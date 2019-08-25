ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Типичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»

    «Красные дьяволы» потерпели поражение от «Кристал Пэлас»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Бейл снова провел хороший матч«Реалу» нужен Неймар Гарри МагуайрТипичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» — «Арсенал»На другом уровне. «Арсенал» старался, но на «Энфилде» этого недостаточно
  • 15:39
    • Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на матч против ЦСКА
  • 13:22
    • Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в ответном матче
  • 13:10
    • Экс-игрок «Барселоны» отклонил предложения «Краснодара» и «Спартака»
  • 11:48
    • Хави Грасия близок к увольнению из «Уотфорда»
  • 08:45
    • «Спартак» сделал предложение по трансферу чешского хавбека
  • 22:43
    • Ковалев победил Ярда и сохранил пояс WBO
  • 21:51
    • «Реал» упустил победу над «Вальядолидом»
    Все новости спорта
    Гарри Магуайр
    Гарри Магуайр
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    Дурацкие пропущенные мячи, ошибки Давида де Хеа и поражение, которого не должно было быть. Субботняя неудача «Манчестер Юнайтед» в матче против «Кристал Пэлас» вернула всем нам ощущение минувшего сезона, а не новой смелой эры под руководством Уле Гуннара Сульшера, пишет обозреватель ESPN Роб Доусон.
    На старте сезона было достаточно победить «Челси» и сыграть вничью с «Вулверхэмптоном», чтобы предположить, что дела у «Манчестер Юнайтед» идут в правильном направлении. Однако это поражение со счетом 1:2 — первое от «Кристал Пэлас» за 28 лет — является настоящим контрольным пунктом для фанатов.

    Многие из них быстро направились к выходам, как только Патрик ван Анхольт забил победный гол. Что-то подобное они уже видели, притом не так давно. «Юнайтед» пропустил два странных гола, а в атаке из-за недостатка креативности сумел нанести лишь три удара в створ чужих ворот.

    Это те же проблемы, которые привели к восьми поражениям в 12 матчах в конце прошлого сезона, последовавшие после 14 побед в 17 стартовых играх под руководством Сульшера. Есть ощущение, что фанаты просто пытаются понять, какая версия команды является более реальной.

  • «Реалу» нужен Неймар
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Вальядолид»
  • Сегодня

    • После поражения от «Кристал Пэлас» Сульшер быстро заявил, что его команда остановилась в двух нереализованных пенальти от вершины турнирной таблицы, но этим объяснением нельзя игнорировать очевидные проблемы.

    «Юнайтед» не хватает креативных полузащитников и результативных бомбардиров, так что, вероятно, не в последний раз мы видим, как на «Олд Траффорд» хозяева с первых минут уходят в глубокую оборону и лишь после перерыва пытаются активно атаковать.

    В заключительном туре прошлого сезона на «Олд Траффорд» победил Нил Уорнок со своим «Кардиффом». В этот раз по его пути прошел Рой Ходжсон, чьи подопечные сыграли отлично.

    Однако не обошлось и без посторонней помощи, поскольку «Юнайтед», похоже, решил выстрелить себе в ногу. Первый гол хозяева пропустили при банальной ситуации: Джеффри Шлупп выиграл верховую борьбу у Виктора Линделефа и пробросил мяч на ход Джордану Айю, который воспользовался неудачным положением Гарри Магуайра и спокойно пробил мимо де Хеа.

    Если вы считаете, что это было ужасно, то победный гол «стекольщиков» оказался еще более ужасным. После того, как на 89-й минуте отличный крученый удар Даниэля Джеймса все-таки достиг цели, Поль Погба потерял мяч в центре поля, а в быстром отрыве ван Анхольт нанес такой удар в ближний угол, который де Хеа должен был отбивать, но не сделал этого.

  • На другом уровне. «Арсенал» старался, но на «Энфилде» этого недостаточно
  • Пропасть между «Ливерпулем» и «Арсеналом» сократилась, но все еще велика
  • Сегодня

    • Форма вратаря была проблемой в концовке минувшего сезона, так что Сульшеру нужно надеяться, что это последняя оплошность де Хеа, а не признак будущих неудач. Тренеру и так хватает проблем на разных участках поля, поэтому ему вряд ли хочется отвлекаться на вратарей.

