с ним — 90. Туринцы набрали меньше, потому что Криштиану тянул одеяло на себя, но не был так же результативен, как в Мадриде.

Даже в еврокубках он в лучшем случае играл средне, кроме одного впечатляющего матча против «Атлетико», в котором он оформил хет-трик и помог «Ювентусу» трансформировать счет из 0:2 в 3:2. Тем не менее, Роналду не смог ничего сделать с юным «Аяксом», поэтому основная цель его прибытия в Турин (победа в Лиге чемпионов) не была достигнута.

Его подписание также отразилось на уходе трансферного гуру Беппе Маротты. Умение итальянца проводить хитрые сделки и грамотно управлять финансами — вот что вернуло «Юве» на ведущие позиции в европейском футболе, а сделка по Криштиану, учитывая его возраст и финансовые требования, совсем не входила в планы функционера. Однако президент Андреа Аньелли считал, что Роналду повысит не только результативность команды, но и клубные доходы. Этого не случилось, и Маротта ушел.

В свою очередь «Юве» оказался на грани нарушения правил финансового фейр-плей, отчасти потому, что вынужден платить португальцу 50 миллионов евро в год после уплаты налогов. Отсюда и внезапная продажа великолепного Жуана Канселу и сага с возможным прощанием с Пауло Дибалой.

Обидно, что в свое время «Реал» не заплатил «Манчестер Юнайтед» за Роналду 100 миллионов евро, потому что к моменту его ухода эту сделку мы бы оценили в 12 баллов из 10. Но с точки зрения перехода в «Юве», Криштиану был хорош? Да. Он вывел «старую синьору» на новый уровень? Нет. Он добавил клубу проблем? О да.

Оценка: 5 из 10. 0