Кошмар в Греции. «Краснодар» опозорился и почти вылетел из Лиги чемпионов

В Пирее состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар». Команда Мусаева пропустила четыре мяча и фактически потеряла шансы на выход в групповой этап турнира.

«Краснодар» устал и не попал в настроение

«Мы знаем краснодарцев как команду летающую, бойкую, стремительную, которой нужно размахнуться, нужно почувствовать простор, ощутить способность комбинировать на ходу. Ничего этого у "Краснодара" не получилось реализовать в этом матче. "Быки" приехали без должного настроения и играли весьма невнимательно, несобранно, без концентрации.

Возможно, сказалось то, что произошло в противостоянии с "Порту". Тогда "Краснодару" удалось на новенького, на свежести разобраться с не ожидавшими это "драконами". Но повторить рывок новичка дважды невозможно, нельзя два раза дебютировать. А в рутинном режиме настраиваться с предельной концентрацией на матч Лиги чемпионов "Краснодар" пока не может.

Можно говорить о психологических факторах, сыгравших важную роль в поражении "Краснодара", а можно упомянуть и чисто физические. Для "быков" очень рано начался бешеный ритм игры на несколько фронтов. Для команды, которая перестраивалась, вкрапляла в состав новых исполнителей, это довольно рано. И к этому матчу в Греции "Краснодар" почему-то оказался измотанным», — подчеркнул автор блога «Футбол — это боль» на Soccer.ru.

Маркус Берг Форвард «Краснодара» После игры очень плохое состояние. Немного стыдно за такую игру, это был не наш истинный уровень. «Олимпиакос» был хорош, но это мы позволили им быть лучше, чем они есть. Я очень разочарован, мы должны быть лучше Мы должны играть лучше. До 75 минуты мы проигрывали в один мяч, а в итоге в четыре — это очень плохо. Все пошло не так, мы плохо прессинговали, не использовали шансы для контратак, не держали мяч.

Одинокий Вандерсон и крах Камболова

«Краснодар» играл без мысли facebook.com/OlympiacosFC

«Более-менее вся атака "Краснодара", особенно после ухода Кабелла, была заточена под бразильца. Хотя о чём это я — игры никакой не было: Вандерсон просто получал мяч от партнёров или перехватывал его в прессинге и пытался пробиться вперёд, ограничиваемый двумя соперниками и боковой линией. Если каким-то чудом получалось, следовал прострел в штрафную, где после первого касания мяч доставался сопернику. Правда, однажды Вандерсон настолько вошёл в роль, что зачем-то пустился в дриблинг у своей штрафной…

Во втором тайме роль игрока поменялась: c выходом Шапи он перешёл налево и тащил мяч не во фланг, а в центр, завершая проходы дальними ударами отчаяния. Партнёров он не видел, да они на горизонте особо и не показывались.

Руслан сходу стал безусловным игроком основы, не подвергаемого даже ротации — настолько круто краснодарские селекционеры поработали на бразильском рынке, выписав опорника Кайо. По ходу матча "косяки" Руслана не бросались в глаза, как у того же Рамиреса или у совершившего кучу потерь Вильены.

Но итог просто шокирует: Камболов подарил мяч сопернику перед первым голом, пасом в борьбу на Шапи дал старт контратаке со вторым голом, из-под него Ранджелович забивал третий… Руслан ошибался не больше остальных, но притягивал беды с непреодолимой силой», — пишет обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов.

Греки были наглыми и злыми

«Олимпиакос» практически вышел в групповой этап facebook.com/OlympiacosFC

«"Олимпиакос" предстал таким, каким и должен — злым, мотивированным, бьющим наотмашь, как хулиган из портовой подворотни, но при этом отлично подготовленным тактически. У команды из пригорода Афин была целая неделя, чтобы целенаправленно подойти именно к "Краснодару", и она определенно зря времени не теряла.

Хозяева выключили из игры Вилену — по голландцу грамотно работал Гильерме, которому помогали Вальбуэна и Поденсе. Раз за разом вскрывали левый фланг "Краснодара", где Рамиресу не помогали ни Намли, ни Вандерсон. Умело варьировали ритм, то поддушивая "быков" прессингом, то беря паузу.

Но, положа руку на сердце, ничего из ряда вон выходящего "Олимпиакос" не показал. Из его состава широкому кругу болельщиков знаком разве что Вальбуэна, остальные — средней руки испанцы и португальцы, которым не нашлось места в солидных клубах на родине или в топ-чемпионатах. Этакая кипрская модель а-ля АПОЭЛ. Обученные, умелые, злые, заряженные, подгоняемые горячим стадионом — но совсем не выдающиеся», — констатировал Дмитрий Гирин из «Спорт-Экспресса».

Юнес Намли Полузащитник «Краснодара» Все в команде разочарованы результатом. «Олимпиакос» был намного лучше нас, казалось, что они хотят победить больше нас. В следующий раз нам нужно показать все, на что мы способны, другого выхода нет. Сегодня все было очень-очень плохо.

Cпасет только чудо

«В начале второго тайма до появления на поле Сулейманова у "Краснодара" почти ничего не получалось: лишь 35% владения мячом, ноль ударов по воротам. А вот Шапи мог забить первым же касанием, среагировав на ошибку защитника "Олимпиакоса" под прессингом Маркуса Берга. Однако герой матча в Порту пробил выше цели.

Игра Берга в очередной раз разочаровала. Весь матч он действовал словно сам по себе, а перед своей заменой на 68-й минуте упустил лучший голевой момент "Краснодара". Здорово сыграли и Тонни де Вильена, разогнавший контратаку, и Вандерсон, сделавший в нужную секунду проникающую передачу на шведа. Но Берг плохо принял мяч и, понимая, что у него нет скорости, пробил рано и неточно.

После второго пропущенного мяча у "Краснодара" совсем пропала организация. Кто в лес, кто по дрова. Команде Мусаева сохранить бы любыми способами 0:2, однако в концовке бронзовый призёр РПЛ пережил кошмар. Вышедший на замену серб Лазар Ранджелович оформил дубль, а Даниэл Поденсе забил заслуженный гол. Отыграть четыре мяча в домашнем матче "быкам" поможет только чудо, это даже более сложная задача, чем была в Порту», — сделал вывод обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов. 0