Троевластие. Ляп Сафонова помешал «Краснодару» выйти в лидеры

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1 в матче 7-го тура чемпионата России. В начале встречи Гжегош Крыховяк вывел свою команду вперед после ошибки вратаря хозяев Матвея Сафонова, который не смог зафиксировать мяч после дальнего удара поляка. За несколько минут до перерыва Магомед-Шапи Сулейманов ударом головой сравнял счет после навеса Дмитрия Стоцкого. После этого результата обе команды набрали по 14 очков и сравнялись с «Зенитом».

Семин решил удивить «Краснодар»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, в которых тренеры провели ряд изменений перед важным матчем.

«Нет ничего удивительного, что против "Локомотива" у южан вышел наполовину обновленный состав. В нем не было даже казавшегося незаменимым опорника Руслана Камболова, которому матч в Греции однозначно не удался.

Вместо него появился Даниил Уткин. Слева в обороне Дмитрий Стоцкий позволил получить выходной Кристиану Рамиресу, а места Маркуса Берга и Юнеса Намли в атаке заняла местная молодежь — Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Семин приготовил сопернику сюрприз, вернув в "основу" Мурило и сделав ставку на схему с тремя центральными защитниками. При этом на флангах действовали не Владислав Игнатьев с Мачеем Рыбусом (оба остались в резерве), а Дмитрий Живоглядов с Брайном Идову.

Появление "лишнего" защитника предполагало отказ от одного игрока атакующей группы. Семин выбрал Алексея Миранчука, хотя "Локо" пока еще не играет в жесточайшем ритме "быков", а имеет регулярный недельный цикл».

Ошибка Сафонова

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, что голкипер «Краснодара» допустил серьезный ляп на первых минутах, позволив сопернику выйти вперед в счете.

«Игра началась с чудовищной ошибки Сафонова. Молодой голкипер "Краснодара", видимо, не совсем отошёл от четырёх голов в Греции, кроме того, он вообще не всегда уверенно действует при дальних ударах. Матвей должен был ловить мяч после удара Гжегожа Крыховяка, но пропустил сквозь руки.

Что ж, Сафонову нужно пройти через такие ляпы, прежде чем стать большим вратарём. Возможно, против "быков" в этой атаке сыграло и отсутствие на поле настоящего "опорника". Неужели купленный летом в Португалии за 3 млн евро Кайо настолько слаб, что не готов подменить Камболова?

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Без Алексея Миранчука главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выбрал, на первый взгляд, осторожную схему с пятью защитниками. Однако первые минуты гости провели довольно агрессивно, разрушая прессингом все попытки "Краснодара" нормально выйти из обороны через пас.

Когда же москвичи добились своей цели — вышли вперёд, сели глубже назад и стали ждать возможности использовать на контрвыпадах свободное пространство в обороне "быков". У ворот Сафонова были опасные моменты, а сам голкипер продолжал нервничать, пару раз выбил мяч в аут».

Владение у «Краснодара», моменты у «Локо»

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отмечает, что «Локомотив» после быстрого гола отошел назад, удерживая преимущество.

«Так часто бывает, что быстрый забитый мяч ломает игру. В чём-то было так и на этот раз. Москвичи, слишком легко получив желаемое, закопались совсем глубоко и почти не играли в первом тайме. Статистика по итогам первых двадцати пяти минут показывала соотношение владения 70 на 30 процентов в пользу хозяев.

Впрочем, это не мешало вице-чемпиону быть острее. Чудесный на старте этого сезона Алексей Миранчук сидел на скамейке из-за недомогания, но команда справлялась усилиями его брата, того же Крыховяка и Фёдора Смолова. Для последнего эта игра была, конечно, особенной.

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Правда, и хозяева без моментов не остались. Мог сравнивать ещё на старте Ольссон после углового, но выручил Гильерме. Вратарь сборной России вообще выглядел бастионом на фоне сорвавшего начало встречи Сафонова.

Без Рамиреса — лучше. Левый защитник провёл кошмарную игру в Греции, поэтому неудивительно, что место в старте на его позиции занял Стоцкий. Насчёт этого футболиста бытует мнение, будто выходит на поле он только из-за лимита (иначе играл бы эквадорец), но первый тайм против "Локомотива" показал обратное».

Спасатель Шапи

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев хвалит «джокера» краснодарцев, в очередной раз забившего важнейший гол.

«У "быков" же в целом не наблюдалось никаких проблем с физической готовностью. К середине тайма они вдвое превосходили соперника по времени владения мячом. Вот только черно-зеленые словно бились головой об оборонительную стену "Локо". До ударов дело практически не доходило, а когда они все-таки случались, Гильерме слоно заранее знал, где окажется мяч.

Но вода камень точит, и Вандерсон Масиэл, затерзавший на своем фланге Живоглядова с Хеведесом, нашел решение. Собрав вокруг себя нескольких соперников, отдал мяч поддержавшему наступление Стоцкому, а тот мягко набросил его на голову Сулейманову. Упустивший его рывок Идову словно не ожидал такого от Шапи, которого точно не назовешь гренадером (рост — 171 см)».

«Локомотив» унес ноги

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли приятно удивлен игрой «Краснодара» во втором тайме домашнего матча.

«А "Краснодар" очаровал своей игрой во втором тайме. "Быки" рванули в атаку, похоже, совершенно не держа в головах матч с "Олимпиакосом", который состоится уже во вторник. Чем дальше, тем хуже становилось для "Локомотива". В концовке хозяева просто рвали москвичей на части, выручал Гильерме.

Физически "быки", играющие на два фронта в очень тяжелом ритме, оказались значительно свежее соперника. Едва ли эта ничья прибавит им куража перед встречей с греками. Очевидно одно: они сделали ставку на чемпионат России и сумели преодолеть в уникально короткий срок последствия европейского провала.

Юрий Семин, унеся ноги, не скрывал удовлетворения, произнеся: "Очко — это движение вперед".

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А ведь могла любая из команд после осечки "Зенита" стать единоличным лидером, теперь же в чемпионате установилось троевластие. Мало того, в воскресенье лидеров может оказаться пятеро, причем этот вариант не представляется фантастическим, "Ростов" играет дома с "Рубином", а "Спартак" гостит в Самаре.

Потрясающая интрига, а выступления в Европе только портят настроение командам и болельщикам. Мастерство бы в придачу к интриге подтянуть…».

«Краснодар» прошел проверку

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что «Быки» сумели проявить характер, уверенно сыграв с «Локомотивом» после провала в Лиге чемпионов.

«И в целом "Краснодар" справился. Воздержусь от утверждений, что команда умеет держать удар и все в таком духе, но, по крайней мере, "быки" старались играть в футбол. В тот, в который стремятся показывать всегда. И, в принципе, местами у них это получалось, особенно учитывая, кто был в соперниках, и то, как начался для них матч — после 0:4 на неделе и дикого ляпа Сафонова можно было и поплыть. Но нет — выдержали.

Отчасти поспособствовал этому и "Локомотив" — возможно, москвичам стоило попробовать добить соперника сразу после гола Крыховяка, и потом уже спокойно доводить встречу до конца. Но железнодорожники не стали этого делать, продолжив играть так, как заранее и планировали — аккуратно и местами даже осторожно. Ничья в Краснодаре — безусловно, нормальный результат, но можно было попытаться достичь и большего.

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А так в выигрыше оказался "Зенит", а также, возможно, "Спартак" и "Ростов", если добьются побед в воскресенье. Тогда по 14 очков наберут сразу пять команд. И уж кто точно не проиграл, так это зрители, у которых есть шанс наблюдать за такой интригой». 0