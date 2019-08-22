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    Кошмар в Греции. «Краснодар» опозорился и почти вылетел из Лиги чемпионов

    Разгромное поражение «Краснодара» в Греции — в нашем обзоре СМИ

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    В Пирее состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар». Команда Мусаева пропустила четыре мяча и фактически потеряла шансы на выход в групповой этап турнира.

    «Краснодар» устал и не попал в настроение

    «Мы знаем краснодарцев как команду летающую, бойкую, стремительную, которой нужно размахнуться, нужно почувствовать простор, ощутить способность комбинировать на ходу. Ничего этого у "Краснодара" не получилось реализовать в этом матче. "Быки" приехали без должного настроения и играли весьма невнимательно, несобранно, без концентрации.

    Возможно, сказалось то, что произошло в противостоянии с "Порту". Тогда "Краснодару" удалось на новенького, на свежести разобраться с не ожидавшими это "драконами". Но повторить рывок новичка дважды невозможно, нельзя два раза дебютировать. А в рутинном режиме настраиваться с предельной концентрацией на матч Лиги чемпионов "Краснодар" пока не может.

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    • Можно говорить о психологических факторах, сыгравших важную роль в поражении "Краснодара", а можно упомянуть и чисто физические. Для "быков" очень рано начался бешеный ритм игры на несколько фронтов. Для команды, которая перестраивалась, вкрапляла в состав новых исполнителей, это довольно рано. И к этому матчу в Греции "Краснодар" почему-то оказался измотанным», — подчеркнул автор блога «Футбол — это боль» на Soccer.ru.

  • Маркус Берг
  • Форвард «Краснодара»
  • После игры очень плохое состояние. Немного стыдно за такую игру, это был не наш истинный уровень. «Олимпиакос» был хорош, но это мы позволили им быть лучше, чем они есть. Я очень разочарован, мы должны быть лучше Мы должны играть лучше. До 75 минуты мы проигрывали в один мяч, а в итоге в четыре — это очень плохо. Все пошло не так, мы плохо прессинговали, не использовали шансы для контратак, не держали мяч.

    • Одинокий Вандерсон и крах Камболова

    «Краснодар» играл без мысли
    facebook.com/OlympiacosFC

    «Более-менее вся атака "Краснодара", особенно после ухода Кабелла, была заточена под бразильца. Хотя о чём это я — игры никакой не было: Вандерсон просто получал мяч от партнёров или перехватывал его в прессинге и пытался пробиться вперёд, ограничиваемый двумя соперниками и боковой линией. Если каким-то чудом получалось, следовал прострел в штрафную, где после первого касания мяч доставался сопернику. Правда, однажды Вандерсон настолько вошёл в роль, что зачем-то пустился в дриблинг у своей штрафной…

    Во втором тайме роль игрока поменялась: c выходом Шапи он перешёл налево и тащил мяч не во фланг, а в центр, завершая проходы дальними ударами отчаяния. Партнёров он не видел, да они на горизонте особо и не показывались.

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    • Руслан сходу стал безусловным игроком основы, не подвергаемого даже ротации — настолько круто краснодарские селекционеры поработали на бразильском рынке, выписав опорника Кайо. По ходу матча "косяки" Руслана не бросались в глаза, как у того же Рамиреса или у совершившего кучу потерь Вильены.

    Но итог просто шокирует: Камболов подарил мяч сопернику перед первым голом, пасом в борьбу на Шапи дал старт контратаке со вторым голом, из-под него Ранджелович забивал третий… Руслан ошибался не больше остальных, но притягивал беды с непреодолимой силой», — пишет обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов.

    Греки были наглыми и злыми

    «Олимпиакос» практически вышел в групповой этап
    facebook.com/OlympiacosFC

    «"Олимпиакос" предстал таким, каким и должен — злым, мотивированным, бьющим наотмашь, как хулиган из портовой подворотни, но при этом отлично подготовленным тактически. У команды из пригорода Афин была целая неделя, чтобы целенаправленно подойти именно к "Краснодару", и она определенно зря времени не теряла.

    Хозяева выключили из игры Вилену — по голландцу грамотно работал Гильерме, которому помогали Вальбуэна и Поденсе. Раз за разом вскрывали левый фланг "Краснодара", где Рамиресу не помогали ни Намли, ни Вандерсон. Умело варьировали ритм, то поддушивая "быков" прессингом, то беря паузу.

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    • Но, положа руку на сердце, ничего из ряда вон выходящего "Олимпиакос" не показал. Из его состава широкому кругу болельщиков знаком разве что Вальбуэна, остальные — средней руки испанцы и португальцы, которым не нашлось места в солидных клубах на родине или в топ-чемпионатах. Этакая кипрская модель а-ля АПОЭЛ. Обученные, умелые, злые, заряженные, подгоняемые горячим стадионом — но совсем не выдающиеся», — констатировал Дмитрий Гирин из «Спорт-Экспресса».

  • Юнес Намли
  • Полузащитник «Краснодара»
  • Все в команде разочарованы результатом. «Олимпиакос» был намного лучше нас, казалось, что они хотят победить больше нас. В следующий раз нам нужно показать все, на что мы способны, другого выхода нет. Сегодня все было очень-очень плохо.

    • Cпасет только чудо

    «В начале второго тайма до появления на поле Сулейманова у "Краснодара" почти ничего не получалось: лишь 35% владения мячом, ноль ударов по воротам. А вот Шапи мог забить первым же касанием, среагировав на ошибку защитника "Олимпиакоса" под прессингом Маркуса Берга. Однако герой матча в Порту пробил выше цели.

    Игра Берга в очередной раз разочаровала. Весь матч он действовал словно сам по себе, а перед своей заменой на 68-й минуте упустил лучший голевой момент "Краснодара". Здорово сыграли и Тонни де Вильена, разогнавший контратаку, и Вандерсон, сделавший в нужную секунду проникающую передачу на шведа. Но Берг плохо принял мяч и, понимая, что у него нет скорости, пробил рано и неточно.

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    • После второго пропущенного мяча у "Краснодара" совсем пропала организация. Кто в лес, кто по дрова. Команде Мусаева сохранить бы любыми способами 0:2, однако в концовке бронзовый призёр РПЛ пережил кошмар. Вышедший на замену серб Лазар Ранджелович оформил дубль, а Даниэл Поденсе забил заслуженный гол. Отыграть четыре мяча в домашнем матче "быкам" поможет только чудо, это даже более сложная задача, чем была в Порту», — сделал вывод обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов. 0

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