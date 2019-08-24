РПЛ. «Динамо» обыграло «Тамбов», «Зенит» в гостях у «Уфы»

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С 24 по 26 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура.

«Тамбов» — «Динамо» 0:2

«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Мордовии Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Бело-голубые» вышли вперед на 41-й минуте, когда Максимилиан Филипп с 22 метров пробил точно в левый верхний угол, уложив мяч под перекладину.

Победную точку за десять минут до конца основного времени поставил Кирилл Панченко, который с острого угла поразил пустые ворота в быстрой контратаке.

РПЛ. 7-й тур «Тамбов» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1) Голы: Филипп, 41 (0:1). Панченко, 80 (0:2)«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Карасев, Чуперка, Аппаев (Бенито, 46), Маркелов (Костюков, 46)«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Шуньич, Плиев, Каборе, Филипп (Панченко, 75), Нойштедтер, Жоаузинью, Шиманьски, Нжи (Грулев, 72)Предупреждения: Ойеволе, 25. Каборе, 43. Гогуа, 57

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место (8 очков), а «Тамбов» — 14-е (4 очка).

«Уфа» — «Зенит»

24 августа, 16:30 мск

«Краснодар» — «Локомотив»

24 августа, 19:00 мск

ЦСКА — «Ахмат»

25 августа, 16:30 мск

«Ростов» — «Рубин»

25 августа, 19:00 мск

«Крылья Советов» — «Спартак»

25 августа, 19:00 мск

«Арсенал» — «Оренбург»

25 августа, 21:30 мск

«Урал» — «Сочи»

26 августа, 18:00 мск