Проиграли, но не развалились. «Спартак» сохранил шансы на продолжение борьбы

Московский «Спартак» проиграл португальскому клубу «Брага» (0:1) в первом матче заключительного квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. В составе хозяев победный гол на 74-й минуте забил португальский форвард Рикарду Орта.

Как бы чего не вышло

Автор Rusffotball.info Роман Гуськов критикует команды за вяло проведенный первый тайм, отмечая преимущество «Браги».

«Состав "Спартака" не удивил и удивить не мог: Томас Цорн приехал на матч без Адриана Тамеза, а Тиль и Ларссон с новым раундом Лиги Европы права играть в ней за "Спартак" не получили. Потому выбора у Кононова почти не было, а ротацию ради ротации в таком важном матче проводить не стоило.

Как бы чего ни вышло. Под таким девизом первый тайм провели обе команды. Сперва "Брага" заняла выжидательную позицию, но, убедившись, что ничего страшного в "Спартаке" нет, ближе к середине тайма начала оправдывать хозяйский статус. К счастью, только в вопросе территории и владения. "Спартак" выглядел вяло, но спокойно.

Возмущали это спокойствие стандарты. Не сказать, что гости плохо с ними справлялись, просто фолил "Спартак" уж слишком часто, а под конец тайма пошли и угловые. Со штрафного и углового "Брага" и нанесла оба опасных удара до перерыва: сперва позиционно ошибся Ещенко, потом в одиночку против двоих на дальней штанге оказался Бакаев. Спасибо Максименко и промахнувшемуся Франсержио».

«Спартак» включился через полчаса

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что красно-белые начали атаковать лишь к концу первого тайма.

«На 35-й минуте спартаковцы организовали симпатичную контратаку веером, поступательно перемещая мяч из центральной зоны влево, откуда затем последовала нацеленная передача на Эсекиэля Понсе. Аргентинец, оставшись с глазу на глаз с голкипером Матеусом, дуэль проиграл. Но даже если бы и выиграл, взятие ворот не было бы зафиксировано из-за офсайда.

Тем не менее, этот эпизод послужил тумблером, включившим спартаковскую атаку. В течение двух минут плотные удары из-за пределов штрафной наносили Зелимхан Бакаев и Понсе. В первом случае Матеус мяч забрал, во втором снаряд просвистел рядом со штангой.

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В самой концовке тайма "Брага" снова активизировалась. У ворот Максименко возник эпизод, когда соперники дружно стали сигнализировать судье о якобы имевшей место игре рукой у кого-то из спартаковцев. А затем случились несколько неприятных кроссов, после которых любое касание мяча может отправить его в сетку. Впрочем, гости такого подарка сопернику не сделали».

«Спартаку» не хватает «физики»

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов огорчен слабой физической формой игроков московского клуба, которых не хватило на второй тайм.

«В первом тайме у "Спартака" были моменты. Но Шюррле со штрафного пробил в сторону скалы, а Понсе пустил мяч мимо штанги. Забили красно-белые и гол — но арбитр его тут же отменил из-за офсайда. Тренер "Браги" Рикарду Са Пинту по этому поводу жутко протестовал — ему, вероятно, показалось, что помощник среагировал поздно. Но главный арбитр за это показал ему предупреждение.

"Спартаку" было гораздо труднее. Ещенко едва не забил в свои ворота, Джикия снял мяч с головы форварда "Браги", а хозяева вообще владели мячом в два раза больше гостей. Но для "Спартака" это вряд ли было проблемой — даже Са Пинту перед матчем отмечал, что российский клуб силен контратаками.

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А слаб он — физической силой. Кононов перед игрой уверял, что проблем с восстановлением после игры с ЦСКА не будет. Но второй тайм показал обратное. Жиго и Бакаев уже на исходе часа попросили паузу, чтобы растянуть мышцы. А Айртон совсем сел и последние минут 20 доигрывал "на ободах". А однажды еще и чуть не срезал мяч в свои ворота».

Пропустили, но не развалились

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов пытается найти позитив в поражениии столичного клуба.

«Красно-белые не уступили "Браге" в первом тайме, но оказались совершенно не готовыми к вспышке активности португальцев после перерыва. Тренер Са Пинту отметился стильными подтяжками и желтой карточкой за неприличный жест в адрес судьи в середине первого тайма (по новым правилам тренерам выносят еще и предупреждения). В свою очередь команда Са Пинту задавила "Спартак" на флангах, где Зелимхан Бакаев и вышедший на замену Лоренсо Мельгарехо слабо помогали Андрею Ещенко и Айртону.

После одного из подключений правого защитника Эшгайю хозяева и забили единственный в матче гол. Мяч влетел в ворота Александра Максименко рикошетом от колена нападающего Рикарду Орты. К тому моменту хозяева уже наносили один удар по воротам за другим, а Айртон едва не отметился автоголом. Еще более впечатляющим оказалось их итоговое преимущество по угловым: 11–2.

Единственный позитивный итог для "Спартака": пропустив в трудный момент, красно-белые не развалились, подобно "Краснодару" в Греции днем ранее».

У «Спартака» неплохие шансы

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов не считает поражение в Португалии катастрофой.

«До последних минут игра для красно-белых складывалась уже так, что главным для команды Кононова было не развалиться, как "Краснодар" в Греции. Футболисты гостей очень устали, даже Георгий Джикия, надёжно игравший в паре с Жиго, стал проигрывать один в один. "Брага" создавала голевые моменты. Россиянам повезло не пропустить ещё раз.

Зато в концовке, когда хозяева лишились последних сил, "Спартак" и сам потрепал нервы голкиперу "Браги" Лиме Матеусу. Второй тайм португальцы выиграли по ударам — 11:5 (но в створ — 2:2). Минимальное поражение оставляет команде Кононова неплохие шансы: теперь нужно побеждать в Москве».

Во что играл «Спартак»?

Автор «Соккер.ру» Синклейр безуспешно пытается разобраться в тактике наставника красно-белых Олега Кононова.

«Хозяева частенько стреляли издали, не особо утруждая себя прицеливанием, хотя некоторые такие дальние попытки получались угрожающе опасными. "Спартак" так и не нашел путь к воротам противника, не нашел метод, которым мог бы раскачать его оборону. И если в первом тайме казалось, что гости могут прибавить, то во втором все выглядело так, будто они устали и уже терпят откровенно, лишь бы не повторить участь "Краснодара".

В такой картине пропадает замысел, с которым выходил играть "Спартак". Это была попытка удержать нулевую ничью и забить при счастливом стечении обстоятельств? Или был план прибавить во втором тайме, как это получалось в предыдущих матчах? Но тогда почему не оказалось сил? Как таковой контратакующей модели у "Спартака" тоже не было — слишком плотно играла "Брага", успевая перестроиться, и слишком часто гости ошибались при скоростных переходах в атаку. Посмотрим, что Кононов придумает на ответную игру. "Спартаку" бы не играть в кошки-мышки, а дать сопернику наотмашь, что есть мочи».

Рабочий результат

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин не огорчен результатом матча в Португалии, но огорчен игрой красно-белых.

«Но 0:1 — это, по большому счету, вполне рабочий результат, если учитывать все вводные красно-белых перед этим матчем. Непростой график. Долгая дорога в Португалию, занявшая более пяти часов. Изматывающее физически и прежде всего морально дерби с ЦСКА — эмоций на "Открытие Арене" в понедельник вечером сожжено очень много. Отсутствие двух игроков даже не основного, а стартового состава — Тила и Ларссона. Учитывая все это, сложно было ждать от "Спартака" какого-то феерического футбола.

Он его и не показал. Неубедительно выглядел Мирзов, ничего не показал Бакаев, слишком часто терял мяч Зобнин, растворился впереди Понсе, слабо вышел на замену обычно надежный Мельгарехо. Много для себя ошибался даже Шюррле, который за недолгое время, что он в команде, успел приучить к тому, что невынужденного брака в его действиях минимум. Разве что вышедший на замену молодой Умяров может занести матч в Португалии себе в актив.

Но не случилось и катастрофы, как накануне с "Краснодаром", который глупо и наивно зачем-то полетел вперед против "Олимпиакоса", и развалился. "Спартак" — не развалился, москвичи даже провели последние минуты на чужой половине, осадив ворота "Браги".

При этом в ответном матче в Москве красно-белым нужно обязательно прибавлять — вялость и брак уже непростительны. Никаких оправданий, как сейчас, уже не будет. При том что 0:1 — счет, с одной стороны, нормальный, но с другой — довольно неприятный, поскольку пропускать на "Открытие Арене" уже никак нельзя». 0