    Футболисты «Юнайтед» владели мячом на протяжении около 77 процентов игрового времени, но не нанесли даже пяти ударов в створ чужих ворот. И вряд ли можно сказать, что вратарь гостей творил какие-то чудеса, потому что Висенте Гуайта ничего особенного не сделал. Даже в моменте с пенальти он просто наблюдал за тем, как Маркус Рашфорд пробил в штангу.

    Удача, так часто сопутствовавшая «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, снова покинула команду. К тому же у подопечных Сульшера не было идей. Надеемся, теперь они понимают, что невозможно проводить контратаки против соперника, который так глубоко обороняется.

  • Троевластие. Ляп Сафонова помешал «Краснодару» выйти в лидеры
  • Реакция спортивных СМИ на боевую ничью в Краснодаре
  • Сегодня

    • Все это было предсказуемо, хотя кто-то может спорить. Еще раз подчеркнем, что Магуайр и Аарон Ван-Биссака хоть и укрепили оборону, но клуб не подумал об атаке, лишившись дополнительной опции в лице Ромелу Лукаку.

    Нынешнего нападающего «Интера» любила только примерно половина болельщиков, но он забивал в среднем гол за два матча, и ни один другой игрок не может похвастаться чем-то подобным. Когда в субботу во время второго тайма Сульшер оглянулся на свою скамейку, то смог усилить атаку только 17-летним Мэйсоном Гринвудом.

    Радует, что клуб сильно доверяет столь молодому игроку, и у Гринвуда действительно есть огромный потенциал, но очень многого ожидать от подростка, не забившего ни одного гола на взрослом уровне, мы бы не стали. Возможно, в будущем, но пока нет.

  • Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в Уфе
  • Первое поражение действующего чемпиона — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Поражение от «Кристал Пэлас» — не катастрофа, это всего лишь третий тур, но он показал, какие имеются проблемы. Кто-то услышал, как экс-игрок «Юнайтед», покидая стадион, сказал группе фанатов, что «мы — дерьмо». Хотя ситуация не так уж и плоха, похмелье прошлого сезона все еще вызывает у Сульшера головную боль. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Долгосрочная перспектива. Стоит ли волноваться из-за доминирования «МанСити»?
  • Вчера в 15:49
    •
  • Прогноз
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити»
  • 1.63
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Греки уничтожили бронзового призера РПЛ
  • Кошмар в Греции. «Краснодар» опозорился и почти вылетел из Лиги чемпионов
    • 02:13 22/08/2019     Миши Батшуайи
  • Трансферный дайджест. 13 — 19 августа
    • 20:13 19/08/2019     Неймар
  • «Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной команде
    • 21:56 20/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Троевластие. Ляп Сафонова помешал «Краснодару» выйти в лидерыРеакция спортивных СМИ на боевую ничью в Краснодаре 02:170
  • 12:35
    • «СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир»
  • 10:59
    • Рамос: Неймар — в тройке лучших футболистов мира
  • 10:43
    • Гвардиола: Мы можем играть еще лучше, чем в прошлом сезоне
    «Зенит» — «Уфа» Футбол Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в УфеПервое поражение действующего чемпиона — в нашем обзоре прессы 01:280
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» еще один разгром середняка?
  • 4.21
    •
  • 10:21
    • ПСЖ подыскал замену Неймару
  • 09:45
    • Bellator 225: Харитонов нокаутировал Митриона
  • 08:22
    • Зидан будет счастлив, если Хамес останется в «Реале»
    Футбол РПЛ. «Локо» поделил очки с «Краснодаром», «Динамо» обыграло «Тамбов», «Зенит» уступил «Уфе»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:110
  • 21:25
    • «Ливерпуль» победил «Арсенал», Салах оформил дубль
  • 20:57
    • «Локо» сыграл вничью с «Краснодаром» и возглавил таблицу РПЛ
  • 18:29
    • «Зенит» на выезде уступил «Уфе»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие