Типичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»

На старте сезона было достаточно победить «Челси» и сыграть вничью с «Вулверхэмптоном», чтобы предположить, что дела у «Манчестер Юнайтед» идут в правильном направлении. Однако это поражение со счетом 1:2 — первое от «Кристал Пэлас» за 28 лет — является настоящим контрольным пунктом для фанатов.

Многие из них быстро направились к выходам, как только Патрик ван Анхольт забил победный гол. Что-то подобное они уже видели, притом не так давно. «Юнайтед» пропустил два странных гола, а в атаке из-за недостатка креативности сумел нанести лишь три удара в створ чужих ворот.

Это те же проблемы, которые привели к восьми поражениям в 12 матчах в конце прошлого сезона, последовавшие после 14 побед в 17 стартовых играх под руководством Сульшера. Есть ощущение, что фанаты просто пытаются понять, какая версия команды является более реальной.

После поражения от «Кристал Пэлас» Сульшер быстро заявил, что его команда остановилась в двух нереализованных пенальти от вершины турнирной таблицы, но этим объяснением нельзя игнорировать очевидные проблемы.

«Юнайтед» не хватает креативных полузащитников и результативных бомбардиров, так что, вероятно, не в последний раз мы видим, как на «Олд Траффорд» хозяева с первых минут уходят в глубокую оборону и лишь после перерыва пытаются активно атаковать.

В заключительном туре прошлого сезона на «Олд Траффорд» победил Нил Уорнок со своим «Кардиффом». В этот раз по его пути прошел Рой Ходжсон, чьи подопечные сыграли отлично.

Однако не обошлось и без посторонней помощи, поскольку «Юнайтед», похоже, решил выстрелить себе в ногу. Первый гол хозяева пропустили при банальной ситуации: Джеффри Шлупп выиграл верховую борьбу у Виктора Линделефа и пробросил мяч на ход Джордану Айю, который воспользовался неудачным положением Гарри Магуайра и спокойно пробил мимо де Хеа.

Если вы считаете, что это было ужасно, то победный гол «стекольщиков» оказался еще более ужасным. После того, как на 89-й минуте отличный крученый удар Даниэля Джеймса все-таки достиг цели, Поль Погба потерял мяч в центре поля, а в быстром отрыве ван Анхольт нанес такой удар в ближний угол, который де Хеа должен был отбивать, но не сделал этого.

Форма вратаря была проблемой в концовке минувшего сезона, так что Сульшеру нужно надеяться, что это последняя оплошность де Хеа, а не признак будущих неудач. Тренеру и так хватает проблем на разных участках поля, поэтому ему вряд ли хочется отвлекаться на вратарей.

Футболисты «Юнайтед» владели мячом на протяжении около 77 процентов игрового времени, но не нанесли даже пяти ударов в створ чужих ворот. И вряд ли можно сказать, что вратарь гостей творил какие-то чудеса, потому что Висенте Гуайта ничего особенного не сделал. Даже в моменте с пенальти он просто наблюдал за тем, как Маркус Рашфорд пробил в штангу.

Удача, так часто сопутствовавшая «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, снова покинула команду. К тому же у подопечных Сульшера не было идей. Надеемся, теперь они понимают, что невозможно проводить контратаки против соперника, который так глубоко обороняется.

Все это было предсказуемо, хотя кто-то может спорить. Еще раз подчеркнем, что Магуайр и Аарон Ван-Биссака хоть и укрепили оборону, но клуб не подумал об атаке, лишившись дополнительной опции в лице Ромелу Лукаку.

Нынешнего нападающего «Интера» любила только примерно половина болельщиков, но он забивал в среднем гол за два матча, и ни один другой игрок не может похвастаться чем-то подобным. Когда в субботу во время второго тайма Сульшер оглянулся на свою скамейку, то смог усилить атаку только 17-летним Мэйсоном Гринвудом.

Радует, что клуб сильно доверяет столь молодому игроку, и у Гринвуда действительно есть огромный потенциал, но очень многого ожидать от подростка, не забившего ни одного гола на взрослом уровне, мы бы не стали. Возможно, в будущем, но пока нет.

Поражение от «Кристал Пэлас» — не катастрофа, это всего лишь третий тур, но он показал, какие имеются проблемы. Кто-то услышал, как экс-игрок «Юнайтед», покидая стадион, сказал группе фанатов, что «мы — дерьмо». Хотя ситуация не так уж и плоха, похмелье прошлого сезона все еще вызывает у Сульшера головную боль. 0